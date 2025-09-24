Le Groupe JAMP Pharma lance Pr Pexegra ® , une alternative biosimilaire au produit de référence Pr Neulasta® (commercialisé au Canada par Amgen Canada Inc.).

BOUCHERVILLE, QC, le 24 sept. 2025 /CNW/ - Le Groupe JAMP Pharma, un chef de file canadien dans le domaine pharmaceutique, est fier d'annoncer aujourd'hui la mise en marché de deux produits biosimilaires en oncologie, PrPexegra® et PrFilra®.

PrPexegra® est indiqué pour diminuer l'incidence d'infection qui se manifestent par une neutropénie fébrile chez les patients atteints d'un cancer non myéloïdes et traités par des médicaments antinéoplasiques myélosuppresseurs1.

PrFilra® est indiqué pour réduire la fréquence des infections qui se manifestent par une neutropénie fébrile chez les patients atteints d'un cancer non myéloïde et traités par des agents antinéoplasiques myélosuppresseurs, et chez les patients atteints de neutropénie sévère congénitale, idiopathique ou cyclique².

Ces deux lancements enrichiront l'éventail des options thérapeutiques pour les patients. PrPexegra® et PrFilra® font partie des biosimilaires de pegfilgrastim et filgrastim respectivement qui sont actuellement autorisés pour la vente au Canada par une entreprise de propriété canadienne. De ce fait, le Groupe JAMP Pharma s'engage à améliorer l'accès à des soins abordables pour les patients canadiens.

« Nous sommes extrêmement fiers d'ajouter à notre portefeuille croissant de produits biosimilaires PrPexegra® et PrFilra®. Il s'agit de nos deux premiers biosimilaires en oncologie pour notre division BioJAMP® », a déclaré Louis Pilon, président et chef de la direction du Groupe JAMP Pharma. « Ces lancements s'inscrivent dans notre mission d'apporter des réponses thérapeutiques de pointe aux patients canadiens et témoigne de notre expertise en matière de médicaments biosimilaires. »

PrPexegra® est actuellement autorisé pour la vente par Santé Canada sous forme d'une solution (0,6 mL) sans agent de conservation contenant 6 mg de pegfilgrastim (10 mg/mL), dans une seringue préremplie à usage unique, munie d'une aiguille de calibre 27 et d'un dispositif de protection UltraSafe PlusMC pour réduire le risque de piqûres accidentelles par l'utilisateur1.

PrFilra® est actuellement autorisé pour la vente par Santé Canada sous forme de seringues préremplies de 0,5 mL à usage unique, sans agent de conservation et aussi munies d'un dispositif de protection de l'aiguille passif UltraSafe PlusMC renferment 300 mcg de filgrastim (600 mcg/mL). Les seringues préremplies de 0,8 mL à usage unique, sans agent de conservation et munies d'un dispositif de protection de l'aiguille passif UltraSafe PlusMC Plus renferment 480 mcg de filgrastim (600 mcg/mL). PrFilra® est distribués en boîtes de 1 et en boîtes de 10 seringues2.

Un pipeline robuste pour répondre aux besoins des Canadiens

Le Groupe JAMP Pharma, à travers sa division BioJAMP®, dispose d'un portefeuille de projets robustes visant à élargir son offre de biosimilaires dans une diversité d'aires thérapeutiques. Son portefeuille actuel compte également des produits en immunologie, soit PrSimlandi® et PrJamteki®. Par le biais de partenariats stratégiques, l'entreprise s'est engagée à fournir aux patients canadiens un accès continu à des traitements de pointe et abordables.

À propos du Groupe JAMP Pharma

Le Groupe JAMP Pharma est une organisation canadienne dont le siège social est situé à Boucherville, dans la grande région de Montréal. Ayant connu une croissance exceptionnelle au cours des 10 dernières années, le Groupe JAMP Pharma est présent dans tous les segments du marché pharmaceutique avec un portefeuille de plus de 380 molécules et est l'un des leaders de l'industrie en termes de volume annuel d'ordonnances3. Avec plus de 130 nouveaux produits dont la vente a été autorisée par Santé Canada au cours des trois dernières années, le Groupe JAMP Pharma est le leader canadien en matière de lancement de produits4, améliorant ainsi les nouvelles options de traitement disponibles au Canada, y compris de nombreux médicaments spécialisés. L'ajout d'un nouveau site de fabrication local pour des produits de prescriptions génériques vient appuyer la vision du Groupe JAMP Pharma de devenir la plus grande entreprise pharmaceutique de propriété canadienne.

En plus de sa division générique, le Groupe JAMP Pharma possède plusieurs divisions telles qu'Orimed, BioJAMP®, Wampole, Laboratoire Suisse, Cosmetic Import et Soins aigus et injectables, offrant ainsi des produits sur ordonnance et de marque, des produits biosimilaires, et 180 produits en vente libre avec une gamme variée de vitamines, de suppléments et de produits de santé naturels. Le programme de soutien aux patients JAMP CareMC est conçu pour aider les patients, ainsi que les professionnels de la santé, dans la prise de médicaments de spécialité et des biosimilaires offerts par le Groupe JAMP Pharma.

La mention d'Amgen Canada Inc. vise uniquement à indiquer la disponibilité des produits par l'intermédiaire de son réseau de distribution. L'utilisation de la marque de commerce d'Amgen Canada Inc. n'implique aucunement un soutien, un parrainage ou une affiliation. Toutes les marques de commerce demeurent la propriété de leurs propriétaires respectifs.

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec : [email protected]