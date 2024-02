Plus de 1 000 médecins pratiquent désormais dans le réseau ELNA à travers le Canada.

MONTRÉAL, le 1er févr. 2024 /CNW/ - La société montréalaise Groupe ELNA Médical (« ELNA »), le plus grand réseau intégré de cliniques médicales au Canada, acquiert le Groupe Santé Brunswick, un pilier de l'infrastructure de santé à l'échelle provinciale depuis près de 30 ans.

Logo de Groupe Santé Brunswick (Groupe CNW/ELNA Medical)

Cette transaction stratégique permettra à Groupe Santé Brunswick de maintenir et même de bonifier la qualité, la diversité ainsi que l'accessibilité des services médicaux à plus de 250 000 patients par année grâce à une équipe de soins multidisciplinaire de plus de 250 professionnels, incluant 120 médecins, 40 infirmières, une centaine d'employés de soutien, ainsi que plusieurs autres professionnels de la santé.

Le Groupe Santé Brunswick offre sous un seul toit plus de 30 services cliniques diversifiés et de haute qualité dont la médecine familiale, les soins d'urgence, ainsi que de nombreuses spécialités médicales incluant entre autres la pédiatrie, la cardiologie, la psychiatrie, la gynécologie obstétrique et la dermatologie.

Afin d'améliorer l'expérience et l'accès à des soins de la plus haute qualité aux patients, on retrouve également au sein du même centre médical ultra-moderne de nombreux services complémentaires dont : un centre de radiologie et d'endoscopie, des services de laboratoire diagnostique, une clinique de physiothérapie, une de nutrition, une pharmacie, des soins dentaires et plusieurs autres soins médicaux et paramédicaux.

« L'acquisition stratégique du Groupe Santé Brunswick, un complexe médical très bien établi et jouissant d'une excellente réputation, marque une autre avancée d'importance dans la mission du Groupe ELNA Médical visant à transformer l'expérience des soins de santé au Canada, au bénéfice des patients », déclare Laurent Amram, président et fondateur du Groupe ELNA Médical.

« Nous avons rapidement été impressionnés par l'étendue de l'expertise et des ressources qu'offre ELNA. Se joindre à ELNA contribuera à renforcer notre équipe et nous rendra encore meilleurs afin d'offrir des services plus accessibles à nos patients, que ce soit en clinique, virtuellement ou même par le biais de services à domicile », souligne Vince Trevisonno, président et chef de la direction du Groupe Santé Brunswick, qui continuera d'en assurer la direction.

« ELNA mobilisera ses vastes ressources pour permettre aux patients du Groupe Santé Brunswick de mieux prendre en charge leur santé, en bonifiant les services offerts et en intégrant nos technologies avancées soutenues par l'intelligence artificielle », conclut M. Amram.

À la suite de cette deuxième acquisition depuis le début de l'année 2024, plus de 1 000 médecins et plusieurs autres professionnels traiteront plus de 2 millions de patients par année à travers le réseau du Groupe ELNA Médical, qui comporte maintenant 112 cliniques et points de service au Canada.

Le Groupe Santé Brunswick étant sous la loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (LACC), la clôture de cette transaction est sous écrou et sujette à l'approbation du tribunal dans les prochains jours.

À propos du Groupe ELNA Médical

Groupe ELNA Médical est le plus grand réseau de cliniques médicales au Canada. Traitant maintenant plus de 2 millions de Canadiens chaque année, ELNA transforme la prestation et la continuité des soins de santé grâce à la mise en œuvre d'un écosystème omnicanal entièrement intégré. Toujours en quête d'améliorer et d'optimiser l'accès à des soins de qualité, ELNA soutient de façon inégalée les professionnels de la santé en s'appuyant sur des technologies de pointe alimentées par l'intelligence artificielle ainsi qu'à travers des partenariats stratégiques avec des leaders mondiaux. ELNA complète son large éventail de services médicaux par un accès à des services de diagnostic de haute qualité, grâce à sa filiale à part entière, les Laboratoires CDL, leader dans le domaine du diagnostic médical depuis plus de trois décennies. Pour en savoir plus : https://elnamedical.com/fr.

SOURCE ELNA Medical

Renseignements: CONTACT MÉDIA : Mario Daigle, Vice-président principal, directeur général, MOCOM, [email protected], Cell : 514 953-3193