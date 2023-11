TORONTO, le 15 nov. 2023 /CNW/ - Des représentants de OWL ESG Inc., de MT Newswires, de GIST Impact, d'Inrate et de Wall Street Horizon se sont joints à Elgin Chau, directeur, Indices de référence et indices boursiers, Datalinx, Bourse de Toronto (TSX), pour fermer les marchés et souligner le lancement du Carrefour de données ESG de TMX.

TMX a fait équipe avec des fournisseurs de données et de produits d'analyse liés aux facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) de premier plan afin d'offrir des données ESG à ses clients à l'échelle mondiale, dont des investisseurs et des sociétés. L'information fournie leur sert d'appui dans le cadre de leur processus de prise de décisions en matière de placements et leur permet d'effectuer des analyses de groupes de sociétés comparables. Le Carrefour de données ESG de TMX est un pôle unique axé sur les données ESG. Il s'appuie sur les plateformes de transmission de données existantes de Datalinx, qui sont utilisées par des investisseurs des quatre coins du monde.

