TORONTO, le 31 mars 2022 /CNW/ - La Banque Toronto-Dominion (la « TD » ou la « Banque ») a annoncé aujourd'hui que, compte tenu de l'assouplissement des restrictions en Ontario, elle offrira une composante en personne pour son assemblée annuelle des actionnaires virtuelle qui se tiendra le jeudi 14 avril 2022 à 9 h 30 (heure de l'Est). Les actionnaires et les fondés de pouvoir pourront toujours pleinement participer, voter et poser des questions à l'assemblée virtuelle, de la manière décrite ci-dessous.

L'assemblée en personne aura lieu au Design Exchange, TD Centre, 234 Bay Street, Toronto (Ontario). L'avis d'assemblée a été précédemment fourni dans la circulaire de procuration de la direction de la TD datée du 14 février 2022, qui est accessible à l'adresse www.tsxtrust.com, sur notre site Web à l'adresse www.td.com, ou sur le site Web de SEDAR à l'adresse www.sedar.com.

Seuls les actionnaires inscrits, les actionnaires non inscrits (véritables) et les fondés de pouvoir dûment nommés seront admis à la composante en personne de l'assemblée.

Les protocoles de santé et de sécurité applicables à la composante en personne de l'assemblée seront publiés sur notre site Web (www.td.com/assemblees-annuelles/2022) au cours de la semaine du 11 avril 2022. Nous conseillons aux actionnaires et aux fondés de pouvoir de consulter ces protocoles avant de se présenter à l'assemblée.

Assister à l'assemblée virtuelle

Comme nous l'avons mentionné, les actionnaires et les fondés de pouvoir peuvent également participer à l'assemblée annuelle de façon virtuelle ou par téléphone. Les actionnaires inscrits et les actionnaires non inscrits (véritables) qui assistent à l'assemblée de façon virtuelle, agissant directement ou par l'intermédiaire de leur fondé de pouvoir dûment nommé, pourront participer, poser des questions et voter « en temps réel » à l'assemblée au moyen du portail de diffusion Web en suivant la procédure indiquée dans la circulaire.

Ci-dessous, vous trouverez des détails sur la diffusion Web et la ligne téléphonique.

Participants virtuels (par diffusion Web) :

https://edge.media-server.com/mmc/p/m3dstmwx/lan/fr

Participants virtuels (par téléphone) :

Français Anglais



1-877-395-0279 1-800-898-3989



Code d'accès : 2866387# Code d'accès : 9849341#

Vote avant l'assemblée

Nous rappelons aux actionnaires qu'ils peuvent exercer les droits de vote rattachés à leurs actions avant l'assemblée, peu importe qu'ils y assistent de façon virtuelle ou en personne. Nous vous encourageons à lire la circulaire et à exercer les droits de vote rattachés à vos actions par anticipation.

Pour les actionnaires inscrits, l'heure limite pour le vote est 9 h 30 (heure de l'Est) le 13 avril 2022.

Pour les actionnaires véritables, votre intermédiaire doit recevoir vos instructions de vote avant 9 h 30 (heure de l'Est) le 12 avril 2022.

Pour de plus amples renseignements sur le vote, y compris pendant l'assemblée, il y a lieu de se reporter aux pages 2 à 8 de la circulaire.

À propos du Groupe Banque TD

La Banque Toronto-Dominion et ses filiales sont désignées collectivement par l'appellation Groupe Banque TD (la « TD » ou la « Banque »). La TD est la cinquième banque en importance en Amérique du Nord en fonction de son actif et elle offre ses services à plus de 26 millions de clients. Ces services sont regroupés dans trois principaux secteurs qui exercent leurs activités dans plusieurs centres financiers dans le monde : Services de détail au Canada, y compris TD Canada Trust, Financement auto TD au Canada, Gestion de patrimoine TD au Canada, Placements directs TD et TD Assurance; Services de détail aux États-Unis, y compris TD BankMD, America's Most Convenient BankMD, Financement auto TD aux États-Unis, Gestion de patrimoine TD aux États-Unis et une participation dans The Charles Schwab Corporation; et Services bancaires de gros, y compris Valeurs Mobilières TD. En outre, la TD figure parmi les principales sociétés de services financiers en ligne du monde, avec plus de 15 millions de clients actifs du service en ligne et du service mobile. Au 31 janvier 2022, les actifs de la TD totalisaient 1,8 billion de dollars canadiens. La Banque Toronto-Dominion est inscrite à la Bourse de Toronto et à la Bourse de New York sous le symbole « TD ».

SOURCE TD Bank Group

Renseignements: Caroline Phémius, directrice, Affaires publique, 438-308-2587