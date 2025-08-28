(Tous les montants sont en dollars canadiens.)

TORONTO, le 28 août 2025 /CNW/ - La Banque Toronto-Dominion (« la Banque ») a annoncé aujourd'hui un dividende de un dollar et cinq cents (1,05 $) par action ordinaire entièrement libérée du capital-actions de la Banque pour le trimestre se terminant le 31 octobre 2025. Ce dividende sera payable à compter du 31 octobre 2025 aux actionnaires inscrits à la fermeture des bureaux le 10 octobre 2025.

Au lieu de recevoir des dividendes en espèces, les porteurs d'actions ordinaires de la Banque ont l'option de les réinvestir dans des actions ordinaires supplémentaires de la Banque, conformément au Régime de réinvestissement des dividendes (le « régime »).

Aux termes du régime, la Banque peut décider d'acheter des actions ordinaires supplémentaires sur le marché libre ou d'en émettre de nouvelles. Si ces actions sont nouvellement émises, la Banque peut décider d'appliquer une décote pouvant aller jusqu'à 5 % du cours moyen du marché (au sens du régime) des actions supplémentaires. Pour le dividende du 31 octobre 2025, la Banque souscrira des actions supplémentaires sur le marché libre et, par conséquent, aucune décote ne s'appliquera.

Les porteurs inscrits d'actions ordinaires de la Banque qui souhaitent participer au régime peuvent obtenir un formulaire d'adhésion auprès de la Compagnie Trust TSX (1-800-387-0825) ou sur le site Web de la Banque, au www.td.com/rrd. Afin de participer au régime dans les délais prescrits pour le dividende annoncé, les porteurs inscrits doivent faire parvenir leur formulaire d'adhésion à la Compagnie Trust TSX avant la fermeture des bureaux le 10 octobre 2025, à l'adresse suivante : P.O. Box 4229, Postal Station A, Toronto, Ontario, M5W 0G1, ou par télécopieur au 1-888-488-1416. Les porteurs véritables ou non inscrits d'actions ordinaires de la Banque qui souhaitent participer au régime doivent s'adresser à leur institution financière ou à leur courtier pour obtenir des directives sur l'adhésion avant la date mentionnée ci-dessus.

Les porteurs inscrits qui participent au régime et qui souhaitent ne plus y participer afin que les dividendes en espèces auxquels ils ont droit à compter du 31 octobre 2025 ne soient pas réinvestis en actions ordinaires aux termes du régime doivent remettre un avis écrit à la Compagnie Trust TSX à l'adresse mentionnée ci-dessus au plus tard le 10 octobre 2025. Les porteurs véritables ou non inscrits qui participent au régime et qui souhaitent ne plus y participer afin que les dividendes en espèces auxquels ils ont droit à compter du 31 octobre 2025 ne soient pas réinvestis en actions ordinaires aux termes du régime doivent s'adresser à leur institution financière ou à leur courtier pour obtenir des directives pour mettre fin à leur adhésion au régime avant le 10 octobre 2025.

La Banque a également annoncé des dividendes sur les actions privilégiées de premier rang de catégorie A, rachetables et à dividende non cumulatif, indiquées ci-dessous. Ces dividendes seront payables à compter du 31 octobre 2025 aux actionnaires inscrits à la fermeture des bureaux le 10 octobre 2025, comme suit :

Série 1, un montant par action de 0,310625 $;

Série 9, un montant par action de 0,202625 $;

Série 16, un montant par action de 0,3938125 $;

Série 18, un montant par action de 0,3591875 $;

Série 27, un montant par action de 28,75 $; et

Série 28, un montant par action de 36,16 $;

La Banque avise qu'aux fins de la Loi de l'impôt sur le revenu du Canada et de toute autre loi provinciale similaire, les dividendes déclarés pour le trimestre se terminant le 31 octobre 2025 et tous les dividendes futurs seront des dividendes admissibles à moins d'indication contraire.

À propos du Groupe Banque TD

La Banque Toronto-Dominion et ses filiales sont désignées collectivement par l'appellation Groupe Banque TD (la « TD » ou la « Banque »). La TD est la sixième banque en importance en Amérique du Nord en fonction de son actif et elle offre ses services à plus de 28,1 millions de clients. Ces services sont regroupés dans quatre principaux secteurs qui exercent leurs activités dans plusieurs centres financiers dans le monde : Services bancaires personnels et commerciaux au Canada, y compris TD Canada Trust et Financement auto TD au Canada; Services de détail aux États-Unis, y compris TD BankMD, America's Most Convenient BankMD, Financement auto TD aux États-Unis et Gestion de patrimoine TD aux États-Unis; Gestion de patrimoine TD et Assurance, y compris Gestion de patrimoine TD au Canada, Placements directs TD et TD Assurance; et Services bancaires de gros, y compris Valeurs Mobilières TD et TD Cowen. En outre, la TD figure parmi les principales sociétés de services financiers en ligne du monde, avec plus de 18 millions de clients actifs du service en ligne et du service mobile. Au 31 juillet 2025, les actifs de la TD totalisaient 2,0 billion de dollars. La Banque Toronto-Dominion est inscrite à la Bourse de Toronto et à la Bourse de New York sous le symbole « TD ».

