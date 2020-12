Le présent communiqué sur les résultats trimestriels doit être lu avec les résultats financiers consolidés non audités du quatrième trimestre de 2020 de la Banque pour l'exercice clos le 31 octobre 2020, présentés dans le présent communiqué de presse sur les résultats, et les états financiers consolidés audités de 2020, préparés selon les Normes internationales d'information financière (IFRS) publiées par l'International Accounting Standards Board (IASB), accessibles sur le site Web de la TD à l'adresse http://www.td.com/francais/investisseurs/. La présente analyse est datée du 2 décembre 2020. Sauf indication contraire, tous les montants sont en dollars canadiens et proviennent essentiellement des états financiers consolidés intermédiaires ou annuels de la Banque, qui sont dressés selon les IFRS. Certains montants comparatifs ont été révisés afin de les rendre conformes à la présentation adoptée pour la période considérée. Les renseignements additionnels concernant la Banque sont disponibles sur le site Web de la Banque à l'adresse http://www.td.com, sur le site SEDAR à l'adresse http://www.sedar.3com et sur le site de la Securities and Exchange Commission des États-Unis à l'adresse http://www.sec.gov (section EDGAR filers). Les résultats comme présentés sont conformes aux principes comptables généralement reconnus (PCGR), en vertu des IFRS. Les mesures rajustées sont des mesures non conformes aux PCGR. Se reporter à la rubrique «Présentation de l'information financière de la Banque» du rapport de gestion de 2020 pour obtenir une description des résultats comme présentés et des résultats rajustés.

POINTS SAILLANTS FINANCIERS DU QUATRIÈME TRIMESTRE en regard du quatrième trimestre de l'exercice précédent :

Le résultat dilué par action comme présenté a été de 2,80 $, par rapport à 1,54 $.

Le résultat dilué par action rajusté a été de 1,60 $, par rapport à 1,59 $.

Le résultat net comme présenté a atteint 5 143 millions de dollars, comparativement à 2 856 millions de dollars.

Le résultat net rajusté a atteint 2 970 millions de dollars, comparativement à 2 946 millions de dollars.

POINTS SAILLANTS FINANCIERS POUR L'EXERCICE en regard de l'exercice précédent :

Le résultat dilué par action comme présenté a été de 6,43 $, par rapport à 6,25 $.

Le résultat dilué par action rajusté a été de 5,36 $, par rapport à 6,69 $.

Le résultat net comme présenté a atteint 11 895 millions de dollars, comparativement à 11 686 millions de dollars.

Le résultat net rajusté a atteint 9 968 millions de dollars, comparativement à 12 503 millions de dollars.

RAJUSTEMENTS DU QUATRIÈME TRIMESTRE (ÉLÉMENTS À NOTER)

Les chiffres du résultat comme présenté pour le quatrième trimestre comprennent les éléments à noter suivants :

Amortissement d'immobilisations incorporelles de 61 millions de dollars (53 millions de dollars après impôt ou 3 cents par action), comparativement à 74 millions de dollars (62 millions de dollars après impôt ou 3 cents par action) au quatrième trimestre de l'exercice précédent.

Charges liées à l'acquisition de Greystone de 25 millions de dollars (24 millions de dollars après impôt ou 1 cent par action), comparativement à 30 millions de dollars (28 millions de dollars après impôt ou 2 cents par action) au quatrième trimestre de l'exercice précédent.

Le profit net à la vente de la participation dans TD Ameritrade a été de 1 421 millions de dollars (2 250 millions de dollars après impôt ou 1,24 $ par action).

TORONTO, le 3 déc. 2020 /CNW/ - Le Groupe Banque TD (la «TD» ou la «Banque») a annoncé aujourd'hui ses résultats financiers pour le quatrième trimestre clos le 31 octobre 2020.

Le résultat net comme présenté a atteint 5,1 milliards de dollars, en hausse de 80 % par rapport à celui du trimestre correspondant de l'exercice précédent, et le résultat net rajusté s'est élevé à 3,0 milliards de dollars, en hausse de 1 %.

«La TD a enregistré de solides résultats au quatrième trimestre, concluant un exercice qui a démontré la force de notre modèle d'affaires et de notre bilan, ainsi que la résilience de nos gens dans le contexte sans précédent de la pandémie de COVID-19, a déclaré Bharat Masrani, président du Groupe et chef de la direction, Groupe Banque TD. Près de 90 000 banquiers de la TD à l'échelle mondiale ont uni leurs efforts pour soutenir nos clients en cette période d'incertitude, tout en restant centrés sur notre stratégie et en renforçant les capacités nécessaires pour servir nos clients et prospérer dans l'avenir. Nous sommes également devenus un actionnaire important dans The Charles Schwab Corporation, une société de placements parmi les plus novatrices et les plus réputées aux États-Unis, et avons dégagé un profit important ce trimestre. La Banque a tout récemment annoncé un plan d'action ambitieux sur les changements climatiques afin de soutenir les clients qui cherchent à transformer leurs activités pour saisir les occasions offertes par une économie à faibles émissions de carbone.

«Même si l'exercice 2020 est loin d'être celui que nous attendions, nous en avons tiré des leçons et avons démontré la rapidité et l'agilité de notre organisation. Nous continuerons à nous adapter au contexte actuel afin de répondre aux attentes de l'ensemble de nos parties prenantes et de contribuer à une reprise inclusive et durable», a ajouté M. Masrani.

Services de détail au Canada

Le résultat net comme présenté du secteur Services de détail au Canada pour le quatrième trimestre s'est établi à 1 802 millions de dollars, et le résultat net rajusté s'est élevé à 1 826 millions de dollars, tous deux en hausse de 3 % par rapport à ceux du quatrième trimestre de l'exercice précédent, reflétant principalement une baisse de la provision pour pertes sur créances et une baisse des indemnisations d'assurance, en partie contrebalancées par une diminution des produits et une hausse des charges autres que d'intérêts. Les produits ont diminué de 2 % en raison d'une baisse des marges, en partie contrebalancée par une augmentation des volumes de prêts et de dépôts et une activité accrue de la clientèle de gestion de patrimoine. Les activités ont connu un essor vigoureux ce trimestre, soutenues par un nombre record d'octrois de financement auto et de prêts garantis par des biens immobiliers, ainsi qu'une hausse des primes d'assurances générales. Les charges ont augmenté de 2 %, en raison d'investissements dans les technologies et des charges liées au volume. La provision pour pertes sur créances a diminué de 149 millions de dollars par rapport à celle de l'exercice précédent, ce qui s'explique surtout par l'incidence positive des programmes d'aide des banques et du gouvernement.

Les Services de détail au Canada ont continué de fournir de l'aide à leurs clients pour qu'ils composent avec les effets de la COVID-19 et planifient leur avenir financier. Ce trimestre, le secteur a mis en œuvre de nouvelles capacités numériques sur le marché avec le lancement de AppuiObjectifs TD, une application de placements axés sur les objectifs offerte par Placements directs TD; de Virement international TD, qui permet aux clients des services bancaires personnels de virer des fonds à l'étranger dans plus de 200 pays et territoires par l'intermédiaire de BanqueNet ou de l'appli TD; ainsi que le programme Magasinez avec vos points, qui permet aux titulaires de cartes Primes TD d'échanger des Points TD au moment de payer sur Amazon.ca.La Banque a également continué de permettre aux clients d'accéder aux plus récentes fonctions du programme Compte d'urgence pour les entreprises canadiennes (CUEC) en ligne.

Services de détail aux États-Unis

Le résultat net du secteur Services de détail aux États-Unis s'est établi à 871 millions de dollars (658 millions de dollars américains), en baisse de 27 % par rapport à celui du trimestre correspondant de l'exercice précédent. La contribution de TD Ameritrade au résultat du secteur s'est établie à 339 millions de dollars (255 millions de dollars américains), en hausse de 16 % par rapport à celle du trimestre correspondant de l'exercice précédent, du fait principalement de l'accroissement des volumes d'opération et de la baisse des charges d'exploitation, partiellement contrebalancés par la baisse des commissions de négociation et la diminution des produits tirés des actifs.

La contribution au résultat des Services bancaires de détail aux États-Unis, qui ne tient pas compte de la participation de la Banque dans TD Ameritrade, s'est élevée à 532 millions de dollars (403 millions de dollars américains), soit une baisse de 41 % par rapport à celle du trimestre correspondant de l'exercice précédent, reflétant surtout une hausse de la provision pour pertes sur créances et une baisse des produits. Au cours du trimestre, les produits ont diminué, la baisse des marges d'intérêts nettes et des produits tirés des comptes à honoraires ayant été en partie contrebalancée par la croissance des volumes de prêts et de dépôts. La provision pour pertes sur créances s'est accrue de 277 millions de dollars (210 millions de dollars américains) en regard de celle du quatrième trimestre de l'exercice précédent, reflétant essentiellement une hausse des provisions sur prêts productifs, contrebalancée par une baisse des provisions sur prêts dépréciés.

Les Services de détail aux États-Unis ont continué de soutenir les clients en leur proposant une expérience personnalisée et connectée dans l'ensemble des canaux pendant la pandémie de COVID-19. Par l'intermédiaire de son réseau de succursales, la TD a mis en place une file d'attente virtuelle et un service de cueillette de cartes de débit à l'extérieur. Les clients ont également pu tirer parti des investissements de la Banque dans de nouvelles capacités numériques, notamment le portail de libre-service de Financement Auto TD et la transformation numérique de bout en bout des prêts non garantis.

Services bancaires de gros

Le résultat net comme présenté du secteur Services bancaires de gros s'est établi à 486 millions de dollars pour le trimestre, en hausse de 326 millions de dollars par rapport à celui du trimestre correspondant de l'exercice précédent, reflétant une hausse des produits, une baisse des charges autres que d'intérêts et une baisse de la provision pour pertes sur créances. Les produits pour le trimestre se sont élevés à 1 254 millions de dollars, en hausse de 48 % par rapport à il y a un an, reflétant une hausse des produits liés aux activités de négociation, une hausse des honoraires de prise ferme de titres de créance et des charges plus élevées découlant de l'évaluation des dérivés engagées au quatrième trimestre de l'exercice précédent. Le rendement des Services bancaires de gros témoigne de la vigueur de nos activités diversifiées axées sur la clientèle et la croissance continue de nos activités libellées en dollars américains.

Fonds propres

Le ratio des fonds propres de catégorie 1 sous forme d'actions ordinaires sur une base entièrement intégrée conformément à Bâle III de la TD a été de 13,1 %.

Conclusion

« Je tiens à remercier nos collègues dévoués partout dans le monde pour les efforts considérables qu'ils ont déployés en 2020. Ils continuent à offrir à nos clients une expérience exceptionnelle tout en relevant des défis sans précédent. Malgré les incertitudes auxquelles elle fait face, la TD s'attaquera aux obstacles éventuels, contribuera à la reprise économique et continuera à investir dans sa croissance future », a conclu M. Masrani.

Le texte qui précède contient des énoncés prospectifs. Se reporter à la section «Mise en garde à l'égard des énoncés prospectifs».

Mise en garde à l'égard des énoncés prospectifs

De temps à autre, la Banque (comme elle est définie dans le présent document) fait des énoncés prospectifs, écrits et verbaux, y compris dans le présent document, d'autres documents déposés auprès des organismes de réglementation canadiens ou de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis et d'autres communications.En outre, des représentants de la Banque peuvent formuler verbalement des énoncés prospectifs aux analystes, aux investisseurs, aux médias et à d'autres personnes. Tous ces énoncés sont faits conformément aux dispositions d'exonération et se veulent des énoncés prospectifs aux termes de la législation en valeurs mobilières applicable du Canada et des États-Unis, notamment la loi des États-Unis intitulée Private Securities Litigation Reform Act of 1995. Les énoncés prospectifs comprennent, entre autres, les énoncés figurant dans le présent document, les énoncés figurant dans le rapport de gestion de la Banque (le «rapport de gestion de 2020») du rapport annuel 2020 de la Banque aux rubriques «Sommaire et perspectives économiques» et «Mesures prises par la Banque en réponse à la COVID-19», à la rubrique «Principales priorités pour 2021» pour les secteurs Services de détail au Canada, Services de détail aux États-Unis et Services bancaires de gros, et à la rubrique «Orientation pour 2021» pour le secteur Siège social, ainsi que d'autres énoncés concernant les objectifs et les priorités de la Banque pour 2021 et par la suite et les stratégies pour les atteindre, l'environnement réglementaire dans lequel la Banque exerce ses activités, les attentes en matière de rendement financier pour la Banque ainsi que les possibles répercussions économiques, financières et autres conséquences de la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19). Les énoncés prospectifs se reconnaissent habituellement à l'emploi de termes et expressions comme «croire», «prévoir», «anticiper», «avoir l'intention de», «estimer», «planifier», «objectif», «cible» et «pouvoir» et de verbes au futur ou au conditionnel. Par leur nature, ces énoncés prospectifs obligent la Banque à formuler des hypothèses et sont assujettis à des risques et incertitudes, généraux ou spécifiques.Particulièrement du fait de l'incertitude quant à l'environnement physique et financier, à la conjoncture économique, au climat politique et au cadre réglementaire, ces risques et incertitudes - dont bon nombre sont indépendants de la volonté de la Banque et dont les répercussions peuvent être difficiles à prévoir - peuvent faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement de ceux avancés dans les énoncés prospectifs. Les facteurs de risque qui pourraient entraîner, isolément ou collectivement, de tels écarts incluent les risques, notamment, stratégiques, de crédit, de marché (y compris le risque actions, le risque sur marchandises, le risque de change, le risque de taux d'intérêt et le risque d'écart de taux), opérationnels (y compris les risques liés à la technologie, à la cybersécurité et à l'infrastructure), de modèle, d'assurance, de liquidité, d'adéquation des fonds propres, les risques juridiques, de réglementation, de conformité, en matière de conduite, d'atteinte à la réputation, environnementaux et sociaux, et les autres risques. Ces facteurs de risque comprennent notamment les répercussions économiques, financières et autres conséquences de la pandémie de COVID-19; la conjoncture économique et commerciale dans les régions où la Banque exerce ses activités; le risque géopolitique; la capacité de la Banque à réaliser des stratégies à long terme et ses principales priorités stratégiques à court terme, notamment réaliser des acquisitions et des cessions, élaborer des plans de fidélisation de la clientèle, élaborer des plans stratégiques, les risques liés à la technologie et à la cybersécurité (y compris les cyberattaques ou les intrusions liées aux données) visant la technologie informatique, Internet, les systèmes d'accès au réseau ou les autres systèmes ou services de communications voix-données de la Banque; le risque de modélisation; la fraude à laquelle la Banque est exposée; le défaut de tiers de se conformer à leurs obligations envers la Banque ou ses sociétés affiliées, notamment relativement au traitement et au contrôle de l'information et les autres risques découlant du recours par la Banque à des prestataires de services indépendants; l'incidence de la promulgation de nouvelles lois et de nouveaux règlements, de la modification des lois et des règlements actuels ou de leur application, y compris, sans s'y restreindre, les lois fiscales, les lignes directrices sur les fonds propres et les directives réglementaires en matière de liquidité, et le régime de «recapitalisation interne» des banques; la surveillance réglementaire et le risque de conformité; la concurrence accrue exercée par les sociétés établies et les nouveaux venus, y compris les entreprises de technologie financière et les géants du domaine de la technologie; les changements de comportement des consommateurs et les perturbations liées à la technologie; le risque environnemental et social; l'exposition à des litiges et à des questions de réglementation importants; la capacité de la Banque à recruter, former et maintenir en poste des gens de talent; les changements apportés aux notations de crédit de la Banque; les variations des taux de change et d'intérêt (y compris la possibilité de taux d'intérêt négatifs); l'augmentation des coûts de financement et la volatilité des marchés causée par l'illiquidité des marchés et la concurrence pour l'accès au financement; le risque de transition lié à l'abandon du taux interbancaire offert; les estimations comptables critiques et les changements de normes, de politiques et de méthodes comptables utilisées par la Banque; les crises de la dette internationale actuelles ou éventuelles; le risque environnemental et social; et l'occurrence d'événements catastrophiques naturels et autres que naturels et les demandes d'indemnisation qui en découlent. La Banque avise le lecteur que la liste qui précède n'est pas une liste exhaustive de tous les facteurs de risque possibles, et d'autres facteurs pourraient également avoir une incidence négative sur les résultats de la Banque. Pour de plus amples renseignements, se reporter à la section «Facteurs de risque et gestion des risques» du rapport de gestion de 2020, telle qu'elle peut être mise à jour dans les rapports aux actionnaires trimestriels déposés par la suite et dans les communiqués (le cas échéant) relatifs à tout événement ou à toute transaction dont il est question aux rubriques «Événements importants» dans le rapport de gestion pertinent, lesquels peuvent être consultés sur le site Web www.td.com. Le lecteur doit examiner ces facteurs attentivement, ainsi que d'autres incertitudes et événements possibles, de même que l'incertitude inhérente aux énoncés prospectifs, avant de prendre des décisions à l'égard de la Banque, et ne doit pas se fier indûment aux énoncés prospectifs de la Banque. Les hypothèses économiques importantes qui étayent les énoncés prospectifs figurant dans le présent document sont décrites dans le rapport de gestion de 2020 aux rubriques «Sommaire et perspectives économiques» et «Mesures prises par la Banque en réponse à la COVID-19», à la rubrique «Principales priorités pour 2021» pour les secteurs Services de détail au Canada, Services de détail aux États-Unis et Services bancaires de gros, à la rubrique «Orientation pour 2021», pour le secteur Siège social, telles qu'elles peuvent être mises à jour dans les rapports aux actionnaires trimestriels déposés par la suite. Tout énoncé prospectif contenu dans le présent document représente l'opinion de la direction uniquement à la date des présentes et est communiqué afin d'aider les actionnaires de la Banque et les analystes à comprendre la situation financière, les objectifs, les priorités et les attentes en matière de rendement financier pour la Banque aux dates indiquées et pour les périodes closes à ces dates, et peut ne pas convenir à d'autres fins.La Banque n'effectuera pas de mise à jour de quelque énoncé prospectif, écrit ou verbal, qu'elle peut faire de temps à autre directement ou indirectement, à moins que la législation en valeurs mobilières applicable ne l'exige.

Avant sa publication, ce document a été revu par le comité d'audit de la Banque et approuvé par le conseil d'administration de la Banque, sur recommandation du comité d'audit.

TABLEAU 1 : FAITS SAILLANTS FINANCIERS





























(en millions de dollars canadiens, sauf indication contraire) Aux ou pour les trois mois

clos les



Aux ou pour les douze mois clos les





31 octobre

31 juillet

31 octobre

31 octobre

31 octobre





2020

2020

2019

2020

2019

Résultats d'exploitation





























Total des produits - comme présenté

11 844 $

10 665 $

10 340 $

43 646 $

41 065 $ Total des produits - rajusté1

10 423



10 665



10 340



42 225



41 065

Provision pour pertes sur créances

917



2 188



891



7 242



3 029

Indemnisations d'assurance et charges connexes

630



805



705



2 886



2 787

Charges autres que d'intérêts - comme présentées

5 709



5 307



5 543



21 604



22 020

Charges autres que d'intérêts - rajustées1

5 646



5 244



5 463



21 338



21 085

Résultat net - comme présenté

5 143



2 248



2 856



11 895



11 686

Résultat net - rajusté1

2 970



2 327



2 946



9 968



12 503

Situation financière (en milliards de dollars canadiens)





























Total des prêts, déduction faite de la provision pour pertes sur prêts

717,5 $

721,4 $

684,6 $

717,5 $

684,6 $ Total de l'actif

1 715,9



1 697,3



1 415,3



1 715,9



1 415,3

Total des dépôts

1 135,3



1 091,3



887,0



1 135,3



887,0

Total des capitaux propres

95,5



92,5



87,7



95,5



87,7

Total des actifs pondérés en fonction des risques aux fins des fonds propres de catégorie 1 sous forme d'actions ordinaires

478,9



478,1



456,0



478,9



456,0

Ratios financiers





























Rendement des capitaux propres attribuables aux actionnaires

ordinaires - comme présenté

23,3 %

10,0 %

13,6 %

13,6 %

14,5 % Rendement des capitaux propres attribuables aux actionnaires

ordinaires - rajusté1, 2

13,3



10,4



14,0



11,4



15,6

Rendement des capitaux propres corporels attribuables aux actionnaires ordinaires1, 2

31,5



13,7



18,9



18,7



20,5

Rendement des capitaux propres corporels attribuables aux actionnaires ordinaires - rajusté1, 2

17,9



13,9



19,1



15,3



21,5

Ratio d'efficience - comme présenté

48,2



49,8



53,6



49,5



53,6

Ratio d'efficience - rajusté1

54,2



49,2



52,8



50,5



51,3

Provision pour pertes sur créances en % de la moyenne des

prêts nets et acceptations3

0,49



1,17



0,51



1,00



0,45

Information sur les actions ordinaires - comme présentée

(en dollars canadiens)





























Résultat par action































De base

2,80 $

1,21 $

1,54 $

6,43 $

6,26 $

Dilué

2,80



1,21



1,54



6,43



6,25

Dividendes par action

0,79



0,79



0,74



3,11



2,89

Valeur comptable par action

49,49



47,80



45,20



49,49



45,20

Cours de clôture4

58,78



59,27



75,21



58,78



75,21

Actions en circulation (en millions)































Nombre moyen - de base

1 812,7



1 802,3



1 811,7



1 807,3



1 824,2



Nombre moyen - dilué

1 813,9



1 803,5



1 814,5



1 808,8



1 827,3



Fin de période

1 815,6



1 813,0



1 811,9



1 815,6



1 811,9

Capitalisation boursière (en milliards de dollars canadiens)

106,7 $

107,5 $

136,3 $

106,7 $

136,3 $ Rendement de l'action5

5,1 %

5,3 %

4,0 %

4,8 %

3,9 % Ratio de distribution

28,2



65,3



48,0



48,3



46,1

Ratio cours/bénéfice

9,2



11,5



12,0



9,2



12,0

Rendement total pour les actionnaires (1 an)6

(17,9)



(19,5)



7,1



(17,9)



7,1

Information sur les actions ordinaires - rajustée

(en dollars canadiens)1



























Résultat par action































De base

1,60 $

1,25 $

1,59 $

5,37 $

6,71 $

Dilué

1,60



1,25



1,59



5,36



6,69

Ratio de distribution

49,2 %

63,0 %

46,5 %

57,9 %

43,0 % Ratio cours/bénéfice

11,0



11,1



11,2



11,0



11,2

Ratios des fonds propres





























Ratio de fonds propres de catégorie 1 sous forme

d'actions ordinaires2

13,1 %

12,5 %

12,1 %

13,1 %

12,1 % Ratio de fonds propres de catégorie 12

14,4



13,8



13,5



14,4



13,5

Ratio du total des fonds propres2

16,7



16,5



16,3



16,7



16,3

Ratio de levier

4,5



4,4



4,0



4,5



4,0



1 Les mesures rajustées sont des mesures non conformes aux PCGR.Pour plus de renseignements sur les résultats comme présentés et les résultats rajustés, se reporter à la rubrique «Présentation de l'information financière de la Banque» du présent document. 2 Mesures financières non conformes aux PCGR.Pour plus de renseignements, se reporter aux rubriques «Rendement des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires» et «Rendement des capitaux propres corporels attribuables aux actionnaires ordinaires» du présent document. 3 Compte non tenu des prêts dépréciés acquis. 4 Cours de clôture à la Bourse de Toronto. 5 Le rendement de l'action correspond au dividende par action ordinaire, divisé par la moyenne quotidienne du cours de clôture de l'action pendant la période considérée. Le dividende par action ordinaire est déterminé de la manière suivante : a) pour le trimestre - en annualisant le dividende par action ordinaire pour le trimestre; b) pour l'exercice - en annualisant le dividende par action ordinaire pour l'exercice. 6 Le rendement total pour les actionnaires est calculé d'après l'évolution du cours de l'action et les dividendes réinvestis sur une période continue de un an.

NOTRE RENDEMENT

PRÉSENTATION DE L'INFORMATION FINANCIÈRE DE LA BANQUE

La Banque dresse ses états financiers consolidés selon les IFRS, les PCGR actuels, et désigne les résultats établis selon les IFRS «comme présentés». La Banque utilise également des mesures financières non conformes aux PCGR connues sous le nom de résultats «rajustés», afin d'évaluer chacun de ses secteurs d'exploitation et de mesurer la performance globale de la Banque. Pour obtenir les résultats rajustés, la Banque retranche les «éléments à noter» des résultats comme présentés. Les éléments à noter comprennent des éléments que la direction n'estime pas révélateurs du rendement sous-jacent. La Banque croit que les résultats rajustés permettent au lecteur de mieux comprendre comment la direction évalue la performance de la Banque. Les éléments à noter sont présentés dans le tableau 3. Comme expliqué, les résultats rajustés diffèrent des résultats comme présentés selon les IFRS. Les résultats rajustés, les éléments à noter et les termes semblables utilisés dans le présent document ne sont pas définis aux termes des IFRS et, par conséquent, pourraient ne pas être comparables à des termes similaires utilisés par d'autres émetteurs.

Le portefeuille de cartes stratégiques aux États-Unis de la Banque comprend des conventions conclues avec certains détaillants américains en vertu desquelles la TD est l'émetteur aux États-Unis de cartes de crédit de marque privée et comarquées à l'intention de leurs clients américains. En vertu des modalités de ces conventions individuelles, la Banque et les détaillants partagent les profits générés par les portefeuilles concernés après déduction des pertes sur créances. Selon les IFRS, la TD est tenue de présenter les montants bruts des produits et des provisions pour pertes sur créances liés à ces portefeuilles dans l'état du résultat consolidé de la Banque. À l'échelle des secteurs d'exploitation, la part des produits et des pertes sur créances revenant aux partenaires des programmes de détaillants est présentée dans le secteur Siège social et un montant correspondant (représentant la quote-part nette des partenaires) est comptabilisé dans les charges autres que d'intérêts, de sorte à éliminer toute incidence sur le résultat net comme présenté du secteur Siège social. Le résultat net présenté dans le secteur Services de détail aux États-Unis ne comprend que la part des produits et des pertes sur créances attribuables à la TD en vertu des conventions.

Participation dans The Charles Schwab Corporation

Le 6 octobre 2020, la Banque a acquis une participation d'environ 13,5 % dans The Charles Schwab Corporation («Schwab») après la clôture de l'acquisition par Schwab de TD Ameritrade Holding Corporation («TD Ameritrade»), dont la Banque est un actionnaire important (la «transaction avec Schwab»). Pour plus de renseignements, se reporter à la rubrique «Événements importants» de la section «Notre rendement» du présent document. La quote-part de la Banque du résultat de TD Ameritrade est présentée avec un décalage d'un mois. La même approche est suivie pour Schwab, et la Banque commencera à comptabiliser sa quote-part du résultat de Schwab sur cette base au premier trimestre de 2021.

Le 25 novembre 2019, la Banque et Schwab ont également conclu une convention sur les comptes de dépôt assurés (la «convention sur les CDA avec Schwab»), qui est entrée en vigueur à la clôture de la transaction et dont la date d'échéance initiale est le 1er juillet 2031. Les honoraires de gestion aux termes de cette convention sont fixés à 15 points de base (pdb) par année sur le solde quotidien moyen global dans les comptes de passage. Avant l'entrée en vigueur de la convention sur les CDA avec Schwab, la Banque était partie à une convention sur les comptes de dépôt assurés avec TD Ameritrade (la «convention sur les CDA avec TD Ameritrade») aux termes de laquelle elle gagnait des honoraires de gestion équivalant à 25 pdb par année sur le solde quotidien moyen global dans les comptes de passage (sous réserve d'ajustements fondés sur une formule précise). Se reporter à la section «Transactions entre parties liées» du rapport de gestion de 2020 de la Banque.

Réforme fiscale aux États-Unis

Le 22 décembre 2017, le gouvernement américain a adopté une législation fiscale exhaustive, communément appelée Tax Cuts and Jobs Act (loi sur les réductions d'impôt et l'emploi) (la «loi sur l'impôt américaine»), apportant des changements étendus et complexes au code fiscal américain.

La réduction du taux d'imposition fédéral des sociétés aux États-Unis promulguée par la loi sur l'impôt américaine a donné lieu en 2018 à un rajustement des actifs et passifs d'impôt différé aux États-Unis de la Banque selon le taux de base réduit de 21 %, ainsi qu'à un rajustement de la valeur comptable de certaines de ses participations donnant droit à des crédits d'impôt et de sa participation dans TD Ameritrade. La Banque a finalisé son évaluation des incidences de la loi sur l'impôt américaine au cours de 2018 et a comptabilisé dans les résultats une charge nette de 392 millions de dollars (319 millions de dollars américains) pour l'exercice clos le 31 octobre 2018.

La réduction du taux d'imposition des sociétés a eu un effet positif sur les résultats de l'exercice considéré de la TD, et continuera d'avoir une incidence positive sur ses résultats futurs. Le montant de l'économie pourrait varier en raison notamment de changements apportés aux interprétations et aux hypothèses de la Banque et de directives que pourraient publier les organismes de réglementation ayant compétence en la matière.

Sommaire et perspectives économiques

La croissance économique mondiale s'est essoufflée après avoir enregistré un bond initial à la suite de la levée des mesures de confinement au début de l'été. La recrudescence des cas de contamination à la COVID-19 dans l'ensemble de l'Europe et de l'Amérique du Nord a toutefois entraîné la mise en place de nouvelles mesures de restriction des activités, créant une situation économique précaire au quatrième trimestre civil de 2020. L'économie mondiale est susceptible de connaître d'autres replis périodiques tant qu'un vaccin ou un traitement efficace n'est pas disponible à grande échelle.

La Banque prévoit que le PIB réel mondial reculera de 3,8 % au cours de l'année civile 2020, soit la plus importante baisse annuelle de l'après-guerre. La Chine est la seule grande économie susceptible de connaître une croissance cette année, grâce à un contrôle rapide du virus, à des investissements soutenus par l'État et à une hausse des exportations soutenant l'activité économique.

Les perspectives de l'économie mondiale pour 2021 demeurent très incertaines et dépendront du calendrier et de l'efficacité de la vaccination. En supposant qu'un vaccin sera distribué à grande échelle d'ici l'été, la Banque prévoit un rebond de 6,2 % du PIB réel mondial au cours de l'année civile 2021. Les nouvelles récentes concernant la distribution potentiellement plus hâtive d'un vaccin présentent une certaine possibilité d'amélioration de cette prévision. Toutefois, il existe d'autres risques non liés au virus qui pourraient être défavorables, y compris la possibilité d'un Brexit sans accord, l'escalade des tensions entre les États-Unis et la Chine, et les risques géopolitiques persistants.

Le PIB réel des États-Unis poursuit sa remontée. L'économie a affiché une croissance de 33,1 % (taux annualisé) au cours du troisième trimestre civil de 2020. Les données mensuelles sur les dépenses de consommation indiquent que la croissance a été particulièrement rapide en mai et en juin, tandis que le taux de chômage a continué de diminuer. Après avoir atteint un sommet à 14,7 % en avril, il est redescendu à 6,9 % en octobre, ce qui demeure toutefois encore bien au-dessus du taux de 3,5 % enregistré en février. De même, le PIB réel demeure 3,5 % inférieur à celui enregistré au quatrième trimestre civil de 2019. L'augmentation récente des cas de contamination à la COVID-19 devrait peser sur la croissance aux États-Unis durant les derniers mois de l'année civile, sans toutefois la stopper, car les mesures de restriction imposées aux entreprises ont été jusqu'ici moins sévères et généralisées que ce qui a été observé dans d'autres grandes économies. Par contre, cette situation pose également le risque d'un resserrement possible des restrictions imposées aux entreprises si le système de santé devenait surchargé.

La Réserve fédérale a réduit son taux d'intérêt directeur dans une fourchette de 0 % à 0,25 % en mars et continue d'accroître son bilan en achetant des bons du Trésor américain et des titres adossés à des créances hypothécaires. À la fin août, la banque centrale américaine a annoncé une mise à jour de ses objectifs à long terme et de sa stratégie en matière de politique monétaire, s'engageant à cibler un taux d'inflation moyen de 2 % au fil du temps. L'inflation se situant actuellement bien en deçà de 2 %, ce changement d'approche laisse entendre que les taux d'intérêt demeureront très bas un certain temps. La Banque prévoit que les taux des fonds fédéraux resteront inchangés jusqu'à l'année civile 2024. Historiquement, les taux d'intérêt bas ont contribué à une reprise rapide dans le marché de l'habitation, situation qui continue de s'avérer actuellement. Les ventes de propriétés sont déjà supérieures à celles d'avant la crise et la croissance des prix s'est accélérée. L'activité sur le marché de l'habitation devrait ralentir au cours de l'année civile 2021, mais un faible taux d'accession à la propriété et un point de départ favorisant l'abordabilité du logement laissent penser que la croissance va se poursuivre.

Du côté de la politique fiscale américaine, la première série de mesures d'aide économique en lien avec la COVID-19 de 2,5 billions de dollars américains a permis aux ménages et aux entreprises américains de maintenir leurs dépenses alors même que l'activité économique diminuait. Bon nombre de ces mesures ont maintenant pris fin. Au 31 octobre 2020, les partis s'entendaient généralement sur l'adoption d'un train de mesures d'aide qui rétabliraient certaines prestations d'assurance-emploi fédérales améliorées, autoriserait davantage de fonds pour des prêts aux petites entreprises et augmenterait le financement alloué aux tests de dépistage de la COVID-19 ainsi qu'à la recherche et à la distribution de traitements et de vaccins. L'incertitude entourant la perspective d'une aide supplémentaire s'est intensifiée après les élections de novembre.

L'économie canadienne a été plus touchée que celle des États-Unis au cours du premier semestre civil de 2020 et s'est redressée depuis un peu plus rapidement. La Banque estime que le PIB réel a augmenté de 44,2 % (taux annualisé) au cours du troisième trimestre civil de l'année. Malgré cette hausse, le PIB réel se situait environ 4,5 % en deçà de ce qu'il était au quatrième trimestre civil de 2019, avant la pandémie de COVID-19. La reprise du marché de l'emploi au Canada a, quant à elle, surpassé celle des États-Unis. En date d'octobre 2020, près des quatre cinquièmes des emplois perdus au Canada durant le premier confinement avaient été récupérés, un résultat nettement meilleur qu'aux États-Unis. Le taux de chômage au Canada est passé d'un sommet de 13,7 % en mai pour reculer à 8,9 % en octobre.

La récente augmentation des cas de contamination à la COVID-19 présente aussi un risque de révision à la baisse des perspectives à court terme pour le Canada. Depuis octobre, les gouvernements de l'Ontario, du Québec et du Manitoba ont imposé des restrictions à certains secteurs d'activité dans le but de freiner la propagation du virus. Ces mesures devraient ralentir le rythme de la reprise économique et du marché de l'emploi durant les derniers mois de la présente année civile.

Tout comme la Réserve fédérale, la Banque du Canada a pris des mesures vigoureuses pour soutenir l'économie canadienne, réduisant les taux d'intérêt à 0,25 % en mars et augmentant rapidement la taille de son bilan. La banque centrale canadienne s'est engagée explicitement à maintenir le taux cible du financement à un jour à sa valeur plancher actuelle de 0,25 % au moins jusqu'en 2023. Compte tenu du contexte de stabilité des écarts entre les taux d'intérêt à court terme des États-Unis et ceux du Canada, la Banque prévoit que le dollar canadien s'échangera dans une fourchette modérée de 76 cents américains à 78 cents américains au cours des quatre prochains trimestres civils.

Stimulés en partie par des taux d'intérêt extraordinairement bas, les prix de revente et les prix moyens des maisons existantes ont atteint en septembre des sommets inédits. La demande a été particulièrement forte pour les logements avec terrain et les propriétés situées à l'extérieur des centres-villes plus densément peuplés. Le marché de l'habitation s'est divisé davantage selon le type de logement, montrant des signes évidents d'une offre abondante sur le marché des logements en copropriété et de fortes pressions sur le prix des maisons individuelles. La Banque prévoit que la détérioration de l'abordabilité deviendra un obstacle grandissant sur le marché des maisons individuelles. Ce facteur, combiné à une baisse de la demande pour les logements en copropriété, devrait entraîner un ralentissement de l'activité au cours du premier semestre civil de 2021.

Bon nombre des mesures de soutien aux ménages et aux entreprises mises en place par les gouvernements au début de la crise sanitaire et économique ont été prolongées jusqu'en 2021, ce qui a permis de mettre un frein aux dépenses et de limiter les répercussions sur les faillites. En octobre, la Prestation canadienne d'urgence (PCU) a pris fin pour être remplacée par un accès élargi aux prestations d'assurance-emploi et la Prestation canadienne de la relance économique. Ces deux programmes, mis en place de façon temporaire, ratissent large en protégeant le revenu des travailleurs qui n'ont pas été en mesure de se trouver un nouvel emploi. Une politique budgétaire et monétaire hautement favorable devrait permettre à l'économie canadienne de demeurer sur la voie d'une reprise graduelle au cours des prochains trimestres. Toutefois, à l'instar des États-Unis et de l'économie mondiale, il faudra un vaccin ou un traitement efficace pour que l'activité commerciale puisse reprendre normalement de façon générale et permettre une reprise à grande échelle.

MESURES PRISES PAR LA BANQUE EN RÉPONSE À LA COVID-19

Les mesures prises pour freiner la pandémie de COVID-19 ont entraîné des répercussions économiques considérables partout dans le monde. En Amérique du Nord, le secteur bancaire a mis en œuvre diverses mesures destinées à alléger la pression sur les consommateurs et les entreprises. Les gouvernements, de concert avec les sociétés d'État, les banques centrales et les régulateurs, ont mis sur pied des programmes visant à atténuer les répercussions de la crise et à soutenir le fonctionnement efficace des marchés financiers. La TD prend une part active à cet effort collectif, guidée par les principes de soutien au bien-être de ses clients et de ses collègues et de maintien de la résilience opérationnelle et financière de la Banque.

Soutien des clients et des collègues

À compter du deuxième trimestre de son exercice, la Banque a fermé temporairement une partie des succursales de son réseau et a limité les heures d'ouverture dans d'autres succursales. Comme les territoires où la TD mène ses activités ont commencé à assouplir les restrictions en matière de distanciation physique durant le troisième trimestre, la Banque a rouvert un certain nombre de ses succursales et magasins et a commencé à rétablir les heures d'ouverture pour répondre aux besoins des clients, conformément aux directives du gouvernement, des autorités de santé publique et du directeur médical en chef de la TD. Des précautions supplémentaires ont été prises dans les emplacements qui sont demeurés ouverts, comme l'ajustement des effectifs, l'installation de matériel de protection, l'amélioration du nettoyage et la mise en place de mesures de distanciation physique pour réduire les contacts entre les personnes. Au 31 octobre 2020, la quasi-totalité des succursales au Canada et des succursales aux États-Unis était ouverte et tous les guichets automatiques fonctionnaient normalement.

Aussi à compter du deuxième trimestre de son exercice, la Banque a permis à la vaste majorité de ses effectifs des centres de contact de travailler à partir de la maison afin de maintenir le même niveau de services aux clients. Un certain nombre de collègues des succursales ont reçu de la formation afin de pouvoir répondre aux appels des clients. De nouvelles capacités numériques et de nouveaux outils en libre-service ont été mis en œuvre pour permettre aux clients de continuer à avoir accès aux services et conseils financiers. La Banque a élargi ses programmes d'aide aux clients, soit Assistance TD au Canada et TD Cares aux États-Unis, et a réaffecté des collègues dans l'ensemble de l'organisation afin de soutenir ces fonctions. En outre, de nouvelles applications en ligne et pour appareil mobile ont été lancées afin de faciliter la prestation des mesures d'aide financière directe et annoncées par les gouvernements à l'intention des ménages et des entreprises. Au 31 octobre 2020, quelque 60 000 collègues de la TD continuaient d'être en télétravail et les dispositions de télétravail devraient demeurer en place pendant un certain temps.

Pendant les premiers mois de la pandémie, la Banque a offert plusieurs formes d'aide financière directe aux clients aux prises avec des difficultés financières en raison de la COVID-19, y compris le report de paiements de prêts et des paiements minimums des soldes de cartes de crédit, la réduction de taux d'intérêt ainsi que le report de paiements et la réduction des primes d'assurance. Au 31 octobre 2020, la majeure partie de cette aide était maintenant arrivée à son terme, les reports expirant pour la plupart dans les délais prévus et les clients recommençant à effectuer leurs paiements. Le tableau ci-après résume le nombre de comptes et les soldes de prêts bruts correspondants qui continuaient d'être pris en compte dans le cadre des programmes de report de paiements en raison de la COVID-19, au 31 octobre 2020, dans les secteurs Services de détail au Canada et Services de détail aux États-Unis. Les taux de défaillance des clients qui ne bénéficient plus des programmes de report sont plus élevés que ceux observés au sein de la population en général, mais demeurent faibles en chiffres absolus, reflétant la croissance continue de l'emploi, le maintien de l'aide gouvernementale, la communication proactive de la Banque avec ses clients et l'élargissement de l'offre de services-conseils de la TD.

CANADA

Programmes de report de paiements mis en place par la Banque Au 30 avril 2020 Au 31 juillet 2020 Au 31 octobre 2020 Durée du report Comptes1 Milliards

de dollars canadiens1 % du portefeuille2 Comptes1 Milliards

de dollars canadiens1 % du portefeuille2 Comptes1 Milliards

de dollars canadiens1 % du portefeuille2

Prêts garantis par des

biens immobiliers3 126 000 36,0 $ 14,0 % 107 000 31,4 $ 12,0 % 13 000 3,7 $ 1,4 % Report de paiements

pendant une période

maximale de 6 m

ois Autres prêts à la consommation4 122 000 3,2 $ 3,0 % 54 000 1,3 $ 1,0 % 17 000 0,3 $ 0,3 % Report de paiements pendant une période maximale de 4 mois Services bancaires aux

petites entreprises et

prêts commerciaux 12 000 6,5 $ 8,0 % 13 000 7,0 $ 8,0 % 400 0,4 $ 0,5 % Période maximale de 6 mois

(période maximale de 4 mois

dans le cas d'un prêt garanti

par des biens autres

qu'immobiliers des services

bancaires pour petites

entreprises)

1Reflète le nombre de comptes approximatif et le solde de prêts bruts approximatif au moment du report de paiements. 2Reflète le solde de prêts bruts au moment du report de paiements en pourcentage du solde moyen trimestriel du portefeuille de prêts. 3Comprennent les prêts hypothécaires résidentiels et les lignes de crédit domiciliaires amortissables. 4Les autres prêts à la consommation comprennent les cartes de crédit, les autres prêts aux particuliers et les prêts-auto. Les périodes de reports varient en fonction du produit.

ÉTATS-UNIS

Programmes de report de paiements mis en place par la Banque Au 30 avril 2020 Au 31 juillet 2020 Au 31 octobre 2020 Durée du report Comptes1 Milliards

de dollars américains1 % du portefeuille2 Comptes1 Milliards

de dollars américains1 % du portefeuille2 Comptes1 Milliards

de dollars américains1 % du portefeuille2

Prêts garantis par des

biens immobiliers 7 000 2,5 $ 7,0 % 7 000 2,4 $ 6,0 % 5 000 1,7 $ 4,4 % Abstention minimale pendant

une période de 3 mois Autres prêts à

la consommation3 226 000 2,9 $ 7,0 % 46 000 0,7 $ 2,0 % 15 000 0,2 $ 0,5 % Report de paiements pendant une période maximale de 3 mois Services bancaires aux

petites entreprises et

prêts commerciaux 5 000 6,5 $ 7,0 % 4 000 3,0 $ 3,04 % 1 000 0,3 $ 0,3 % Report de paiements pendant une période maximale de 6 mois (période maximale de 3 mois dans le cas des prêts commerciaux)

1Reflète le nombre de comptes approximatif et le solde de prêts bruts approximatif au moment du report de paiements. 2Reflète le solde de prêts bruts au moment du report de paiements en pourcentage du solde moyen trimestriel du portefeuille de prêts. 3Les autres prêts à la consommation comprennent les cartes de crédit, les autres prêts aux particuliers et les prêts-auto. Les périodes de reports varient en fonction du produit.

La Banque continue de soutenir les programmes pour les particuliers et les entreprises mis de l'avant par le gouvernement du Canada et le gouvernement des États-Unis.

Programme Compte d'urgence pour les entreprises canadiennes

En vertu du programme Compte d'urgence pour les entreprises canadiennes (CUEC) financé par Sa Majesté du chef du Canada (le «gouvernement du Canada») et par Exportations et développement Canada (EDC) à titre d'agent du gouvernement du Canada, la Banque consent des prêts à ses clients des services bancaires aux entreprises qui sont admissibles. Selon le programme CUEC, un prêt de 40 000 $ sans intérêt jusqu'au 31 décembre 2022 peut être consenti aux entreprises admissibles. Si une tranche de 30 000 $ du prêt est remboursée au plus tard le 31 décembre 2022, le solde du prêt sera admissible à une annulation complète. Si le prêt n'est pas remboursé d'ici le 31 décembre 2022, il sera prolongé de trois ans à un taux d'intérêt annuel de 5 %. Le financement fourni à la Banque par le gouvernement du Canada dans le cadre du programme CUEC est assorti d'une obligation de remettre les montants recouvrés sur les prêts consentis aux termes du programme et est autrement sans recours pour la Banque. Par conséquent, la Banque doit remettre la totalité des montants de principal et d'intérêts recouvrés sur les prêts aux termes du programme CUEC au gouvernement du Canada, mais elle n'est pas tenue de rembourser les montants impayés des clients ou annulés. La Banque reçoit un remboursement des charges d'administration qu'elle engage pour administrer le programme au nom du gouvernement du Canada. La Banque continue de collaborer avec le gouvernement du Canada et EDC alors que d'autres modifications au programme CUEC sont envisagées. Les prêts consentis en vertu de ce programme ne sont pas comptabilisés au bilan consolidé de la Banque puisque la quasi-totalité des risques et des avantages inhérents à ces prêts est transférée au gouvernement du Canada. Au 31 octobre 2020, la Banque avait consenti à environ 184 000 (169 000 au 31 juillet 2020; 117 000 au 30 avril 2020) de ses clients des prêts dans le cadre du programme CUEC et financé des prêts dans le cadre de ce programme d'un montant d'environ 7,3 milliards de dollars (6,7 milliards de dollars au 31 juillet 2020; 4,7 milliards de dollars au 30 avril 2020).

Loi Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security Act et programme de protection des salaires adoptés aux États-Unis

En vertu du programme de protection des salaires (Paycheck Protection Program ou PPP), établi aux termes de la Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security Act («loi CARES») des États-Unis et mis en œuvre par l'agence américaine Small Business Administration (SBA), la Banque a offert des prêts jusqu'à concurrence de 10 millions de dollars américains chacun aux petites entreprises, afin de leur permettre de maintenir en poste les travailleurs, de verser les salaires et de couvrir d'autres dépenses. Les prêts accordés dans le cadre du PPP avant le 5 juin 2020 ont une durée de deux ans et comportent l'option d'être prolongés sur une durée de cinq ans. Les prêts accordés dans le cadre du PPP le 5 juin 2020 ou après cette date ont une durée de cinq ans. Tous les prêts accordés dans le cadre du PPP portent intérêt au taux annuel de 1 % et sont entièrement garantis par la SBA. La totalité du montant du principal du prêt et les intérêts courus sont admissibles à une annulation si le prêt est utilisé pour les dépenses admissibles. La Banque recevra un remboursement de la SBA pour toute portion du prêt qui sera annulée. Au 31 octobre 2020, la Banque avait financé environ 86 000 prêts aux termes du PPP (84 000 au 31 juillet 2020; 28 000 au 30 avril 2020). La valeur comptable brute des prêts octroyés aux termes du programme s'élevait à environ 8,2 milliards de dollars américains (8,2 milliards de dollars américains au 31 juillet 2020; 6,0 milliards de dollars américains au 30 avril 2020).

Autres programmes

La Banque travaille aussi avec des sociétés d'État fédérales, notamment EDC et la Banque de développement du Canada (BDC), ainsi qu'avec les gouvernements de provinces et d'États et les banques centrales, afin de mettre sur pied d'autres programmes de garantie et programmes de prêts conjoints à l'intention des clients de la Banque. Ces programmes comprennent, au Canada, le Programme de crédit aux entreprises (PCE) d'EDC pour petites et moyennes entreprises, qui offre aux entreprises admissibles un accès à du financement garanti en partie par EDC, le Programme de prêts conjoints de la BDC, qui offre des prêts aux petites et moyennes entreprises, et le Programme d'action concertée temporaire pour les entreprises (PACTE) d'Investissement Québec (IQ), qui offre aux entreprises admissibles du Québec un accès à du financement garanti en partie par IQ. Les programmes s'adressant particulièrement aux entreprises de taille moyenne admissibles comprennent le programme de PCE pour prêts importants d'EDC et le programme de prêts subordonnés de la BDC. En outre, la TD collabore avec le gouvernement du Canada pour faciliter l'accès à la Prestation canadienne d'urgence (PCU) et à la Subvention salariale d'urgence du Canada (SSUC) au moyen du dépôt direct de l'Agence du revenu du Canada. Aux États-Unis, la Banque travaille avec la Federal Reserve Bank of Boston pour faciliter l'accès des petites et moyennes entreprises au Main Street Lending Program.

Maintenir la résilience financière et opérationnelle de la Banque

Au début du deuxième trimestre de son exercice, la Banque a mis en œuvre ses protocoles de gestion de crise alors que le virus se répandait dans les divers territoires où la TD est présente. Les plans de gestion de la poursuite des activités ont été lancés et un comité de gestion de crise de la haute direction a été formé pour diriger les mesures à mettre en place. La Banque a rapidement mis en place des mesures de séparation des lieux et de travail à domicile. Elle a aussi géré une flambée des activités du service en ligne et du service mobile, y compris une croissance supérieure à 10 % du téléchargement des applications de services bancaires mobiles et de l'utilisation des services numériques au Canada et aux États-Unis, et la multiplication par trois des volumes d'opérations des services de placement direct au plus fort de la volatilité des marchés. La Banque a aussi rapidement mis en place et soutenu les programmes d'allègement des gouvernements et travaillé activement avec ses fournisseurs de services pour assurer le maintien des fonctions et des services essentiels pendant la période de perturbation. Les activités de la TD, notamment l'infrastructure technologique de la Banque, la capacité de son réseau, ses capacités en infonuagique d'entreprise et ses systèmes d'accès à distance sont demeurés stables tout au long des mois qui se sont écoulés depuis, assurant un soutien continu pour les dispositions de télétravail et le niveau élevé et soutenu d'activités des clients du service en ligne et du service mobile.

La Banque surveille le risque de crédit alors qu'elle continue à soutenir les besoins des clients en matière de prêts, tout en tenant compte des perspectives économiques ainsi que de l'incidence des programmes d'allègement des gouvernements et des mesures réglementaires. Bien que les perspectives demeurent incertaines, la Banque estime disposer de niveaux de couverture adéquats après avoir effectué des ajouts importants à la provision pour pertes sur prêts productifs aux deuxième et troisième trimestres.

Le risque de marché a continué d'être bien géré au cours du quatrième trimestre dans un contexte de volatilité réduite, et la situation des fonds propres, la situation de trésorerie ainsi que la situation de financement de la Banque demeurent solides.

La Banque continue d'évaluer si elle est prête à faire face à une période de crise plus soutenue, à raffiner ses procédures de préparation en cas de ralentissement et à élaborer ses plans à moyen et à long terme, y compris pour divers scénarios de retour au bureau.

Réponse des autorités réglementaires et des banques centrales

À compter du deuxième trimestre de l'exercice de la Banque, en réponse aux défis imposés par la COVID-19 et à la conjoncture économique qui avait alors cours, le BSIF et la Banque du Canada ont adopté un certain nombre de mesures visant à étayer la résilience des institutions financières fédérales et à améliorer la stabilité du système financier et de l'économie au Canada.Pour des renseignements additionnels sur les mesures prises par le BSIF en matière de fonds propres, se reporter aux rubriques «Exigences en matière de fonds propres du BSIF en vertu de Bâle III» et «Évolution future des fonds propres réglementaires» de la section «Situation des fonds propres» du rapport de gestion de 2020 Pour des renseignements additionnels sur les mesures prises par le BSIF en matière de liquidités, se reporter à la rubrique «Faits réglementaires nouveaux concernant la liquidité et le financement» de la section «Gestion des risques» du rapport de gestion de 2020.

Au cours du quatrième trimestre, les gouvernements, les autorités réglementaires et les banques centrales à l'échelle mondiale ont continué de mettre de l'avant des politiques accommodantes. Au Canada, cela a consisté notamment à maintenir les ajustements aux exigences réglementaires visant à étayer la résilience des institutions financières fédérales et à améliorer la stabilité du système financier et de l'économie au Canada, et à poursuivre les programmes d'achat d'actifs et de crédit afin de soutenir la liquidité des marchés.

Incidence sur le rendement financier du trimestre considéré

En raison de l'amélioration de la conjoncture économique et commerciale au cours du trimestre considéré, les provisions pour pertes sur créances ont diminué séquentiellement et les produits autres que d'intérêts des activités bancaires de détail se sont stabilisés du fait de la reprise des dépenses de consommation et de l'activité de paiement. La Banque continue de subir la pression sur les marges découlant de la diminution des taux d'intérêt. Les volumes de dépôts ont continué d'augmenter, reflétant en partie l'incidence des programmes d'aide financière du gouvernement, et les produits des marchés financiers et les produits tirés des services de placement direct des activités de gestion de patrimoine demeurent solides, reflétant le niveau élevé d'activité des clients et sur les marchés.

Incidence sur le rendement financier des trimestres à venir

La TD s'attend à ce que les économies du Canada et des États-Unis poursuivent leur reprise graduelle en 2021, bien que les perspectives demeurent incertaines. Les nouvelles sont prometteuses concernant des vaccins potentiels, mais on en sait encore bien peu quant à leur efficacité, à leur disponibilité, à leur distribution et à l'accueil qu'ils recevront de la part de la population. La réouverture graduelle de l'économie et le recours à des mesures de confinement ciblées ont donné lieu à une hausse encourageante de l'activité par rapport aux deuxième et troisième trimestres, cependant une deuxième vague de cas de contamination oblige de nombreux territoires à imposer de nouvelles restrictions, et les programmes gouvernementaux qui ont soutenu les ménages et les entreprises pendant le ralentissement pourraient être difficiles à maintenir.

Dans l'ensemble, la TD prévoit que le redressement du résultat sera inégal. Les résultats de l'exercice 2021 devraient être soutenus par la baisse de la provision pour pertes sur créances, reflétant l'incidence continue des mesures d'aide gouvernementale et des banques et la provision constituée pour l'exercice considéré, ainsi qu'une amélioration des activités de la clientèle et le maintien d'une gestion rigoureuse des dépenses. Par ailleurs, la TD s'attend à une autre compression des marges sur les dépôts dans un contexte de faiblesse des taux d'intérêt; certains volumes pourraient être modérés par rapport aux niveaux enregistrés pour l'exercice considéré, lesquels ont été stimulés par les programmes d'aide gouvernementale, les prélèvements effectués sur les marges de crédit et la forte préférence des clients pour les placements liquides; et l'activité sur les marchés financiers pourrait ralentir après avoir connu une progression record pour l'exercice concerné. En raison de ses solides situations de fonds propres et de liquidité, de ses réserves considérables pour pertes sur créances et de ses activités diversifiées et axées sur les clients, la TD estime que la Banque est en bonne position pour gérer les risques d'amélioration et de détérioration, et réaliser ses possibilités de croissance.

Le tableau qui suit donne les résultats d'exploitation comme présentés de la Banque.

TABLEAU 2 : RÉSULTATS D'EXPLOITATION - Comme présentés





















(en millions de dollars canadiens) Trois mois clos les Douze mois clos les





31 octobre 31 juillet 31 octobre 31 octobre 31 octobre





2020 2020 2019 2020 2019

Produits d'intérêts nets

6 367 $ 6 483 $ 6 175 $ 25 611 $ 23 931 $ Produits autres que d'intérêts

5 477

4 182

4 165

18 035

17 134

Total des produits

11 844

10 665

10 340

43 646

41 065

Provision pour pertes sur créances

917

2 188

891

7 242

3 029

Indemnisations d'assurance et charges connexes

630

805

705

2 886

2 787

Charges autres que d'intérêts

5 709

5 307

5 543

21 604

22 020

Résultat avant impôt sur le résultat et quote-part du résultat net d'une participation dans TD Ameritrade

4 588

2 365

3 201

11 914

13 229

Charge d'impôt sur le résultat

(202)

445

646

1 152

2 735

Quote-part du résultat net d'une participation dans TD Ameritrade

353

328

301

1 133

1 192

Résultat net - comme présenté

5 143

2 248

2 856

11 895

11 686

Dividendes sur actions privilégiées

64

68

68

267

252

Résultat net attribuable aux actionnaires ordinaires et aux participations ne donnant pas le contrôle dans des filiales

5 079 $ 2 180 $ 2 788 $ 11 628 $ 11 434 $ Attribuable aux :





















Actionnaires ordinaires

5 079 $ 2 180 $ 2 788 $ 11 628 $ 11 416 $ Participations ne donnant pas le contrôle

-

-

-

-

18



Le tableau qui suit présente un rapprochement entre les résultats rajustés et les résultats comme présentés de la Banque.

TABLEAU 3 : Mesures financières non conformes aux PCGR - Rapprochement du résultat net rajusté et du résultat net comme présenté

(en millions de dollars canadiens) Trois mois clos les Douze mois clos les





31 octobre 31 juillet 31 octobre 31 octobre 31 octobre



2020 2020 2019 2020 2019

Résultats d'exploitation - rajustés





















Produits d'intérêts nets

6 367 $ 6 483 $ 6 175 $ 25 611 $ 23 931 $ Produits autres que d'intérêts

4 056

4 182

4 165

16 614

17 134

Total des produits

10 423

10 665

10 340

42 225

41 065

Provision pour pertes sur créances

917

2 188

891

7 242

3 029

Indemnisations d'assurance et charges connexes

630

805

705

2 886

2 787

Charges autres que d'intérêts1

5 646

5 244

5 463

21 338

21 085

Résultat avant impôt sur le résultat et quote-part du résultat net d'une participation dans TD Ameritrade

3 230

2 428

3 281

10 759

14 164

Charge d'impôt sur le résultat

636

454

660

2 020

2 949

Quote-part du résultat net d'une participation dans TD Ameritrade2

376

353

325

1 229

1 288

Résultat net - rajusté

2 970

2 327

2 946

9 968

12 503

Dividendes sur actions privilégiées

64

68

68

267

252

Résultat net attribuable aux actionnaires ordinaires et aux participations ne donnant pas le contrôle dans des filiales - rajusté

2 906

2 259

2 878

9 701

12 251

Attribuable aux :





















Participations ne donnant pas le contrôle dans des filiales, après impôt

sur le résultat

-

-

-

-

18

Résultat net attribuable aux actionnaires ordinaires - rajusté

2 906

2 259

2 878

9 701

12 233

Rajustements pour les éléments à noter, avant impôt sur le résultat





















Amortissement des immobilisations incorporelles3

(61)

(63)

(74)

(262)

(307)

Profit net à la vente de la participation dans TD Ameritrade4

1 421

-

-

1 421

-

Charges liées à l'entente à long terme conclue avec Air Canada concernant le programme de fidélisation du transporteur5

-

-

-

-

(607)

Charges liées à l'acquisition de Greystone6

(25)

(25)

(30)

(100)

(117)

Moins l'incidence de l'impôt sur le résultat





















Amortissement des immobilisations incorporelles3

(8)

(9)

(12)

(37)

(48)

Profit net à la vente de la participation dans TD Ameritrade4

(829)

-

-

(829)

-

Charges liées à l'entente à long terme conclue avec Air Canada concernant le programme de fidélisation du transporteur5

-

-

-

-

(161)

Charges liées à l'acquisition de Greystone6

(1)

-

(2)

(2)

(5)

Total des rajustements pour les éléments à noter

2 173

(79)

(90)

1 927

(817)

Résultat net attribuable aux actionnaires ordinaires - comme présenté

5 079 $ 2 180 $ 2 788 $ 11 628 $ 11 416 $































1 Les produits autres que d'intérêts rajustés excluent les éléments à noter suivants : Profit net à la vente de la participation dans TD Ameritrade, comme expliqué à la note 4 ci-dessous; quatrième trimestre de 2020 - 1 421 millions de dollars. Amortissement d'immobilisations incorporelles, comme expliqué à la note 3 ci-dessous; quatrième trimestre de 2020 - 38 millions de dollars; troisième trimestre de 2020 - 38 millions de dollars; deuxième trimestre de 2020 - 44 millions de dollars; premier trimestre de 2020 - 46 millions de dollars; quatrième trimestre de 2019 - 50 millions de dollars; troisième trimestre de 2019 - 50 millions de dollars; deuxième trimestre de 2019 - 55 millions de dollars; premier trimestre de 2019 - 56 millions de dollars. Ces montants sont comptabilisés dans le secteur Siège social. Charges liées à l'entente à long terme conclue avec Air Canada concernant le programme de fidélisation du transporteur, comme expliqué à la note 5 ci-dessous; premier trimestre de 2019 - 607 millions de dollars. Ce montant est comptabilisé dans le secteur Services de détail au Canada. Charges liées à l'acquisition de Greystone, comme expliqué à la note 6 ci-dessous; quatrième trimestre de 2020 - 25 millions de dollars; troisième trimestre de 2020 - 25 millions de dollars; deuxième trimestre de 2020 - 26 millions de dollars; premier trimestre de 2020 - 24 millions de dollars; quatrième trimestre de 2019 - 30 millions de dollars; troisième trimestre de 2019 - 26 millions de dollars; deuxième trimestre de 2019 - 30 millions de dollars; premier trimestre de 2019 - 31 millions de dollars. Ce montant est comptabilisé dans le secteur Services de détail au Canada. 2 La quote-part du résultat net d'une participation dans TD Ameritrade rajustée exclut les éléments à noter suivants : Amortissement d'immobilisations incorporelles, comme expliqué à la note 3 ci-dessous; quatrième trimestre de 2020 - 23 millions de dollars; troisième trimestre de 2020 - 25 millions de dollars; deuxième trimestre de 2020 - 24 millions de dollars; premier trimestre de 2020 - 24 millions de dollars; quatrième trimestre de 2019 - 24 millions de dollars; troisième trimestre de 2019 - 25 millions de dollars; deuxième trimestre de 2019 - 23 millions de dollars; premier trimestre de 2019 - 24 millions de dollars. L'incidence de cet élément sur les résultats a été comptabilisée dans le secteur Siège social. 3 L'amortissement des immobilisations incorporelles se rapporte aux immobilisations incorporelles acquises dans le cadre d'acquisitions d'actifs ou de regroupements d'entreprises, y compris aux montants après impôt pour l'amortissement des immobilisations incorporelles attribuables à la quote-part du résultat net d'une participation dans TD Ameritrade.L'amortissement des logiciels et des droits de gestion d'actifs est inclus dans l'amortissement des immobilisations incorporelles; toutefois, il n'est pas inclus aux fins des éléments à noter. 4 Le 6 octobre 2020, la Banque a acquis une participation d'environ 13,5 % dans Schwab après la clôture de la transaction avec Schwab.Par conséquent, la Banque a comptabilisé un profit net à la vente de sa participation dans TD Ameritrade, attribuable surtout à un profit sur la réévaluation, à la libération de profits de change cumulés sur les participations dans des établissements à l'étranger contrebalancée par la libération des éléments de couverture désignés et des taxes connexes, ainsi qu'à la libération d'un passif d'impôt différé lié à la participation de la Banque dans TD Ameritrade, déduction faite des coûts de transaction directs.Ces montants sont comptabilisés dans le secteur Siège social. 5 Le 10 janvier 2019, l'entente à long terme que la Banque a conclue avec Air Canada concernant le programme de fidélisation du transporteur est entrée en vigueur conjointement avec la conclusion de l'acquisition par Air Canada d'Aimia Canada Inc., qui administre le programme de fidélisation Aéroplan (la «transaction»).Dans le cadre de la transaction, la Banque a passé en charges un montant de 607 millions de dollars (446 millions de dollars après impôt) dans le secteur Services de détail au Canada. 6 Le 1er novembre 2018, la Banque a acquis Greystone Capital Management Inc., société mère de Greystone Managed Investments Inc.(«Greystone»). La Banque a engagé des frais liés à l'acquisition, y compris de la rémunération versée à des actionnaires employés sous forme d'actions ordinaires dans le cadre de l'acquisition, des coûts de transaction directs et certains autres frais liés à l'acquisition. Ces montants sont comptabilisés à titre d'ajustement du résultat net et présentés dans le secteur Services de détail au Canada.

TABLEAU 4 : Rapprochement du résultat par action comme présenté et du résultat par action rajusté1

(en dollars canadiens)

Trois mois clos les Douze mois clos les



31 octobre 31 juillet 31 octobre 31 octobre 31 octobre



2020 2020 2019 2020 2019

Résultat de base par action - comme présenté

2,80 $ 1,21 $ 1,54 $ 6,43 $ 6,26 $ Rajustements pour les éléments à noter2

(1,20)

0,04

0,05

(1,06)

0,45

Résultat de base par action - rajusté

1,60 $ 1,25 $ 1,59 $ 5,37 $ 6,71 $























Résultat dilué par action - comme présenté

2,80 $ 1,21 $ 1,54 $ 6,43 $ 6,25 $ Rajustements pour les éléments à noter2

(1,20)

0,04

0,05

(1,07)

0,44

Résultat dilué par action - rajusté

1,60 $ 1,25 $ 1,59 $ 5,36 $ 6,69 $





1 Le résultat par action est calculé en divisant le résultat net attribuable aux actionnaires ordinaires par le nombre moyen pondéré d'actions en circulation au cours de la période. 2 Pour des explications sur les éléments à noter, se reporter au tableau «Mesures financières non conformes aux PCGR - Rapprochement du résultat net rajusté et du résultat net comme présenté» dans la section «Notre rendement» du présent document.

TABLEAU 5 : Mesures financières non conformes aux PCGR - Rapprochement de la charge d'impôt sur le résultat comme présentée et de la charge d'impôt sur le résultat rajustée

(en millions de dollars canadiens, sauf indication contraire) Trois mois clos les

Douze mois clos les





31 octobre

31 juillet

31 octobre

31 octobre

31 octobre





2020

2020

2019

2020

2019

Charge d'impôt sur le résultat - comme présentée

(202) $

445 $

646 $

1 152 $

2 735 $ Total des rajustements pour les éléments à noter1

838



9



14



868



214

Charge d'impôt sur le résultat - rajustée

636 $

454 $

660 $

2 020 $

2 949 $ Taux d'imposition effectif - comme présenté

(4,4) %

18,8 %

20,2 %

9,7 %

20,7 % Taux d'imposition effectif - rajusté2, 3

19,7



18,7



20,1



18,8



20,8







1 Pour des explications sur les éléments à noter, se reporter au tableau «Mesures financières non conformes aux PCGR - Rapprochement du résultat net rajusté et du résultat net comme présenté» dans la section «Notre rendement» du présent document. 2 L'incidence fiscale pour chaque élément à noter est calculée au moyen du taux d'imposition prévu par la loi pour l'entité juridique en question. 3 Le taux d'imposition effectif rajusté correspond à la charge d'impôt sur le résultat rajustée avant les autres impôts et taxes en pourcentage du résultat net rajusté avant impôt.

RENDEMENT DES CAPITAUX PROPRES ATTRIBUABLES AUX ACTIONNAIRES ORDINAIRES

La méthode de répartition du capital de la Banque à ses secteurs d'exploitation est essentiellement alignée sur les exigences de Bâle III en matière de fonds propres sous forme d'actions ordinaires. Le ratio de fonds propres de catégorie 1 sous forme d'actions ordinaires utilisé aux fins de la répartition du capital aux secteurs d'exploitation a été réduit à 9 % à compter du deuxième trimestre de 2020, comparativement à 10,5 % pour le premier trimestre de 2020 et à 10 % pour l'exercice 2019.

Le rendement des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires rajusté est le résultat net rajusté attribuable aux actionnaires ordinaires exprimé en pourcentage des capitaux propres moyens attribuables aux actionnaires ordinaires.

Le rendement des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires rajusté est une mesure financière non conforme aux PCGR et n'est pas un terme défini par les IFRS. Les lecteurs doivent prendre note que les résultats rajustés et d'autres mesures rajustées par rapport à une base autre que les IFRS n'ont pas de définition normalisée selon les IFRS et qu'ils pourraient donc ne pas être comparables à des termes similaires utilisés par d'autres émetteurs.



TABLEAU 6 : RENDEMENT DES CAPITAUX PROPRES ATTRIBUABLES AUX ACTIONNAIRES ORDINAIRES

(en millions de dollars canadiens, sauf indication contraire)

Trois mois clos les

Douze mois clos les





31 octobre

31 juillet

31 octobre

31 octobre

31 octobre





2020

2020

2019

2020

2019

Capitaux propres moyens attribuables aux actionnaires ordinaires

86 883 $

86 794 $

81 286 $

85 203 $

78 638 $ Résultat net attribuable aux actionnaires ordinaires

- comme présenté

5 079



2 180



2 788



11 628



11 416

Éléments à noter, après impôt sur le résultat1

(2 173)



79



90



(1 927)



817

Résultat net attribuable aux actionnaires ordinaires - rajusté

2 906 $

2 259 $

2 878 $

9 701 $

12 233 $ Rendement des capitaux propres attribuables aux actionnaires





























ordinaires - comme présenté

23,3 %

10,0 %

13,6 %

13,6 %

14,5 % Rendement des capitaux propres attribuables aux actionnaires





























ordinaires - rajusté

13,3



10,4



14,0



11,4



15,6







1 Pour des explications sur les éléments à noter, se reporter au tableau «Mesures financières non conformes aux PCGR - Rapprochement du résultat net rajusté et du résultat net comme présenté» dans la section «Notre rendement» du présent document.

RENDEMENT DES CAPITAUX PROPRES CORPORELS ATTRIBUABLES AUX ACTIONNAIRES ORDINAIRES

Les capitaux propres corporels attribuables aux actionnaires ordinaires correspondent aux capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires moins le goodwill, le goodwill théorique et les immobilisations incorporelles théoriques liés aux participations dans Schwab et TD Ameritrade, et d'autres immobilisations incorporelles acquises, déduction faite des passifs d'impôt différé connexes. Le rendement des capitaux propres corporels attribuables aux actionnaires ordinaires (RCPCAAO) correspond au résultat net comme présenté attribuable aux actionnaires ordinaires après ajustement pour exclure l'amortissement après impôt des immobilisations incorporelles acquises, qui sont traitées comme un élément à noter, et exprimé en pourcentage des capitaux propres corporels moyens attribuables aux actionnaires ordinaires. Le RCPCAAO rajusté est calculé à partir du résultat net comme présenté attribuable aux actionnaires ordinaires après ajustement pour exclure les éléments à noter et exprimé en pourcentage des capitaux propres corporels moyens attribuables aux actionnaires ordinaires. Le RCPCAAO rajusté fournit des renseignements utiles sur le rendement des actifs productifs de revenus de la Banque, peu importe qu'ils aient été acquis ou générés en interne. Les capitaux propres corporels attribuables aux actionnaires ordinaires, le RCPCAAO et le RCPCAAO rajusté constituent des mesures financières non conformes aux PCGR et ne sont pas des termes définis par les IFRS. Les lecteurs doivent prendre note que les résultats rajustés et d'autres mesures rajustées par rapport à une base autre que les IFRS n'ont pas de définition normalisée selon les IFRS et qu'ils pourraient donc ne pas être comparables à des termes similaires utilisés par d'autres émetteurs.



TABLEAU 7 : RENDEMENT DES CAPITAUX PROPRES CORPORELS ATTRIBUABLES AUX ACTIONNAIRES ORDINAIRES

(en millions de dollars canadiens, sauf indication contraire)

Trois mois clos les

Douze mois clos les





31 octobre

31 juillet

31 octobre

31 octobre

31 octobre





2020

2020

2019

2020

2019

Capitaux propres moyens attribuables aux actionnaires ordinaires

86 883 $

86 794 $

81 286 $

85 203 $

78 638 $ Goodwill moyen

17 087



17 534



17 046



17 261



17 070

Goodwill théorique et immobilisations incorporelles théoriques moyens liés aux participations dans Schwab et TD Ameritrade

4 826



4 184



4 119



4 369



4 146

Autres immobilisations incorporelles acquises moyennes1

449



492



613



509



662

Passifs d'impôt différé connexes moyens

(237)



(264)



(267)



(255)



(260)

Capitaux propres corporels moyens attribuables aux actionnaires ordinaires

64 758



64 848



59 775



63 319



57 020

Résultat net attribuable aux actionnaires ordinaires - comme présenté

5 079



2 180



2 788



11 628



11 416

Amortissement des immobilisations incorporelles acquises, après impôt sur le résultat2

53



54



62



225



259

Résultat net attribuable aux actionnaires ordinaires après ajustement pour exclure l'amortissement après impôt des immobilisations incorporelles acquises

5 132



2 234



2 850



11 853



11 675

Autres éléments à noter, après impôt sur le résultat2

(2 226)



25



28



(2 152)



558

Résultat net attribuable aux actionnaires ordinaires - rajusté

2 906 $

2 259 $

2 878 $

9 701 $

12 233 $ Rendement des capitaux propres corporels attribuables aux actionnaires ordinaires

31,5 %

13,7 %

18,9 %

18,7 %

20,5 % Rendement des capitaux propres corporels attribuables aux actionnaires ordinaires - rajusté

17,9



13,9



19,1



15,3



21,5







1 Excluent les immobilisations incorporelles liées aux logiciels et aux droits de gestion d'actifs. 2 Pour des explications sur les éléments à noter, se reporter au tableau «Mesures financières non conformes aux PCGR - Rapprochement du résultat net rajusté et du résultat net comme présenté» dans la section «Notre rendement» du présent document.

Incidence du taux de change sur les résultats convertis du secteur Services de détail aux États-Unis

Le tableau suivant présente l'estimation de l'incidence de la conversion des monnaies étrangères sur les principaux éléments de l'état du résultat du secteur Services de détail aux États-Unis.

TABLEAU 8 : INCIDENCE DE LA CONVERSION DES MONNAIES ÉTRANGÈRES SUR LES RÉSULTATS DU SECTEUR SERVICES DE DÉTAIL AUX ÉTATS-UNIS

(en millions de dollars canadiens, sauf indication contraire) Trois mois clos Douze mois clos



31 octobre 2020

par rapport au

31 octobre 2019

Augmentation

(diminution) 31 octobre 2020

par rapport au

31 octobre 2019

Augmentation

(diminution)

Services bancaires de détail aux États-Unis









Total des produits

(3) $ 138 $ Charges autres que d'intérêts

(2)

83

Résultat net

(1)

3

Quote-part du résultat net d'une participation dans TD Ameritrade1

3

15

Résultat net, après impôt, du secteur Services de détail aux États-Unis

2

18

Résultat par action (en dollars canadiens)









Résultat de base

- $ 0,01 $ Résultat dilué

-

0,01





















1 La quote-part du résultat net d'une participation dans TD Ameritrade et l'incidence de la conversion des monnaies étrangères sont présentées avec un décalage d'un mois.

Taux de change moyen (équivalent de 1,00 $ CA) Trois mois clos les Douze mois clos les



31 octobre 31 octobre 31 octobre 31 octobre



2020 2019 2020 2019 Dollar américain 0,756 0,756 0,743 0,753

ÉVÉNEMENTS IMPORTANTS

Acquisition de TD Ameritrade Holding Corporation par The Charles Schwab Corporation

Le 6 octobre 2020, Schwab a réalisé son acquisition de TD Ameritrade, dont la Banque est un actionnaire important. Aux termes de la transaction avec Schwab, tous les actionnaires de TD Ameritrade, y compris la Banque, ont échangé chaque action de TD Ameritrade qu'ils détenaient contre 1,0837 action ordinaire de Schwab. À la clôture, la Banque a échangé sa participation d'environ 43 % dans TD Ameritrade contre une participation d'environ 13,5 % dans Schwab, dont 9,9 % en actions ordinaires avec droit de vote et le reste en actions ordinaires sans droit de vote, convertibles en actions ordinaires avec droit de vote si transférées à un tiers. La transaction a donné lieu à un profit net à la vente de la participation de la Banque dans TD Ameritrade de 2,3 milliards de dollars après impôt comptabilisé au quatrième trimestre de 2020. La transaction a eu une incidence à peu près neutre sur les fonds propres de catégorie 1 sous forme d'actions ordinaires au moment de la clôture.

La Banque et Schwab sont parties à une convention d'actionnaires (la «convention d'actionnaires»), qui est entrée en vigueur à la clôture de la transaction avec Schwab. En vertu de la convention d'actionnaires : i) la Banque a le droit de désigner deux des membres du conseil d'administration de Schwab, sous réserve du respect de certaines conditions ii) ne peut détenir plus de 9,9 % des actions ordinaires avec droit de vote de Schwab, et iii) est soumise aux restrictions habituelles de statu quo et de blocage, y compris, sous réserve de certaines exceptions, à certaines restrictions de transfert. La Banque a également conclu une convention sur les CDA avec Schwab, qui est entrée en vigueur à la clôture de la transaction et dont la date d'échéance initiale est le 1er juillet 2031. À partir du 1er juillet 2021, Schwab aura l'option de réduire les dépôts effectués aux termes de la convention sur les CDA avec Schwab, qui étaient de 195 milliards de dollars (146 milliards de dollars américains) au 31 octobre 2020, d'un montant maximal de 10 milliards de dollars américains par an (sous réserve de certains ajustements fondés sur les variations du solde dans les comptes de passage entre la date de clôture et le 1er juillet 2021), jusqu'à un plancher de 50 milliards de dollars américains. Les honoraires de gestion aux termes de la convention sur les CDA avec Schwab sont fixés à 15 pdb par année sur le solde quotidien moyen global dans les comptes de passage.

La Banque comptabilise sa participation dans Schwab selon la méthode de la mise en équivalence. La quote-part de la Banque du résultat attribuable aux actionnaires ordinaires de Schwab est présentée avec un décalage d'un mois, et la Banque commencera à comptabiliser sa quote-part du résultat de Schwab sur cette base au premier trimestre de l'exercice 2021.

RAPPORT DE GESTION DES SECTEURS D'ACTIVITÉ DE LA TD

Aux fins de la présentation de l'information de gestion, la Banque présente ses résultats en fonction de trois secteurs d'exploitation comme suit : Services de détail au Canada, lesquels comprennent les résultats des services bancaires personnels et commerciaux au Canada, et des activités de gestion de patrimoine et d'assurance au Canada; Services de détail aux États-Unis, lesquels comprennent les résultats des activités des services bancaires personnels et commerciaux aux États-Unis, des activités de gestion de patrimoine aux États-Unis et de la participation de la Banque dans TD Ameritrade (Schwab à compter du 6 octobre 2020); et Services bancaires de gros. Les autres activités de la Banque sont regroupées au sein du secteur Siège social.

Les résultats de chaque secteur reflètent les produits, les charges, les actifs et les passifs du secteur. Le cas échéant, la Banque mesure et évalue le rendement de chaque secteur d'après les résultats rajustés et le rendement des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires, et, pour ces secteurs, la Banque indique que la mesure est rajustée. Pour plus de renseignements, se reporter à la rubrique «Présentation de l'information financière de la Banque» du présent document, à la section «Aperçu des résultats financiers» du rapport de gestion de 2020, et à la note 29 des états financiers consolidés de la Banque pour l'exercice clos le 31 octobre 2020. Pour de l'information sur la mesure du rendement des capitaux propres moyens rajusté de la Banque, laquelle est une mesure financière non conforme aux PCGR, se reporter à la section «Notre rendement» du présent document.

La provision pour pertes sur créances relative aux actifs financiers productifs (étape 1 et étape 2) et dépréciés (étape 3), aux engagements de prêt et aux contrats de garantie financière est comptabilisée dans les secteurs respectifs.

Les produits d'intérêts nets au sein du secteur Services bancaires de gros sont présentés en équivalence fiscale, ce qui signifie que la valeur d'un produit non imposable ou exonéré d'impôt, comme les dividendes, est ajustée à la valeur équivalente avant impôt. L'équivalence fiscale permet à la Banque de mesurer les produits tirés de toutes les valeurs mobilières et de tous les prêts de manière uniforme. Elle procure en outre des éléments de comparaison plus significatifs des produits d'intérêts nets avec ceux d'institutions semblables. La hausse en équivalence fiscale des produits d'intérêts nets et de la charge d'impôt sur le résultat présenté du secteur Services bancaires de gros est reprise dans le secteur Siège social. Le rajustement de l'équivalence fiscale pour le trimestre s'est établi à 44 millions de dollars, par rapport à 36 millions de dollars pour le quatrième trimestre de l'exercice précédent et à 47 millions de dollars pour le trimestre précédent.

TABLEAU 9 : SERVICES DE DÉTAIL AU CANADA









(en millions de dollars canadiens, sauf indication contraire)



Trois mois clos les





31 octobre

31 juillet

31 octobre





2020

2020

2019

Produits d'intérêts nets

2 982 $

2 910 $

3 173 $ Produits autres que d'intérêts

3 047



3 116



2 960

Total des produits

6 029



6 026



6 133

Provision pour pertes sur créances - actifs dépréciés

199



372



324

Provision pour pertes sur créances - actifs productifs

52



579



76

Total de la provision pour pertes sur créances

251



951



400

Indemnisations d'assurance et charges connexes

630



805



705

Charges autres que d'intérêts - comme présentées

2 684



2 533



2 637

Charges autres que d'intérêts - rajustées1

2 659



2 508



2 607

Charge (recouvrement) d'impôt sur le résultat - comme présenté

662



474



646

Charge (recouvrement) d'impôt sur le résultat - rajusté1

663



474



648

Résultat net - comme présenté

1 802



1 263



1 745

Résultat net - rajusté1

1 826 $

1 288 $

1 773 $ Principaux volumes et ratios

















Rendement des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires - comme présenté2

40,5 %

28,3 %

37,9 % Rendement des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires - rajusté1, 2

41,0



28,8



38,5

Marge d'intérêts nette (y compris sur les actifs titrisés)

2,71



2,68



2,96

Ratio d'efficience - comme présenté

44,5



42,0



43,0

Ratio d'efficience - rajusté1

44,1



41,6



42,5

Actifs administrés (en milliards de dollars canadiens)

433 $

434 $

422 $ Actifs gérés (en milliards de dollars canadiens)

358



366



353

Nombre de succursales de détail au Canada

1 085



1 087



1 091

Nombre moyen d'équivalents temps plein

40 725



40 652



41 650







1 Les charges autres que d'intérêts rajustées excluent les éléments à noter suivants : Charges liées à l'acquisition de Greystone au quatrième trimestre de 2020 - 25 millions de dollars (24 millions de dollars après impôt), au troisième trimestre de 2020 - 25 millions de dollars (25 millions de dollars après impôt) et au quatrième trimestre de 2019 - 30 millions de dollars (28 millions de dollars après impôt). Pour des explications sur les éléments à noter, se reporter au tableau «Mesures financières non conformes aux PCGR - Rapprochement du résultat net rajusté et du résultat net comme présenté» dans la section «Notre rendement» du présent document. 2 Le ratio de fonds propres de catégorie 1 sous forme d'actions ordinaires utilisé aux fins de la répartition du capital aux secteurs d'exploitation a été réduit à 9 % à compter du deuxième trimestre de 2020, comparativement à 10,5 % pour le premier trimestre de 2020 et à 10 % pour l'exercice 2019.

Par rapport au trimestre correspondant de l'exercice précédent - T4 2020 par rapport a u T4 2019

Le résultat net comme présenté du secteur Services de détail au Canada pour le trimestre s'est établi à 1 802 millions de dollars, en hausse de 57 millions de dollars, ou 3 %, par rapport à celui du quatrième trimestre de l'exercice précédent. La hausse du résultat net découle de la baisse de la provision pour pertes sur créances et de la baisse des indemnisations d'assurance, le tout en partie contrebalancé par la baisse des produits et la hausse des charges autres que d'intérêts. Sur une base rajustée, le résultat net pour le trimestre s'est établi à 1 826 millions de dollars, en hausse de 53 millions de dollars, ou 3 %. Le rendement annualisé des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires comme présenté et rajusté pour le trimestre a été respectivement de 40,5 % et 41,0 %, contre respectivement 37,9 % et 38,5 % pour le quatrième trimestre de l'exercice précédent.

Les produits du secteur Services de détail au Canada proviennent des activités de services bancaires personnels et commerciaux et des activités de gestion de patrimoine et d'assurance au Canada. Les produits pour le trimestre ont été de 6 029 millions de dollars, en baisse de 104 millions de dollars, ou 2 %, par rapport à ceux du quatrième trimestre de l'exercice précédent.

Les produits d'intérêts nets se sont établis à 2 982 millions de dollars, en baisse de 191 millions de dollars, ou 6 %, reflétant la diminution des marges sur les dépôts, partiellement contrebalancée par la croissance des volumes de dépôts et de prêts. Le volume moyen des prêts a augmenté de 13 milliards de dollars, ou 3 %, témoignant de la croissance de 3 % des prêts aux particuliers et de 4 % des prêts aux entreprises. Le volume moyen des dépôts a progressé de 68 milliards de dollars, ou 20 %, reflétant la croissance de 15 % des dépôts de particuliers, de 23 % des dépôts d'entreprises et de 42 % des dépôts dans les activités de gestion de patrimoine. La marge d'intérêts nette s'est établie à 2,71 %, une diminution de 25 pdb découlant surtout de la baisse des taux d'intérêt.

Les produits autres que d'intérêts se sont établis à 3 047 millions de dollars, une hausse de 87 millions de dollars, ou 3 %, du fait de l'accroissement des produits tirés des transactions et des comptes à honoraires dans les activités de gestion de patrimoine et d'une augmentation des produits d'assurance, le tout en partie contrebalancé par la baisse des produits d'honoraires dans les services bancaires.

Les actifs administrés s'élevaient à 433 milliards de dollars au 31 octobre 2020, en hausse de 11 milliards de dollars, ou 3 %, par rapport à ceux du quatrième trimestre de l'exercice précédent, témoignant d'une augmentation des nouveaux actifs. Les actifs gérés s'élevaient à 358 milliards de dollars au 31 octobre 2020, en hausse de 5 milliards de dollars, ou 1 %, par rapport à ceux du quatrième trimestre de l'exercice précédent, témoignant de l'appréciation des marchés.

La provision pour pertes sur créances pour le trimestre s'est établie à 251 millions de dollars, en baisse 149 millions de dollars, ou 37 %, par rapport à celle du quatrième trimestre de l'exercice précédent. La provision pour pertes sur créances relative aux actifs dépréciés s'est établie à 199 millions de dollars, en baisse de 125 millions de dollars, ou 39 %, principalement attribuable aux portefeuilles de prêts à la consommation, et reflète en grande partie l'incidence continue des programmes d'aide de la Banque et du gouvernement. La provision pour pertes sur créances relative aux actifs productifs s'est établie à 52 millions de dollars, une baisse de 24 millions de dollars, ce qui s'explique par une augmentation moins importante de la provision pour pertes sur créances relative aux actifs productifs pour le trimestre considéré.Les provisions relatives aux actifs productifs du trimestre considéré ont été principalement comptabilisées dans les portefeuilles de prêts commerciaux. Le total de la provision pour pertes sur créances, exprimé en pourcentage annualisé du volume des prêts, a été de 0,22 %, en baisse de 15 pdb.

Les indemnisations d'assurance et les charges connexes pour le trimestre se sont établies à 630 millions de dollars, en baisse de 75 millions de dollars, ou 11 %, par rapport à celles du quatrième trimestre de l'exercice précédent. La baisse reflète la diminution des demandes d'indemnisation pour l'année de survenance en cours, l'absence d'événements météorologiques violents et l'évolution favorable des sinistres survenus au cours d'années antérieures, le tout en partie contrebalancé par une hausse des provisions pour certaines demandes d'indemnisation pour l'exercice considéré ainsi que par une augmentation de la juste valeur des placements à l'appui des passifs liés aux assurances, ce qui a donné lieu à une augmentation correspondante des produits autres que d'intérêts.

Les charges autres que d'intérêts comme présentées pour le trimestre se sont élevées à 2 684 millions de dollars, en hausse de 47 millions de dollars, ou 2 %, par rapport à celles du quatrième trimestre de l'exercice précédent, reflétant l'accroissement des dépenses en vue de soutenir la croissance des activités, y compris les charges liées à la technologie, au volume et au marketing, le tout en partie contrebalancé par une réduction des dépenses liées aux projets et autres dépenses discrétionnaires.Sur une base rajustée, les charges autres que d'intérêts se sont établies à 2 659 millions de dollars, en hausse de 52 millions de dollars, ou 2 %.

Le ratio d'efficience comme présenté et le ratio d'efficience rajusté pour le trimestre ont été respectivement de 44,5 % et 44,1 %, contre respectivement 43,0 % et 42,5 % pour le quatrième trimestre de l'exercice précédent.

Par rapport au trimestre précédent - T4 2020 par rapport au T3 2020

Le résultat net comme présenté du secteur Services de détail au Canada pour le trimestre a augmenté de 539 millions de dollars, ou 43 %, par rapport à celui du trimestre précédent, reflétant une baisse de la provision pour pertes sur créances et une diminution des indemnisations d'assurance, en partie contrebalancées par une augmentation des charges autres que d'intérêts. Sur une base rajustée, le résultat net a augmenté de 538 millions de dollars, ou 42 %. Le rendement annualisé des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires comme présenté et rajusté pour le trimestre a été respectivement de 40,5 % et 41,0 %, contre respectivement 28,3 % et 28,8 % pour le trimestre précédent.

Les produits ont augmenté de 3 millions de dollars en regard de ceux du trimestre précédent. Les produits d'intérêts nets ont augmenté de 72 millions de dollars, ou 2 %, reflétant principalement la croissance des volumes. Le volume moyen des prêts a augmenté de 6 milliards de dollars, ou 1 %, témoignant de la croissance de 2 % des prêts aux particuliers et de la diminution de 1 % des prêts aux entreprises. Le volume moyen des dépôts a progressé de 16 milliards de dollars, ou 4 %. La marge d'intérêts nette s'est établie à 2,71 %, soit une augmentation de 3 pdb, en raison d'un accroissement des marges sur les prêts.

Les produits autres que d'intérêts ont diminué de 69 millions de dollars, ou 2 %, du fait d'une baisse de 97 millions de dollars de la juste valeur des placements à l'appui des passifs liés aux assurances, laquelle a donné lieu à une diminution correspondante des indemnisations d'assurance, le tout en partie contrebalancé par une reprise des activités de la clientèle, y compris les ventes au détail et la hausse des produits tirés des comptes à honoraires des activités bancaires.

Les actifs administrés ont diminué de 1 milliard de dollars par rapport à ceux du trimestre précédent, ce qui reflète une baisse de la valeur de marché. Les actifs gérés ont diminué de 8 milliards de dollars, ou 2 %, ce qui reflète une baisse des actifs nets.

La provision pour pertes sur créances pour le trimestre a diminué de 700 millions de dollars, ou 74 %, par rapport à celle du trimestre précédent. La provision pour pertes sur créances relative aux actifs dépréciés a diminué de 173 millions de dollars, ou 47 %, en raison des portefeuilles de prêts à la consommation, et reflète en grande partie l'incidence continue des programmes d'aide de la Banque et du gouvernement. La provision pour pertes sur créances relative aux actifs productifs a diminué de 527 millions de dollars, reflétant une augmentation moins importante de la provision pour pertes sur créances relative aux actifs productifs au cours du trimestre considéré dans les portefeuilles de prêts à la consommation et aux entreprises. Le total de la provision pour pertes sur créances, exprimé en pourcentage annualisé du volume des prêts, a été de 0,22 %, en baisse de 64 pdb.

Les indemnisations d'assurance et les charges connexes pour le trimestre ont diminué de 175 millions de dollars, ou 22 %, par rapport à celles du trimestre précédent, ce qui reflète l'évolution favorable des sinistres survenus au cours d'années antérieures, l'absence d'événements météorologiques violents et les variations de la juste valeur des placements à l'appui des passifs liés aux assurances, ce qui a donné lieu à une diminution correspondante des produits autres que d'intérêts, le tout en partie contrebalancé par la hausse des demandes d'indemnisation au cours de l'exercice considéré et une hausse des provisions pour certaines demandes d'indemnisation pour l'exercice considéré.

Les charges autres que d'intérêts comme présentées ont augmenté de 151 millions de dollars, ou 6 %, par rapport à celles du trimestre précédent, reflétant l'accroissement des dépenses en vue de soutenir la croissance des activités et la hausse des coûts liés au marketing. Sur une base rajustée, les charges autres que d'intérêts se sont accrues de 151 millions de dollars, ou 6 %.

Le ratio d'efficience comme présenté et le ratio d'efficience rajusté pour le trimestre ont été respectivement de 44,5 % et 44,1 %, contre respectivement 42,0 % et 41,6 % pour le trimestre précédent.

TABLEAU 10 : SERVICES DE DÉTAIL AUX ÉTATS-UNIS (en millions de dollars, sauf indication contraire) Trois mois clos les

Dollars canadiens 31 octobre

2020

31 juillet

2020

31 octobre

2019

Produits d'intérêts nets

2 071 $

2 256 $

2 232 $ Produits autres que d'intérêts

646



595



717

Total des produits - comme présenté

2 717



2 851



2 949

Provision pour pertes sur créances - actifs dépréciés

147



290



268

Provision pour pertes sur créances - actifs productifs

425



607



27

Total de la provision pour pertes sur créances

572



897



295

Charges autres que d'intérêts

1 660



1 646



1 669

Charge (recouvrement) d'impôt sur le résultat

(47)



(48)



85

Résultat net des Services bancaires de détail aux États-Unis

532



356



900

Quote-part du résultat net d'une participation dans TD Ameritrade1, 2

339



317



291

Résultat net

871 $

673 $

1 191 $



















Dollars américains

















Produits d'intérêts nets

1 566 $

1 648 $

1 687 $ Produits autres que d'intérêts

488



437



543

Total des produits - comme présenté

2 054



2 085



2 230

Provision pour pertes sur créances - actifs dépréciés

111



211



203

Provision pour pertes sur créances - actifs productifs

322



444



20

Total de la provision pour pertes sur créances

433



655



223

Charges autres que d'intérêts

1 254



1 205



1 261

Charge (recouvrement) d'impôt sur le résultat

(36)



(35)



65

Résultat net des Services bancaires de détail aux États-Unis

403



260



681

Quote-part du résultat net d'une participation dans TD Ameritrade1, 2

255



230



219

Résultat net

658 $

490 $

900 $



















Principaux volumes et ratios

















Rendement des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires3

9,0 %

6,7 %

11,8 % Marge d'intérêts nette4

2,27



2,50



3,18

Ratio d'efficience

61,1



57,8



56,5

Actifs administrés (en milliards de dollars américains)

24 $

23 $

21 $ Actifs gérés (en milliards de dollars américains)

39



40



44

Nombre de succursales de détail aux États-Unis

1 223



1 220



1 241

Nombre moyen d'équivalents temps plein

26 460



26 408



26 513







1 La quote-part de la Banque du résultat de TD Ameritrade est présentée avec un décalage d'un mois.La même approche est suivie pour Schwab, et la Banque commencera à comptabiliser sa quote-part du résultat de Schwab au premier trimestre de 2021. Se reporter à la rubrique «Événements importants» dans la section «Notre rendement» du présent document. 2 Les montants après impôt pour l'amortissement des immobilisations incorporelles attribuables à la quote-part du résultat net d'une participation dans TD Ameritrade sont comptabilisés dans le secteur Siège social avec les autres immobilisations incorporelles acquises. 3 Le ratio de fonds propres de catégorie 1 sous forme d'actions ordinaires utilisé aux fins de la répartition du capital aux secteurs d'exploitation a été réduit à 9 % à compter du deuxième trimestre de 2020, comparativement à 10,5 % pour le premier trimestre de 2020 et à 10 % pour l'exercice 2019. 4 La marge d'intérêts nette exclut l'incidence liée aux dispositions relatives aux comptes de passage et l'incidence des dépôts intersociétés et des garanties sous forme de trésorerie.En outre, la valeur des produits d'intérêts exonérés d'impôt est rajustée à la valeur équivalente avant impôt.

Par rapport au trimestre correspondant de l'exercice précédent - T4 2020 par rapport au T4 2019

Le résultat net du secteur Services de détail aux États-Unis s'est élevé à 871 millions de dollars (658 millions de dollars américains) pour le trimestre, en baisse de 320 millions de dollars (242 millions de dollars américains), ou 27 % (27 % en dollars américains), par rapport à celui du quatrième trimestre de l'exercice précédent. Le rendement annualisé des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires comme présenté et rajusté pour le trimestre a été de 9,0 %, contre 11,8 % pour le quatrième trimestre de l'exercice précédent.

Le résultat net du secteur Services de détail aux États-Unis tient compte de la contribution des Services bancaires de détail aux États-Unis et de la participation de la Banque dans TD Ameritrade. Le résultat net des Services bancaires de détail aux États-Unis et la contribution de la participation de la Banque dans TD Ameritrade pour le trimestre ont été respectivement de 532 millions de dollars (403 millions de dollars américains) et 339 millions de dollars (255 millions de dollars américains).

La contribution de TD Ameritrade s'est élevée à 255 millions de dollars américains, en hausse de 36 millions de dollars américains, ou 16 %, par rapport à celle du quatrième trimestre de l'exercice précédent, reflétant principalement l'accroissement des volumes d'opérations et la baisse des charges d'exploitation, le tout en partie contrebalancé par la baisse des commissions liées aux activités de négociation et la baisse des produits tirés des actifs.

Le résultat net des Services bancaires de détail aux États-Unis pour le trimestre s'est élevé à 403 millions de dollars américains, en baisse de 278 millions de dollars américains, ou 41 %, reflétant essentiellement une hausse de la provision pour pertes sur créances et une baisse des produits.

Les produits des Services bancaires de détail aux États-Unis proviennent des services bancaires aux particuliers et aux entreprises de même que des services de gestion de patrimoine. Les produits pour le trimestre ont été de 2 054 millions de dollars américains, en baisse de 176 millions de dollars américains, ou 8 %, par rapport à ceux du quatrième trimestre de l'exercice précédent. Les produits d'intérêts nets ont diminué de 121 millions de dollars américains, ou 7 %, reflétant la diminution des marges sur les dépôts, partiellement contrebalancée par la croissance des volumes de prêts et de dépôts. La marge d'intérêts nette s'est établie à 2,27 %, une diminution de 91 pdb, reflétant surtout la diminution des marges sur les dépôts et la composition du bilan. Les produits autres que d'intérêts ont diminué de 55 millions de dollars américains, ou 10 %, du fait principalement de la diminution des frais de dépôts.

Le volume moyen des prêts a augmenté de 12 milliards de dollars américains, ou 7 %, comparativement à celui du quatrième trimestre de l'exercice précédent, reflétant la croissance de 3 % des prêts aux particuliers et de 10 % des prêts aux entreprises, les prêts aux entreprises ayant augmenté de façon importante du fait des montages de prêts en vertu du PPP mis en œuvre par la SBA. Le volume moyen des dépôts a progressé de 81 milliards de dollars américains, ou 30 %, reflétant une hausse de 35 % du volume des comptes de passage, une hausse de 37 % du volume des dépôts d'entreprises et une hausse de 17 % du volume des dépôts de particuliers.

Les actifs administrés s'élevaient à 24 milliards de dollars américains au 31 octobre 2020, en hausse de 3 milliards de dollars américains, ou 16 %, par rapport à ceux du quatrième trimestre de l'exercice précédent, témoignant de la croissance des prêts et des dépôts. Les actifs gérés totalisaient 39 milliards de dollars américains au 31 octobre 2020, en baisse de 5 milliards de dollars américains, ou 11 %, ce qui reflète des sorties de fonds nettes.

La provision pour pertes sur créances pour le trimestre s'est établie à 433 millions de dollars américains, en hausse de 210 millions de dollars américains par rapport à celle du quatrième trimestre de l'exercice précédent. La provision pour pertes sur créances relative aux actifs dépréciés s'est établie à 111 millions de dollars américains, soit une baisse de 92 millions de dollars américains, ou 45 %, principalement attribuable aux portefeuilles de prêts à la consommation, témoignant essentiellement de l'incidence continue des programmes d'aide de la Banque et du gouvernement. La provision pour pertes sur créances relative aux actifs productifs s'est établie à 322 millions de dollars américains, en hausse de 302 millions de dollars américains, ce qui s'explique surtout par une détérioration importante des perspectives économiques, y compris l'incidence de la migration du crédit, et est principalement attribuable aux portefeuilles de prêts commerciaux. Exprimée en pourcentage annualisé du volume des prêts, la provision pour pertes sur créances du secteur Services de détail aux États-Unis, qui comprend uniquement la partie contractuelle de la Banque des pertes sur créances du portefeuille de cartes stratégiques aux États-Unis, s'est élevée à 1,01 %, soit une hausse de 46 pdb.

Les charges autres que d'intérêts pour le trimestre se sont établies à 1 254 millions de dollars américains, en baisse de 7 millions de dollars américains par rapport à celles du quatrième trimestre de l'exercice précédent, reflétant surtout des charges de restructuration au cours de l'exercice précédent et des gains de productivité au cours de l'exercice considéré, le tout en partie contrebalancé par les coûts pour aider les clients et les employés durant la pandémie de COVID-19, la hausse des charges de personnel et un rajustement du coût des avantages postérieurs au départ à la retraite au cours de l'exercice précédent.

Le ratio d'efficience pour le trimestre a été de 61,1 %, contre 56,5 % pour le quatrième trimestre de l'exercice précédent.

Par rapport au trimestre précédent - T4 2020 par rapport au T3 2020

Le résultat net du secteur Services de détail aux États-Unis a augmenté de 198 millions de dollars (168 millions de dollars américains), ou 29 % (34 % en dollars américains), par rapport à celui du trimestre précédent. Le rendement annualisé des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires pour le trimestre a été de 9,0 %, contre 6,7 % pour le trimestre précédent.

La contribution de TD Ameritrade s'est élevée à 255 millions de dollars américains, en hausse de 25 millions de dollars américains, ou 11 %, par rapport à celle du trimestre précédent, reflétant principalement la hausse des produits tirés des actifs et l'accroissement des volumes d'opérations, le tout en partie contrebalancé par la baisse des commissions liées aux activités de négociation.

Le résultat net des Services bancaires de détail aux États-Unis pour le trimestre a augmenté de 143 millions de dollars américains, ou 55 %, par rapport à celui du trimestre précédent.

Les produits pour le trimestre ont diminué de 31 millions de dollars américains, ou 1 %. Les produits d'intérêts nets ont diminué de 82 millions de dollars américains, ou 5 %, reflétant la compression persistante des marges sur les dépôts, partiellement contrebalancée par la croissance des volumes de dépôts. La marge d'intérêts nette s'est établie à 2,27 %, une diminution de 23 pdb, reflétant la diminution des marges sur les dépôts et la composition du bilan. Les produits autres que d'intérêts ont augmenté de 51 millions de dollars américains, ou 12 %, reflétant essentiellement l'augmentation des frais de cartes de crédit et de dépôts, en partie contrebalancée par la valeur de certains produits de placement au trimestre précédent.

Le volume moyen des prêts a diminué de 2 milliards de dollars américains, ou 1 %, en regard à celui du trimestre précédent, reflétant une baisse de 3 % des prêts aux entreprises, en raison des remboursements sur les lignes de crédit commerciales, en partie contrebalancées par un accroissement de 1 % des prêts aux particuliers. Le volume moyen des dépôts a progressé de 10 milliards de dollars américains, ou 3 %, reflétant une hausse de 5 % du volume des dépôts d'entreprises, une hausse de 3 % du volume des dépôts de particuliers et une hausse de 1 % du volume des comptes de passage.

Les actifs administrés s'élevaient à 24 milliards de dollars américains au 31 octobre 2020, en hausse de 1 milliard de dollars américains, ou 6 %, par rapport à ceux du trimestre précédent. Les actifs gérés totalisaient 39 milliards de dollars américains au 31 octobre 2020, en baisse de 1 milliard de dollars américains, ou 3 %, par rapport à ceux du trimestre précédent, témoignant des sorties nettes de trésorerie.

La provision pour pertes sur créances pour le trimestre a diminué de 222 millions de dollars américains par rapport à celle du trimestre précédent. La provision pour pertes sur créances relative aux actifs dépréciés a diminué de 100 millions de dollars américains, en raison surtout des portefeuilles de prêts à la consommation, reflétant en grande partie l'incidence continue des programmes d'aide de la Banque et du gouvernement. La provision pour pertes sur créances relative aux actifs productifs a diminué de 122 millions de dollars américains, reflétant une augmentation moins importante de la provision pour pertes sur créances relative aux actifs productifs au cours du trimestre considéré. Les provisions relatives aux actifs productifs du trimestre considéré ont été principalement comptabilisées dans les portefeuilles de prêts commerciaux. Exprimée en pourcentage annualisé du volume des prêts, la provision pour pertes sur créances du secteur Services de détail aux États-Unis, qui comprend uniquement la partie contractuelle de la Banque des pertes sur créances du portefeuille de cartes stratégiques aux États-Unis, s'est élevée à 1,01 %, soit une baisse de 50 pdb.

Les charges autres que d'intérêts pour le trimestre ont augmenté de 49 millions de dollars américains, ou 4 %, en regard de celles du trimestre précédent, reflétant une hausse des charges de personnel, des investissements dans l'entreprise et des charges de marketing.

Le ratio d'efficience pour le trimestre a été de 61,1 %, contre 57,8 % pour le trimestre précédent.

TABLEAU 11 : SERVICES BANCAIRES DE GROS

















(en millions de dollars canadiens, sauf indication contraire)

Trois mois clos les



31 octobre



31 juillet

31 octobre



2020

2020

2019

Produits d'intérêts nets (équivalence fiscale)

609 $

531 $

278 $ Produits autres que d'intérêts

645



866



570

Total des produits

1 254



1 397



848

Provision (reprise de provision) pour pertes sur créances - actifs dépréciés

(19)



52



8

Provision (reprise de provision) pour pertes sur créances - actifs productifs

13



71



33

Total de la provision (reprise de provision) pour pertes sur créances

(6)



123



41

Charges autres que d'intérêts

581



669



600

Charge (recouvrement) d'impôt sur le résultat (équivalence fiscale)

193



163



47

Résultat net

486 $

442 $

160 $



















Principaux volumes et ratios

















Produits liés aux activités de négociation (équivalence fiscale)

761 $

942 $

411 $ Montant brut prélevé (en milliards de dollars canadiens)1

61,0



69,4



52,5

Rendement des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires2

23,0 %

19,7 %

8,5 % Ratio d'efficience

46,3



47,9



70,8

Nombre moyen d'équivalents temps plein

4 659



4 632



4 570







1 Comprend les prêts bruts et les acceptations bancaires liés au secteur Services bancaires de gros, compte non tenu des lettres de crédit, des garanties sous forme de trésorerie, des swaps sur défaillance de crédit et de la provision pour pertes sur créances. 2 Le ratio de fonds propres de catégorie 1 sous forme d'actions ordinaires utilisé aux fins de la répartition du capital aux secteurs d'exploitation a été réduit à 9 % à compter du deuxième trimestre de 2020, comparativement à 10,5 % pour le premier trimestre de 2020 et à 10 % pour l'exercice 2019.

Par rapport au trimestre correspondant de l'exercice précédent - T4 2020 par rapport au T4 2019

Le résultat net du secteur Services bancaires de gros pour le trimestre s'est établi à 486 millions de dollars, une hausse de 326 millions de dollars par rapport à celui du quatrième trimestre de l'exercice précédent reflétant une hausse des produits, une diminution des charges autres que d'intérêts et une baisse de la provision pour pertes sur créances.

Les produits du secteur Services bancaires de gros sont principalement tirés des services bancaires de marchés financiers, de financement de grandes entreprises et de placements offerts aux grandes entreprises, aux gouvernements et aux clients institutionnels. Le secteur Services bancaires de gros génère des produits tirés des prêts aux grandes entreprises, des services-conseils, et des services de prise ferme, de vente, de négociation et de recherche, de titrisation, de financement commercial, de gestion des liquidités, de courtage de premier rang et d'exécution. Les produits pour le trimestre se sont élevés à 1 254 millions de dollars, une hausse de 406 millions de dollars, ou 48 %, par rapport à ceux du quatrième trimestre de l'exercice précédent, reflétant principalement une hausse des produits liés aux activités de négociation, une augmentation des frais liés au crédit, la hausse des honoraires de prise ferme de titres de créance ainsi que des charges découlant de l'évaluation des dérivés de 96 millions de dollars à l'exercice précédent.

La provision pour pertes sur créances a consisté en une reprise de provision de 6 millions de dollars, par rapport à une provision de 41 millions de dollars au quatrième trimestre de l'exercice précédent. La provision pour pertes sur créances relative aux actifs dépréciés a consisté en une reprise de provision de 19 millions de dollars. La provision pour pertes sur créances relative aux actifs productifs s'est chiffrée à 13 millions de dollars.

Les charges autres que d'intérêts se sont élevées à 581 millions de dollars, en baisse de 19 millions de dollars, ou 3 %, par rapport à celles du quatrième trimestre de l'exercice précédent. La baisse est attribuable à la diminution de la rémunération variable.

Par rapport au trimestre précédent - T4 2020 par rapport au T3 2020

Le résultat net du secteur Services bancaires de gros pour le trimestre a augmenté de 44 millions de dollars, ou 10 %, par rapport à celui du trimestre précédent, reflétant une baisse de la provision pour pertes sur créances et des charges autres que d'intérêts, le tout en partie contrebalancé par la diminution des produits.

Les produits pour le trimestre ont diminué de 143 millions de dollars, ou 10 %, reflétant principalement une baisse des produits liés aux activités de négociation et une diminution des honoraires de prise ferme, en partie contrebalancées par une hausse des autres produits.

La provision pour pertes sur créances pour le trimestre a diminué de 129 millions de dollars. La provision pour pertes sur créances relative aux actifs dépréciés a consisté en une reprise de provision de 19 millions de dollars, soit une baisse de 71 millions de dollars reflétant la migration du crédit au trimestre précédent. La provision pour pertes sur créances relative aux actifs productifs s'est établie à 13 millions de dollars, une diminution de 58 millions de dollars, ce qui s'explique par une augmentation moins importante de la provision pour pertes sur créances relative aux actifs productifs pour le trimestre considéré.

Les charges autres que d'intérêts pour le trimestre ont diminué de 88 millions de dollars, ou 13 %, témoignant de la baisse de la rémunération variable, en partie contrebalancée par une provision pour litiges et une augmentation des frais liés à la technologie.

TABLEAU 12 : SIÈGE SOCIAL













(en millions de dollars canadiens)



Trois mois clos les





31 octobre 31 juillet 31 octobre





2020 2020 2019

Résultat net - comme présenté

1 984 $ (130) $ (240) $ Rajustements pour les éléments à noter1













Amortissement des immobilisations incorporelles avant impôt sur le résultat

61

63

74

Profit net sur la vente d'une participation dans TD Ameritrade

(1 421)

-

-

Moins l'incidence de l'impôt sur le résultat

837

9

12

Résultat net - rajusté

(213) $ (76) $ (178) $ Ventilation des éléments inclus dans le résultat net - rajusté













Charges nettes du Siège social

(302) $ (153) $ (201) $ Autres

89

77

23

Résultat net - rajusté

(213) $ (76) $ (178) $















Principaux volumes













Nombre moyen d'équivalents temps plein

17 849

17 889

17 316







1 Pour des explications sur les éléments à noter, se reporter au tableau «Mesures financières non conformes aux PCGR - Rapprochement du résultat net rajusté et du résultat net comme présenté» dans la section «Notre rendement» du présent document.

Par rapport au trimestre correspondant de l'exercice précédent - T4 2020 par rapport au T4 2019

Le résultat net comme présenté du secteur Siège social pour le trimestre s'est établi à 1 984 millions de dollars, en comparaison d'une perte nette comme présentée de 240 millions de dollars pour le quatrième trimestre de l'exercice précédent. L'augmentation d'un exercice à l'autre est attribuable principalement à un profit net à la vente de la participation de 1 421 millions de dollars (2 250 millions de dollars après impôt) de la Banque dans TD Ameritrade, ainsi qu'à une hausse des produits tirés des activités de gestion de la trésorerie et du bilan, qui sont comptabilisés au poste Autres, le tout en partie contrebalancé par une augmentation des charges nettes du Siège social. Les charges nettes du Siège social ont augmenté principalement en raison de l'incidence des coûts d'optimisation des biens immobiliers du Siège social de 163 millions de dollars pour le trimestre considéré, partiellement contrebalancée par des frais de restructuration de 51 millions de dollars au trimestre correspondant de l'exercice précédent. La perte nette rajustée pour le trimestre s'est élevée à 213 millions de dollars, comparativement à une perte nette rajustée de 178 millions de dollars pour le quatrième trimestre de l'exercice précédent.

Par rapport au trimestre précédent - T4 2020 par rapport au T3 2020

Le résultat net comme présenté du secteur Siège social pour le trimestre s'est établi à 1 984 millions de dollars, en comparaison d'une perte nette comme présentée de 130 millions de dollars pour le trimestre précédent. L'augmentation du résultat net comme présenté d'un trimestre à l'autre est attribuable principalement à un profit net à la vente de la participation de 1 421 millions de dollars (2 250 millions de dollars après impôt) de la Banque dans TD Ameritrade, ainsi qu'à une hausse des produits tirés des activités de gestion de la trésorerie et du bilan, qui sont comptabilisés au poste Autres, le tout en partie contrebalancé par une augmentation des charges nettes du Siège social. Les charges nettes du Siège social ont augmenté principalement en raison de l'incidence des coûts d'optimisation des biens immobiliers du Siège social de 163 millions de dollars pour le trimestre considéré et de la diminution des demandes de prestations des employés au trimestre précédent. La perte nette rajustée pour le trimestre s'est élevée à 213 millions de dollars, comparativement à une perte nette rajustée de 76 millions de dollars pour le trimestre précédent.

ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS











BILAN CONSOLIDÉ1









(en millions de dollars canadiens)





Aux





31 octobre 31 octobre







2020

2019

ACTIF





Trésorerie et montants à recevoir de banques

6 445 $ 4 863 $ Dépôts productifs d'intérêts auprès de banques

164 149

25 583





170 594

30 446

Prêts, valeurs mobilières et autres détenus à des fins de transaction

148 318

146 000

Actifs financiers détenus à des fins autres que de transaction à la juste valeur par le biais du résultat net

8 548

6 503

Dérivés

54 242

48 894

Actifs financiers désignés à la juste valeur par le biais du résultat net

4 739

4 040

Actifs financiers à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global

103 285

111 104





319 132

316 541

Titres de créance au coût amorti, déduction faite de la provision pour pertes sur créances

227 679

130 497

Valeurs mobilières prises en pension

169 162

165 935

Prêts









Prêts hypothécaires résidentiels

252 219

235 640

Prêts à la consommation et autres prêts aux particuliers

185 460

180 334

Cartes de crédit

32 334

36 564

Entreprises et gouvernements

255 799

236 517





725 812

689 055

Provision pour pertes sur prêts

(8 289)

(4 447)

Prêts, déduction faite de la provision pour pertes sur prêts

717 523

684 608

Divers









Engagements de clients au titre d'acceptations

14 941

13 494

Participation dans Schwab et TD Ameritrade

12 174

9 316

Goodwill

17 148

16 976

Autres immobilisations incorporelles

2 125

2 503

Terrains, bâtiments, matériel et mobilier, et autres actifs amortissables

10 136

5 513

Actifs d'impôt différé

2 444

1 799

Montants à recevoir des courtiers et des clients

33 951

20 575

Autres actifs

18 856

17 087





111 775

87 263

Total de l'actif

1 715 865 $ 1 415 290 $ PASSIF









Dépôts détenus à des fins de transaction

19 177 $ 26 885 $ Dérivés

53 203

50 051

Passifs de titrisation à la juste valeur

13 718

13 058

Passifs financiers désignés à la juste valeur par le biais du résultat net

59 665

105 131





145 763

195 125

Dépôts









Particuliers

625 200

503 430

Banques

28 969

16 751

Entreprises et gouvernements

481 164

366 796





1 135 333

886 977

Divers









Acceptations

14 941

13 494

Obligations liées aux valeurs mobilières vendues à découvert

34 999

29 656

Obligations liées aux valeurs mobilières mises en pension

188 876

125 856

Passifs de titrisation au coût amorti

15 768

14 086

Montants à payer aux courtiers et aux clients

35 143

23 746

Passifs liés aux assurances

7 590

6 920

Autres passifs

30 476

21 004





327 793

234 762

Billets et débentures subordonnés

11 477

10 725

Total du passif

1 620 366

1 327 589

CAPITAUX PROPRES









Capitaux propres attribuables aux actionnaires









Actions ordinaires

22 487

21 713

Actions privilégiées

5 650

5 800

Actions autodétenues - ordinaires

(37)

(41)

Actions autodétenues - privilégiées

(4)

(6)

Surplus d'apport

121

157

Résultats non distribués

53 845

49 497

Cumul des autres éléments du résultat global

13 437

10 581

Total des capitaux propres

95 499

87 701

Total du passif et des capitaux propres

1 715 865 $ 1 415 290 $





1 Les montants aux 31 octobre 2020 et 31 octobre 2019 sont tirés des états financiers audités.

ÉTAT DU RÉSULTAT CONSOLIDÉ1

















(en millions de dollars canadiens, sauf indication contraire) Trois mois clos les Douze mois clos les





31 octobre 31 octobre 31 octobre 31 octobre



2020 2019 2020 2019

Produits d'intérêts2

















Prêts

6 278 $ 8 117 $ 28 151 $ 31 925 $ Valeurs mobilières



















Intérêts

1 012

1 848

5 432

7 843



Dividendes

404

447

1 714

1 548

Dépôts auprès de banques

70

126

350

683





7 764

10 538

35 647

41 999

Charges d'intérêts

















Dépôts

891

3 313

7 163

13 675

Passifs de titrisation

69

121

363

524

Billets et débentures subordonnés

100

107

426

395

Divers

337

822

2 084

3 474





1 397

4 363

10 036

18 068

Produits d'intérêts nets

6 367

6 175

25 611

23 931

Produits autres que d'intérêts

















Services de placement et de valeurs mobilières

1 341

1 246

5 341

4 872

Commissions sur crédit

354

322

1 400

1 289

Profits nets (pertes nettes) sur les valeurs mobilières

32

31

40

78

Produits (pertes) de négociation

246

237

1 404

1 047

Produits (pertes) sur les instruments financiers détenus à des fins autres que de transaction

à la juste valeur par le biais du résultat net

11

6

14

121

Produits (pertes) sur les instruments financiers désignés à la juste valeur par le biais du résultat net

(27)

(89)

55

8

Frais de service

633

743

2 593

2 885

Services de cartes

566

578

2 154

2 465

Produits d'assurance

1 130

1 124

4 565

4 282

Autres produits (pertes)

1 191

(33)

469

87





5 477

4 165

18 035

17 134

Total des produits

11 844

10 340

43 646

41 065

Provision pour pertes sur créances

917

891

7 242

3 029

Indemnisations d'assurance et charges connexes

630

705

2 886

2 787

Charges autres que d'intérêts

















Salaires et avantages du personnel

2 881

2 744

11 891

11 244

Charges d'occupation des locaux, amortissement compris

640

475

1 990

1 835

Charges de matériel et de mobilier, amortissement compris

362

318

1 287

1 165

Amortissement des autres immobilisations incorporelles

207

211

817

800

Marketing et développement des affaires

224

206

740

769

Frais (recouvrement de frais) de restructuration

(8)

154

(16)

175

Frais liés aux activités de courtage et honoraires de sous-conseiller

94

86

362

336

Services professionnels et services-conseils

347

379

1 144

1 322

Divers

962

970

3 389

4 374





5 709

5 543

21 604

22 020

Résultat avant impôt sur le résultat et quote-part du résultat net d'une participation dans TD Ameritrade

4 588

3 201

11 914

13 229

Charge (recouvrement) d'impôt sur le résultat

(202)

646

1 152

2 735

Quote-part du résultat net d'une participation dans TD Ameritrade

353

301

1 133

1 192

Résultat net

5 143

2 856

11 895

11 686

Dividendes sur actions privilégiées

64

68

267

252

Résultat net attribuable aux actionnaires ordinaires et aux participations ne donnant pas le contrôle dans des filiales

5 079 $ 2 788 $ 11 628 $ 11 434 $ Attribuable aux :



















Actionnaires ordinaires

5 079 $ 2 788 $ 11 628 $ 11 416 $

Participations ne donnant pas le contrôle dans des filiales

-

-

-

18

Résultat par action(en dollars canadiens)

















De base

2,80 $ 1,54 $ 6,43 $ 6,26 $ Dilué

2,80

1,54

6,43

6,25

Dividendes par action ordinaire (en dollars canadiens)

0,79

0,74

3,11

2,89







1 Les montants pour les trois mois clos les 31 octobre 2020 et 31 octobre 2019 sont tirés des états financiers non audités. Les montants pour les douze mois clos les 31 octobre 2020 et 31 octobre 2019 sont tirés des états financiers audités. 2 Pour les trois mois et les douze mois clos le 31 octobre 2020, comprennent des produits d'intérêts respectivement de 8 814 millions de dollars et 32 524 millions de dollars (respectivement 8 751 millions de dollars et 34 828 millions de dollars pour les trois mois et les douze mois clos le 31 octobre 2019), qui ont été calculés selon la méthode du taux d'intérêt effectif.

ÉTAT DU RÉSULTAT GLOBAL CONSOLIDÉ1, 2

















(en millions de dollars canadiens) Trois mois clos les Douze mois clos les





31 octobre 31 octobre 31 octobre 31 octobre





2020 2019 2020 2019

Résultat net

5 143 $ 2 856 $ 11 895 $ 11 686 $ Autres éléments du résultat global, après impôt sur le résultat

















Éléments qui seront reclassés par la suite dans le résultat net

















Variation nette des profits latents (pertes latentes) sur les actifs financiers à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global

















Variation des profits latents (pertes latentes) sur les titres de créance à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global

66

(20)

312

110

Reclassement en résultat de pertes nettes (profits nets) liés aux titres de créance à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global

(90)

(23)

(94)

(31)

Reclassement en résultat de la variation de la provision pour pertes sur créances relative aux titres de créance à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global

1

1

2

(1)





(23)

(42)

220

78

Variation nette des profits latents (pertes latentes) de change sur les participations dans des établissements à l'étranger, déduction faite des activités de couverture

















Profits latents (pertes latentes) sur les participations dans des établissements à l'étranger

(441)

(103)

855

(165)

Reclassement en résultat de pertes nettes (profits nets) sur les participations dans des établissements à l'étranger

(1 531)

-

(1 531)

-

Profits nets (pertes nettes) sur les couvertures des participations dans des établissements à l'étranger

140

(1)

(291)

132

Reclassement en résultat de pertes nettes (profits nets) sur les couvertures des participations dans des établissements à l'étranger

1 531

-

1 531

-





(301)

(104)

564

(33)

Variation nette des profits (pertes) sur les dérivés désignés comme couvertures de flux de trésorerie

















Variation des profits (pertes) sur les dérivés désignés comme couvertures de flux de trésorerie

(379)

834

3 565

3 459

Reclassement en résultat de pertes (profits) sur les couvertures de flux de trésorerie

(163)

(47)

(1 230)

519





(542)

787

2 335

3 978

Éléments qui ne seront pas reclassés par la suite dans le résultat net

















Écarts actuariels sur les régimes d'avantages du personnel

278

(233)

(390)

(921)

Variation des profits nets latents (pertes nettes latentes) sur les titres de capitaux propres désignés à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global

(22)

(5)

(212)

(95)

Profits (pertes) découlant des variations de la juste valeur attribuable au risque de crédit des passifs financiers désignés à la juste valeur par le biais du résultat net

18

12

(51)

14





274

(226)

(653)

(1 002)

Total des autres éléments du résultat global, après impôt sur le résultat

(592)

415

2 466

3 021

Total du résultat global, après impôt sur le résultat

4 551 $ 3 271 $ 14 361 $ 14 707 $ Attribuable aux :



















Actionnaires ordinaires

4 487 $ 3 203 $ 14 094 $ 14 437 $

Actionnaires privilégiés

64

68

267

252



Participations ne donnant pas le contrôle dans des filiales

-

-

-

18







1 Les montants pour les trois mois clos les 31 octobre 2020 et 31 octobre 2019 sont tirés des états financiers non audités. Les montants pour les douze mois clos les 31 octobre 2020 et 31 octobre 2019 sont tirés des états financiers audités. 2 Les montants sont présentés déduction faite des charges (recouvrements) d'impôt sur le résultat figurant dans le tableau ci-après.





Charges (recouvrements) d'impôt sur le résultat associés aux éléments de l'état du résultat global consolidé

(en millions de dollars canadiens) Trois mois clos les

Douze mois clos les





31 octobre 31 octobre

31 octobre 31 octobre





2020 2019

2020 2019

Variation des profits latents (pertes latentes) sur les titres de créance à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global

(6) $ (11) $

78 $ 21 $ Moins le reclassement en résultat de pertes nettes (profits nets) liés aux titres de créance à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global

1

4



1

(1)

Reclassement en résultat de la variation de la provision pour pertes sur créances relative aux titres de créance à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global

-

-



1

-

Profits latents (pertes latentes) sur les participations dans des établissements à l'étranger

-

-



-

-

Moins le reclassement en résultat de pertes nettes (profits nets) sur les participations dans des établissements à l'étranger

-

-



-

-

Profits nets (pertes nettes) sur les couvertures des participations dans des établissements à l'étranger

52

-



(102)

48

Moins le reclassement en résultat de pertes nettes (profits nets) sur les couvertures des participations dans des établissements à l'étranger

(545)

-



(545)

-

Variation des profits (pertes) sur les dérivés désignés comme couvertures de flux de trésorerie

(540)

305



947

1 235

Moins le reclassement en résultat de pertes (profits) sur les couvertures de flux de trésorerie

(368)

36



121

(157)

Écarts actuariels sur les régimes d'avantages du personnel

98

(80)



(140)

(324)

Variation des profits nets latents (pertes nettes latentes) sur les titres de capitaux propres désignés à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global

(8)

(2)



(78)

(35)

Profits (pertes) découlant des variations de la juste valeur des passifs financiers désignés à la juste valeur par le biais du résultat net attribuables au risque de crédit propre

7

4



(18)

4

Total de l'impôt sur le résultat

515 $ 176 $

1 111 $ 1 107 $

ÉTAT DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES CONSOLIDÉ1 (en millions de dollars canadiens) Trois mois clos les Douze mois clos les



31 octobre 31 octobre 31 octobre 31 octobre



2020 2019 2020 2019

Actions ordinaires

















Solde au début de la période

22 361 $ 21 722 $ 21 713 $ 21 221 $ Produit des actions émises à l'exercice d'options sur actions

14

27

79

124

Actions émises dans le cadre du plan de réinvestissement des dividendes

112

68

838

357

Actions émises dans le cadre d'acquisitions

-

-

-

366

Rachat d'actions aux fins d'annulation et autres

-

(104)

(143)

(355)

Solde à la fin de la période

22 487

21 713

22 487

21 713

Actions privilégiées

















Solde au début de la période

5 800

5 800

5 800

5 000

Émission d'actions

-

-

-

800

Rachat d'actions

(150)

-

(150)

-

Solde à la fin de la période

5 650

5 800

5 650

5 800

Actions autodétenues - ordinaires

















Solde au début de la période

(59)

(44)

(41)

(144)

Achat d'actions

(1 965)

(2 254)

(8 752)

(9 782)

Vente d'actions

1 987

2 257

8 756

9 885

Solde à la fin de la période

(37)

(41)

(37)

(41)

Actions autodétenues - privilégiées

















Solde au début de la période

(5)

(4)

(6)

(7)

Achat d'actions

(24)

(40)

(122)

(151)

Vente d'actions

25

38

124

152

Solde à la fin de la période

(4)

(6)

(4)

(6)

Surplus d'apport

















Solde au début de la période

128

157

157

193

Prime nette (escompte net) sur la vente d'actions autodétenues

-

3

(31)

(22)

Émission d'options sur actions, déduction faite des options exercées

-

(2)

-

(8)

Divers

(7)

(1)

(5)

(6)

Solde à la fin de la période

121

157

121

157

Résultats non distribués

















Solde au début de la période

49 934

48 818

49 497

46 145

Incidence de l'adoption d'IFRS 16, Contrats de location (IFRS 16)

s. o.2

s. o.

(553)

s. o.

Incidence de l'adoption d'IFRS 15, Produits des activités ordinaires tirés de contrats conclus avec des clients (IFRS 15)

s. o.

s. o.

s. o.

(41)

Résultat net attribuable aux actionnaires

5 143

2 856

11 895

11 668

Dividendes sur actions ordinaires

(1 431)

(1 338)

(5 614)

(5 262)

Dividendes sur actions privilégiées

(64)

(68)

(267)

(252)

Frais liés à l'émission d'actions et autres frais

-

-

-

(9)

Prime nette sur le rachat d'actions ordinaires et d'actions privilégiées et autres

(6)

(538)

(710)

(1 880)

Écarts actuariels sur les régimes d'avantages du personnel

278

(233)

(390)

(921)

Profits réalisés (pertes réalisées) sur les titres de capitaux propres à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global

(9)

-

(13)

49

Solde à la fin de la période

53 845

49 497

53 845

49 497

Cumul des autres éléments du résultat global

















Profit net latent (perte nette latente) sur les titres de créance à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global :

















Solde au début de la période

566

365

323

245

Autres éléments du résultat global

(24)

(43)

218

79

Provision pour pertes sur créances

1

1

2

(1)

Solde à la fin de la période

543

323

543

323

Profit net latent (perte nette latente) sur les titres de capitaux propres désignés à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global :

















Solde au début de la période

(230)

(35)

(40)

55

Autres éléments du résultat global

(31)

(5)

(225)

(46)

Reclassement de la perte (du profit) dans les résultats non distribués

9

-

13

(49)

Solde à la fin de la période

(252)

(40)

(252)

(40)

Profits (pertes) découlant des variations de la juste valeur des passifs financiers désignés à la juste

valeur par le biais du résultat net attribuables au risque de crédit propre

















Solde au début de la période

(55)

2

14

-

Autres éléments du résultat global

18

12

(51)

14

Solde à la fin de la période

(37)

14

(37)

14

Profit net latent (perte nette latente) de change sur les participations dans des établissements à l'étranger, déduction faite des activités de couverture :

















Solde au début de la période

9 658

8 897

8 793

8 826

Autres éléments du résultat global

(301)

(104)

564

(33)

Solde à la fin de la période

9 357

8 793

9 357

8 793

Profit net (perte nette) sur les dérivés désignés comme couvertures de flux de trésorerie :

















Solde au début de la période

4 368

704

1 491

(2 487)

Autres éléments du résultat global

(542)

787

2 335

3 978

Solde à la fin de la période

3 826

1 491

3 826

1 491

Total du cumul des autres éléments du résultat global

13 437

10 581

13 437

10 581

Total des capitaux propres attribuables aux actionnaires

95 499

87 701

95 499

87 701

Participations ne donnant pas le contrôle dans des filiales

















Solde au début de la période

-

-

-

993

Résultat net attribuable aux participations ne donnant pas le contrôle dans des filiales

-

-

-

18

Rachat de participations ne donnant pas le contrôle dans des filiales

-

-

-

(1 000)

Divers

-

-

-

(11)

Solde à la fin de la période

-

-

-

-

Total des capitaux propres

95 499 $ 87 701 $ 95 499 $ 87 701 $





1 Les montants pour les trois mois clos les 31 octobre 2020 et 31 octobre 2019 sont tirés des états financiers non audités. Les montants pour les douze mois clos les 31 octobre 2020 et 31 octobre 2019 sont tirés des états financiers audités. 2 Sans objet.

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE CONSOLIDÉ1

















(en millions de dollars canadiens) Trois mois clos les Douze mois clos les





31 octobre 31 octobre 31 octobre 31 octobre





2020 2019 2020 2019

Flux de trésorerie des activités d'exploitation

















Résultat net avant impôt sur le résultat, y compris la quote-part du résultat net d'une participation dans TD Ameritrade

4 941 $ 3 502 $ 13 047 $ 14 421 $ Ajustements pour déterminer les flux de trésorerie nets des activités d'exploitation



















Provision pour pertes sur créances

917

891

7 242

3 029



Amortissement

429

166

1 324

605



Amortissement des autres immobilisations incorporelles

207

211

817

800



Pertes nettes (profits nets) sur les valeurs mobilières

(32)

(31)

(40)

(78)



Quote-part du résultat net d'une participation dans TD Ameritrade

(353)

(301)

(1 133)

(1 192)



Profit net à la vente de la participation dans TD Ameritrade

(1 491)

-

(1 491)

-



Impôt différé

(435)

(80)

(1 065)

(33)

Variations des actifs et passifs d'exploitation



















Intérêts à recevoir et à payer

27

33

(108)

(26)



Valeurs mobilières mises en pension

16 995

2 648

63 020

32 467



Valeurs mobilières prises en pension

(9 490)

(3 291)

(3 227)

(38 556)



Valeurs mobilières vendues à découvert

1 216

(5 643)

5 343

(9 822)



Prêts et valeurs mobilières détenus à des fins de transaction

(3 547)

(3 839)

(2 318)

(18 103)



Prêts, déduction faite de la titrisation et des ventes

3 012

(10 069)

(39 641)

(41 693)



Dépôts

41 114

5 740

240 648

(52 281)



Dérivés

(4 404)

143

(2 196)

9 883



Actifs financiers détenus à des fins autres que de transaction à la juste valeur par le biais du résultat net

2 127

(470)

(2 045)

(2 397)



Actifs et passifs financiers désignés à la juste valeur par le biais du résultat net

(39 028)

9 335

(46 165)

104 693



Passifs de titrisation

991

216

2 342

(157)



Impôt exigible

82

(83)

280

(771)



Montants à recevoir des courtiers et des clients ou à payer à ceux-ci

3 745

2 474

(1 979)

1 726



Divers

5 778

(755)

(869)

(2 244)

Flux de trésorerie nets des activités d'exploitation

22 801

797

231 786

271

Flux de trésorerie des activités de financement

















Émission de billets et débentures subordonnés

-

-

3 000

1 749

Rachat de billets et débentures subordonnés

(968)

106

(2 530)

24

Émission d'actions ordinaires

12

23

68

105

Émission d'actions privilégiées

-

-

-

791

Rachat d'actions ordinaires

-

(642)

(847)

(2 235)

Rachat d'actions privilégiées

(156)

-

(156)

-

Rachat de participations ne donnant pas le contrôle dans des filiales

-

-

-

(1 000)

Vente d'actions autodétenues

2 012

2 298

8 849

10 015

Achat d'actions autodétenues

(1 989)

(2 294)

(8 874)

(9 933)

Dividendes versés

(1 383)

(1 338)

(5 043)

(5 157)

Distributions aux participations ne donnant pas le contrôle dans des filiales

-

-

-

(11)

Remboursement des obligations locatives2

(155)

s. o.

(596)

s. o.

Flux de trésorerie nets des activités de financement

(2 627)

(1 847)

(6 129)

(5 652)

Flux de trésorerie des activités d'investissement

















Dépôts productifs d'intérêts auprès de banques

(2 630)

9 114

(138 566)

5 137

Activités relatives aux actifs financiers à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global

















Achats

(4 927)

(7 606)

(50 569)

(24 898)

Produit tiré des échéances

16 165

9 623

49 684

37 835

Produit tiré des ventes

2 252

3 805

11 005

10 158

Activités relatives aux titres de créance au coût amorti

















Achats

(53 552)

(23 811)

(146 703)

(51 202)

Produit tiré des échéances

23 530

9 712

51 400

28 392

Produit tiré des ventes

981

285

1 391

1 418

Achats nets de terrains, de bâtiments, de matériel et mobilier, et d'autres actifs amortissables

(940)

(216)

(1 757)

(794)

Trésorerie nette acquise (payée) dans le cadre de dessaisissements et d'acquisitions

-

-

-

(540)

Flux de trésorerie nets des activités d'investissement

(19 121)

906

(224 115)

5 506

Incidence des variations du taux de change sur la trésorerie et les montants à recevoir de banques

(18)

(5)

40

3

Augmentation (diminution) nette de la trésorerie et des montants à recevoir de banques

1 035

(149)

1 582

128

Trésorerie et montants à recevoir de banques au début de la période

5 410

5 012

4 863

4 735

Trésorerie et montants à recevoir de banques à la fin de la période

6 445 $ 4 863 $ 6 445 $ 4 863 $ Informations supplémentaires sur les flux de trésorerie des activités d'exploitation

















Montant d'impôt sur le résultat payé (recouvré) au cours de la période

743 $ 791 $ 2 285 $ 3 589 $ Montant des intérêts payés au cours de la période

1 309

4 314

10 287

17 958

Montant des intérêts reçus au cours de la période

7 299

10 075

34 076

40 315

Montant des dividendes reçus au cours de la période

380

485

1 675

1 584







1 Les montants pour les trois mois clos les 31 octobre 2020 et 31 octobre 2019 sont tirés des états financiers non audités. Les montants pour les douze mois clos les 31 octobre 2020 et 31 octobre 2019 sont tirés des états financiers audités. 2 Avant l'adoption d'IFRS 16, les remboursements des obligations au titre de contrats de location-financement étaient inclus dans les flux de trésorerie nets des activités d'exploitation.

Annexe A - Informations sectorielles

Aux fins de la présentation de l'information de gestion, la Banque présente ses résultats en fonction de trois secteurs d'exploitation comme suit : les Services de détail au Canada, lesquels comprennent les résultats des activités des services bancaires personnels et commerciaux au Canada, des cartes de crédit au Canada, de Financement auto TD au Canada et des activités de gestion de patrimoine et d'assurance au Canada; les Services de détail aux États-Unis, lesquels comprennent les résultats des activités des services bancaires personnels et commerciaux aux États-Unis, des cartes de crédit aux États-Unis, de Financement auto TD aux États-Unis, des activités de gestion de patrimoine aux États-Unis et de la participation de la Banque dans TD Ameritrade (Schwab à compter du 6 octobre 2020); et les Services bancaires de gros. Les autres activités de la Banque sont regroupées au sein du secteur Siège social.

Les résultats de ces secteurs pour les trois mois et les douze mois clos les 31 octobre 2020 et 31 octobre 2019 sont présentés dans les tableaux suivants :

Résultats par secteur1, 2

































(en millions de dollars canadiens)







Trois mois clos les





Services de détail

au Canada Services de détail

aux États-Unis Services bancaires

de gros3 Siège social3 Total





31 oct. 31 oct. 31 oct. 31 oct. 31 oct. 31 oct. 31 oct. 31 oct. 31 oct. 31 oct.







2020

2019

2020

2019

2020

2019

2020

2019

2020

2019

Produits (pertes) d'intérêts nets

2 982 $ 3 173 $ 2 071 $ 2 232 $ 609 $ 278 $ 705 $ 492 $ 6 367 $ 6 175 $ Produits (pertes) autres que d'intérêts

3 047

2 960

646

717

645

570

1 139

(82)

5 477

4 165

Total des produits

6 029

6 133

2 717

2 949

1 254

848

1 844

410

11 844

10 340

Provision (reprise de provision) pour

pertes sur créances

251

400

572

295

(6)

41

100

155

917

891

Indemnisations d'assurance et

charges connexes

630

705

-

-

-

-

-

-

630

705

Charges autres que d'intérêts

2 684

2 637

1 660

1 669

581

600

784

637

5 709

5 543

Résultat avant impôt sur le résultat

2 464

2 391

485

985

679

207

960

(382)

4 588

3 201

Charge (recouvrement) d'impôt sur

le résultat

662

646

(47)

85

193

47

(1 010)

(132)

(202)

646

Quote-part du résultat net d'une participation dans TD Ameritrade4

-

-

339

291

-

-

14

10

353

301

Résultat net

1 802 $ 1 745 $ 871 $ 1 191 $ 486 $ 160 $ 1 984 $ (240) $ 5 143 $ 2 856 $













































Douze mois clos les





31 oct. 31 oct. 31 oct. 31 oct. 31 oct. 31 oct. 31 oct. 31 oct. 31 oct. 31 oct.







2020

2019

2020

2019

2020

2019

2020

2019

2020

2019

Produits (pertes) d'intérêts nets

12 061 $ 12 349 $ 8 834 $ 8 951 $ 1 990 $ 911 $ 2 726 $ 1 720 $ 25 611 $ 23 931 $ Produits (pertes) autres que d'intérêts

12 272

11 877

2 438

2 840

2 968

2 320

357

97

18 035

17 134

Total des produits

24 333

24 226

11 272

11 791

4 958

3 231

3 083

1 817

43 646

41 065

Provision (reprise de provision) pour

pertes sur créances

2 746

1 306

2 925

1 082

508

44

1 063

597

7 242

3 029

Indemnisations d'assurance et

charges connexes

2 886

2 787

-

-

-

-

-

-

2 886

2 787

Charges autres que d'intérêts

10 441

10 735

6 579

6 411

2 518

2 393

2 066

2 481

21 604

22 020

Résultat avant impôt sur le résultat

8 260

9 398

1 768

4 298

1 932

794

(46)

(1 261)

11 914

13 229

Charge (recouvrement) d'impôt sur

le résultat

2 234

2 535

(167)

471

514

186

(1 429)

(457)

1 152

2 735

Quote-part du résultat net d'une participation dans TD Ameritrade4

-

-

1 091

1 154

-

-

42

38

1 133

1 192

Résultat net

6 026 $ 6 863 $ 3 026 $ 4 981 $ 1 418 $ 608 $ 1 425 $ (766) $ 11 895 $ 11 686 $



















































































Aux





31 oct. 31 oct. 31 oct. 31 oct. 31 oct. 31 oct. 31 oct. 31 oct. 31 oct. 31 oct.







2020

2019

2020

2019

2020

2019

2020

2019

2020

2019

Total de l'actif 5

472 370 $ 452 163 $ 566 629 $ 436 086 $ 512 886 $ 458 420 $ 163 980 $ 68 621 $ 1 715 865 $ 1 415 290 $





















































1 Les montants pour les trois mois clos les 31 octobre 2020 et 31 octobre 2019 sont tirés des états financiers non audités. Les montants pour les douze mois clos les 31 octobre 2020 et 31 octobre 2019 sont tirés des états financiers audités. 2 La part des produits et des pertes sur créances revenant aux partenaires des programmes de détaillants est présentée dans le secteur Siège social et un montant correspondant (représentant la quote-part nette des partenaires) est comptabilisé dans les charges autres que d'intérêts, de sorte à éliminer toute incidence sur le résultat net comme présenté du secteur Siège social.Le résultat net présenté dans le secteur Services de détail aux États-Unis ne comprend que la part des produits et des pertes sur créances attribuable à la Banque en vertu des conventions. 3 Les produits d'intérêts nets au sein du secteur Services bancaires de gros sont présentés en équivalence fiscale.Le rajustement de l'équivalence fiscale présenté dans le secteur Services bancaires de gros est repris dans le secteur Siège social. 4 La quote-part de la Banque du résultat de TD Ameritrade est présentée avec un décalage d'un mois.La même approche est suivie pour Schwab, et la Banque commencera à comptabiliser sa quote-part du résultat de Schwab sur cette base au premier trimestre de l'exercice 2021. Pour plus de renseignements, se reporter à la rubrique «Événements importants» de la section «Notre rendement» du présent document. 5 Le total de l'actif aux 31 octobre 2020 et 31 octobre 2019 est tiré des états financiers audités.

