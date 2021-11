La TD occupe le premier rang des banques nord-américaines figurant dans cet indice mondial

TORONTO, le 18 nov. 2021 /CNW/ - Le Groupe Banque TD (TD) est fier d'être inscrit à l'indice mondial de durabilité Dow Jones pour la huitième année consécutive. L'indice de durabilité Dow Jones mesure le rendement de grandes sociétés en matière de développement durable selon leurs réalisations dans les domaines environnemental, social et économique. Faisant partie d'un groupe de 242 banques dans le monde, la TD a été incluse dans cette courte liste comptant 24 institutions bancaires.

« Partout où la TD exerce ses activités, nos collègues sont mobilisés autour d'un objectif collectif, qui est d'enrichir la vie de nos clients, de nos employés et de nos collectivités. Notre inclusion à l'indice mondial de durabilité Dow Jones pour une huitième année consécutive témoigne de notre engagement à l'égard des enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG), et les mesures que nous prenons aujourd'hui permettront de créer un avenir plus inclusif et plus durable pour tous », indique Norie Campbell, chef de groupe et chef du contentieux, Groupe Banque TD.

La TD a obtenu les meilleurs résultats dans les domaines de la protection des renseignements personnels, de la communication de l'information environnementale et sociétale, des droits de la personne, de la responsabilité sociale et de la philanthropie, ainsi que du recrutement et de la rétention des talents, entre autres catégories.

Cette reconnaissance permet de souligner les récents efforts que la TD a déployés, comme le lancement de son plan d'action sur les changements climatiques, qui établit un objectif de zéro émission nette d'ici 2050, et ce, à l'échelle des activités d'exploitation et de financement de la Banque. La TD tire également une grande fierté de sa vision d'être une meilleure banque, aussi bien au moyen d'investissements constants visant à accroître la résilience des collectivités, que d'efforts continus pour créer une culture inclusive et accueillante.

La TD tient à remercier ses clients, ses collègues et les collectivités qu'elle sert, et à féliciter toutes les entreprises classées dans l'indice de durabilité Dow Jones.

Pour en savoir plus au sujet du développement durable et de la responsabilité sociale à la TD, consultez le plan d'action sur les changements climatiques de la TD, le Rapport 2020 sur les enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) de la TD, le Rapport sur La promesse TD Prêts à agir 2020, ou visitez le site td.com/lapromessetdpretsaagir.

Pour en savoir plus sur l'indice mondial de durabilité Dow Jones, visitez www.spglobal.com.

