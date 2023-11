TORONTO, le 7 nov. 2023 /CNW/ - Des représentants de BMO Marchés des capitaux, de la CIBC, de Valeurs Mobilières TD, de Virtu Financial Inc. et du Clearpool Group se sont joints à Rizwan Awan, président, Négociation d'actions, et chef des Marchés TMX, Produits et services, Groupe TMX, afin d'ouvrir les marchés tout en soulignant le lancement d'Alpha-XMC et d'Alpha DRKMC.

Le Groupe TMX ouvre les marchés Mardi 7 novembre 2023

Alpha-XMC et Alpha DRKMC sont deux nouveaux registres d'ordres sur actions dont l'objectif est d'offrir une exécution de grande qualité pour les flux d'ordres naturels, de réduire l'antisélection découlant des avantages liés à la vitesse dans l'écosystème de négociation, et d'améliorer l'expérience globale de négociation pour tous les participants.

Ces registres des ordres visent à rendre équitables les règles du jeu pour les investisseurs physiques au moyen d'outils novateurs à l'intention des participants qui fournissent de la liquidité. En offrant les avantages dont jouissaient auparavant les membres plus rapides de la communauté des négociateurs, Alpha-XMC et Alpha DRKMC permettent à l'ensemble des participants au marché d'afficher des ordres avec plus de confiance.

