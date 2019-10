Le groupe Ivujivik-Puvirnituq-UQAT lance le lexique en Inuktitut spécialisé en éducation

Un partenariat de longue date La production de cet outil de travail a débuté en 1984 dans le cadre des activités de formation des enseignants inuit entreprises par le groupe Ivujivik-Puvirnituq-UQAT, alors qu'apparaît le besoin de développer une terminologie inuktitut spécialisée en éducation. En effet, à cette époque et encore aujourd'hui, aucun outil de ce type n'est disponible. Au fil des ans, des ressources inuit ayant une grande maîtrise de la langue inuktitut et des ressources universitaires spécialisées dans différents domaines de l'éducation ont œuvré à développer un lexique sur mesure.

« J'étais loin de me douter que le projet aurait une telle portée quand je me suis jointe à l'équipe. Je croyais qu'il n'aurait pas d'écho en dehors de notre groupe. Je suis extrêmement fière du travail accompli. La création de mots en inuktitut est l'aboutissement de longues heures de travail et de nombreux entretiens téléphoniques, échelonnés sur plusieurs années, et tout le monde va profiter du fruit de ce travail. La prochaine génération d'enseignants inuit aura la chance de s'y référer et d'y trouver un vocabulaire adapté à leur dialecte, en lien avec leur travail d'enseignants »", souligne Siaja Mangiuk, enseignante dans la communauté d'Ivujivik.

Un outil de travail

« Comme un dictionnaire, cet ouvrage se veut un outil de transmission de notre langue maternelle. Il faut à tout prix poursuivre le travail et distribuer ce lexique à tous les étudiants si nous voulons garder notre langue bien vivante », souligne Sarah Angiyou, enseignante dans la communauté de Puvirnituq. Le lancement de ce lexique résulte d'un processus complexe impliquant plusieurs étapes et dont la finalité se trouve dans l'obtention d'un consensus de traduction pour chaque mot, ainsi que sa définition en inuktitut. « Le lexique doit être vu comme un document de référence dynamique et évolutif où les propositions en inuktitut sont élaborées à partir des compréhensions explicitées et partagées des différentes ressources », souligne Véronique Paul, agente de recherche à l'Unité de recherche, de formation et de développement en éducation en milieu inuit et amérindien (URFDEMIA) de l'UQAT.

Année internationale des langues autochtones

Cette initiative novatrice s'inscrit dans le cadre de l'Année internationale des langues autochtones où les efforts sont réunis pour reconnaître et valoriser les langues autochtones qui jouent un rôle crucial en termes d'identité, de diversité culturelle, d'intégration sociale, de communication, d'éducation et de développement. Dans un contexte où l'inuktitut est une langue menacée, le lexique se veut un outil favorisant les apprentissages des enseignants en formation, mais surtout un outil permettant à la nouvelle génération d'enseignants de développer un discours professionnel et de penser l'éducation de la jeunesse inuit dans sa langue maternelle.

Pour consulter le lexique, cliquez ici.

