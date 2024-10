Il dévoile sa nouvelle identité de marque, qui représente le brillant avenir de l'entreprise

Les principales marques mises en marché demeurent inchangées

FORT MILL, S.C., le 24 oct. 2024 /CNW/ - Le Groupe Papier Excellence a annoncé aujourd'hui l'intégration opérationnelle des entreprises qu'il vient d'acquérir, soit Domtar Corporation (et d'autres entités légales) et Produits forestiers Résolu, ainsi que l'ancienne entreprise Paper Excellence pour former une société unifiée de produits forestiers qui fera figure de chef de file en Amérique du Nord. Cette intégration constitue un alignement stratégique des forces, des ressources et du savoir-faire des entreprises et elle créera une organisation plus forte qui misera sur la croissance et l'innovation tout en maintenant les normes les plus élevées en matière d'intendance environnementale. Ensemble, les entreprises exerceront leurs activités sous le nom de Domtar.

Documents connexes

Pour consulter la documentation média, veuillez visiter: https://www.multivu.com/domtar/9298851-fr-paper-excellence-group-rebrands-as-domtar

La nouvelle identité de marque de Domtar symbolise l'histoire combinée, les valeurs partagées et la vision axée sur l'avenir des trois organisations. Le nouveau logo véhicule l'esprit de collaboration, le développement durable et l'engagement envers l'excellence qui définiront l'avenir de Domtar. La présence d'un semis dans le logo représente l'engagement de l'entreprise à cultiver le potentiel et à promouvoir la croissance et elle symbolise le début de quelque chose de nouveau de même que le cheminement continu vers un succès durable. Le logo représente aussi une importante évolution en exprimant l'essence du développement graduel de nos anciennes entreprises et la progression naturelle entre un début modeste et une organisation prospère et mature d'envergure mondiale.

« L'annonce d'aujourd'hui marque un chapitre important dans le cheminement de Domtar et elle représente le brillant avenir devant nous, a commenté John D. Williams, président non exécutif du conseil de gestion de Domtar (et ses sociétés sœurs). Avec une organisation entièrement intégrée, nous sommes mieux positionnés pour servir notre clientèle, renforcer nos relations avec nos principales parties prenantes et stimuler l'innovation dans l'ensemble de notre industrie. À la suite du processus d'intégration, notre société peut maintenant faire valoir les meilleurs atouts des trois anciennes entreprises et mettre l'accent sur la croissance et la réussite futures. Notre nouvelle marque reflète notre mission partagée, qui consiste à travailler avec détermination pour atteindre nos objectifs. »

Domtar continuera à servir les marchés de la pâte, du papier, des emballages, du papier tissu et des produits du bois en misant sur ses capacités accrues pour offrir des produits et des services améliorés à sa clientèle à l'échelle mondiale. Les produits seront commercialisés sous leur ancien nom et l'information commerciale sera mise à jour sur le site Web de Domtar au cours des prochaines semaines. Entre-temps, l'information sera disponible sur les plateformes des anciennes entreprises.

Domtar conservera des bureaux administratifs à Fort Mill, en Caroline du Sud, à Richmond, en Colombie-Britannique, et à Montréal, au Québec. Aucun changement ne sera apporté à l'emplacement physique de la société ni à son empreinte de production à la suite de cette annonce.

La société continuera à mettre l'accent sur son engagement envers le développement durable et sur sa volonté d'investir dans la collectivité pendant qu'elle évoluera sous sa nouvelle identité de marque.

À propos de Domtar

Domtar est une importante société fermée qui fabrique divers produits forestiers et emploie quelque 14 000 personnes dans plus de 60 établissements partout en Amérique du Nord. La société a une capacité de production annuelle de 9,1 millions de tonnes métriques de pâte, de papier, d'emballage et de papier tissu et d'environ 3 milliards de pieds-planche de bois d'œuvre et d'autres produits du bois. Auparavant connue sous le nom de Groupe Papier Excellence, Domtar comprend les anciennes entreprises que sont Paper Excellence, Domtar et Produits forestiers Résolu.

Domtar prône l'excellence opérationnelle et fournit des produits durables, économiques et de qualité supérieure pour répondre aux besoins de la clientèle à l'échelle mondiale, voire les surpasser. La société s'engage à transformer de la fibre de bois durable en produits essentiels à usage quotidien. Le bureau administratif principal de Domtar est situé à Fort Mill, en Caroline du Sud. Pour un complément d'information, consulter www.domtar.com.

SOURCE PF Résolu Canada Inc.

Pour plus de renseignements : Antoine Kack, Gestionnaire, Relations médias et affaires publiques - Est du Canada, [email protected], 581-984-0159