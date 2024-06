La compagnie aérienne continue d'accroître sa capacité avec des avions de location supplémentaires en 2024

CALGARY, AB, le 18 juin 2024 /CNW/ - Le Groupe WestJet a annoncé aujourd'hui qu'il fera l'acquisition de deux avions Boeing 737 MAX 8 supplémentaires, un d'Aviation Capital Group et un de High Ridge Aviation, qui seront intégrés aux activités de la compagnie aérienne en 2024. Plus tôt ce mois-ci, le Groupe WestJet a annoncé l'ajout de trois avions Boeing 737 MAX 8 en partenariat avec BOC Aviation Limited et d'un avion Boeing 737 MAX 8 avec AerDragon. L'annonce d'aujourd'hui s'ajoute à la liste croissante des nouveaux appareils de WestJet qui renforcent la flotte du Groupe cette année.

« En partenariat avec Aviation Capital Group et High Ridge Aviation, nous sommes ravis d'ajouter ces appareils à notre famille de Boeing 737 MAX, alors que nous réaffirmons notre mission d'offrir des voyages aériens abordables aux Canadiens », a déclaré Mike Scott, vice-président directeur et chef des finances du Groupe WestJet. « Les ajouts à la flotte d'aujourd'hui sont essentiels à l'exécution de notre ambitieuse stratégie de croissance, alors que nous travaillons à fournir un accès aérien plus essentiel aux Canadiens. »

Bien que les invités de WestJet bénéficieront de la nouvelle capacité dans l'ensemble du réseau de la compagnie aérienne, l'appareil ne reflétera pas immédiatement l'expérience intérieure de l'habitacle, synonyme du Groupe WestJet. La mise à niveau et le rafraîchissement des cabines intérieures de l'appareil seront priorisés dans le cadre des plans de reconfiguration de la flotte actuelle de la compagnie aérienne, afin d'assurer une expérience uniforme pour les invités dans l'ensemble de ses activités dès que possible.

« ACG est fier d'élargir son partenariat avec WestJet et de participer à ses ambitieux plans de croissance », a déclaré Alan Mangels, vice-président du marketing d'ACG. « L'ajout de ces appareils à la fine pointe de la technologie appuiera non seulement les objectifs de croissance de WestJet, mais le fera également de façon écologique et écoénergétique. »

« Nous sommes heureux de répondre aux besoins de la flotte de nos amis de longue date de WestJet, dont les liens avec notre équipe remontent à un quart de siècle », a déclaré Greg Conlon, chef de la direction de High Ridge Aviation. « Notre équipe très expérimentée et nos relations approfondies dans l'ensemble de l'industrie nous permettent de gérer notre flotte avec brio. »

À propos de WestJet

Au service des Canadiens depuis 27 ans, WestJet a réduit les tarifs aériens de moitié et a haussé au-delà de 50 % la proportion de gens qui utilisent l'avion au pays. WestJet a pris son envol en 1996 avec seulement 3 avions, 250 employés et 5 destinations; au fil des ans, ces chiffres ont grimpé à plus de 180 avions, 14 000 employés et 100 destinations dans 26 pays.

Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet de WestJet, visitez le site westjet.com.

SOURCE WESTJET, an Alberta Partnership

Pour joindre le service des relations avec les médias de WestJet, veuillez envoyer un courriel à [email protected].