Cette distinction souligne l'engagement de longue date du Groupe en faveur de la diversité et de la parité femmes-hommes.

BLAINVILLE, QC, le 4 juill. 2024 /CNW/ - Le Groupe pharmaceutique Duchesnay (GPD), l'une des huit entreprises sélectionnées à travers le pays pour participer au Projet pour l'hypercroissance mondiale du gouvernement du Canada, est très fier d'annoncer l'obtention de la Certification Parité™ de La Gouvernance au Féminin (LGAF), soulignant ainsi sa contribution à la mission d'envergure qu'est celle de soutenir les femmes dans leur avancement de carrière et la réalisation de leur plein potentiel.

Caroline Guerru, Vice-présidente, RH et Communications

La certification repose sur une évaluation rigoureuse des politiques et des résultats du GPD en matière de parité des genres au sein de son organisation, en l'intégrant à tous les niveaux hiérarchiques de l'entreprise, ainsi qu'en mettant en œuvre des mesures visant à garantir son maintien au fil du temps. La certification est accordée selon une procédure stricte certifiée par LGAF, et fait suite à une évaluation rigoureuse des antécédents, par des autorités indépendantes, des statistiques, des politiques et autres documents fournis par le Groupe.

« Par sa nature dynamique, la parité ne s'atteint pas grâce à de simples promesses, mais réside dans un engagement profond et un investissement continu envers la création d'un environnement inclusif où chacun•e a la possibilité de s'épanouir et de contribuer pleinement. En participant à la Certification Parité™ année après année, les organisations ont l'opportunité non seulement de suivre les progrès de leurs actions grâce à des rapports détaillés, mais surtout de revisiter et affiner leurs pratiques et programmes à mesure que les perceptions sociétales changent et que les organisations subissent des transformations. » -- Caroline Codsi, présidente fondatrice de LGAF.

« Tous les employés sont extrêmement fiers d'avoir obtenu la Certification Parité™ de La Gouvernance au Féminin », a déclaré Éric Gervais, président de GPD. « Nous avons travaillé avec minutie et détermination depuis de nombreuses années pour mettre en place des politiques et des pratiques afin d'atteindre cet objectif important. La parité des genres est un principe auquel nous croyons fermement dans tous les aspects de nos opérations au Groupe, et qui constitue sans contredit un élément-clé de notre succès. »

Depuis ses débuts, le Groupe Pharmaceutique Duchesnay a pour mission d'améliorer la santé des femmes en développant et mettant à leur disposition des traitements spécifiquement adaptés à leurs besoins pendant la grossesse, après l'accouchement et tout au long de leur vie. De ce fait, le rôle des femmes a toujours été partie intégrante des fondations de l'organisation. C'est dans cette même direction que l'entreprise a poursuivi sa mission, en développant des médicaments orphelins pour des maladies rares et en exportant son savoir-faire dans plus de 50 pays.

« Le rôle vital des femmes à tous les niveaux hiérarchiques et dans toutes les fonctions de l'entreprise fait littéralement partie de notre ADN et n'a jamais été remis en question », a déclaré Caroline Guerru, vice-présidente des ressources humaines et communications pour GPD. « La Certification Parité™ décernée par La Gouvernance au Féminin fait foi des progrès importants que nous avons réalisés, et ce, de la part d'une institution indépendante et hautement respectée. Nous nous engageons à poursuivre dans cette voie. »

À PROPOS DE LA GOUVERNANCE AU FÉMININ

Fondée en 2010, La Gouvernance au Féminin (LGAF) est une organisation ayant pour mission d'accompagner les femmes dans leur avancement de carrière et leur accès aux instances décisionnelles. L'organisation poursuit sa mission à travers sa Certification Parité™, des événements inspirants, ainsi que des programmes de formation en gouvernance et de mentorat. Pour de plus amples renseignements sur LGAF visitez le https://lagouvernanceaufeminin.world. Pour de plus amples renseignements sur la Certification Parité™ de LAGF, visitez le https://certificationparite.world.

À PROPOS DU GROUPE PHARMACEUTIQUE DUCHESNAY

Le siège social du Groupe pharmaceutique Duchesnay (GPD) et de ses sociétés affiliées est situé à Blainville, au Québec. Le groupe est constitué de six sociétés pharmaceutiques qui répondent aux besoins des patients au Canada, aux États-Unis et à l'étranger. Les entreprises qui le forment sont : Duchesnay (Canada) et Duchesnay USA, qui se consacrent toutes deux à la santé des femmes ; Médunik Canada et Medunik USA, qui fournissent des traitements pour les maladies rares ; et Analog Pharma Canada et Analog Pharma, qui se spécialisent dans les médicaments génériques orphelins. Depuis son usine de fabrication ultramoderne à Blainville, GPD exporte ses traitements innovants dans plus de 50 pays.

GPD est l'une des 8 entreprises sélectionnées à travers le pays pour participer au Projet mondial d'hypercroissance du gouvernement du Canada. Cette nomination offre un soutien exclusif et personnalisé pendant au moins deux ans, dans le but d'accélérer notre croissance pour devenir une entreprise pilier de l'économie canadienne.

À travers ses propres activités de recherche et de développement, ainsi que grâce à des partenariats exclusifs, Groupe pharmaceutique Duchesnay offre des traitements innovants pour une multitude de conditions médicales en santé des femmes, en urologie, en oncologie ainsi que pour des maladies rares. GPD tient à souligner le dévouement et le professionnalisme de ses employés, et favorise une culture interne positive de même qu'un environnement de travail flexible. L'entreprise est profondément engagée en faveur de la responsabilité environnementale et redonne à la communauté en soutenant diverses organisations caritatives.

Pour de plus amples informations, visitez le https://duchesnaypharmaceuticalgroup.com/fr.

SOURCE Groupe pharmacutique Duchesnay (GPD)

Contact pour les médias : Mariia Savchuk, Conseillère principale en communication, [email protected], +1 (263) 388-3141