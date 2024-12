MONTRÉAL, le 11 déc. 2024 /CNW/ - Le Groupe ELNA Médical (la « Société » ou « ELNA ») a annoncé aujourd'hui qu'il a déposé une demande auprès de la Cour supérieure du Québec (Division commerciale) (la « Cour ») pour obtenir la protection de la Cour en vertu de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (« LACC ») pour la majorité des entités du Groupe ELNA Médical.

Malgré la croissance significative de la Société et les mesures d'optimisation des coûts prises ces dernières années, ELNA est confrontée à une pression financière et n'a d'autre choix que d'entamer des procédures de restructuration pour lancer un Processus de Sollicitation aux fins de vente et d'investissement (« PSIV ») en vue de devenir une entreprise résiliente et prospère sur le long terme.

L'objectif principal d'ELNA est de maintenir ses opérations au bénéfice des patients, des médecins, des professionnels de la santé et de la communauté qu'elle dessert.

À propos du Groupe ELNA Médical

Le Groupe ELNA Médical est le plus grand réseau de cliniques médicales et de laboratoires de diagnostic au Canada, dédié à révolutionner les soins de santé ainsi que l'expérience des patients et des médecins. Avec un réseau de plus de 100 cliniques et points de service, plus de 1 000 médecins et servant plus de 3 millions de Canadiens chaque année, ELNA transforme la prestation des soins de santé grâce en déployant un écosystème omnicanal entièrement intégré, permettant aux patients d'être soignés en clinique, virtuellement et à domicile. En quête d'améliorer et d'optimiser l'accès à des soins de qualité, ELNA soutient de façon inégalée les professionnels de la santé œuvrant dans ses cliniques modernes en s'appuyant sur des technologies IA de pointe ainsi qu'à travers des partenariats stratégiques avec des leaders mondiaux. ELNA complète son large éventail de plus de 500 services médicaux par un accès à des services de diagnostic de haute qualité, grâce à sa filiale CDL Laboratoires, un chef de file dans le domaine du diagnostic médical depuis plus de trois décennies. Pour en savoir plus : https://elnamedical.com/fr

