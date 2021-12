L'équipe de prise ferme vise à promouvoir la diversité et l'inclusion sur les marchés de capitaux

TORONTO, le 13 déc. 2021 /CNW/ - Aujourd'hui, La Banque Toronto-Dominion (la « TD » ou la « Banque ») a conclu une émission d'obligations vertes d'une durée de trois ans, de 500 millions de dollars américains, par l'intermédiaire d'un consortium de prise ferme composé d'entreprises appartenant à des minorités, des femmes et des anciens combattants. C'est la première fois qu'une émission d'obligations faite par une banque canadienne est pilotée par un consortium dont les teneurs de livres associés sont des entreprises de ce type, ce qui témoigne de la grande importance que la TD accorde à la diversité et à l'inclusion.

Cette opération représente la première émission d'obligations vertes de la TD en vertu du Cadre de travail des obligations durables (publié en août 2020) et la quatrième émission d'obligations de sociétés axée sur les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG), ce qui porte à quelque 3,0 milliards de dollars canadiens la valeur totale des obligations ESG émises. Le produit de cette émission servira à financer ou à refinancer - en totalité ou en partie - des prêts, des investissements et des projets qui figurent dans les catégories admissibles des obligations vertes du Cadre, par exemple des bâtiments écologiques, des modes de transport non polluants et des initiatives d'énergie renouvelable.

« La TD est fière d'engager une équipe de prise ferme dont les teneurs de livres associés sont des entreprises appartenant à des minorités, des femmes et des anciens combattants, dans une démarche d'inclusion et de progrès », a déclaré Barbara Hooper, première vice-présidente à la direction, Trésorerie, Développement interne, Groupe de la sélection stratégique et Services immobiliers, Groupe Banque TD. Grâce à ce modèle, la Banque peut profiter des capacités nombreuses et diversifiées de ces entreprises, tout en donnant suite à son engagement de longue date envers la finance durable. »

Cette émission et la composition du consortium montrent que la TD est déterminée à intégrer les principes ESG à ses activités en amont. Cette nouvelle obligation cadre avec l'engagement pris par la Banque pour faciliter la transition vers une économie à faibles émissions de carbone, et contribue à renforcer le plan d'action de la Banque sur les changements climatiques, qui prévoit un objectif ambitieux : atteindre des émissions de gaz à effet de serre nettes nulles pour ses activités d'exploitation et de financement d'ici 2050.

« La TD attache une grande importance à la création d'un avenir plus inclusif et plus durable. Nous sommes donc ravis de collaborer avec nos clients et nos investisseurs pour faire avancer les choses sur le plan environnemental et social grâce aux obligations vertes, a déclaré Norie Campbell, chef de groupe et chef du contentieux. Valeurs Mobilières TD est fière de faire partie du premier consortium canadien composé d'une équipe de prise ferme misant sur la diversité et l'inclusion, qui montre que nous sommes résolus à instaurer une économie sobre en carbone tout en favorisant la diversité dans les marchés de capitaux ».

Le consortium est composé des entreprises suivantes :

Academy Securities, Inc. Entreprise appartenant à des anciens combattants

handicapés R. Seelaus & Co., LLC Entreprise appartenant à des femmes Samuel A. Ramirez & Company, Inc. Entreprise appartenant à des membres d'une minorité Siebert Williams Shank & Co., LLC Entreprise appartenant à des femmes et à des membres d'une minorité



TD Securities (USA) LLC et J.P. Morgan Securities LLC ont également participé à cette opération à titre de teneurs de livres associés.

La TD a été la première grande banque d'Amérique du Nord à devenir carboneutre (en 2010). En 2017, c'était également la première banque canadienne à se fixer un objectif pour favoriser la transition vers une économie à faibles émissions de carbone, en établissant une cible totale de 100 milliards de dollars d'ici 2030 sous forme de prêts, de financement, de services de gestion d'actifs et de programmes d'entreprise internes. Pour renforcer la mobilisation de la Banque envers le climat, la TD a annoncé qu'elle s'engageait à intégrer l'Alliance bancaire Net Zéro convoquée par l'ONU, une initiative mondiale pilotée par les acteurs du secteur pour accélérer les démarches de lutte contre les changements climatiques. Dernièrement, la Banque a également été inscrite à l'indice mondial de durabilité Dow Jones pour la huitième année consécutive, et elle occupe le premier rang des banques nord-américaines figurant dans cet indice.

