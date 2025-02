TORONTO, le 12 févr. 2025 /CNW/ - Le Groupe Banque TD (la « TD » ou la « Banque ») (TSX : TD) (NYSE : TD) a annoncé aujourd'hui la conclusion de la vente de la totalité de son placement en actions de The Charles Schwab Corporation (« Schwab ») (NYSE : SCHW), soit 184 678 738 actions ordinaires de Schwab, ce qui représente une propriété économique de 10,1 %. La Banque a vendu 165 443 530 actions au prix de 79,25 $ US par action dans le cadre d'une offre enregistrée et Schwab a racheté à la TD 19 235 208 actions, pour un prix d'achat total de 1,5 milliard de dollars américains.

Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ni une sollicitation d'achat des titres, et ces titres ne peuvent être offerts ou vendus dans tout État ou territoire où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale sans enregistrement ou admissibilité préalable en vertu des lois sur les valeurs mobilières des États ou territoires en question.

Schwab a déposé auprès de la U.S. Securities and Exchange Commission (« SEC ») une déclaration d'enregistrement (y compris un prospectus) relative à l'offre sur laquelle porte le présent communiqué. Avant d'investir, vous devriez lire le prospectus compris dans la déclaration d'enregistrement ainsi que les autres documents que Schwab a déposés auprès de la SEC, y compris le supplément de prospectus daté du 10 février 2025, pour en savoir plus sur Schwab et sur cette offre. Vous pouvez obtenir gratuitement une copie électronique de ces documents dans EDGAR, sur le site Web de la SEC à l'adresse www.sec.gov. Vous pouvez également obtenir une copie du supplément de prospectus et du prospectus connexe auprès de : TD Securities (USA) LLC, 1 Vanderbilt Avenue, New York, NY 10017, par téléphone au 1-855-495-9846 ou par courriel à l'adresse [email protected]; ou de (ii) Goldman Sachs & Co. LLC, Attn: Prospectus Department, 200 West Street, New York, NY 10282, par téléphone au 1-866-471-2526, par télécopieur au 212-902-9316 ou par courriel à l'adresse [email protected].

La Banque Toronto-Dominion et ses filiales sont désignées collectivement par l'appellation Groupe Banque TD (la « TD » ou la « Banque »). La TD est la sixième banque en importance en Amérique du Nord en fonction de son actif et elle offre ses services à plus de 27,9 millions de clients. Ces services sont regroupés dans quatre principaux secteurs qui exercent leurs activités dans plusieurs centres financiers dans le monde : Services bancaires personnels et commerciaux au Canada, y compris TD Canada Trust et Financement auto TD au Canada; Services de détail aux États-Unis, y compris TD BankMD, America's Most Convenient BankMD, Financement auto TD aux États-Unis et Gestion de patrimoine TD aux États-Unis; Gestion de patrimoine et Assurance, y compris Gestion de patrimoine TD au Canada, Placements directs TD et TD Assurance; et Services bancaires de gros, y compris Valeurs Mobilières TD et TD Cowen. En outre, la TD figure parmi les principales sociétés de services financiers en ligne du monde, avec plus de 17 millions de clients actifs du service en ligne et du service mobile. Au 31 octobre 2024, les actifs de la TD totalisaient 2,06 billions de dollars. La Banque Toronto-Dominion est inscrite à la Bourse de Toronto et à la Bourse de New York sous le symbole « TD ».

