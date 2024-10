Le Groupe de travail sur l'avenir de l'audiovisuel au Québec annonce la tenue de ses consultations

QUÉBEC, le 9 oct. 2024 /CNW/ - Le Groupe de travail sur l'avenir de l'audiovisuel au Québec poursuit ses travaux en vue de produire un plan d'intervention sur le système de financement et le fonctionnement de l'industrie audiovisuelle. Afin de nourrir et d'éclairer ses réflexions, le Groupe a le plaisir d'annoncer le lancement de ses consultations.

Il invite expressément les professionnelles et les professionnels de l'industrie, les membres de regroupements et d'associations ainsi que toute personne désirant s'exprimer et participer à la réflexion, à répondre au questionnaire disponible en ligne. Le mandat complet et le questionnaire se trouvent sur le site Web du Groupe de travail : www.gtaaq.com. La date limite pour déposer un mémoire portant sur les sujets du questionnaire est le 15 novembre 2024 à 23 h 59.

En marge de ces consultations écrites, le Groupe tiendra des consultations sur invitation avec des professionnelles et professionnels de différents secteurs de l'industrie. Ces consultations sur invitation se dérouleront de la mi-novembre à la mi-décembre 2024 .

Rappelons qu'en juin dernier, le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, a annoncé la création de ce Groupe de travail indépendant.

Pour toute question ou information supplémentaire, il est possible d'écrire à : [email protected].

