BOUCHERVILLE, QC, le 2 déc. 2025 /CNW/ - Le Groupe JAMP Pharma, un chef de file canadien dans le domaine pharmaceutique, annonce aujourd'hui, que sa division de produits de santé naturels et cosmétiques en vente libre, par l'entremise de ses filiales Les Laboratoires Suisse Inc. et Cosmetic Import Ltée se portent acquéreur des actifs de l'entreprise Les Laboratoires Colba Inc., incluant les marques Racine de Vie®, Alpen Secrets® et Reflets BleutésMC.

Bien établi au Québec depuis 1983, Laboratoires Colba fabrique des produits de santé naturels et cosmétiques de qualité, distribués à travers le Canada. Les Laboratoires Colba, Les Laboratoires Suisse et Cosmetic Import partagent une valeur fondamentale commune : le gage de qualité et d'excellence de leurs produits respectifs. Ils s'efforcent également de les offrir à un prix juste et compétitif, assurant ainsi un excellent rapport qualité-prix pour les consommateurs canadiens.

Un portefeuille élargi pour une offre plus complète

En plus d'assurer la pérennité des marques de Racine de Vie®, Alpen Secrets® et Reflets BleutésMC, bien ancrées dans le marché canadien, cette acquisition permettra à Laboratoires Suisse et à Cosmetic Import de consolider stratégiquement leur positionnement en approfondissant leur offre de produits de santé naturels et en diversifiant leur gamme de produits cosmétiques.

Une acquisition locale et des opportunités de distribution

Laboratoires Colba se réjouit de voir ses marques, créées et commercialisées au Canada depuis plusieurs années, reprises par Les Laboratoires Suisse et Cosmetic Import. Ces deux organisations sont non seulement québécoises et opèrent localement, mais elles ont aussi fait le choix d'acquérir les actifs d'une entreprise d'ici.

Cette acquisition assurera la continuité et le développement de la production d'une partie de notre gamme de produits de santé naturels au Québec, et ce, à partir de nos installations de Lévis, à la fine pointe de la technologie.

Par cette acquisition stratégique, Les Laboratoires Suisse et Cosmetic Import pourront également :

Accéder à de nouveaux canaux de distribution à travers le pays.

à travers le pays. Solidifier leur présence canadienne, renforçant leur rôle de chef de file national dans le secteur.

« L'acquisition des marques emblématiques des Laboratoires Colba, une entreprise d'ici, est une immense source de fierté et une vision stratégique qui s'aligne parfaitement avec notre ADN. Reprendre l'héritage de ces marques québécoises est un geste fort qui réitère notre engagement indéfectible envers le développement économique du Québec. C'est avant tout une opportunité d'affaires significative qui soutiendra notre croissance et qui contribuera à la création de valeur pour l'économie d'ici. » déclare Louis Pilon, Président et Chef de la direction du Groupe JAMP Pharma

« Cette transaction représente une synergie parfaite de valeurs et d'expertise, » explique Guylaine Thériault Rehel, Directrice principale de la division des produits en vente libre. « L'acquisition de ces marques emblématiques québécoises est une étape transformative pour notre division. Elle nous permet non seulement d'élargir significativement notre offre mais surtout de consolider notre présence et notre leadership sur l'ensemble du marché canadien. Nous sommes fiers d'intégrer un patrimoine de marques aussi apprécié des Canadiens. »

« Nous sommes très heureux qu'une compagnie québécoise estimée ait choisi de maintenir au Québec les marques que Laboratoires Colba a développées depuis 40 ans. Nous tenons à remercier notre équipe, nos employés, nos représentants et notre directeur pour toutes ces années de loyauté et de travail remarquable. », souligne Jean-Paul Bassili, Président des Laboratoires Colba.

À propos de la division des produits en vente libre du Groupe JAMP Pharma

Notre division regroupe trois entités emblématiques : Les Laboratoires Suisse inc., Wampole et Cosmetic Import Ltée.

Depuis 1989, Les Laboratoires Suisse inc., initialement une entreprise familiale, propose une gamme complète de produits de santé naturels. Plus de 75 % de ses produits sont désormais fabriqués au Québec, reflétant un engagement fort envers la qualité et la vitalité économique locale. La mission est claire : allier science et nature pour soutenir le bien-être des Québécois à travers une offre de produits pour la digestion, le sommeil, l'énergie, et la santé immunitaire.

Première compagnie de produits de santé naturels établie au Canada en 1893, Wampole quant à elle, est aujourd'hui gage de qualité reconnu et disponible à l'échelle nationale. Son engagement demeure de fournir des produits de santé naturels de haute qualité, appuyés par la science, alors qu'elle continue à repousser les limites, offrant une gamme complète de produits pour tous les âges et tous les besoins. Sa récente expansion de gamme, avec le lancement de sa nouvelle ligne de soins corporels pour enfants sous la marque Adorable by Wampole, démontre sa passion à offrir des produits de qualité pour toute la famille s'étendant maintenant jusqu'à l'heure du bain.

Fondée en 1956, Cosmetic Import Ltée est devenue une référence incontournable dans l'univers des soins et cosmétiques au Canada. L'entreprise est fière de proposer des produits de bain, corps et cheveux, incluant les marques iconiques telles que Algemarin, French Formula, et Henri Bernard Crystal Minéral, conçus pour s'intégrer simplement aux routines quotidiennes des Canadiens, apportant bien-être et simplicité.

Ensemble, ces 3 entités offrent un portefeuille diversifié de marques et de produits de santé et de soins de haute qualité, tous ancrés dans une tradition d'excellence et un fort engagement local.

À propos du Groupe JAMP Pharma

Le Groupe JAMP Pharma est une organisation canadienne dont le siège social est situé à Boucherville, dans la grande région de Montréal. Ayant connu une croissance exceptionnelle au cours des 10 dernières années, le Groupe JAMP Pharma est présent dans tous les segments du marché pharmaceutique et possède maintenant la plus vaste gamme de médicaments génériques au Canada*, avec près de 350 molécules.

Ce leadership dans le secteur des médicaments génériques renforce considérablement notre vision à long terme et notre engagement envers la santé des Canadiens. En augmentant l'accès à des options thérapeutiques abordables et de haute qualité, nous jouons un rôle vital dans l'amélioration des soins de santé pour tous. De plus, notre portefeuille représente des économies substantielles pour le système de santé public et privé du pays, libérant des ressources pour d'autres besoins essentiels.

En plus de sa division générique, le Groupe JAMP Pharma possède plusieurs divisions telles qu'Orimed, BioJAMP, JAMP soins aigus et injectables, Wampole, Laboratoire

Suisse et Cosmetic Import, offrant également des produits sur ordonnance et de marque, des produits biosimilaires, 180 produits en vente libre avec une gamme variée de vitamines, de suppléments et de produits de santé naturels. Le programme de soutien aux patients JAMP CareMC est conçu pour aider les patients, ainsi que les professionnels de la santé, dans la prise de médicaments de spécialité et des biosimilaires offerts par le Groupe JAMP Pharma. Depuis 2024, le Groupe JAMP Pharma possède également sa propre usine de fabrication, située à Lévis. Fabrication JAMP Pharma soutient l'accessibilité en continu à des médicaments et à des solutions de santé de qualité pour les Canadiens. Ce faisant, nous élevons notre niveau de service pour les pharmacies communautaires et les hôpitaux, leur permettant à leur tour d'offrir un service optimal et une continuité des soins à leurs patients.

*Basé sur le nombre de molécules et de formes posologiques distinctes commercialisées activement et générant un chiffre d'affaires supérieur à 0 dollar, tel que rapporté dans une source de données couramment utilisée dans l'industrie pharmaceutique entre le 1er avril 2024 et le 31 mars 2025.

Information : Guylaine Thériault Rehel, Directrice principale, Wampole, Laboratoires Suisse et Cosmetic Import, 514-209-2448, [email protected]