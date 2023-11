TORONTO, le 21 nov. 2023 /CNW/ - Luc Fortin, président et chef de la direction, Bourse de Montréal (MX) et chef, Activités globales de négociation, Groupe TMX (TMX) et les membres de son équipe ont ouvert les marchés pour souligner le Mois de la littératie financière au Canada et la fin du Concours de simulation de négociation d'options de la MX.

Le Groupe TMX ouvre les marchés Mardi 21 novembre 2023

Tout au long des huit semaines du concours, plus de 1 700 participantes et participants provenant des quatre coins du pays ont eu l'occasion de gérer un portefeuille virtuel de 100 000 $, d'en apprendre davantage sur les options et de mettre en pratique des stratégies de négociation visant à optimiser les rendements. Un prix en argent de 500 $ a été remis chaque semaine, et à la toute fin du concours, le grand gagnant a remporté un prix de 10 000 $ et le titre de meilleur négociateur d'options au Canada. La MX félicite ainsi le grand gagnant de notre Concours de simulation de négociation d'options : Vickesh Thind, de l'Ontario! TMX tient également à rappeler à toutes les Canadiennes et à tous les Canadiens que novembre, Mois de la littératie financière, est la période idéale pour investir dans leur bien-être financer et se fixer des objectifs.

