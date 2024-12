MONTRÉAL, le 11 déc. 2024 /CNW/ - Le Groupe ELNA Médical (la « Société » ou « ELNA ») a annoncé aujourd'hui que la Cour supérieure du Québec (Division commerciale) (la « Cour ») a accordé à la Société une ordonnance initiale (l'« Ordonnance Initiale ») en vertu de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (« LACC »). L'Ordonnance Initiale a nommé Raymond Chabot Inc. comme contrôleur (le « Contrôleur ») et autorisé un financement débiteur-exploitant fourni par la Banque Nationale du Canada pour permettre à l'entreprise d'assurer la stabilité nécessaire à la poursuite de ses opérations tout en poursuivant ses efforts de restructuration dans le cadre des procédures sous LACC.

ELNA a également reçu l'approbation de la Cour pour un processus de sollicitation de vente et d'investissement (le « PSIV ») qui doit être mené par ELNA, sous la supervision du contrôleur et avec l'assistance de Raymond Chabot Grant Thornton & Co. LLP, conformément aux termes de ce document (les « Directives PSIV»). Le PSIV a pour but de susciter l'intérêt et les opportunités pour une vente et/ou un investissement dans tout ou une partie des actifs et segments d'activité de la Société, dans le but d'optimiser la valeur pour la Société et ses parties prenantes.

« En nous plaçant sous la protection de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies, le Groupe ELNA Médical prend des mesures proactives pour résoudre ses défis de liquidités, renforcer sa stabilité financière et garantir la continuité des soins pour nos médecins, professionnels de la santé et patients. Cette démarche reflète notre engagement à améliorer l'accès aux soins de qualité tout en offrant une expérience exceptionnelle. Nous sommes convaincus que cette restructuration renforcera notre capacité d'innover, d'accélérer la transformation du secteur médical et d'assurer une croissance durable pour un succès pérenne », a déclaré Laurent Amram, président et fondateur du Groupe Elna Médical.

Pour participer au PSIV et obtenir une copie du mémorandum d'information confidentiel ainsi qu'un accès à la salle des données virtuelle, toutes les parties intéressées doivent se conformer aux termes et conditions énoncés dans les Directives PSIV, dont une copie est disponible sur le site Web du Contrôleur à l'adresse suivante : https://www.raymondchabot.com/fr/entreprises/dossiers-publics/groupe-elna/

La date limite pour soumettre des lettres d'intérêt non contraignantes est fixée à 17h00 (HNE) le 31 janvier 2025.

Une copie de l'Ordonnance Initiale ainsi que d'autres informations concernant les procédures en vertu de la LACC seront aussi disponibles sur le site Web du Contrôleur.

Des informations concernant les procédures en vertu de la LACC peuvent également être obtenues par courriel à [email protected].

Les conseillers juridiques d'ELNA concernant les procédures sous LACC et le PSIV sont Osler, Hoskin & Harcourt LLP.

À propos du Groupe ELNA Médical

Le Groupe ELNA Médical est le plus grand réseau de cliniques médicales et de laboratoires de diagnostic au Canada, dédié à transformer les soins de santé ainsi que l'expérience des patients et des médecins. Avec un réseau de plus de 100 cliniques et points de service, plus de 1 000 médecins et servant plus de 3 millions de Canadiens chaque année, ELNA transforme la prestation des soins de santé en déployant un écosystème omnicanal entièrement intégré, permettant aux patients d'être soignés en clinique, virtuellement et à domicile. En quête d'améliorer et d'optimiser l'accès à des soins de qualité, ELNA soutient de façon inégalée les professionnels de la santé œuvrant dans ses cliniques modernes en s'appuyant sur des technologies IA de pointe ainsi qu'à travers des partenariats stratégiques avec des leaders mondiaux. ELNA complète son large éventail de plus de 500 services médicaux par un accès à des services de diagnostic de haute qualité, grâce à sa filiale CDL Laboratoires, un chef de file dans le domaine du diagnostic médical depuis plus de trois décennies. Pour en savoir plus : www.elnamedical.com

Renseignements : André Bouthillier, [email protected], 514-895-0127