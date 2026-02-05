TORONTO, le 5 févr. 2026 /CNW/ - La Banque Toronto-Dominion (« Groupe Banque TD » ou « TD ») a aujourd'hui confirmé qu'elle agira comme banque partenaire du groupe de développement de la Banque de la défense, de la sécurité et de la résilience (« Banque DSR »).

Le groupe de développement soutient l'avancement de la Banque DSR, une institution financière internationale qui aura pour but de mobiliser les fonds dont les pays membres de l'OTAN et leurs alliés ont besoin pour optimiser leur capacité à se défendre, leur sécurité et leur résilience. La Banque DSR leur donnera accès à du financement à taux abordable, en plus de favoriser des occasions dans l'ensemble des chaînes d'approvisionnement en matière de défense, de sécurité et de résilience, dont les petites et moyennes entreprises.

« Le Canada et ses alliés investissent de plus en plus dans les secteurs de la défense, de la sécurité et de la résilience, et la TD s'est engagée à contribuer aux fondements financiers qui stimuleront les développements ciblés, a expliqué Raymond Chun, président du Groupe et chef de la direction, Groupe Banque TD. Riche de plus de 170 ans d'histoire, de connaissances sectorielles approfondies et d'une plateforme de services complets, la TD veut s'assurer qu'un projet d'une telle envergure bénéficie du soutien nécessaire pour renforcer la résilience de l'économie canadienne pendant plusieurs décennies. »

De même, Kevin Reed, président et chef de l'exploitation du groupe de développement de la Banque DSR, a affirmé que « l'engagement de la TD témoigne d'une approche prospective des enjeux financiers qui sous-tendent l'optimisation de la défense, de la sécurité et de la résilience. La Banque DSR collaborera avec des banques comme la TD et un réseau croissant d'institutions afin de mobiliser les fonds nécessaires, à long terme, pour répondre aux besoins évolutifs des alliés. »

À propos du Groupe Banque TD

La Banque Toronto-Dominion et ses filiales sont désignées collectivement par l'appellation Groupe Banque TD (la « TD » ou la « Banque »). La TD est la sixième banque en importance en Amérique du Nord en fonction de son actif et elle offre ses services à plus de 28,1 millions de clients. Ces services sont regroupés dans quatre principaux secteurs qui exercent leurs activités dans plusieurs centres financiers dans le monde : Services bancaires personnels et commerciaux au Canada, y compris TD Canada Trust et Financement auto TD au Canada; Services de détail aux États-Unis, y compris TD BankMD, America's Most Convenient BankMD, Financement auto TD aux États-Unis et Gestion de patrimoine TD aux États-Unis; Gestion de patrimoine et TD Assurance, y compris Gestion de patrimoine TD au Canada, Placements directs TD et TD Assurance; et Services bancaires de gros, y compris Valeurs Mobilières TD et TD Cowen. En outre, la TD figure parmi les principales sociétés de services bancaires numériques en Amérique du Nord, avec plus de 13 millions d'utilisateurs actifs des services mobiles au Canada et aux États-Unis. Au 31 octobre 2025, les actifs de la TD totalisaient 2,1 billions de dollars. La Banque Toronto Dominion est inscrite à la Bourse de Toronto et à la Bourse de New York sous le symbole « TD ».

SOURCE TD Bank Group

Pour plus de renseignements : Alicia Skrinjar, Groupe Banque TD, [email protected]