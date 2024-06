D'autres aéronefs devraient se joindre aux activités du Groupe WestJet en 2024, appuyant ainsi

les plans de croissance de la capacité

CALGARY, AB, le 3 juin 2024 /CNW/ - Le Groupe WestJet a annoncé aujourd'hui qu'il fera l'acquisition de trois Boeing 737 MAX 8 supplémentaires auprès de BOC Aviation Limited. Les trois appareils devraient s'intégrer à la flotte et aux activités du Groupe WestJet en 2024, après l'achèvement des contrats de location.

« Nous avons une stratégie de croissance ambitieuse, et l'expansion de notre flotte est essentielle à notre mission d'offrir des voyages aériens abordables aux Canadiens », a déclaré Mike Scott, vice-président directeur et chef des finances du Groupe WestJet. « Travailler avec un partenaire de confiance comme BOC Aviation nous aide à répondre à nos attentes de croissance pour 2024. »

Bien que les clients de WestJet bénéficieront de la capacité supplémentaire dans l'ensemble du réseau de la compagnie aérienne, l'aéronef ne reflétera pas immédiatement l'expérience intérieure de l'habitacle, synonyme du Groupe WestJet. La mise à niveau et le rafraîchissement des cabines intérieures de l'appareil seront priorisés dans le cadre des plans de reconfiguration de la flotte actuelle des compagnies aériennes, afin d'assurer une expérience uniforme pour les invités dans l'ensemble de leurs activités dès que possible.

« Nous sommes ravis de soutenir notre client à long terme, WestJet, dans la croissance de son réseau », a déclaré Steven Townend, chef de la direction et directeur général de BOC Aviation. « Notre offre d'aéronefs écoénergétiques à la fine pointe de la technologie aidera WestJet à étendre ses activités de la façon la plus rentable possible. »

« Il y a deux ans, nous avons établi un plan de croissance qui maintiendrait notre position de champion national des loisirs du Canada et de transporteur national de l'Ouest, tout en améliorant la connectivité nationale d'un océan à l'autre », a poursuivi M. Scott. « Nous constatons les avantages de notre stratégie dans l'ensemble de notre réseau, et la croissance constante de notre flotte est essentielle pour maintenir notre élan. »

À propos de WestJet

Au service des Canadiens depuis 28 ans, WestJet a réduit les tarifs aériens de moitié et a haussé au-delà de 50 % la proportion de gens qui utilisent l'avion au pays. WestJet a pris son envol en 1996 avec seulement 3 avions, 250 employés et 5 destinations; au fil des ans, ces chiffres ont grimpé à plus de 180 avions, 14 000 employés et 100 destinations dans 26 pays.

Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet de WestJet, visitez le site westjet.com.

Visitez la page Facebook de WestJet à facebook.com/westjet

Suivez WestJet sur Twitter à twitter.com/westjet et twitter.com/WestJetNews

Suivez WestJet sur Instagram à instagram.com/westjet

Abonnez-vous à WestJet sur YouTube à youtube.com/westjet

Lisez la Salle de presse de WestJet à westjet.com/fr-ca/nouvelles

À propos de BOC Aviation

BOC Aviation est une entreprise de location d'aéronefs de premier plan à l'échelle mondiale, avec une flotte de 688 aéronefs détenus, gérés et en commande. Sa flotte détenue et gérée était louée à 90 compagnies aériennes dans 45 pays et régions du monde au 31 mars 2024. BOC Aviation est cotée à la Bourse de Hong Kong (code HKEx : 2588) et a son siège social à Singapour avec des bureaux à Dublin, Londres, New York et Tianjin. Pour en savoir plus, visitez le site www.bocaviation.com.

SOURCE WESTJET, an Alberta Partnership

Renseignements: Pour joindre le service des relations avec les médias de WestJet, veuillez envoyer un courriel à [email protected]