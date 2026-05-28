Communiqué de presse sur les résultats • Trois mois et six mois clos le 30 avril 2026

Le présent communiqué sur les résultats trimestriels doit être lu avec le rapport aux actionnaires non audité du deuxième trimestre de 2026 de la Banque pour les trois mois et six mois clos le 30 avril 2026, préparé selon les Normes internationales d'information financière (IFRS) publiées par l'International Accounting Standards Board (IASB), accessible sur notre site Web à l'adresse http://www.td.com/francais/investisseurs/. Le présent communiqué est daté du 27 mai 2026. Sauf indication contraire, tous les montants sont en dollars canadiens et proviennent essentiellement des états financiers consolidés intermédiaires ou annuels de la Banque, qui sont dressés selon les IFRS. Certains montants comparatifs ont été révisés afin de les rendre conformes à la présentation adoptée pour la période considérée. Des renseignements additionnels concernant la Banque sont disponibles sur le site Web de la Banque, à l'adresse http://www.td.com, de même que sur le site SEDAR+, à l'adresse http://www.sedarplus.ca, et sur le site de la U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) à l'adresse http://www.sec.gov (section EDGAR filers). Les résultats comme présentés sont conformes aux principes comptables généralement reconnus (PCGR), en vertu des IFRS. Les résultats rajustés sont des mesures financières non conformes aux PCGR. Pour plus de renseignements sur l'utilisation par la Banque de mesures financières non conformes aux PCGR, se reporter à la rubrique « Mesures financières non conformes aux PCGR et autres mesures financières » de la section « Notre rendement » ou à la section « Rapport de gestion des secteurs d'activité de la TD » du présent document.

POINTS SAILLANTS FINANCIERS DU DEUXIÈME TRIMESTRE en regard du deuxième trimestre de l'exercice précédent :

Le résultat dilué par action comme présenté a été de 2,43 $, par rapport à 6,27 $.

Le résultat dilué par action rajusté a été de 2,38 $, par rapport à 1,97 $.

Le résultat net comme présenté a atteint 4 251 millions de dollars, comparativement à 11 129 millions de dollars.

Le résultat net rajusté a atteint 4 168 millions de dollars, comparativement à 3 626 millions de dollars.

POINTS SAILLANTS FINANCIERS POUR LE CUMUL DE L'EXERCICE, six mois clos le 30 avril 2026 en regard de la période correspondante de l'exercice précédent :

Le résultat dilué par action comme présenté a été de 4,77 $, par rapport à 7,81 $.

Le résultat dilué par action rajusté a été de 4,82 $, par rapport à 3,99 $.

Le résultat net comme présenté a atteint 8 294 millions de dollars, comparativement à 13 922 millions de dollars.

Le résultat net rajusté a atteint 8 384 millions de dollars, comparativement à 7 249 millions de dollars.

RAJUSTEMENTS DU DEUXIÈME TRIMESTRE (ÉLÉMENTS À NOTER)

Les chiffres du résultat comme présenté pour le deuxième trimestre comprennent les éléments à noter suivants :

Amortissement des immobilisations incorporelles acquises de 33 millions de dollars (25 millions de dollars après impôt ou 1 cent par action), comparativement à 43 millions de dollars (35 millions de dollars après impôt ou 2 cents par action) au deuxième trimestre de l'exercice précédent.

Incidence de l'abandon de la stratégie de couverture des fonds propres liée à la transaction d'acquisition de First Horizon Corporation (FHN) de 43 millions de dollars (33 millions de dollars après impôt ou 2 cents par action), comparativement à 47 millions de dollars (35 millions de dollars après impôt ou 2 cents par action) au deuxième trimestre de l'exercice précédent.

Ajustement de l'impôt à payer sur le profit à la vente des actions de The Charles Schwab Corporation (Schwab) de (288) millions de dollars ((288) millions de dollars après impôt ou (17) cents par action).

Changement de la quote-part des partenaires dans le portefeuille de cartes stratégiques aux États-Unis de 197 millions de dollars (147 millions de dollars après impôt ou 9 cents par action).

TORONTO, le 28 mai 2026 /CNW/ - Le Groupe Banque TD (la « TD » ou la « Banque ») a annoncé aujourd'hui ses résultats financiers pour le deuxième trimestre clos le 30 avril 2026. Le résultat net comme présenté et le résultat par action comme présenté ont été respectivement de 4,3 milliards de dollars et de 2,43 $, par rapport respectivement à 11,1 milliards de dollars et à 6,27 $ au deuxième trimestre de l'exercice précédent. Le résultat net rajusté et le résultat par action rajusté ont été respectivement de 4,2 milliards de dollars et de 2,38 $, en hausse respectivement de 15 % et de 21 % d'un exercice à l'autre.

« Ce fut un autre excellent trimestre pour la TD. Nous avons généré un résultat record pour un deuxième trimestre dans le secteur Services bancaires personnels et commerciaux au Canada et atteint un résultat inégalé dans les secteurs Gestion de patrimoine et Assurance et Services bancaires de gros, et nous avons accéléré notre élan dans le secteur Services bancaires aux États-Unis. Nous avons fait preuve de rigueur dans l'exécution, générant une croissance du rendement des capitaux propres et, pour le quatrième trimestre de suite, un levier d'exploitation positif, sur une base rajustée. Nous continuons également de progresser sans relâche à l'égard des mesures correctives et d'amélioration du programme de lutte contre le blanchiment d'argent, qui demeurent au premier rang de nos priorités, a déclaré Raymond Chun, président et chef de la direction, Groupe Banque TD. Notre banque est en plein essor, et nous réalisons d'importants investissements dans les talents, l'innovation, l'IA et l'expérience client tandis que nous restructurons fondamentalement nos coûts de base afin d'améliorer le rendement et de continuer à obtenir de nouveaux mandats. »

Le secteur Services bancaires personnels et commerciaux au Canada a généré des produits et un résultat records pour le deuxième trimestre

Le résultat net du secteur Services bancaires personnels et commerciaux au Canada s'est établi à 1 925 millions de dollars, en hausse de 15 % d'un exercice à l'autre, reflétant essentiellement une augmentation des produits et une diminution de la provision pour pertes sur créances. Les produits ont augmenté de 5 % d'un exercice à l'autre, soutenus par une croissance des volumes de prêts et de dépôts et une hausse des marges.

Le sous-secteur des Services bancaires personnels au Canada a continué de faire des progrès importants en matière d'approfondissement des relations avec les clients, atteignant un taux de pénétration record pour les cartes de crédit personnelles et les cartes de crédit pour PME. Le sous-secteur a également généré des recommandations conclues pour les activités de gestion de patrimoine d'une valeur de 9 milliards de dollars et une croissance à deux chiffres d'un exercice à l'autre, reflétant un engagement et une exécution solides de la première ligne. Le sous‑secteur des Services bancaires commerciaux au Canada a maintenu son élan au cours du trimestre, la poursuite de l'expansion du réseau de distribution ayant favorisé une forte croissance des prêts et de solides résultats. Financement auto TD s'est, une fois de plus, classé au premier rang pour la satisfaction des concessionnaires à l'égard des prêteurs non exclusifs ayant un crédit non préférentiel ou préférentiel, selon le sondage 2026 de J.D. Power qui évalue la satisfaction des concessionnaires en matière de financement au Canada1.

Le secteur Services bancaires aux États-Unis a maintenu le dynamisme des activités

Le résultat net comme présenté du secteur Services bancaires aux États-Unis a atteint 813 millions de dollars (595 millions de dollars américains), en hausse de 771 millions de dollars (560 millions de dollars américains) d'un exercice à l'autre. Sur une base rajustée, le résultat net a atteint 960 millions de dollars (702 millions de dollars américains), en hausse de 8 % (12 % en dollars américains) d'un exercice à l'autre. Le rendement des capitaux propres du secteur s'est établi à 8,2 % sur une base comme présentée et à 9,6 % sur une base rajustée, en hausse respectivement de 770 points de base et de 130 points de base d'un exercice à l'autre, reflétant la rigueur dont fait preuve le secteur dans la gestion des capitaux.

La performance du secteur Services bancaires aux États-Unis a été portée par une croissance dans l'ensemble des portefeuilles de prêts de base2, dégageant notamment une croissance à deux chiffres des soldes des prêts commerciaux sur le marché intermédiaire et des cartes de crédit exclusives de la TD d'un exercice à l'autre. Le sous-secteur Gestion de patrimoine a enregistré un nombre record de ventes auprès des clients bien nantis, ce qui a entraîné une croissance à deux chiffres de l'actif d'un exercice à l'autre.

Le secteur Gestion de patrimoine et Assurance a généré un résultat et des actifs records

Le résultat net du secteur Gestion de patrimoine et Assurance s'est établi à 837 millions de dollars, en hausse de 18 % d'un exercice à l'autre, reflétant des actifs records, une augmentation des primes d'assurance acquises et une croissance des volumes de dépôts.

Le sous-secteur Gestion de patrimoine a lancé NégociTitresMC TD, une application entièrement repensée qui offre une expérience avant tout mobile et simplifiée ainsi que des capacités de pointe aux investisseurs autonomes de la prochaine génération. TD Assurance a lancé un assistant virtuel propulsé par l'IA générative destiné aux clients, devenant le premier assureur auto et habitation au Canada à déployer une telle capacité. L'assistant permet de simplifier la communication entre les clients et TD Assurance.

Le secteur Services bancaires de gros a généré un résultat record

Le résultat net du secteur Services bancaires de gros s'est établi à 612 millions de dollars, en hausse d'un exercice à l'autre de 46 % sur une base comme présentée et de 38 % sur une base rajustée, reflétant une augmentation des produits et une baisse de la provision pour pertes sur créances, en partie contrebalancées par la hausse des charges autres que d'intérêts. Les produits pour le trimestre se sont élevés à 2 393 millions de dollars, en hausse de 12 % d'un exercice à l'autre, reflétant l'excellente exécution des sous-secteurs Marchés mondiaux et Services bancaires de financement de grandes entreprises et de placement, ainsi que la vigueur des activités liées aux actions, aux marchés financiers et aux prêts.

Le rendement du secteur Services bancaires de gros témoigne de l'étendue et de la diversification de la plateforme, combinées au niveau élevé d'activité des clients et aux conditions de marché favorables. Le rendement des capitaux propres pour le trimestre s'est élevé à 14,5 %, une amélioration importante d'un exercice à l'autre, grâce à une forte croissance des produits, à une croissance modérée des charges et à une gestion rigoureuse des capitaux.

Fonds propres

Le ratio de fonds propres de catégorie 1 sous forme d'actions ordinaires de la TD a été de 14,3 %.

Conclusion

« Notre offre de rachat d'actions en cours et l'augmentation du dividende annoncée aujourd'hui témoignent de notre niveau de confiance à l'égard de la croissance de la TD et de sa capacité à générer des bénéfices, a ajouté M. Chun. À mesure que nous renforçons les relations, devenons une banque plus simple et plus rapide et faisons preuve de rigueur dans l'exécution, nous créons de la valeur pour les actionnaires, soutenons nos clients et générons de nouvelles possibilités de croissance. Je tiens à remercier nos collègues qui, encore une fois ce trimestre, ont appuyé la TD ainsi que les plus de 28 millions de clients qu'elle sert. »

Le texte qui précède contient des énoncés prospectifs. Se reporter à la section « Mise en garde à l'égard des énoncés prospectifs » à la page 3.













1 Financement auto TD a reçu la note la plus élevée dans le segment de détail non exclusif non préférentiel et dans le segment de détail non exclusif préférentiel dans le cadre des sondages de J.D. Power 2024-2026 sur la satisfaction des concessionnaires en matière de financement au Canada, qui portent sur la satisfaction des concessionnaires canadiens à l'égard des fournisseurs de financement automobile. Visitez le site jdpower.com/awards pour plus de renseignements. 2 La croissance des prêts de base désigne la croissance des volumes moyens de prêts, compte non tenu de l'incidence des portefeuilles de prêts identifiés comme destinés à la vente ou à la liquidation dans le cadre du programme de restructuration du bilan aux États-Unis.

Mise en garde à l'égard des énoncés prospectifs De temps à autre, la Banque (comme elle est définie dans le présent document) fait des énoncés prospectifs, écrits et verbaux, y compris dans le présent document, d'autres documents déposés auprès des organismes de réglementation canadiens ou de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États­Unis et d'autres communications. En outre, des représentants de la Banque peuvent formuler verbalement des énoncés prospectifs aux analystes, aux investisseurs, aux médias et à d'autres personnes. Tous ces énoncés sont faits conformément aux dispositions d'exonération et se veulent des énoncés prospectifs aux termes de la législation en valeurs mobilières applicable du Canada et des États-Unis, notamment la loi des États-Unis intitulée Private Securities Litigation Reform Act of 1995. Les énoncés prospectifs comprennent, entre autres, les énoncés figurant dans le présent document, dans le rapport de gestion (le « rapport de gestion de 2025 ») du rapport annuel 2025 de la Banque à la rubrique « Sommaire et perspectives économiques », aux rubriques « Principales priorités pour 2026 » et « Contexte d'exploitation et perspectives » pour les secteurs Services bancaires personnels et commerciaux au Canada, Services bancaires aux États-Unis, Gestion de patrimoine et Assurance et Services bancaires de gros, et à la rubrique « Réalisations en 2025 et orientation pour 2026 » pour le secteur Siège social, ainsi que d'autres énoncés concernant les objectifs et les priorités de la Banque pour 2026 et par la suite et les stratégies pour les atteindre, l'environnement réglementaire dans lequel la Banque exerce ses activités, et les attentes en matière de rendement financier pour la Banque. Les énoncés prospectifs se reconnaissent habituellement à l'emploi de termes et expressions comme « croire », « prévoir », « anticiper », « avoir l'intention de », « estimer », « planifier », « objectif », « cible », « pouvoir », « possible » et « potentiel » et de verbes au futur ou au conditionnel, ainsi que d'autres expressions similaires, ou la forme négative ou des variantes de tels termes, mais ces mots ne sont pas les seuls moyens d'indiquer de telles déclarations. Par leur nature, ces énoncés prospectifs obligent la Banque à formuler des hypothèses et sont assujettis à des risques et incertitudes, généraux ou spécifiques. Particulièrement du fait de l'incertitude quant à l'environnement physique et financier, à la conjoncture économique, au climat politique et au cadre réglementaire, ces risques et incertitudes - dont bon nombre sont indépendants de la volonté de la Banque et dont les répercussions peuvent être difficiles à prévoir - peuvent faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement de ceux avancés dans les énoncés prospectifs. Les facteurs de risque qui pourraient entraîner, isolément ou collectivement, de tels écarts incluent les risques, notamment, stratégiques, de crédit, de marché (y compris le risque actions, le risque sur marchandises, le risque de change, le risque de taux d'intérêt et le risque d'écart de taux), les risques opérationnels (y compris les risques liés à la technologie, à la cybersécurité, aux processus, aux systèmes, aux données, aux tierces parties, à la fraude, à l'infrastructure et le risque interne et en matière de conduite), les risques de modèle, d'assurance, de liquidité et d'adéquation des fonds propres, le risque juridique et de conformité à la réglementation, le risque de crime financier, les risques d'atteinte à la réputation, environnementaux et sociaux, et les autres risques. Ces facteurs de risque comprennent notamment la conjoncture économique et commerciale dans les régions où la Banque exerce ses activités; le risque géopolitique (notamment les risques liés aux politiques, au commerce et à l'impôt ainsi que l'incidence potentielle de l'imposition de nouveaux droits de douane ou de droits de douane plus élevés ou de l'imposition de droits de représailles); l'inflation, les taux d'intérêt et la possibilité d'une récession; la surveillance réglementaire et le risque de conformité; les risques associés à la capacité de la Banque de satisfaire aux modalités de la résolution globale des enquêtes sur son programme de lutte contre le blanchiment d'argent (LCBA) et de conformité à la Bank Secrecy Act (BSA) aux États-Unis; l'incidence de la résolution globale des enquêtes sur le programme de LCBA-BSA aux États-Unis de la Banque sur les activités, la situation financière et la réputation de la Banque; la capacité de la Banque à réaliser des stratégies à long terme et ses principales priorités stratégiques à plus court terme, notamment la réalisation d'acquisitions et de cessions et l'intégration des acquisitions; la capacité de la Banque d'atteindre ses objectifs financiers ou stratégiques en ce qui a trait à ses investissements, ses plans de fidélisation de la clientèle et à d'autres plans stratégiques; l'exposition de la Banque à certains risques en raison de la relation d'affaires avec The Charles Schwab Corporation dans le cadre de la convention sur les comptes de dépôt assurés; les risques liés à la technologie et à la cybersécurité (y compris les cyberattaques, les intrusions liées aux données ou les défaillances technologiques) visant les technologies, les systèmes et les réseaux de la Banque, ceux des clients de la Banque (y compris leurs propres appareils) et ceux de tiers fournissant des services à la Banque; les risques liés aux données; les risques de modèle; les activités frauduleuses; le risque interne; le risque en matière de conduite; le défaut de tiers de se conformer à leurs obligations envers la Banque ou ses sociétés affiliées, notamment relativement au traitement et au contrôle de l'information, et les autres risques découlant du recours par la Banque à des tiers; l'incidence de la promulgation de nouvelles lois ou règles et de nouveaux règlements, de la modification des lois, règles et règlements actuels ou de leur application, y compris les lois et règlements sur la protection des consommateurs, les lois fiscales, les lignes directrices sur les fonds propres et les directives réglementaires en matière de liquidité; la concurrence accrue exercée par les sociétés établies et les nouveaux venus, y compris les entreprises de technologie financière et les géants du domaine de la technologie; les changements de comportement des consommateurs et les perturbations liées à la technologie; le risque environnemental et social (y compris le risque lié au climat); l'exposition à des litiges et à des questions de réglementation; la capacité de la Banque à recruter, à former et à maintenir en poste des gens de talent; les variations des taux de change, des taux d'intérêt, des écarts de taux et des cours des actions; le déclassement, la suspension ou le retrait des notations attribuées par une agence de notation, les conditions du marché et autres facteurs pouvant influer sur la valeur et le cours des actions ordinaires et des autres titres de la Banque; l'interconnectivité des institutions financières, y compris les crises de la dette internationale actuelles ou éventuelles; l'augmentation des coûts de financement et la volatilité des marchés causée par l'illiquidité des marchés et la concurrence pour l'accès au financement; les estimations comptables critiques et les changements de normes, de politiques et de méthodes comptables utilisées par la Banque; et l'occurrence d'événements catastrophiques naturels et autres que naturels et les demandes d'indemnisation qui en découlent. La Banque avise le lecteur que la liste qui précède n'est pas une liste exhaustive de tous les facteurs de risque possibles, et d'autres facteurs pourraient également avoir une incidence négative sur les résultats de la Banque. Pour de plus amples renseignements, se reporter à la section « Facteurs de risque et gestion des risques » du rapport de gestion de 2025, telle qu'elle peut être mise à jour dans les rapports aux actionnaires trimestriels déposés par la suite et dans les communiqués (le cas échéant) relatifs à tout événement ou à toute transaction dont il est question aux sections « Événements importants », « Événements importants et événements postérieurs à la date de clôture » ou « Mise à jour sur les activités de redressement du programme de LCBA-BSA aux États-Unis de la Banque et d'amélioration du programme de LCBA à l'échelle de l'entreprise » dans le rapport de gestion pertinent, lesquels peuvent être consultés sur le site Web www.td.com. Le lecteur doit examiner ces facteurs attentivement, ainsi que d'autres incertitudes et événements possibles, de même que l'incertitude inhérente aux énoncés prospectifs avant de prendre des décisions à l'égard de la Banque, et ne doit pas se fier indûment aux énoncés prospectifs de la Banque. Les hypothèses économiques importantes qui étayent les énoncés prospectifs figurant dans le présent document sont décrites dans le rapport de gestion de 2025 à la rubrique « Sommaire et perspectives économiques » et à la section « Événements importants », aux rubriques « Principales priorités pour 2026 » et « Contexte d'exploitation et perspectives » pour les secteurs Services bancaires personnels et commerciaux au Canada, Services bancaires aux États-Unis, Gestion de patrimoine et Assurance et Services bancaires de gros, et à la rubrique « Réalisations en 2025 et orientation pour 2026 » pour le secteur Siège social, telles qu'elles peuvent être mises à jour dans les rapports aux actionnaires trimestriels déposés par la suite et dans les communiqués (le cas échéant). Tout énoncé prospectif contenu dans le présent document représente l'opinion de la direction uniquement à la date des présentes et est communiqué afin d'aider les actionnaires de la Banque et les analystes à comprendre la situation financière, les objectifs, les priorités et les attentes en matière de rendement financier pour la Banque aux dates indiquées et pour les périodes closes à ces dates, et peut ne pas convenir à d'autres fins. La Banque n'effectuera pas de mise à jour de quelque énoncé prospectif, écrit ou verbal, qu'elle peut faire de temps à autre directement ou indirectement, à moins que la législation en valeurs mobilières applicable ne l'exige. Avant sa publication, le présent document a été revu par le comité d'audit de la Banque et approuvé par le conseil d'administration de la Banque, sur recommandation du comité d'audit.

TABLEAU 1 : FAITS SAILLANTS FINANCIERS





























(en millions de dollars canadiens, sauf indication contraire) Trois mois clos les Six mois clos les





30 avril

31 janvier

30 avril

30 avril

30 avril





2026

2026

2025

2026

2025

Résultats d'exploitation





























Total des produits - comme présenté

15 797 $

16 585 $

22 937 $

32 382 $

36 986 $ Total des produits - rajusté1

16 037



16 629



15 138



32 666



30 168

Provision (reprise de provision) pour pertes sur créances

1 001



1 039



1 341



2 040



2 553

Charges afférentes aux activités d'assurance

1 398



1 622



1 417



3 020



2 924

Charges autres que d'intérêts - comme présentées

8 372



8 753



8 139



17 125



16 209

Charges autres que d'intérêts - rajustées1

8 339



8 563



7 908



16 902



15 891

Résultat net - comme présenté

4 251



4 043



11 129



8 294



13 922

Résultat net - rajusté1

4 168



4 216



3 626



8 384



7 249

Situation financière (en milliards de dollars canadiens)





























Total des prêts, déduction faite de la provision pour pertes sur prêts

964,3 $

958,5 $

936,4 $

964,3 $

936,4 $ Total de l'actif

2 085,1



2 099,3



2 064,3



2 085,1



2 064,3

Total des dépôts

1 243,4



1 245,1



1 267,7



1 243,4



1 267,7

Total des capitaux propres

124,3



125,6



126,1



124,3



126,1

Total des actifs pondérés en fonction des risques2

641,4



635,2



624,6



641,4



624,6

Ratios financiers





























Rendement des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires - comme présenté3

14,7 %

13,6 %

39,1 %

14,1 %

24,8 % Rendement des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires - rajusté1

14,4



14,2



12,3



14,3



12,7

Rendement des capitaux propres corporels attribuables aux actionnaires ordinaires (RCPCAAO)1, 3

17,7



16,3



48,0



17,0



31,3

Rendement des capitaux propres corporels attribuables aux actionnaires ordinaires - rajusté1

17,2



16,9



15,0



17,1



15,9

Ratio d'efficience - comme présenté3

53,0



52,8



35,5



52,9



43,8

Ratio d'efficience - rajusté, compte tenu des charges afférentes aux activités d'assurance1, 3, 4

57,0



57,1



57,6



57,0



58,3

Provision (reprise de provision) pour pertes sur créances en % de la moyenne des prêts nets

0,43



0,43



0,58



0,43



0,54

Information sur les actions ordinaires - comme présentée

(en dollars canadiens)





























Résultat par action































De base

2,44 $

2,35 $

6,28 $

4,78 $

7,81 $

Dilué

2,43



2,34



6,27



4,77



7,81

Dividendes par action

1,08



1,08



1,05



2,16



2,10

Valeur comptable par action3

68,22



68,20



66,75



68,22



66,75

Cours de clôture (TSX)5

146,33



127,26



88,09



146,33



88,09

Actions en circulation (en millions)































Nombre moyen - de base

1 660,7



1 680,3



1 740,5



1 670,6



1 745,3



Nombre moyen - dilué

1 665,5



1 684,7



1 741,7



1 675,4



1 746,3



Fin de période

1 652,1



1 671,2



1 722,5



1 652,1



1 722,5

Capitalisation boursière (en milliards de dollars canadiens)

241,7 $

212,7 $

151,7 $

241,7 $

151,7 $ Rendement en dividendes3

3,2 %

3,5 %

5,0 %

3,4 %

5,2 % Ratio de versement de dividendes3

44,1



45,9



16,6



45,0



26,8

Ratio cours/bénéfice3

17,3



10,3



9,1



17,3



9,1

Rendement total pour les actionnaires (1 an)3

72,2



60,0



13,6



72,2



13,6

Information sur les actions ordinaires - rajustée

(en dollars canadiens)1



























Résultat par action































De base

2,39 $

2,45 $

1,97 $

4,84 $

3,99 $

Dilué

2,38



2,44



1,97



4,82



3,99

Ratio de versement de dividendes

45,0 %

44,0 %

53,0 %

44,5 %

52,4 % Ratio cours/bénéfice

15,9



14,5



11,4



15,9



11,4

Ratios des fonds propres2





























Ratio de fonds propres de catégorie 1 sous forme d'actions ordinaires

14,3 %

14,5 %

14,9 %

14,3 %

14,9 % Ratio de fonds propres de catégorie 1

16,0



16,3



16,6



16,0



16,6

Ratio du total des fonds propres

17,8



18,1



18,5



17,8



18,5

Ratio de levier

4,5



4,5



4,7



4,5



4,7

Ratio de la capacité totale d'absorption des pertes (TLAC)

31,1



31,1



31,0



31,1



31,0

Ratio de levier TLAC

8,8



8,6



8,7



8,8



8,7







1 La Banque Toronto-Dominion (la « TD » ou la « Banque ») dresse ses états financiers consolidés intermédiaires selon les IFRS, les PCGR actuels, et désigne les résultats établis selon les IFRS « comme présentés ». La Banque utilise également des mesures financières non conformes aux PCGR, telles que des résultats « rajustés » et des ratios non conformes aux PCGR, afin d'évaluer chacun de ses secteurs d'exploitation et de mesurer la performance globale de la Banque. Pour obtenir les résultats rajustés, la Banque retranche les « éléments à noter » des résultats comme présentés. Pour obtenir plus de renseignements et consulter une liste des éléments à noter et un rapprochement entre les résultats rajustés et les résultats comme présentés, se reporter aux sections « Notre rendement » ou « Rapport de gestion des secteurs d'activité de la TD » du présent document. Les mesures financières et les ratios non conformes aux PCGR utilisés dans le présent document ne sont pas définis aux termes des IFRS et, par conséquent, pourraient ne pas être comparables à des termes similaires utilisés par d'autres émetteurs. 2 Ces mesures ont été incluses dans le présent document conformément aux lignes directrices Normes de fonds propres, Exigences de levier et Capacité totale d'absorption des pertes (TLAC) du Bureau du surintendant des institutions financières Canada (BSIF). Pour plus de renseignements, se reporter à la section « Situation des fonds propres » du rapport de gestion du deuxième trimestre de 2026 de la Banque. 3 Pour des renseignements additionnels sur ces mesures, se reporter à la section « Glossaire » du rapport de gestion du deuxième trimestre de 2026 de la Banque, qui est intégrée par renvoi. 4 Le ratio d'efficience - rajusté, compte tenu des charges afférentes aux activités d'assurance est calculé en divisant les charges autres que d'intérêts rajustées par le total des produits rajustés, déduction faite des charges afférentes aux activités d'assurance. Total des produits rajustés, déduction faite des charges afférentes aux activités d'assurance - deuxième trimestre de 2026 : 14 639 millions de dollars; premier trimestre de 2026 : 15 007 millions de dollars; deuxième trimestre de 2025 : 13 721 millions de dollars; cumul de l'exercice 2026 : 29 646 millions de dollars; cumul de l'exercice 2025 : 27 244 millions de dollars. 5 Cours de clôture à la Bourse de Toronto.

MISE À JOUR SUR LES ACTIVITÉS DE REDRESSEMENT DU PROGRAMME DE LCBA-BSA AUX ÉTATS-UNIS DE LA BANQUE ET DU PROGRAMME DE LCBA À L'ÉCHELLE DE L'ENTREPRISE

Comme il a été présenté précédemment, le 10 octobre 2024, la Banque a annoncé qu'à la suite d'une collaboration et d'une communication actives avec les autorités et les organismes de réglementation, elle est parvenue à une résolution (la « résolution globale ») des enquêtes sur son programme de LCBA-BSA aux États-Unis dont il a déjà été fait mention. La Banque et certaines de ses filiales américaines ont consenti à des ordonnances auprès de l'Office of the Comptroller of the Currency (OCC), du Conseil des gouverneurs de la Réserve fédérale et du Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), et elles ont conclu des ententes sur le plaidoyer avec la Money Laundering and Asset Recovery Section, Criminal Division du département de la Justice des États-Unis et le bureau du procureur fédéral du district du New Jersey. Les modalités des ordonnances de consentement et des ententes sur le plaidoyer peuvent être consultées sous le profil de la Banque sur SEDAR+, à l'adresse www.sedarplus.com.

La Banque s'emploie à se conformer aux modalités des ordonnances sur consentement et des ententes de plaidoyer, notamment aux exigences relatives aux mesures correctives à apporter au programme de LCBA-BSA aux États-Unis de la Banque. De plus, la Banque travaille également à redresser les programmes de LCBA, de lutte contre le financement des activités terroristes et de sanctions à l'échelle de l'entreprise de la Banque (le « programme de LCBA à l'échelle de l'entreprise »).

Pour plus de renseignements sur les risques associés aux activités de redressement du programme de LCBA-BSA aux États-Unis de la Banque et du programme de LCBA à l'échelle de l'entreprise de la Banque, se reporter à la rubrique « Redressement du programme de LCBA-BSA aux États-Unis et du programme de LCBA à l'échelle de l'entreprise de la Banque » de la section « Facteurs de risque qui pourraient avoir une incidence sur les résultats futurs » du rapport de gestion de 2025.

Mise à jour sur les activités de redressement du programme de LCBA aux États-Unis

La Banque demeure déterminée à redresser son programme de LCBA-BSA aux États-Unis afin de satisfaire aux exigences de la résolution globale. La Banque continue de mettre en œuvre des mesures correctives en matière de gestion (le terme « mesures correctives en matière de gestion » n'est pas défini par la réglementation et désigne, pour la Banque, les évaluations de la cause profonde, la préparation des données, la conception, la documentation, les cadres, les politiques, les normes, la formation, les processus, les systèmes, les tests et la mise en place de contrôles, ainsi que l'embauche des ressources nécessaires); il reste encore d'importants travaux et jalons à réaliser au cours des années civiles 2026 et 2027, notamment l'examen rétrospectif des processus à l'égard des activités douteuses conformément à l'ordonnance sur consentement de l'OCC, que la direction prévoit terminer au cours de l'année civile 2027. Pour l'exercice 2026, la Banque s'attend toujours à ce que les coûts liés au redressement du programme de LCBA‑BSA aux États-Unis et les investissements connexes en matière de gouvernance et de contrôle soient essentiellement comparables à ceux de la prévision précédente, soit environ 500 millions de dollars américains avant impôt3. Toutes les mesures correctives en matière de gestion seront assujetties à la démonstration de la durabilité et à la validation par le groupe d'audit interne de la Banque (ces activités étant actuellement prévues au cours des années civiles 2026 et 2027), à l'examen par le contrôleur désigné et, ultimement, à l'examen et à l'approbation des organismes de réglementation des banques aux États-Unis et du département de la Justice. À la suite des examens indépendants, des tests et de la validation, d'autres mesures correctives en matière de gestion pourraient être mises en œuvre après l'année civile 2027, ce qui pourrait dans ce cas prolonger le calendrier de redressement. En outre, à mesure que la Banque réalisera les examens rétrospectifs, elle pourrait être tenue d'élargir davantage l'étendue de l'examen, que ce soit en ce qui concerne les sujets abordés et/ou la période visée par l'examen. Le graphique suivant présente le plan de redressement et les progrès prévus de la Banque par année civile, à la lumière des travaux qu'elle a réalisés jusqu'à présent.

Le calendrier de redressement de la Banque est fondé sur les plans actuels de la Banque, ainsi que sur des hypothèses liées à la durée des mesures correctives, y compris l'achèvement des examens rétrospectifs. La capacité de la Banque de respecter les étapes de redressement clés prévues suppose que la Banque sera en mesure de mettre en œuvre avec succès son plan de redressement du programme de LCBA-BSA aux États-Unis, lequel est assujetti à des risques et incertitudes, y compris la capacité de la Banque de recruter des employés clés et de les maintenir en poste, la capacité de tiers de se conformer à leurs obligations contractuelles, l'élaboration et la mise en œuvre efficaces des solutions technologiques requises, ainsi que la disponibilité des données pour l'achèvement des examens rétrospectifs requis. De plus, la mise en œuvre du plan de redressement du programme de LCBA-BSA aux États-Unis, y compris ces étapes clés, ne sera pas entièrement sous le contrôle de la Banque, en raison de divers facteurs, notamment : i) l'obligation d'obtenir l'approbation des organismes de réglementation ou de déterminer l'absence d'opposition de ceux-ci avant de procéder aux diverses étapes, et ii) l'obligation que les divers livrables soient jugés acceptables par les organismes de réglementation et/ou le contrôleur. À la date des présentes, la Banque estime qu'elle-même et ses filiales concernées aux États-Unis ont pris les mesures qui leur ont été demandées jusqu'à maintenant en vertu des modalités des ordonnances sur consentement et des ententes sur le plaidoyer et n'est au courant d'aucun manquement à leur égard. Pour obtenir des renseignements sur le cadre de gouvernance de la Banque en matière de LCBA, se reporter à la section « Gestion des risques » du rapport annuel 2025 de la Banque.











3 Le montant total prévu des investissements en matière de mesures correctives et de gouvernance et de contrôle est assujetti à des incertitudes et peut varier en fonction i) de l'étendue des travaux dans le cadre du plan de redressement du programme de LCBA-BSA aux États-Unis, qui pourrait faire l'objet de modifications en raison de constatations supplémentaires effectuées au fil de l'avancement des travaux; ii) des coûts réels liés à l'examen du contrôleur et à l'examen rétrospectif, qui pourraient différer des estimations initiales et qui ne sont pas entièrement sous le contrôle de la Banque; et iii) de la capacité de la Banque de mener à bien le redressement du programme de LCBA-BSA aux États-Unis conformément au plan financier du secteur Services bancaires aux États-Unis pour l'exercice 2026 et à moyen terme.

Bien qu'il reste beaucoup de travail à faire, la Banque réalise des progrès à l'égard du redressement et du renforcement de son programme de LCBA-BSA aux États-Unis, comme il est présenté précédemment, y compris en apportant les améliorations continues suivantes :

la poursuite du développement des processus de surveillance des opérations et d'enquête; l'amélioration de la nouvelle plateforme Connaissez votre client (CVC), qui comprend maintenant un modèle amélioré de notation du risque de crédit des clients et devrait produire des évaluations du risque plus précises, plus rapides et plus uniformes pour l'ensemble des clients du secteur Services bancaires aux États-Unis; le rehaussement du programme de formation sur la gestion des risques liés aux crimes financiers (GRCF), dont des contrôles améliorés, de façon à avoir une vue détaillée sur l'efficacité de la formation, l'état d'avancement et la préparation de la main-d'œuvre; l'amélioration des systèmes d'intégration de première ligne en ce qui concerne les entreprises de services monétaires, afin que les employés du secteur Services bancaires aux États-Unis puissent dorénavant identifier, détecter et gérer les entreprises de services monétaires de façon durable; l'achèvement de la première série d'examens prospectifs par le fournisseur tiers.

À l'avenir, la Banque se concentrera à poursuivre les activités de redressement et de renforcement de son programme de LCBA-BSA aux États-Unis, y compris :

le déploiement d'autres phases de la nouvelle plateforme Connaissez votre client; le déploiement d'autres capacités d'apprentissage machine et d'IA spécialisée; la poursuite de l'amélioration des données par le déploiement d'environnements de données dédiés à la GRCF qui établiront une source unique de données fiables pour soutenir les capacités de détection avancées; l'amélioration continue de ses méthodes et de ses processus d'évaluation des risques liés aux crimes financiers; la poursuite des activités de formation et de perfectionnement des collègues; la poursuite des examens rétrospectifs requis conformément aux ordonnances sur consentement de l'OCC et du FinCEN.

Renforcement du programme de LCBA à l'échelle de l'entreprise de la Banque

La Banque poursuit ses activités de redressement du programme de LCBA à l'échelle de l'entreprise, y compris la mise en œuvre d'un éventail de mesures correctives et d'amélioration du programme de LCBA à l'échelle de l'entreprise (le terme « mesures correctives et d'amélioration du programme » n'est pas défini par la réglementation et désigne, pour la Banque, les évaluations de la cause profonde, la préparation des données, la conception, la documentation, les cadres, les politiques, les normes, la formation, les processus, les systèmes, les tests et la mise en place de contrôles, ainsi que l'embauche des ressources nécessaires). Bien que la Banque ait réalisé des progrès à l'égard de ces activités de redressement, les travaux s'étendront sur plusieurs années et les activités de redressement sont toujours en cours. Le calendrier d'achèvement des activités de redressement ne sera pas entièrement sous le contrôle de la Banque et est sous réserve de la rétroaction des autorités de réglementation, de la révision interne, de la validation et de l'évaluation des activités. Comme il a été présenté précédemment, après la fin du premier trimestre de l'exercice 2025, le Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada (CANAFE) a entrepris un examen de certaines mesures correctives que la Banque a prises jusqu'à présent pour remédier aux violations constatées par le CANAFE. Cet examen est en cours et, selon les résultats obtenus, il pourrait donner lieu à des procédures administratives supplémentaires.

Les mesures correctives et d'amélioration du programme de LCBA à l'échelle de l'entreprise l'exposeront à des risques semblables à ceux mentionnés dans le cadre du redressement du programme de LCBA-BSA aux États-Unis de la Banque (se reporter également à la rubrique « Redressement du programme de LCBA­BSA aux États-Unis » ci-dessus). En particulier, à mesure qu'elle continue d'apporter les mesures correctives et les améliorations au programme de LCBA à l'échelle de l'entreprise, la Banque s'attend à une augmentation du nombre d'opérations et/ou d'événements à déclarer, ce qui s'ajoutera au retard opérationnel de traitement des enquêtes de GRCF auquel la Banque fait actuellement face, mais qu'elle s'efforce de rattraper, à l'échelle de la Banque. De plus, elle continuera sur une base régulière d'examiner les questions relevées dans un territoire et d'évaluer si elles ont une incidence sur d'autres territoires. En outre, les organismes de réglementation ou les organismes chargés de l'application des lois de la Banque peuvent soulever d'autres questions relativement au programme de LCBA à l'échelle de l'entreprise de la Banque, ce qui pourrait donner lieu à des procédures administratives supplémentaires. Les questions relevées lors de l'examen mené par la Banque ou par les organismes de réglementation ou les organismes chargés de l'application des lois de la Banque pourraient élargir la portée des mesures correctives et des améliorations requises pour le programme de LCBA à l'échelle de l'entreprise.

Bien qu'il reste beaucoup de travail à faire, la Banque réalise des progrès à l'égard du redressement et du renforcement du programme de LCBA à l'échelle de l'entreprise, comme il a été présenté précédemment, notamment :

le déploiement de capacités de surveillance des opérations améliorées et dotées de scénarios plus complets; le renforcement de la gouvernance et de l'engagement de la première ligne pour la gestion des risques liés aux crimes financiers grâce à des forums de gouvernance spécialisés; la mise à jour des normes de formation sur la GRCF afin de renforcer les exigences et de les harmoniser à l'échelle mondiale.

À l'avenir, la Banque se concentrera à poursuivre les activités de redressement et de renforcement du programme de LCBA à l'échelle de l'entreprise, y compris :

la poursuite des progrès en vue d'éliminer le retard opérationnel de traitement des enquêtes; l'amélioration continue des capacités de surveillance des opérations; la poursuite des investissements pour soutenir les possibilités en matière d'analytique avancée, d'apprentissage machine et d'IA dans le cadre du programme de GRCF.

NOTRE RENDEMENT

SOMMAIRE ET PERSPECTIVES ÉCONOMIQUES

Les perspectives économiques mondiales continuent de s'assombrir au cours de l'année civile 2026. Le conflit au Moyen-Orient et la flambée des prix du pétrole qui en a résulté ont déjà alimenté l'inflation et devraient continuer d'exercer des pressions à la baisse sur la croissance mondiale. Le conflit a également accentué la volatilité des marchés financiers et des marchés de produits de base en raison de l'incertitude entourant la durée des restrictions liées aux flux de pétrole transitant par le détroit d'Ormuz et les prix élevés du pétrole. Si certaines économies, notamment certaines régions d'Europe, sont susceptibles de pouvoir bénéficier d'une modeste reprise de l'activité économique plus tard dans l'année sous l'effet d'une hausse des dépenses publiques, les répercussions à court terme du resserrement de l'approvisionnement en pétrole demeureront un facteur déterminant qui freine la croissance dans une grande partie de l'Asie et de l'Europe.

De récentes données indiquent que l'économie américaine a continué de faire preuve de résilience malgré un contexte politique en constante évolution. L'activité au cours du premier trimestre de l'année civile 2026 a été portée par des dépenses d'investissement liées à l'IA soutenues (auparavant liées à la construction et maintenant liées au matériel et aux logiciels) et par un rebond de l'activité gouvernementale à la suite de la paralysie de l'an dernier. Les dépenses de consommation ont continué de montrer des signes de faiblesse, en partie sous l'effet de conditions météorologiques défavorables et, plus récemment, de la hausse des prix de l'essence. À plus long terme, les Services économiques TD prévoient que les réductions d'impôt, la poursuite des investissements dans l'IA et un environnement réglementaire favorable aux entreprises contribueront à soutenir l'expansion. Toutefois, le rythme de croissance demeurera tributaire des conditions du marché du travail, de la volatilité des prix de l'énergie et de l'orientation de la politique commerciale.

L'embauche aux États-Unis a été volatile au cours du premier trimestre de l'année civile 2026, mais abstraction faite de la volatilité mensuelle, la tendance laisse entrevoir une reprise de la croissance de l'emploi, par rapport au rythme particulièrement faible observé à la fin de l'an dernier, de même qu'une stabilisation du taux de chômage. Les pressions inflationnistes se sont également intensifiées, reflétant à la fois les répercussions des droits de douane et la hausse des prix de l'énergie. Nous prévoyons que l'inflation de base augmentera au cours des prochains mois, sous l'effet domino de la hausse des coûts de l'énergie. Par conséquent, la Réserve fédérale devrait laisser le taux des fonds fédéraux inchangé, dans une fourchette de 3,5 % à 3,75 %, cette année. Si les perturbations en matière d'approvisionnement s'atténuent et que les tendances inflationnistes s'améliorent, les Services économiques TD s'attendent à ce que la Réserve fédérale abaisse le taux directeur pour le ramener dans une fourchette de 3,25 % à 3,50 %, soit un seuil proche des estimations d'un niveau « neutre », en 2027. Le calendrier et le rythme de l'évolution des taux d'intérêt dépendront de tout nouvel affaiblissement de la croissance de l'emploi, ainsi que de la mesure dans laquelle les pressions inflationnistes s'avéreront plus persistantes que prévu.

L'économie canadienne a poursuivi sa croissance à un rythme modéré. L'effet des droits de douane américains se fait sentir tant de façon directe, par le recul des exportations dans les secteurs touchés, que de façon indirecte, par l'incertitude accrue, qui a freiné l'embauche et retardé certaines décisions d'investissement. Dans l'ensemble, le marché du travail canadien a fait preuve d'un manque de dynamisme. Depuis le début de l'année, le niveau d'emploi global s'est contracté modérément, le marché perdant en moyenne 28 000 emplois par mois. Le ralentissement de la croissance démographique a réduit l'augmentation de la population active, ce qui a maintenu le taux de chômage dans une fourchette encore élevée de 6,5 % à 7 %. À plus long terme en 2026, une légère amélioration de l'économie est attendue, parallèlement à une reprise graduelle de l'activité dans le secteur du logement, des dépenses liées à l'infrastructure publique et des dépenses de défense, ainsi qu'à un certain raffermissement des investissements des entreprises. Toutefois, les risques entourant les perspectives demeurent très sensibles aux événements géopolitiques et à la politique commerciale des États‑Unis.

La banque centrale canadienne a maintenu une politique monétaire stable en 2026, laissant le taux du financement à un jour à 2,25 % après un important cycle d'assouplissement amorcé au milieu de 2024. Les Services économiques TD prévoient qu'aucun changement ne sera apporté au taux directeur pour le reste de 2026. Dans un contexte économique marqué par une offre excédentaire et le ralentissement de la croissance économique, ces facteurs devraient l'emporter sur toute hausse de l'inflation à court terme d'après les conditions évaluées par la Banque du Canada. Une fois le conflit apaisé, un dollar américain généralement plus faible, combiné à un écart plus restreint entre les taux d'intérêt à court terme aux États‑Unis et au Canada, devrait soutenir l'appréciation du dollar canadien. Les Services économiques TD prévoient que le dollar canadien se négociera dans une fourchette de 74 à 75 cents américains d'ici la fin de 2026, l'issue de la politique commerciale américaine constituant toutefois un facteur déterminant de l'échéancier et de la direction de cette évolution.

PRÉSENTATION DE L'INFORMATION FINANCIÈRE DE LA BANQUE

La Banque dresse ses états financiers consolidés intermédiaires selon les IFRS, les PCGR actuels, et désigne les résultats établis selon les IFRS « comme présentés ».

Mesures financières non conformes aux PCGR et autres mesures financières

En plus des résultats comme présentés, la Banque présente également certaines mesures financières, notamment des mesures financières non conformes aux PCGR qui sont historiques, des ratios non conformes aux PCGR, des mesures financières supplémentaires et des mesures de gestion du capital, pour évaluer ses résultats. Les mesures financières non conformes aux PCGR, telles que les résultats « rajustés », sont utilisées afin d'évaluer les secteurs d'exploitation et de mesurer la performance globale de la Banque. Pour obtenir les résultats rajustés, la Banque retranche les « éléments à noter » des résultats comme présentés. Les éléments à noter comprennent des éléments que la direction n'estime pas révélateurs du rendement sous-jacent; ces éléments sont présentés dans le tableau 3. Les ratios non conformes aux PCGR sont des ratios dont une ou plusieurs des composantes sont des mesures financières non conformes aux PCGR. Les exemples de ratios non conformes aux PCGR comprennent la marge d'intérêts nette rajustée, le résultat de base par action rajusté et le résultat dilué par action rajusté, le ratio de versement de dividendes rajusté, le ratio d'efficience rajusté, compte tenu des charges afférentes aux activités d'assurance et le taux d'imposition effectif rajusté. La Banque croit que les mesures financières non conformes aux PCGR et les ratios non conformes aux PCGR permettent au lecteur de mieux comprendre comment la direction évalue la performance de la Banque. Les mesures financières non conformes aux PCGR et les ratios non conformes aux PCGR utilisés dans le présent document ne sont pas définis aux termes des IFRS et, par conséquent, pourraient ne pas être comparables à des termes similaires utilisés par d'autres émetteurs. Les mesures financières supplémentaires servent à décrire la performance et la situation financières de la Banque, et les mesures de gestion du capital servent à décrire la situation des fonds propres de la Banque, et elles sont toutes deux expliquées là où elles apparaissent pour la première fois dans le présent document.

Participation dans The Charles Schwab Corporation (« Schwab ») et convention sur les comptes de dépôt assurés (CDA)

Le 12 février 2025, la Banque a vendu la totalité de sa participation en actions restante dans Schwab dans le cadre d'une offre enregistrée et d'un rachat d'actions par Schwab. La Banque a cessé de comptabiliser sa quote-part du résultat attribuable aux actionnaires ordinaires lié à sa participation dans Schwab par suite de la vente.

Avant la vente, la Banque comptabilisait sa participation dans Schwab selon la méthode de la mise en équivalence. Le secteur Services bancaires aux États­Unis comprenait la quote-part de la Banque du résultat net de sa participation dans Schwab. Le résultat net du secteur Siège social comprenait les montants pour l'amortissement des immobilisations incorporelles acquises, les charges d'acquisition et d'intégration liées à la transaction avec Schwab ainsi que la quote-part de la Banque des charges de restructuration et autres charges engagées par Schwab. La quote-part de la Banque du résultat attribuable aux actionnaires ordinaires de Schwab était présentée avec un décalage d'un mois. Pour plus de renseignements, se reporter à la note 12 des états financiers consolidés annuels de 2025 de la Banque.

Après la vente de la totalité de sa participation en actions restante dans Schwab, la Banque continue d'avoir une relation d'affaires avec Schwab dans le cadre de la convention sur les comptes de dépôt assurés (la « convention sur les CDA avec Schwab »).

Le 4 mai 2023, la Banque et Schwab ont conclu une convention sur les CDA avec Schwab révisée, dont la date d'échéance initiale est le 1er juillet 2034. Selon la convention sur les CDA avec Schwab, la Banque met des comptes de dépôt de passage à la disposition des clients de Schwab. Schwab désigne une tranche des dépôts auprès de la Banque comme des obligations à taux fixe. La tranche restante des dépôts est désignée comme des obligations à taux variable. Le niveau plancher de dépôt des CDA est établi à 60 milliards de dollars américains.

Pour plus de renseignements sur la convention sur les CDA avec Schwab, se reporter à la note 26 des états financiers consolidés annuels de 2025 de la Banque.

Le tableau qui suit détaille les résultats d'exploitation comme présentés de la Banque.

TABLEAU 2 : RÉSULTATS D'EXPLOITATION - Comme présentés





















(en millions de dollars canadiens) Trois mois clos les Six mois clos les





30 avril 31 janvier 30 avril 30 avril 30 avril





2026 2026 2025 2026 2025

Produits d'intérêts nets

8 861 $ 8 789 $ 8 125 $ 17 650 $ 15 991 $ Produits autres que d'intérêts

6 936

7 796

14 812

14 732

20 995

Total des produits

15 797

16 585

22 937

32 382

36 986

Provision (reprise de provision) pour pertes sur créances

1 001

1 039

1 341

2 040

2 553

Charges afférentes aux activités d'assurance

1 398

1 622

1 417

3 020

2 924

Charges autres que d'intérêts

8 372

8 753

8 139

17 125

16 209

Résultat avant impôt sur le résultat et quote-part du résultat net de la participation dans Schwab

5 026

5 171

12 040

10 197

15 300

Charge (recouvrement) d'impôt sur le résultat

775

1 128

985

1 903

1 683

Quote-part du résultat net de la participation dans Schwab

-

-

74

-

305

Résultat net - comme présenté

4 251

4 043

11 129

8 294

13 922

Dividendes sur actions privilégiées et distributions sur autres instruments de capitaux propres

202

101

200

303

286

Résultat net attribuable aux actionnaires ordinaires

4 049 $ 3 942 $ 10 929 $ 7 991 $ 13 636 $

Le tableau qui suit présente un rapprochement entre les résultats rajustés et les résultats comme présentés de la Banque. Pour de plus amples renseignements, se reporter aux sections « Notre rendement » ou « Rapport de gestion des secteurs d'activité de la TD » du présent document.

TABLEAU 3 : MESURES FINANCIÈRES NON CONFORMES AUX PCGR - Rapprochement du résultat net rajusté et du résultat net comme présenté

(en millions de dollars canadiens) Trois mois clos les Six mois clos les





30 avril 31 janvier 30 avril 30 avril 30 avril



2026 2026 2025 2026 2025

Résultats d'exploitation - rajustés





















Produits d'intérêts nets1, 2

8 904 $ 8 833 $ 8 208 $ 17 737 $ 16 128 $ Produits autres que d'intérêts3

7 133

7 796

6 930

14 929

14 040

Total des produits

16 037

16 629

15 138

32 666

30 168

Provision (reprise de provision) pour pertes sur créances

1 001

1 039

1 341

2 040

2 553

Charges afférentes aux activités d'assurance

1 398

1 622

1 417

3 020

2 924

Charges autres que d'intérêts4

8 339

8 563

7 908

16 902

15 891

Résultat avant impôt sur le résultat et quote-part du résultat net de la participation dans Schwab

5 299

5 405

4 472

10 704

8 800

Charge (recouvrement) d'impôt sur le résultat5

1 131

1 189

929

2 320

1891

Quote-part du résultat net de la participation dans Schwab6

-

-

83

-

340

Résultat net - rajusté

4 168

4 216

3 626

8 384

7 249

Dividendes sur actions privilégiées et distributions sur autres instruments de capitaux propres

202

101

200

303

286

Résultat net attribuable aux actionnaires ordinaires - rajusté

3 966

4 115

3 426

8 081

6 963

Rajustements pour les éléments à noter, avant impôt sur le résultat





















Amortissement des immobilisations incorporelles acquises7

(33)

(34)

(43)

(67)

(104)

Charges de restructuration4

-

(200)

(163)

(200)

(163)

Charges d'acquisition et d'intégration4

-

-

(34)

-

(86)

Incidence de l'abandon de la stratégie de couverture des fonds propres liée à la transaction d'acquisition de FHN1

(43)

(44)

(47)

(87)

(101)

Profit à la vente des actions de Schwab3

-

-

8 975

-

8 975

Restructuration du bilan2, 3

-

-

(1 129)

-

(2 056)

Cotisation spéciale de la Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC)4

-

44

-

44

-

Changement de la quote-part des partenaires dans le portefeuille de cartes stratégiques aux États-Unis3

(197)

-

-

(197)

-

Moins l'incidence de l'impôt sur le résultat





















Amortissement des immobilisations incorporelles acquises

(8)

(8)

(8)

(16)

(17)

Charge de restructuration

-

(52)

(41)

(52)

(41)

Charges d'acquisition et d'intégration

-

-

(8)

-

(19)

Incidence de l'abandon de la stratégie de couverture des fonds propres liée à la transaction d'acquisition de FHN

(10)

(12)

(12)

(22)

(25)

Profit à la vente des actions de Schwab5

(288)

-

407

(288)

407

Restructuration du bilan

-

-

(282)

-

(513)

Cotisation spéciale de la FDIC

-

11

-

11

-

Changement de la quote-part des partenaires dans le portefeuille de cartes stratégiques aux États-Unis

(50)

-

-

(50)

-

Total des rajustements pour les éléments à noter

83

(173)

7 503

(90)

6 673

Résultat net attribuable aux actionnaires ordinaires - comme présenté

4 049 $ 3 942 $ 10 929 $ 7 991 $ 13 636 $



























1 Après la résiliation de l'entente de fusion conclue entre la Banque et FHN le 4 mai 2023, l'effet résiduel de la stratégie est contrepassé dans les produits d'intérêts nets - deuxième trimestre de 2026 : (43) millions de dollars; premier trimestre de 2026 : (44) millions de dollars; cumul de l'exercice 2026 : (87) millions de dollars; deuxième trimestre de 2025 : (47) millions de dollars; cumul de l'exercice 2025 : (101) millions de dollars, montants présentés dans le secteur Siège social. 2 Les produits d'intérêts nets rajustés excluent l'élément à noter suivant :

i. Restructuration du bilan - deuxième trimestre de 2025 : 36 millions de dollars, cumul de l'exercice 2025 : 36 millions de dollars relativement aux activités du secteur Services bancaires aux États-Unis, montants présentés dans le secteur Services bancaires aux États-Unis. 3 Les produits autres que d'intérêts rajustés excluent les éléments à noter suivants :

i. La Banque a vendu des actions ordinaires de Schwab et a comptabilisé un profit à la vente - deuxième trimestre de 2025 : 8 975 millions de dollars; cumul de l'exercice 2025 : 8 975 millions de dollars, présenté dans le secteur Siège social.

ii. Restructuration du bilan - deuxième trimestre de 2025 : 1 093 millions de dollars, cumul de l'exercice 2025 : 2 020 millions de dollars relativement aux activités du secteur Services bancaires aux États-Unis, montants présentés dans le secteur Services bancaires aux États-Unis.

iii. Charge reflétant un changement de la quote-part des partenaires dans le portefeuille de cartes stratégiques aux États-Unis, ce qui a entraîné un ajustement des montants à recevoir connexes dans le portefeuille - deuxième trimestre de 2026 : 197 millions de dollars, cumul de l'exercice 2026 : 197 millions de dollars, présentée dans le secteur Services bancaires aux États-Unis. 4 Les charges autres que d'intérêts rajustées excluent les éléments à noter suivants :

i. Amortissement des immobilisations incorporelles acquises - deuxième trimestre de 2026 : 33 millions de dollars; premier trimestre de 2026 : 34 millions de dollars; cumul de l'exercice 2026 : 67 millions de dollars; deuxième trimestre de 2025 : 34 millions de dollars; cumul de l'exercice 2025 : 69 millions de dollars, montants présentés dans le secteur Siège social.

ii. Charges de restructuration - premier trimestre de 2026 : 200 millions de dollars; cumul de l'exercice 2026 : 200 millions de dollars; deuxième trimestre de 2025 : 163 millions de dollars; cumul de l'exercice 2025 : 163 millions de dollars, présentées dans le secteur Siège social.

iii. Charges d'acquisition et d'intégration - deuxième trimestre de 2025 : 34 millions de dollars; cumul de l'exercice 2025 : 86 millions de dollars, présentées dans le secteur Services bancaires de gros.

iv. Cotisation spéciale de la FDIC - premier trimestre de 2026 : (44) millions de dollars; cumul de l'exercice 2026 : (44) millions de dollars, présentée dans le secteur Services bancaires aux États-Unis. 5 Charge (recouvrement) d'impôt sur le résultat comprenant un avantage fiscal de 288 millions de dollars lié au profit réalisé par la Banque à la vente des actions de Schwab en 2025, présenté dans le secteur Siège social au deuxième trimestre de l'exercice 2026 au moment de la production de la déclaration de revenus de la Banque. Pour de plus amples renseignements, se reporter à la rubrique « Impôt sur le résultat » de la section « Aperçu des résultats financiers » du rapport de gestion du deuxième trimestre de 2026 de la Banque. 6 La quote-part du résultat net rajustée de la participation dans Schwab exclut l'élément à noter suivant (après impôt). L'incidence de cet élément a été présentée dans le secteur Siège social.

i. Amortissement des immobilisations incorporelles acquises liées à Schwab - deuxième trimestre de 2025 : 9 millions de dollars; cumul de l'exercice 2025 : 35 millions de dollars. 7 L'amortissement des immobilisations incorporelles acquises se rapporte aux immobilisations incorporelles acquises dans le cadre d'acquisitions d'actifs ou de regroupements d'entreprises, y compris aux montants après impôt pour l'amortissement des immobilisations incorporelles acquises attribuables à la quote-part du résultat net de la participation dans Schwab présentés dans le secteur Siège social. Se reporter aux notes de bas de tableau 4 et 6 pour les montants.

TABLEAU 4 : RAPPROCHEMENT DU RÉSULTAT PAR ACTION COMME PRÉSENTÉ ET DU RÉSULTAT PAR ACTION RAJUSTÉ1

(en dollars canadiens)

Trois mois clos les Six mois clos les



30 avril 31 janvier 30 avril 30 avril 30 avril



2026 2026 2025 2026 2025

Résultat de base par action - comme présenté

2,44 $ 2,35 $ 6,28 $ 4,78 $ 7,81 $ Rajustements pour les éléments à noter

(0,05)

0,10

(4,31)

0,06

(3,82)

Résultat de base par action - rajusté

2,39 $ 2,45 $ 1,97 $ 4,84 $ 3,99 $























Résultat dilué par action - comme présenté

2,43 $ 2,34 $ 6,27 $ 4,77 $ 7,81 $ Rajustements pour les éléments à noter

(0,05)

0,10

(4,30)

0,05

(3,82)

Résultat dilué par action - rajusté

2,38 $ 2,44 $ 1,97 $ 4,82 $ 3,99 $





1 Le résultat par action est calculé en divisant le résultat net attribuable aux actionnaires ordinaires par le nombre moyen pondéré d'actions en circulation au cours de la période. Les totaux peuvent ne pas correspondre à la somme des chiffres, qui ont été arrondis.

Rendement des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires

Le rendement des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires de la Banque consolidée correspond au résultat net comme présenté attribuable aux actionnaires ordinaires, exprimé en pourcentage des capitaux propres moyens attribuables aux actionnaires ordinaires. Le rendement des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires rajusté de la Banque consolidée correspond au résultat net rajusté attribuable aux actionnaires ordinaires exprimé en pourcentage des capitaux propres moyens attribuables aux actionnaires ordinaires. Le rendement des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires rajusté est un ratio financier non conforme aux PCGR et peut être utilisé pour évaluer l'utilisation des capitaux propres par la Banque.

Le rendement des capitaux propres pour les secteurs d'exploitation correspond au résultat net attribuable aux actionnaires ordinaires d'un secteur d'exploitation donné exprimé en pourcentage de son capital attribué moyen. La méthode de répartition du capital de la Banque à ses secteurs d'exploitation est essentiellement alignée sur les exigences de Bâle III en matière de fonds propres sous forme d'actions ordinaires. Le ratio de fonds propres de catégorie 1 sous forme d'actions ordinaires utilisé aux fins de la répartition du capital aux secteurs d'exploitation a été de 11,5 %.

TABLEAU 5 : RENDEMENT DES CAPITAUX PROPRES ATTRIBUABLES AUX ACTIONNAIRES ORDINAIRES

(en millions de dollars canadiens, sauf indication contraire)

Trois mois clos les

Six mois clos les





30 avril

31 janvier

30 avril

30 avril

30 avril





2026

2026

2025

2026

2025

Capitaux propres moyens attribuables aux actionnaires ordinaires

113 288 $

115 250 $

114 585 $

114 310 $

110 708 $ Résultat net attribuable aux actionnaires ordinaires - comme présenté

4 049



3 942



10 929



7 991



13 636

Éléments à noter, après impôt sur le résultat

(83)



173



(7 503)



90



(6 673)

Résultat net attribuable aux actionnaires ordinaires - rajusté

3 966 $

4 115 $

3 426 $

8 081 $

6 963 $ Rendement des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires - comme présenté

14,7 %

13,6 %

39,1 %

14,1 %

24,8 % Rendement des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires - rajusté

14,4



14,2



12,3



14,3



12,7



Rendement des capitaux propres corporels attribuables aux actionnaires ordinaires

Les capitaux propres corporels attribuables aux actionnaires ordinaires correspondent aux capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires moins le goodwill, le goodwill théorique et les immobilisations incorporelles théoriques liés à la participation dans Schwab, et d'autres immobilisations incorporelles acquises, déduction faite des passifs d'impôt différé connexes. Le rendement des capitaux propres corporels attribuables aux actionnaires ordinaires (RCPCAAO) correspond au résultat net comme présenté attribuable aux actionnaires ordinaires après ajustement pour exclure l'amortissement après impôt des immobilisations incorporelles acquises, qui sont traitées comme un élément à noter, et exprimé en pourcentage des capitaux propres corporels moyens attribuables aux actionnaires ordinaires. Le RCPCAAO rajusté est calculé à partir du résultat net comme présenté attribuable aux actionnaires ordinaires après ajustement pour exclure tous les éléments à noter et exprimé en pourcentage des capitaux propres corporels moyens attribuables aux actionnaires ordinaires. Les capitaux propres corporels attribuables aux actionnaires ordinaires, le RCPCAAO et le RCPCAAO rajusté peuvent être utilisés pour évaluer l'utilisation des capitaux propres par la Banque. Les capitaux propres corporels attribuables aux actionnaires ordinaires sont une mesure non conforme aux PCGR, et le RCPCAAO et le RCPCAAO rajusté sont des ratios non conformes aux PCGR.

TABLEAU 6 : RENDEMENT DES CAPITAUX PROPRES CORPORELS ATTRIBUABLES AUX ACTIONNAIRES ORDINAIRES

(en millions de dollars canadiens, sauf indication contraire)

Trois mois clos les

Six mois clos les





30 avril

31 janvier

30 avril

30 avril

30 avril





2026

2026

2025

2026

2025

Capitaux propres moyens attribuables aux actionnaires ordinaires

113 288 $

115 250 $

114 585 $

114 310 $

110 708 $ Goodwill moyen

18 584



18 751



19 302



18 696



19 207

Goodwill théorique et immobilisations incorporelles théoriques moyens liés aux participations dans Schwab

-



-



1 304



-



2 924

Autres immobilisations incorporelles acquises moyennes1

303



339



450



322



456

Passifs d'impôt différé connexes moyens

(240)



(246)



(236)



(243)



(236)

Capitaux propres corporels moyens attribuables aux actionnaires ordinaires

94 641



96 405



93 765



95 535



88 357

Résultat net attribuable aux actionnaires ordinaires -

comme présenté

4 049



3 942



10 929



7 991



13 636

Amortissement des immobilisations incorporelles acquises, après impôt sur le résultat

25



26



35



51



87

Résultat net attribuable aux actionnaires ordinaires après ajustement pour exclure l'amortissement des immobilisations incorporelles acquises, après impôt sur le résultat

4 074



3 968



10 964



8 042



13 723

Autres éléments à noter, après impôt sur le résultat

(108)



147



(7 538)



39



(6 760)

Résultat net attribuable aux actionnaires ordinaires - rajusté

3 966 $

4 115 $

3 426 $

8 081 $

6 963 $ Rendement des capitaux propres corporels attribuables aux actionnaires ordinaires

17,7 %

16,3 %

48,0 %

17,0 %

31,3 % Rendement des capitaux propres corporels attribuables aux actionnaires ordinaires - rajusté

17,2



16,9



15,0



17,1



15,9







































1 Excluent les immobilisations incorporelles liées aux logiciels et aux droits de gestion d'actifs.

RAPPORT DE GESTION DES SECTEURS D'ACTIVITÉ DE LA TD

Aux fins de la présentation de l'information de gestion, l'exploitation et les activités de la Banque s'articulent autour des quatre grands secteurs d'exploitation suivants : Services bancaires personnels et commerciaux au Canada, Services bancaires aux États-Unis, Gestion de patrimoine et Assurance et Services bancaires de gros. Les autres activités de la Banque sont regroupées au sein du secteur Siège social. À compter du 1er juin 2026, la Banque mettra en œuvre une réorganisation au sein du secteur Services bancaires personnels et commerciaux au Canada, dans le cadre de laquelle les activités des Services bancaires aux petites entreprises seront transférées du sous-secteur Services bancaires commerciaux au Canada au sous-secteur Services bancaires personnels au Canada. Cette réorganisation n'aura pas d'incidence sur la présentation de l'information du secteur.

Les résultats de chaque secteur reflètent les produits, les charges, les actifs et les passifs du secteur. Le cas échéant, la Banque mesure et évalue le rendement de chaque secteur d'après les résultats rajustés et le rendement des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires, et, pour ces secteurs, la Banque indique que la mesure est rajustée. Pour plus de renseignements, se reporter à la section « Notre rendement » du présent document, à la section « Aperçu des résultats financiers » du rapport de gestion de 2025 de la Banque et à la note 27 des états financiers consolidés annuels de la Banque pour l'exercice clos le 31 octobre 2025.

La provision pour pertes sur créances relative aux actifs financiers productifs (étape 1 et étape 2) et dépréciés (étape 3), aux engagements de prêt et aux contrats de garantie financière est comptabilisée dans les secteurs respectifs.

Les produits d'intérêts nets au sein du secteur Services bancaires de gros sont présentés en équivalence fiscale, ce qui signifie que la valeur d'un produit non imposable ou exonéré d'impôt, comme les dividendes, est ajustée à la valeur équivalente avant impôt. L'équivalence fiscale permet à la Banque de mesurer les produits tirés de toutes les valeurs mobilières et de tous les prêts de manière uniforme. Elle procure en outre des éléments de comparaison plus significatifs des produits d'intérêts nets avec ceux d'institutions semblables. La majoration en équivalence fiscale des produits d'intérêts nets et de la charge d'impôt sur le résultat présentée dans le secteur Services bancaires de gros est reprise dans le secteur Siège social. Le rajustement de l'équivalence fiscale pour le trimestre s'est établi à 18 millions de dollars, par rapport à 17 millions de dollars pour le trimestre précédent et à 13 millions de dollars pour le deuxième trimestre de l'exercice précédent.

Le portefeuille de cartes stratégiques aux États-Unis de la Banque comprend des conventions conclues avec certains détaillants américains en vertu desquelles la TD est l'émetteur aux États-Unis de cartes de crédit de marque privée et comarquées à l'intention de leurs clients américains. En vertu des modalités de ces conventions individuelles, la Banque et les détaillants partagent les profits générés par les portefeuilles concernés après déduction des pertes sur créances. Selon les IFRS, la TD est tenue de présenter les montants bruts des produits et des provisions pour pertes sur créances liés à ces portefeuilles dans l'état du résultat consolidé intermédiaire de la Banque. À l'échelle des secteurs d'exploitation, la part des produits et des pertes sur créances revenant aux partenaires des programmes de détaillants est présentée dans le secteur Siège social et un montant correspondant (représentant la quote-part nette des partenaires) est comptabilisé dans les charges autres que d'intérêts, de sorte à éliminer toute incidence sur le résultat net comme présenté du secteur Siège social. Le résultat net présenté dans le secteur Services bancaires aux États-Unis ne comprend que la part des produits et des pertes sur créances attribuables à la TD en vertu des conventions.

À compter du premier trimestre de 2026, les produits autres que d'intérêts du secteur Services bancaires aux États-Unis sont ajustés pour exclure la quote-part de la Banque des pertes liées aux placements communautaires comportant des avantages fiscaux comptabilisés selon la méthode de la mise en équivalence, laquelle quote-part est reclassée dans la charge d'impôt sur le résultat. Cela permet à la Banque de calculer le taux d'imposition effectif du secteur Services bancaires aux États-Unis de la même façon que celui d'institutions similaires. L'ajustement entre les produits autres que d'intérêts et la charge d'impôt sur le résultat présenté dans le secteur Services bancaires aux États-Unis est renversé dans le secteur Siège social. Les montants comparatifs ont été reclassés afin de les rendre conformes à la présentation adoptée pour le premier trimestre de 2026.

Le 12 février 2025, la Banque a vendu la totalité de sa participation en actions restante dans Schwab. Avant la vente, la Banque comptabilisait sa participation dans Schwab selon la méthode de la mise en équivalence et la quote-part du résultat net de sa participation dans Schwab était présentée dans le secteur Services bancaires aux États-Unis. Les montants pour l'amortissement des immobilisations incorporelles acquises, les charges d'acquisition et d'intégration liées à la transaction avec Schwab et la quote-part de la Banque des charges de restructuration et autres charges engagées par Schwab ont été comptabilisés dans le secteur Siège social. À compter du troisième trimestre de l'exercice 2025, le secteur Services bancaires aux États-Unis ne tient plus compte des contributions de Schwab et, par conséquent, les discussions concernant la performance de ce secteur excluent Schwab.

TABLEAU 7 : SERVICES BANCAIRES PERSONNELS ET COMMERCIAUX AU CANADA













(en millions de dollars canadiens, sauf indication contraire)



Trois mois clos les

Six mois clos les





30 avril

31 janvier

30 avril

30 avril

30 avril





2026

2026

2025

2026

2025

Produits d'intérêts nets

4 289 $

4 394 $

4 023 $

8 683 $

8 158 $ Produits autres que d'intérêts

967



1 027



968



1 994



1 982

Total des produits

5 256



5 421



4 991



10 677



10 140

Provision (reprise de provision) pour pertes sur créances -

actifs dépréciés

465



424



428



889



887

Provision (reprise de provision) pour pertes sur créances -

actifs productifs

33



12



194



45



256

Total de la provision (reprise de provision) pour pertes sur créances

498



436



622



934



1 143

Charges autres que d'intérêts

2 088



2 147



2 052



4 235



4 138

Charge (recouvrement) d'impôt sur le résultat

745



794



649



1 539



1 360

Résultat net

1 925 $

2 044 $

1 668 $

3 969 $

3 499 $

































Principaux volumes et ratios





























Rendement des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires1

31,3 %

32,1 %

28,9 %

31,7 %

30,2 % Marge d'intérêts nette (y compris sur les actifs titrisés)2

2,85



2,83



2,82



2,84



2,82

Ratio d'efficience

39,7



39,6



41,1



39,7



40,8

Nombre de succursales de détail au Canada à la fin de la période

1 042



1 043



1 059



1 042



1 059

Nombre moyen d'équivalents temps plein3

33 159



33 660



32 152



33 414



32 204







1 Le ratio de fonds propres de catégorie 1 sous forme d'actions ordinaires utilisé aux fins de la répartition du capital au secteur était de 11,5 %. 2 La marge d'intérêts nette est calculée en divisant les produits d'intérêts nets par les actifs productifs d'intérêts moyens. Les actifs productifs d'intérêts moyens utilisés dans le calcul de la marge d'intérêts nette sont une mesure financière non conforme aux PCGR. Pour plus de renseignements sur ces mesures, se reporter à la rubrique « Mesures financières non conformes aux PCGR et autres mesures financières » de la section « Notre rendement » du présent document et à la section « Glossaire » du rapport de gestion du deuxième trimestre de 2026 de la Banque. 3 À compter du troisième trimestre de 2025, les activités des centres d'appels, précédemment présentées dans le secteur Siège social, ont été intégrées à leur secteur d'activité respectif, ce qui permet d'assurer le contrôle de bout en bout de l'expérience client. Ce changement touche essentiellement le secteur Services bancaires personnels et commerciaux au Canada. Le nombre moyen d'équivalents temps plein a été retraité pour les périodes comparatives.

Par rapport au trimestre correspondant de l'exercice précédent - T2 2026 par rapport au T2 2025

Le résultat net du secteur Services bancaires personnels et commerciaux au Canada pour le trimestre s'est établi à 1 925 millions de dollars, en hausse de 257 millions de dollars, ou 15 %, par rapport à celui du deuxième trimestre de l'exercice précédent, reflétant principalement une hausse des produits et une baisse de la provision pour pertes sur créances. Le rendement annualisé des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires pour le trimestre a été de 31,3 %, contre 28,9 % pour le deuxième trimestre de l'exercice précédent.

Les produits pour le trimestre se sont élevés à 5 256 millions de dollars, en hausse de 265 millions de dollars, ou 5 %, par rapport à ceux du deuxième trimestre de l'exercice précédent. Les produits d'intérêts nets se sont établis à 4 289 millions de dollars, en hausse de 266 millions de dollars, ou 7 %, reflétant essentiellement la croissance des volumes et la hausse des marges. Le volume moyen des prêts a augmenté de 32 milliards de dollars, ou 6 %, témoignant de la croissance de 5 % des prêts aux particuliers et de 7 % des prêts aux entreprises. Le volume moyen des dépôts a progressé de 12 milliards de dollars, ou 3 %, reflétant la croissance de 1 % des dépôts de particuliers et de 5 % des dépôts d'entreprises. La marge d'intérêts nette s'est établie à 2,85 %, une augmentation de 3 points de base (pdb) attribuable principalement à la hausse des marges sur les prêts et les dépôts, en partie contrebalancée par les changements apportés à la composition du bilan. Les produits autres que d'intérêts se sont chiffrés à 967 millions de dollars, relativement stables par rapport à ceux du deuxième trimestre de l'exercice précédent.

La provision pour pertes sur créances pour le trimestre s'est établie à 498 millions de dollars, en baisse de 124 millions de dollars par rapport à celle du deuxième trimestre de l'exercice précédent. La provision pour pertes sur créances relative aux actifs dépréciés s'est établie à 465 millions de dollars, en hausse de 37 millions de dollars, ou 9 %, témoignant surtout de la migration du crédit dans les portefeuilles de prêts à la consommation, contrebalancée en partie par la baisse des provisions dans le portefeuille de prêts commerciaux. La provision pour pertes sur créances relative aux actifs productifs s'est établie à 33 millions de dollars, en baisse de 161 millions de dollars par rapport à celle du deuxième trimestre de l'exercice précédent. Les provisions relatives aux actifs productifs pour le trimestre considéré sont en grande partie attribuables aux portefeuilles de prêts à la consommation, reflétant une mise à jour des perspectives macroéconomiques. Le total de la provision pour pertes sur créances, exprimé en pourcentage annualisé du volume des prêts, s'est établi à 0,33 %, en baisse de 11 pdb par rapport à celui du deuxième trimestre de l'exercice précédent.

Les charges autres que d'intérêts pour le trimestre se sont élevées à 2 088 millions de dollars, en hausse de 36 millions de dollars, ou 2 %, par rapport à celles du deuxième trimestre de l'exercice précédent, reflétant principalement la hausse des charges de personnel.

Le ratio d'efficience pour le trimestre s'est établi à 39,7 %, contre 41,1 % pour le deuxième trimestre de l'exercice précédent.

Par rapport au trimestre précédent - T2 2026 par rapport au T1 2026

Le résultat net du secteur Services bancaires personnels et commerciaux au Canada pour le trimestre s'est établi à 1 925 millions de dollars, en baisse de 119 millions de dollars, ou 6 %, par rapport à celui du trimestre précédent, reflétant principalement le fait que le deuxième trimestre comptait moins de jours et l'augmentation de la provision pour pertes sur créances. Le rendement annualisé des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires pour le trimestre a été de 31,3 %, contre 32,1 % pour le trimestre précédent.

Les produits ont diminué de 165 millions de dollars, ou 3 %, en regard de ceux du trimestre précédent. Les produits d'intérêts nets ont diminué de 105 millions de dollars, ou 2 %, essentiellement en raison du fait que le deuxième trimestre comptait moins de jours. Le volume moyen des prêts a augmenté de 3 milliards de dollars, tandis que le volume moyen des dépôts a diminué de 2 milliards de dollars. La marge d'intérêts nette s'est établie à 2,85 %, une augmentation de 2 pdb attribuable principalement à la hausse des marges sur les prêts et les dépôts, en partie contrebalancée par les changements apportés à la composition du bilan. À l'aube du troisième trimestre, compte tenu du taux actuel et de la dynamique concurrentielle du marché, nous nous attendons à ce que la marge d'intérêts nette demeure relativement stable, à l'exemple des résultats du trimestre considéré4. Les produits autres que d'intérêts ont diminué de 60 millions de dollars, ou 6 %, par rapport à ceux du trimestre précédent, reflétant une baisse des produits tirés des comptes à honoraires.

La provision pour pertes sur créances pour le trimestre s'est établie à 498 millions de dollars, en hausse de 62 millions de dollars par rapport à celle du trimestre précédent. La provision pour pertes sur créances relative aux actifs dépréciés s'est établie à 465 millions de dollars, en hausse de 41 millions de dollars, ou 10 %, témoignant surtout de l'augmentation des provisions dans le portefeuille de prêts commerciaux. La provision pour pertes sur créances relative aux actifs productifs s'est établie à 33 millions de dollars, en hausse de 21 millions de dollars par rapport à celle du trimestre précédent. Les provisions relatives aux actifs productifs pour le trimestre considéré sont en grande partie attribuables aux portefeuilles de prêts à la consommation, reflétant une mise à jour des perspectives macroéconomiques. Le total de la provision pour pertes sur créances, exprimé en pourcentage annualisé du volume des prêts, s'est établi à 0,33 %, en hausse de 5 pdb par rapport à celui du trimestre précédent.

Les charges autres que d'intérêts ont diminué de 59 millions de dollars, ou 3 %, par rapport à celles du trimestre précédent, en raison surtout du fait que le deuxième trimestre comptait moins de jours.

Le ratio d'efficience a été de 39,7 %, contre 39,6 % pour le trimestre précédent.

Cumul de l'exercice - T2 2026 par rapport au T2 2025

Le résultat net du secteur Services bancaires personnels et commerciaux au Canada pour les six mois clos le 30 avril 2026 s'est établi à 3 969 millions de dollars, en hausse de 470 millions de dollars, ou 13 %, par rapport à celui de la période correspondante de l'exercice précédent, reflétant une augmentation des produits et une diminution de la provision pour pertes sur créances, en partie contrebalancées par la hausse des charges autres que d'intérêts. Le rendement annualisé des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires pour la période a été de 31,7 %, contre 30,2 % pour la période correspondante de l'exercice précédent.

Les produits pour la période se sont chiffrés à 10 677 millions de dollars, en hausse de 537 millions de dollars, ou 5 %, en regard de ceux de la période correspondante de l'exercice précédent. Les produits d'intérêts nets se sont établis à 8 683 millions de dollars, en hausse de 525 millions de dollars, ou 6 %, par rapport à ceux de la période correspondante de l'exercice précédent, reflétant principalement la croissance des volumes et la hausse des marges sur les prêts. Le volume moyen des prêts a augmenté de 32 milliards de dollars, ou 5 %, témoignant de la croissance de 5 % des prêts aux particuliers et de 6 % des prêts aux entreprises. Le volume moyen des dépôts a progressé de 14 milliards de dollars, ou 3 %, reflétant la croissance de 2 % des dépôts de particuliers et de 5 % des dépôts d'entreprises. La marge d'intérêts nette s'est établie à 2,84 %, une augmentation de 2 pdb attribuable principalement à la hausse des marges sur les prêts et les dépôts, en partie contrebalancée par les changements apportés à la composition du bilan. Les produits autres que d'intérêts se sont établis à 1 994 millions de dollars, en hausse de 12 millions de dollars, ou 1 %, reflétant la croissance des activités.

La provision pour pertes sur créances s'est établie à 934 millions de dollars, en baisse de 209 millions de dollars par rapport à celle de la période correspondante de l'exercice précédent. La provision pour pertes sur créances relative aux actifs dépréciés s'est établie à 889 millions de dollars, en hausse de 2 millions de dollars, relativement stable par rapport à celle de la période correspondante de l'exercice précédent, témoignant de la migration du crédit dans les portefeuilles de prêts à la consommation, contrebalancée en grande partie par la baisse des provisions dans le portefeuille de prêts commerciaux. La provision pour pertes sur créances relative aux actifs productifs s'est établie à 45 millions de dollars, en baisse de 211 millions de dollars par rapport à celle de la période correspondante de l'exercice précédent. Les provisions relatives aux actifs productifs pour l'exercice considéré sont en grande partie liées à la migration du crédit dans les portefeuilles de prêts à la consommation et à la croissance des volumes, contrebalancées en partie par l'incidence d'une mise à jour du modèle dans les portefeuilles des autres prêts aux particuliers. Le total de la provision pour pertes sur créances, exprimé en pourcentage annualisé du volume des prêts, s'est établi à 0,31 %, en baisse de 8 pdb par rapport à celui de la période correspondante de l'exercice précédent.

Les charges autres que d'intérêts se sont élevées à 4 235 millions de dollars, en hausse de 97 millions de dollars, ou 2 %, par rapport à celles de la période correspondante de l'exercice précédent, reflétant l'augmentation des charges de personnel.

Le ratio d'efficience a été de 39,7 %, contre 40,8 % pour la période correspondante de l'exercice précédent.











4 Les attentes de la Banque à l'égard de la marge d'intérêts nette au troisième trimestre de 2026 pour le secteur sont fondées sur les hypothèses de la Banque ayant trait à des mesures comme les baisses de taux d'intérêt de la Banque du Canada, la dynamique concurrentielle sur le marché ainsi que les taux de réinvestissement et les profils d'échéance des dépôts, et sont assujetties à des risques et à des incertitudes, notamment ceux qui sont décrits à la section « Facteurs de risque qui pourraient avoir une incidence sur les résultats futurs » du rapport de gestion du deuxième trimestre de 2026 de la Banque.

TABLEAU 8 : SERVICES BANCAIRES AUX ÉTATS-UNIS (en millions de dollars, sauf indication contraire)



Trois mois clos les

Six mois clos les





30 avril

31 janvier

30 avril

30 avril

30 avril



Dollars canadiens 2026

2026

2025

2026



2025

Produits d'intérêts nets - comme présentés

3 196 $

3 296 $

3 038 $

6 492 $

6 102 $

Produits d'intérêts nets - rajustés1, 2

3 196



3 296



3 074



6 492



6 138



Produits (pertes) autres que d'intérêts - comme présentés3

588



789



(284)



1 377



(402)



Produits autres que d'intérêts - rajustés1, 3, 4

785



789



809



1 574



1 618



Total des produits - comme présenté

3 784



4 085



2 754



7 869



5 700



Total des produits - rajusté1

3 981



4 085



3 883



8 066



7 756



Provision (reprise de provision) pour pertes sur créances - actifs dépréciés

332



394



309



726



838



Provision (reprise de provision) pour pertes sur créances - actifs productifs

10



(99)



133



(89)



55



Total de la provision (reprise de provision) pour pertes sur créances

342



295



442



637



893



Charges autres que d'intérêts - comme présentées

2 476



2 468



2 338



4 944



4 718



Charges autres que d'intérêts - rajustées1, 5

2 476



2 512



2 338



4 988



4 718



Charge (recouvrement) d'impôt sur le résultat - comme présenté3

153



282



(68)



435



(96)



Charge (recouvrement) d'impôt sur le résultat - rajusté1, 3

203



271



214



474



417



Résultat net du secteur Services bancaires aux États-Unis, compte non tenu de Schwab - comme présenté

813



1 040



42



1 853



185



Résultat net du secteur Services bancaires aux États-Unis, compte non tenu de Schwab - rajusté1

960



1 007



889



1 967



1 728



Quote-part du résultat net de la participation dans Schwab6, 7

-



-



78



-



277



Résultat net du secteur Services bancaires aux États-Unis - comme présenté

813 $

1 040 $

120 $

1 853 $

462 $

Résultat net du secteur Services bancaires aux États-Unis - rajusté1

960



1 007



967



1 967



2 005







































Dollars américains

Produits d'intérêts nets - comme présentés

2 332 $

2 372 $

2 136 $

4 704 $

4 296 $

Produits d'intérêts nets - rajustés1, 2

2 332



2 372



2 161



4 704



4 321



Produits (pertes) autres que d'intérêts - comme présentés3

430



569



(193)



999



(275)



Produits autres que d'intérêts - rajustés1, 3, 4

574



569



570



1 143



1 140



Total des produits - comme présenté

2 762



2 941



1 943



5 703



4 021



Total des produits - rajusté1

2 906



2 941



2 731



5 847



5 461



Provision (reprise de provision) pour pertes sur créances - actifs dépréciés

243



284



216



527



587



Provision (reprise de provision) pour pertes sur créances - actifs productifs

7



(72)



95



(65)



42



Total de la provision (reprise de provision) pour pertes sur créances

250



212



311



462



629



Charges autres que d'intérêts - comme présentées

1 807



1 778



1 644



3 585



3 319



Charges autres que d'intérêts - rajustées1, 5

1 807



1 810



1 644



3 617



3 319



Charge (recouvrement) d'impôt sur le résultat - comme présenté3

110



204



(47)



314



(67)



Charge (recouvrement) d'impôt sur le résultat - rajusté1, 3

147



196



150



343



293



Résultat net du secteur Services bancaires aux États-Unis, compte non tenu de Schwab - comme présenté

595



747



35



1 342



140



Résultat net du secteur Services bancaires aux États-Unis, compte non tenu de Schwab - rajusté1

702



723



626



1 425



1 220



Quote-part du résultat net de la participation dans Schwab6, 7

-



-



54



-



196



Résultat net du secteur Services bancaires aux États-Unis - comme présenté

595 $

747 $

89 $

1 342 $

336 $

Résultat net du secteur Services bancaires aux États-Unis - rajusté1

702



723



680



1 425



1 416







































Principaux volumes et ratios































Rendement des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires du secteur Services bancaires aux États-Unis, compte non tenu de Schwab - comme présenté8

8,2 %

9,9 %

0,5 %

9,0 %

0,9 %

Rendement des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires du secteur Services bancaires aux États-Unis, compte non tenu de Schwab - rajusté1, 8

9,6



9,6



8,3



9,6



7,9



Rendement des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires du secteur Services bancaires aux États-Unis - comme présenté8

8,2



9,9



1,1



9,0



2,1



Rendement des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires du secteur Services bancaires aux États-Unis - rajusté1, 8

9,6



9,6



8,8



9,6



8,7



Marge d'intérêts nette - comme présentée9

3,41



3,38



3,00



3,40



2,93



Marge d'intérêts nette - rajustée1, 9

3,41



3,38



3,04



3,40



2,95



Ratio d'efficience - comme présenté3

65,4



60,5



84,6



62,9



82,5



Ratio d'efficience - rajusté1, 3

62,2



61,5



60,2



61,9



60,8



Actifs administrés (en milliards de dollars américains)10

46 $

47 $

45 $

46 $

45 $

Actifs gérés (en milliards de dollars américains)10

11



11



9



11



9



Nombre de succursales bancaires aux États-Unis

1 048



1 049



1 137



1 048



1 137



Nombre moyen d'équivalents temps plein

30 326



29 877



28 604



30 098



28 437







1 Pour plus de renseignements sur l'utilisation par la Banque de mesures financières non conformes aux PCGR, se reporter à la rubrique « Mesures financières non conformes aux PCGR et autres mesures financières » de la section « Notre rendement » du présent document et à la section « Glossaire » du rapport de gestion du deuxième trimestre de 2026 de la Banque. 2 Les produits d'intérêts nets rajustés excluent l'élément à noter suivant :

i. Restructuration du bilan (incidence du rééquilibrage des couvertures de prêt avant la conclusion de la vente de prêts correspondants) - deuxième trimestre de 2025 : 36 millions de dollars ou 25 millions de dollars américains (26 millions de dollars après impôt ou 19 millions de dollars américains après impôt); cumul de l'exercice 2025 : 36 millions de dollars ou 25 millions de dollars américains (26 millions de dollars après impôt ou 19 millions de dollars américains après impôt). 3 À compter du premier trimestre de 2026, les produits autres que d'intérêts du secteur Services bancaires aux États-Unis sont ajustés pour exclure la quote-part de la Banque des pertes liées aux placements communautaires comportant des avantages fiscaux comptabilisés selon la méthode de la mise en équivalence, laquelle quote-part est reclassée dans la charge d'impôt sur le résultat. L'ajustement entre les produits autres que d'intérêts et la charge d'impôt sur le résultat présenté dans le secteur Services bancaires aux États-Unis est renversé dans le secteur Siège social. L'ajustement pour le trimestre s'est établi à 179 millions de dollars (131 millions de dollars américains), par rapport à 184 millions de dollars (132 millions de dollars américains) pour le trimestre précédent et à 161 millions de dollars (113 millions de dollars américains) pour le deuxième trimestre de l'exercice précédent; cumul de l'exercice 2026 : 363 millions de dollars (263 millions de dollars américains); cumul de l'exercice 2025 : 325 millions de dollars (229 millions de dollars américains). Les montants comparatifs ont été reclassés afin de les rendre conformes à la présentation adoptée pour le premier trimestre de 2026. 4 Les produits autres que d'intérêts rajustés excluent les éléments à noter suivants :

i. Restructuration du bilan - deuxième trimestre de 2025 : 1 093 millions de dollars ou 763 millions de dollars américains (821 millions de dollars après impôt ou 572 millions de dollars américains après impôt); cumul de l'exercice 2025 : 2 020 millions de dollars ou 1 415 millions de dollars américains (1 517 millions de dollars après impôt ou 1 061 millions de dollars américains après impôt).

ii. Charge reflétant un changement de la quote-part des partenaires dans le portefeuille de cartes stratégiques aux États-Unis, ce qui a entraîné un ajustement des montants à recevoir connexes dans le portefeuille - deuxième trimestre de 2026 : 197 millions de dollars ou 144 millions de dollars américains (147 millions de dollars après impôt ou 107 millions de dollars américains après impôt); cumul de l'exercice 2026 : 197 millions de dollars ou 144 millions de dollars américains (147 millions de dollars après impôt ou 107 millions de dollars américains après impôt). 5 Les charges autres que d'intérêts rajustées excluent l'élément à noter suivant :

i. Cotisation spéciale de la FDIC - premier trimestre de 2026 : (44) millions de dollars ou (32) millions de dollars américains ((33) millions de dollars après impôt ou (24) millions de dollars américains après impôt); cumul de l'exercice 2026 : (44) millions de dollars ou (32) millions de dollars américains ((33) millions de dollars après impôt ou (24) millions de dollars américains après impôt). 6 La quote-part de la Banque du résultat de Schwab était présentée avec un décalage d'un mois. Pour plus de renseignements, se reporter à la note 7 des états financiers consolidés intermédiaires du deuxième trimestre de 2026 de la Banque. 7 Le montant après impôt pour l'amortissement des immobilisations incorporelles acquises est comptabilisé dans le secteur Siège social. 8 Le ratio de fonds propres de catégorie 1 sous forme d'actions ordinaires utilisé aux fins de la répartition du capital au secteur était de 11,5 %. 9 La marge d'intérêts nette est calculée en divisant les produits d'intérêts nets du secteur Services bancaires aux États-Unis par les actifs productifs d'intérêts moyens, sans tenir compte de l'incidence liée aux conventions sur les comptes de passage et de l'incidence des dépôts intersociétés et des sûretés sous forme de trésorerie, ce qui, selon la direction, reflète mieux la performance du secteur. En outre, la valeur des produits d'intérêts exonérés d'impôt est rajustée à la valeur équivalente avant impôt. En ce qui a trait aux titres de placement, l'ajustement de réévaluation à la juste valeur est compris dans le calcul des actifs productifs d'intérêts moyens. Les produits d'intérêts nets et les actifs productifs d'intérêts moyens utilisés dans le calcul sont des mesures financières non conformes aux PCGR. 10 Pour des renseignements additionnels sur cette mesure, se reporter à la section « Glossaire » du rapport de gestion du deuxième trimestre de 2026 de la Banque.

Le 12 février 2025, la Banque a vendu la totalité de sa participation en actions restante dans Schwab. Les discussions concernant la performance du secteur Services bancaires aux États-Unis excluent Schwab. Pour de plus amples renseignements, se reporter à la section « Événements importants » du rapport annuel 2025 de la Banque.

Au cours du deuxième trimestre de l'exercice 2026, la Banque a achevé la migration de son portefeuille de cartes de crédit Nordstrom vers sa plateforme de services et a reçu une plus grande part des produits et des pertes sur créances. La Banque a engagé une charge de 197 millions de dollars (144 millions de dollars américains) avant impôt, reflétant un ajustement des montants qui ne seront plus recouvrés auprès de Nordstrom pour les pertes de crédit attendues (« ajustement des montants à recevoir »).

Par rapport au trimestre correspondant de l'exercice précédent - T2 2026 par rapport au T2 2025

Le résultat net comme présenté du secteur Services bancaires aux États-Unis s'est établi à 813 millions de dollars (595 millions de dollars américains), en hausse de 771 millions de dollars (560 millions de dollars américains) par rapport à celui du deuxième trimestre de l'exercice précédent, reflétant l'incidence des activités de restructuration du bilan aux États-Unis et la baisse de la provision pour pertes sur créances, en partie contrebalancées par l'ajustement des montants à recevoir dans le portefeuille de cartes stratégiques aux États-Unis, l'accroissement des investissements dans l'infrastructure de gouvernance et de contrôle, y compris les coûts liés au redressement du programme de LCBA-BSA aux États-Unis au cours du trimestre considéré, et la hausse des dépenses relatives aux initiatives de croissance des activités. Le résultat net rajusté du secteur Services bancaires aux États-Unis s'est établi à 960 millions de dollars (702 millions de dollars américains), en hausse de 71 millions de dollars (76 millions de dollars américains), ou 8 % (12 % en dollars américains), par rapport à celui du deuxième trimestre de l'exercice précédent, reflétant la baisse de la provision pour pertes sur créances et l'incidence des activités de restructuration du bilan aux États-Unis, en partie contrebalancées par l'accroissement des investissements dans l'infrastructure de gouvernance et de contrôle, y compris les coûts liés au redressement du programme de LCBA-BSA aux États-Unis au trimestre considéré, et la hausse des dépenses relatives aux initiatives de croissance des activités. Le rendement annualisé des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires comme présenté et rajusté pour le trimestre a été respectivement de 8,2 % et de 9,6 %, contre respectivement 0,5 % et 8,3 % pour le deuxième trimestre de l'exercice précédent.

Les produits comme présentés pour le trimestre se sont élevés à 2 762 millions de dollars américains, en hausse de 819 millions de dollars américains, ou 42 %, par rapport à ceux du deuxième trimestre de l'exercice précédent. Les produits rajustés pour le trimestre ont atteint 2 906 millions de dollars américains, en hausse de 175 millions de dollars américains, ou 6 %, par rapport à ceux du deuxième trimestre de l'exercice précédent. Les produits d'intérêts nets comme présentés et rajustés se sont chiffrés à 2 332 millions de dollars américains, en hausse de 196 millions de dollars américains, ou 9 %, sur une base comme présentée et en hausse de 171 millions de dollars américains, ou 8 %, sur une base rajustée, reflétant principalement l'augmentation des marges sur les produits et l'ajustement lié à certains coûts différés d'acquisition de produits (l'« ajustement des coûts différés ») au deuxième trimestre de l'exercice précédent. La marge d'intérêts nette comme présentée et rajustée s'est établie à 3,41 %, en hausse de 41 pdb sur une base comme présentée et en hausse de 37 pdb sur une base rajustée, en raison de l'augmentation des marges sur les prêts et les dépôts, de l'incidence des activités de restructuration du bilan aux États-Unis et de la normalisation des niveaux de liquidités élevés (ce qui a eu une incidence positive de 8 pdb sur la marge d'intérêts nette). Les produits autres que d'intérêts comme présentés se sont établis à 430 millions de dollars américains, en hausse de 623 millions de dollars américains par rapport à ceux du deuxième trimestre de l'exercice précédent, reflétant l'incidence des activités de restructuration du bilan aux États-Unis au deuxième trimestre de l'exercice précédent, en partie contrebalancée par l'ajustement des montants à recevoir dans le portefeuille de cartes stratégiques aux États-Unis. Sur une base rajustée, les produits autres que d'intérêts se sont établis à 574 millions de dollars américains, en hausse de 4 millions de dollars américains, ou 1 %, par rapport à ceux du deuxième trimestre de l'exercice précédent.

Le volume moyen des prêts a diminué de 13 milliards de dollars américains, ou 7 %, en regard de celui du deuxième trimestre de l'exercice précédent. Les prêts aux particuliers ont diminué de 4 % et les prêts aux entreprises, de 10 %, reflet des activités de restructuration du bilan aux États-Unis. Compte non tenu de l'incidence des portefeuilles de prêts identifiés comme destinés à la vente ou à la liquidation dans le cadre de notre programme de restructuration du bilan aux États-Unis, le volume moyen des prêts de base a augmenté de 4 milliards de dollars américains, ou 3 %5,6. Le volume moyen des dépôts a diminué de 17 milliards de dollars américains, ou 5 %, reflet des baisses de 14 % des dépôts des comptes de passage, de 2 % des dépôts de particuliers et de 2 % des dépôts d'entreprises.

Au 30 avril 2026, les actifs administrés s'élevaient à 46 milliards de dollars américains, en hausse de 1 milliard de dollars américains, ou 2 %, par rapport à ceux du deuxième trimestre de l'exercice précédent, et les actifs gérés s'élevaient à 11 milliards de dollars américains, en hausse de 2 milliards de dollars américains, ou 22 %, par rapport à ceux du deuxième trimestre de l'exercice précédent, reflétant dans les deux cas la croissance de l'actif net et l'appréciation des marchés.

La provision pour pertes sur créances pour le trimestre s'est établie à 250 millions de dollars américains, en baisse de 61 millions de dollars américains par rapport à celle du deuxième trimestre de l'exercice précédent. La provision pour pertes sur créances relative aux actifs dépréciés s'est établie à 243 millions de dollars américains, en hausse de 27 millions de dollars américains, ou 13 %, reflétant essentiellement la migration du crédit dans les portefeuilles de prêts à la consommation. La provision pour pertes sur créances relative aux actifs productifs a consisté en une constitution de provision de 7 millions de dollars américains, en baisse de 88 millions de dollars américains par rapport à celle du deuxième trimestre de l'exercice précédent. Les provisions relatives aux actifs productifs pour le trimestre considéré ont été constatées à la fois dans les portefeuilles de prêts à la consommation et les portefeuilles de prêts commerciaux, en partie contrebalancées par une baisse des volumes. Exprimée en pourcentage annualisé du volume des prêts, la provision pour pertes sur créances du secteur Services bancaires aux États‑Unis, qui comprend uniquement la quote-part de la Banque de la provision pour pertes sur créances du portefeuille de cartes stratégiques aux États-Unis, s'est élevée à 0,60 %, en baisse de 9 pdb par rapport à celle du deuxième trimestre de l'exercice précédent.

Les charges autres que d'intérêts pour le trimestre se sont établies à 1 807 millions de dollars américains, en hausse de 163 millions de dollars américains, ou 10 %, par rapport à celles du deuxième trimestre de l'exercice précédent, reflétant l'accroissement des investissements dans l'infrastructure de gouvernance et de contrôle, y compris les coûts de 173 millions de dollars américains liés au redressement du programme de LCBA-BSA aux États-Unis, l'augmentation des dépenses en vue de soutenir les initiatives de croissance des activités, et la hausse des charges de personnel.

Le ratio d'efficience comme présenté et le ratio d'efficience rajusté pour le trimestre se sont établis respectivement à 65,4 % et à 62,2 %, contre respectivement 84,6 % et 60,2 % pour le deuxième trimestre de l'exercice précédent.











5 Les portefeuilles de prêts identifiés comme destinés à la vente ou à la liquidation comprennent les activités de financement offert aux points de vente visant les détaillants tiers, les portefeuilles de prêts correspondants, de prêts relatifs aux exportations et aux importations et de services commerciaux aux concessionnaires, ainsi que d'autres portefeuilles secondaires. Volume moyen des prêts pour le deuxième trimestre de 2026 : 173 milliards de dollars américains (premier trimestre de 2026 : 175 milliards de dollars américains; cumul de l'exercice 2026 : 174 milliards de dollars américains; deuxième trimestre de 2025 : 187 milliards de dollars américains; cumul de l'exercice 2025 : 190 milliards de dollars américains). Volume moyen des prêts pour les portefeuilles de prêts identifiés comme destinés à la vente ou à la liquidation pour le deuxième trimestre de 2026 : 9 milliards de dollars américains (premier trimestre de 2026 : 11 milliards de dollars américains; cumul de l'exercice 2026 : 10 milliards de dollars américains; deuxième trimestre de 2025 : 27 milliards de dollars américains; cumul de l'exercice 2025 : 30 milliards de dollars américains). Volume moyen des prêts compte non tenu des portefeuilles de prêts identifiés comme destinés à la vente ou à la liquidation pour le deuxième trimestre de 2026 : 164 milliards de dollars américains (premier trimestre de 2026 : 164 milliards de dollars américains; cumul de l'exercice 2026 : 164 milliards de dollars américains; deuxième trimestre de 2025 : 160 milliards de dollars américains; cumul de l'exercice 2025 : 160 milliards de dollars américains). 6 Pour plus de renseignements sur l'utilisation par la Banque de mesures financières non conformes aux PCGR, se reporter à la rubrique « Mesures financières non conformes aux PCGR et autres mesures financières » de la section « Notre rendement » du présent document.

Par rapport au trimestre précédent - T2 2026 par rapport au T1 2026

Le résultat net comme présenté du secteur Services bancaires aux États-Unis s'est établi à 813 millions de dollars (595 millions de dollars américains), en baisse de 227 millions de dollars (152 millions de dollars américains), ou 22 % (20 % en dollars américains) par rapport à celui du trimestre précédent, reflétant surtout l'ajustement des montants à recevoir dans le portefeuille de cartes stratégiques aux États-Unis, l'augmentation de la provision pour pertes sur créances, l'incidence du fait que le deuxième trimestre comptait moins de jours et le recouvrement de charge liée à la cotisation spéciale de la FDIC au cours du trimestre précédent. Le résultat net rajusté du secteur Services bancaires aux États-Unis s'est établi à 960 millions de dollars (702 millions de dollars américains), en baisse de 47 millions de dollars (21 millions de dollars américains), ou 5 % (3 % en dollars américains), par rapport à celui du trimestre précédent, reflétant surtout la hausse de la provision pour pertes sur créances et l'incidence du fait que le deuxième trimestre comptait moins de jours. Le rendement annualisé des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires comme présenté et rajusté pour le trimestre a été respectivement de 8,2 % et de 9,6 %, contre respectivement 9,9 % et 9,6 % pour le trimestre précédent.

Les produits comme présentés pour le trimestre se sont élevés à 2 762 millions de dollars américains, en baisse de 179 millions de dollars américains, ou 6 %, par rapport à ceux du trimestre précédent. Les produits rajustés pour le trimestre ont atteint 2 906 millions de dollars américains, en baisse de 35 millions de dollars américains, ou 1 %, par rapport à ceux du trimestre précédent. Les produits d'intérêts nets comme présentés et rajustés se sont chiffrés à 2 332 millions de dollars américains, en baisse de 40 millions de dollars américains, ou 2 %, essentiellement en raison du fait que le deuxième trimestre comptait moins de jours. La marge d'intérêts nette s'est établie à 3,41 %, en hausse de 3 pdb en raison de la hausse des marges sur les prêts et les dépôts. La marge d'intérêts nette devrait augmenter légèrement au troisième trimestre de l'exercice 2026[7]. Les produits autres que d'intérêts comme présentés se sont établis à 430 millions de dollars américains, en baisse de 139 millions de dollars américains, ou 24 %, par rapport à ceux du trimestre précédent, reflétant l'ajustement des montants à recevoir dans le portefeuille de cartes stratégiques aux États-Unis. Sur une base rajustée, les produits autres que d'intérêts se sont établis à 574 millions de dollars américains, en hausse de 5 millions de dollars américains, ou 1 %, par rapport à ceux du trimestre précédent.

Le volume moyen des prêts a diminué de 2 milliards de dollars américains, ou 1 %, par rapport à celui du trimestre précédent, reflet d'une baisse de 1 % des prêts aux particuliers et d'une baisse de 1 % des prêts aux entreprises. Compte non tenu de l'incidence des portefeuilles de prêts identifiés comme destinés à la vente ou à la liquidation dans le cadre de notre programme de restructuration du bilan aux États-Unis, le volume moyen des prêts de base est demeuré stable5, 6. Le volume moyen des dépôts a diminué de 4 milliards de dollars américains, ou 1 %, par rapport à celui du trimestre précédent, reflet d'une baisse de 3 % des dépôts des comptes de passage et d'une baisse de 3 % des dépôts d'entreprises, en partie contrebalancées par une augmentation de 1 % des dépôts de particuliers, par rapport à ceux du trimestre précédent.

Au 30 avril 2026, les actifs administrés s'élevaient à 46 milliards de dollars américains, en baisse de 1 milliard de dollars américains, ou 2 %, par rapport à ceux du trimestre précédent, reflétant une baisse de l'actif net, et les actifs gérés s'élevaient à 11 milliards de dollars américains, relativement stables par rapport à ceux du trimestre précédent.

La provision pour pertes sur créances pour le trimestre s'est établie à 250 millions de dollars américains, en hausse de 38 millions de dollars américains par rapport à celle du trimestre précédent. La provision pour pertes sur créances relative aux actifs dépréciés s'est établie à 243 millions de dollars américains, en baisse de 41 millions de dollars américains, ou 14 %, témoignant de la baisse des provisions à la fois dans les portefeuilles de prêts commerciaux et les portefeuilles de prêts à la consommation. La provision pour pertes sur créances relative aux actifs productifs a consisté en une constitution de provision de 7 millions de dollars américains, par rapport à une reprise de provision de 72 millions de dollars américains au trimestre précédent. Les provisions relatives aux actifs productifs pour le trimestre considéré ont été constatées à la fois dans les portefeuilles de prêts à la consommation et les portefeuilles de prêts commerciaux, en partie contrebalancées par une baisse des volumes. Exprimée en pourcentage annualisé du volume des prêts, la provision pour pertes sur créances du secteur Services bancaires aux États‑Unis, qui comprend uniquement la quote-part de la Banque de la provision pour pertes sur créances du portefeuille de cartes stratégiques aux États-Unis, s'est élevée à 0,60 %, en hausse de 11 pdb par rapport à celle du trimestre précédent.

Les charges autres que d'intérêts comme présentées et rajustées pour le trimestre se sont établies à 1 807 millions de dollars américains, en hausse de 29 millions de dollars américains, ou 2 %, sur une base comme présentée par rapport à celles du trimestre précédent, en raison du recouvrement de charge liée à la cotisation spéciale de la FDIC au trimestre précédent. Sur une base rajustée, les charges autres que d'intérêts sont demeurées relativement stables par rapport à celles du trimestre précédent.

Le ratio d'efficience comme présenté et le ratio d'efficience rajusté pour le trimestre ont été respectivement de 65,4 % et de 62,2 %, contre respectivement 60,5 % et 61,5 % pour le trimestre précédent.

Cumul de l'exercice - T2 2026 par rapport au T2 2025

Le résultat net comme présenté du secteur Services bancaires aux États-Unis pour les six mois clos le 30 avril 2026 s'est établi à 1 853 millions de dollars (1 342 millions de dollars américains), en hausse de 1 668 millions de dollars (1 202 millions de dollars américains) par rapport à celui de la période correspondante de l'exercice précédent, reflétant l'incidence des activités de restructuration du bilan aux États-Unis, la baisse de la provision pour pertes sur créances et le recouvrement de charge liée à la cotisation spéciale de la FDIC, le tout en partie contrebalancé par l'accroissement des investissements dans l'infrastructure de gouvernance et de contrôle, y compris les coûts liés au redressement du programme de LCBA-BSA aux États-Unis, et par l'ajustement des montants à recevoir dans le portefeuille de cartes stratégiques aux États-Unis. Le résultat net rajusté du secteur Services bancaires aux États‑Unis s'est établi à 1 967 millions de dollars (1 425 millions de dollars américains), en hausse de 239 millions de dollars (205 millions de dollars américains), ou 14 % (17 % en dollars américains), reflétant l'incidence des activités de restructuration du bilan aux États-Unis et la baisse de la provision pour pertes sur créances, contrebalancées en partie par l'accroissement des investissements dans l'infrastructure de gouvernance et de contrôle, y compris les coûts liés au redressement du programme de LCBA-BSA aux États-Unis. Le rendement annualisé des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires comme présenté et rajusté pour la période a été respectivement de 9,0 % et de 9,6 %, contre respectivement 0,9 % et 7,9 % pour la période correspondante de l'exercice précédent.

Les produits comme présentés pour la période ont été de 5 703 millions de dollars américains, en hausse de 1 682 millions de dollars américains, ou 42 %, en regard de ceux de la période correspondante de l'exercice précédent. Sur une base rajustée, les produits pour la période ont été de 5 847 millions de dollars américains, en hausse de 386 millions de dollars américains, ou 7 %, en regard de ceux de la période correspondante de l'exercice précédent. Les produits d'intérêts nets comme présentés et rajustés se sont chiffrés à 4 704 millions de dollars américains, en hausse de 408 millions de dollars américains, ou 9 %, sur une base comme présentée et en hausse de 383 millions de dollars américains, ou 9 %, sur une base rajustée, reflétant l'augmentation des marges sur les produits, l'incidence des activités de restructuration du bilan aux États-Unis et l'ajustement des coûts différés à l'exercice précédent. La marge d'intérêts nette comme présentée et rajustée s'est établie à 3,40 %, en hausse de 47 pdb sur une base comme présentée et en hausse de 45 pdb sur une base rajustée en raison de l'augmentation des marges sur les dépôts et les prêts ainsi que des activités de restructuration du bilan aux États-Unis. Les produits autres que d'intérêts comme présentés se sont établis à 999 millions de dollars américains, en hausse de 1 274 millions de dollars américains, reflétant surtout l'incidence des activités de restructuration du bilan aux États-Unis à l'exercice précédent, en partie contrebalancée par l'ajustement des montants à recevoir dans le portefeuille de cartes stratégiques aux États-Unis. Sur une base rajustée, les produits autres que d'intérêts se sont établis à 1 143 millions de dollars américains, en hausse de 3 millions de dollars américains par rapport à ceux de la période correspondante de l'exercice précédent.

Le volume moyen des prêts pour la période a diminué de 15 milliards de dollars américains, ou 8 %, par rapport à celui de la période correspondante de l'exercice précédent, reflet d'une baisse de 11 % des prêts aux entreprises et d'une baisse de 6 % des prêts aux particuliers. Compte non tenu de l'incidence des portefeuilles de prêts identifiés comme destinés à la vente ou à la liquidation dans le cadre de notre programme de restructuration du bilan, le volume moyen des prêts pour la période a augmenté de 4 milliards de dollars américains, ou 2 %, par rapport à celui de la période correspondante de l'exercice précédent5, 6. Le volume moyen des dépôts a diminué de 15 milliards de dollars américains, ou 5 %, par rapport à celui de la période correspondante de l'exercice précédent, reflet d'une baisse de 13 % des dépôts des comptes de passage, d'une baisse de 2 % des dépôts de particuliers et d'une baisse de 1 % des dépôts d'entreprises.

La provision pour pertes sur créances s'est établie à 462 millions de dollars américains, en baisse de 167 millions de dollars américains par rapport à celle de la période correspondante de l'exercice précédent. La provision pour pertes sur créances relative aux actifs dépréciés s'est établie à 527 millions de dollars américains, en baisse de 60 millions de dollars américains, ou 10 %, témoignant surtout de la baisse des provisions à la fois dans les portefeuilles de prêts commerciaux et les portefeuilles de prêts à la consommation. La provision pour pertes sur créances relative aux actifs productifs a consisté en une reprise de provision de 65 millions de dollars américains, par rapport à la constitution d'une provision de 42 millions de dollars américains à la période correspondante de l'exercice précédent. La reprise de provisions relatives aux actifs productifs pour l'exercice considéré reflète une mise à jour des perspectives macroéconomiques, la migration du crédit de la catégorie « actifs productifs » vers la catégorie « actifs dépréciés » dans le portefeuille de prêts commerciaux et une baisse des volumes. Exprimée en pourcentage annualisé du volume des prêts, la provision pour pertes sur créances du secteur Services de détail aux États-Unis, qui comprend uniquement la quote-part de la Banque de la provision pour pertes sur créances du portefeuille de cartes stratégiques aux États-Unis, s'est élevée à 0,54 %, en baisse de 14 pdb par rapport à celle de la période correspondante de l'exercice précédent.

Les charges autres que d'intérêts comme présentées pour la période se sont établies à 3 585 millions de dollars américains, en hausse de 266 millions de dollars américains, ou 8 %, par rapport à celles de la période correspondante de l'exercice précédent, reflétant l'accroissement des investissements dans l'infrastructure de gouvernance et de contrôle, y compris les coûts liés au redressement du programme de LCBA-BSA aux États-Unis, la hausse des charges de personnel, et les dépenses relatives aux initiatives de croissance des activités, le tout contrebalancé en partie par le recouvrement de charge liée à la cotisation spéciale de la FDIC. Sur une base rajustée, les charges autres que d'intérêts pour la période se sont établies à 3 617 millions de dollars américains, en hausse de 298 millions de dollars américains, ou 9 %, reflétant l'accroissement des investissements dans l'infrastructure de gouvernance et de contrôle, y compris les coûts liés au redressement du programme de LCBA-BSA aux États-Unis, la hausse des charges de personnel, et les dépenses relatives aux initiatives de croissance des activités.

Le ratio d'efficience comme présenté et le ratio d'efficience rajusté pour la période se sont établis respectivement à 62,9 % et à 61,9 %, contre respectivement 82,5 % et 60,8 % pour la période correspondante de l'exercice précédent.











7 Les attentes de la Banque à l'égard de la marge d'intérêts nette au troisième trimestre de 2026 pour le secteur sont fondées sur les hypothèses de la Banque concernant les taux d'intérêt, les taux de réinvestissement des dépôts, les niveaux moyens des actifs, la mise en œuvre des possibilités de restructuration prévues et d'autres variables, et sont assujetties à des risques et à des incertitudes, notamment ceux décrits à la section « Facteurs de risque qui pourraient avoir une incidence sur les résultats futurs » du rapport de gestion du deuxième trimestre de 2026 de la Banque.

TABLEAU 9 : GESTION DE PATRIMOINE ET ASSURANCE





























(en millions de dollars canadiens, sauf indication contraire)

Trois mois clos les



Six mois clos les



30 avril

31 janvier

30 avril

30 avril

30 avril



2026

2026

2025

2026

2025

Produits d'intérêts nets

423 $

406 $

362 $

829 $

731 $ Produits autres que d'intérêts

3 355



3 500



3 141



6 855



6 370

Total des produits

3 778



3 906



3 503



7 684



7 101

Charges afférentes aux activités d'assurance1

1 398



1 622



1 417



3 020



2 924

Charges autres que d'intérêts

1 249



1 258



1 131



2 507



2 304

Charge (recouvrement) d'impôt sur le résultat

294



269



248



563



486

Résultat net

837 $

757 $

707 $

1 594 $

1 387 $































Principaux volumes et ratios





























Rendement des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires

51,2 %

45,3 %

46,8 %

48,2 %

44,7 % Rendement des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires - activités de gestion de patrimoine2

65,0



66,3



57,8



65,7



59,9

Rendement des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires - activités d'assurance

35,9



22,7



33,5



29,2



27,3

Ratio d'efficience

33,1



32,2



32,3



32,6



32,4

Ratio d'efficience, compte tenu des charges afférentes aux

activités d'assurance3

52,5



55,1



54,2



53,8



55,2

Actifs administrés (en milliards de dollars canadiens)4

797 $

771 $

654 $

797 $

654 $ Actifs gérés (en milliards de dollars canadiens)

643



610



542



643



542

Nombre moyen d'équivalents temps plein

16 023



15 872



15 190



15 946



15 183







1 Comprennent des pertes estimées découlant des sinistres liés aux catastrophes - deuxième trimestre de 2026 : néant; premier trimestre de 2026 : 7 millions de dollars; deuxième trimestre de 2025 : 50 millions de dollars; cumul de l'exercice 2026 : 7 millions de dollars; cumul de l'exercice 2025 : 50 millions de dollars. 2 Le ratio de fonds propres de catégorie 1 sous forme d'actions ordinaires utilisé aux fins de la répartition du capital au sous-secteur était de 11,5 %. 3 Le ratio d'efficience, compte tenu des charges afférentes aux activités d'assurance, est calculé en divisant les charges autres que d'intérêts par le total des produits, déduction faite des charges afférentes aux activités d'assurance. Total des produits, déduction faite des charges afférentes aux activités d'assurance - deuxième trimestre de 2026 : 2 380 millions de dollars; premier trimestre de 2026 : 2 284 millions de dollars; deuxième trimestre de 2025 : 2 086 millions de dollars; cumul de l'exercice 2026 : 4 664 millions de dollars; cumul de l'exercice 2025 : 4 177 millions de dollars. Le total des produits, déduction faite des charges afférentes aux activités d'assurance est une mesure financière non conforme aux PCGR. Pour plus de renseignements sur cette mesure, se reporter à la rubrique « Mesures financières non conformes aux PCGR et autres mesures financières » de la section « Notre rendement » du présent document et à la section » Glossaire » du rapport de gestion du deuxième trimestre de 2026 de la Banque. 4 Comprennent les actifs administrés par Services d'investissement TD Inc., qui fait partie du secteur Services bancaires personnels et commerciaux au Canada.

Par rapport au trimestre correspondant de l'exercice précédent - T2 2026 par rapport au T2 2025

Le résultat net du secteur Gestion de patrimoine et Assurance pour le trimestre s'est établi à 837 millions de dollars, en hausse de 130 millions de dollars, ou 18 %, par rapport à celui du deuxième trimestre de l'exercice précédent, reflétant le résultat net lié aux activités de gestion de patrimoine de 558 millions de dollars, en hausse de 78 millions de dollars, ou 16 %, par rapport à celui du deuxième trimestre de l'exercice précédent, et le résultat net lié aux activités d'assurance de 279 millions de dollars, en hausse de 52 millions de dollars, ou 23 % par rapport à celui du deuxième trimestre de l'exercice précédent. Le rendement annualisé des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires pour le trimestre a été de 51,2 %, contre 46,8 % pour le deuxième trimestre de l'exercice précédent. Le rendement annualisé des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires lié aux activités de gestion de patrimoine pour le trimestre a été de 65,0 %, contre 57,8 % pour le deuxième trimestre de l'exercice précédent, et le rendement annualisé des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires lié aux activités d'assurance pour le trimestre a été de 35,9 %, contre 33,5 % pour le deuxième trimestre de l'exercice précédent.

Les produits pour le trimestre se sont élevés à 3 778 millions de dollars, en hausse de 275 millions de dollars, ou 8 %, par rapport à ceux du deuxième trimestre de l'exercice précédent. Les produits autres que d'intérêts se sont établis à 3 355 millions de dollars, en hausse de 214 millions de dollars, ou 7 %, du fait de l'augmentation des produits tirés des comptes à honoraires attribuable à la croissance de l'actif et de la hausse des primes acquises. Les produits d'intérêts nets se sont établis à 423 millions de dollars, en hausse de 61 millions de dollars, ou 17 %, par rapport à ceux du deuxième trimestre de l'exercice précédent, reflétant une hausse des volumes de dépôts.

Au 30 avril 2026, les actifs administrés s'élevaient à 797 milliards de dollars, en hausse de 143 milliards de dollars, ou 22 %, et les actifs gérés s'établissaient à 643 milliards de dollars, en hausse de 101 milliards de dollars, ou 19 % par rapport à ceux du deuxième trimestre de l'exercice précédent, reflétant dans les deux cas l'appréciation des marchés et la croissance de l'actif net.

Les charges afférentes aux activités d'assurance pour le trimestre se sont établies à 1 398 millions de dollars, demeurant relativement stables par rapport à celles du deuxième trimestre de l'exercice précédent.

Les charges autres que d'intérêts pour le trimestre se sont établies à 1 249 millions de dollars, en hausse de 118 millions de dollars, ou 10 %, en regard de celles du deuxième trimestre de l'exercice précédent, en raison d'une hausse de la rémunération variable proportionnelle à la hausse des produits, d'une hausse des charges de personnel et d'une hausse des investissements en technologie.

Le ratio d'efficience pour le trimestre s'est établi à 33,1 %, contre 32,3 % pour le deuxième trimestre de l'exercice précédent. Le ratio d'efficience, compte tenu des charges afférentes aux activités d'assurance s'est établi à 52,5 % pour le trimestre, par rapport à 54,2 % pour le deuxième trimestre de l'exercice précédent.

Par rapport au trimestre précédent - T2 2026 par rapport au T1 2026

Le résultat net du secteur Gestion de patrimoine et Assurance pour le trimestre s'est établi à 837 millions de dollars, en hausse de 80 millions de dollars, ou 11 %, par rapport à celui du trimestre précédent, reflétant le résultat net lié aux activités de gestion de patrimoine de 558 millions de dollars, en baisse de 16 millions de dollars, ou 3 %, par rapport à celui du trimestre précédent, et le résultat net lié aux activités d'assurance de 279 millions de dollars, en hausse de 96 millions de dollars, ou 52 %, par rapport à celui du trimestre précédent. Le rendement annualisé des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires pour le trimestre a été de 51,2 %, contre 45,3 % pour le trimestre précédent. Le rendement annualisé des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires lié aux activités de gestion de patrimoine pour le trimestre a été de 65,0 %, demeurant relativement stable par rapport à celui du trimestre précédent, et le rendement annualisé des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires lié aux activités d'assurance pour le trimestre a été de 35,9 %, contre 22,7 % au trimestre précédent.

Les produits ont diminué de 128 millions de dollars, ou 3 %, en regard de ceux du trimestre précédent. Les produits autres que d'intérêts ont diminué de 145 millions de dollars, ou 4 %, en raison surtout du fait que le deuxième trimestre comptait moins de jours. Les produits d'intérêts nets ont augmenté de 17 millions de dollars, ou 4 %, reflétant une hausse des volumes de dépôts.

Les actifs administrés ont augmenté de 26 milliards de dollars, ou 3 %, et les actifs gérés ont augmenté de 33 milliards de dollars, ou 5 %, par rapport à ceux du trimestre précédent, reflétant dans les deux cas l'appréciation des marchés.

Les charges afférentes aux activités d'assurance ont diminué de 224 millions de dollars, ou 14 %, par rapport à celles du trimestre précédent, en raison surtout de la baisse de la fréquence des sinistres et de la libération de provisions liées aux exercices précédents.

Les charges autres que d'intérêts sont demeurées relativement stables par rapport à celles du trimestre précédent.

Le ratio d'efficience pour le trimestre s'est établi à 33,1 %, par rapport à 32,2 % pour le trimestre précédent. Le ratio d'efficience, compte tenu des charges afférentes aux activités d'assurance s'est établi à 52,5 % pour le trimestre, par rapport à 55,1 % pour le trimestre précédent.

Cumul de l'exercice - T2 2026 par rapport au T2 2025

Le résultat net du secteur Gestion de patrimoine et Assurance pour les six mois clos le 30 avril 2026 s'est établi à 1 594 millions de dollars, en hausse de 207 millions de dollars, ou 15 %, par rapport à celui de la période correspondante de l'exercice précédent, reflétant le résultat net lié aux activités de gestion de patrimoine de 1 132 millions de dollars, en hausse de 140 millions de dollars, ou 14 %, par rapport à celui de la période correspondante de l'exercice précédent, et le résultat net lié aux activités d'assurance de 462 millions de dollars, en hausse de 67 millions de dollars, ou 17 %, par rapport à celui de la période correspondante de l'exercice précédent. Le rendement annualisé des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires pour la période a été de 48,2 %, contre 44,7 % pour la période correspondante de l'exercice précédent. Le rendement annualisé des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires lié aux activités de gestion de patrimoine pour la période a été de 65,7 %, contre 59,9 % pour la période correspondante de l'exercice précédent, et le rendement annualisé des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires lié aux activités d'assurance pour la période a été de 29,2 %, contre 27,3 % pour la période correspondante de l'exercice précédent.

Les produits pour la période ont été de 7 684 millions de dollars, en hausse de 583 millions de dollars, ou 8 %, en regard de ceux de la période correspondante de l'exercice précédent. Les produits autres que d'intérêts ont augmenté de 485 millions de dollars, ou 8 %, du fait de la hausse des produits tirés des comptes à honoraires, attribuable à la croissance de l'actif, de l'augmentation des primes d'assurance acquises et de la progression des produits tirés des transactions. Les produits d'intérêts nets ont augmenté de 98 millions de dollars, ou 13 %, reflétant essentiellement une hausse des volumes de dépôts.

Les charges afférentes aux activités d'assurance se sont établies à 3 020 millions de dollars, en hausse de 96 millions de dollars, ou 3 %, par rapport à celles de la période correspondante de l'exercice précédent, reflétant essentiellement la croissance des activités et l'accroissement de la gravité des sinistres, en partie contrebalancés par une diminution des pertes découlant des sinistres liés aux catastrophes.

Les charges autres que d'intérêts se sont établies à 2 507 millions de dollars, en hausse de 203 millions de dollars, ou 9 %, par rapport à celles de la période correspondante de l'exercice précédent, en raison d'une hausse de la rémunération variable proportionnelle à la hausse des produits, d'une hausse des charges de personnel et d'une hausse des investissements en technologie.

Le ratio d'efficience pour la période a été de 32,6 %, contre 32,4 % pour la période correspondante de l'exercice précédent. Le ratio d'efficience, compte tenu des charges afférentes aux activités d'assurance pour la période a été de 53,8 %, contre 55,2 % pour la période correspondante de l'exercice précédent.

TABLEAU 10 : SERVICES BANCAIRES DE GROS





























(en millions de dollars canadiens, sauf indication contraire)

Trois mois clos les



Six mois clos les



30 avril

31 janvier

30 avril

30 avril

30 avril



2026

2026

2025

2026

2025

Produits (pertes) d'intérêts nets (équivalence fiscale)

276 $

(75) $

45 $

201 $

(62) $ Produits autres que d'intérêts

2 117



2 545



2 084



4 662



4 191

Total des produits

2 393



2 470



2 129



4 863



4 129

Provision (reprise de provision) pour pertes sur créances - actifs dépréciés

80



216



61



296



94

Provision (reprise de provision) pour pertes sur créances - actifs productifs

(2)



(44)



62



(46)



101

Total de la provision (reprise de provision) pour pertes sur créances

78



172



123



250



195

Charges autres que d'intérêts - comme présentées

1 509



1 563



1 461



3 072



2 996

Charges autres que d'intérêts - rajustées1, 2

1 509



1 563



1 427



3 072



2 910

Charge (recouvrement) d'impôt sur le résultat (équivalence fiscale) - comme présenté

194



174



126



368



220

Charge (recouvrement) d'impôt sur le résultat (équivalence fiscale) -

rajusté1

194



174



134



368



239

Résultat net - comme présenté

612 $

561 $

419 $

1 173 $

718 $ Résultat net - rajusté1

612



561



445



1 173



785

































Principaux volumes et ratios





























Produits liés aux activités de négociation (équivalence fiscale)1, 3

868 $

1 146 $

856 $

2 014 $

1 760 $ Moyenne brute du portefeuille de prêts (en milliards de dollars canadiens)4

100,0



93,9



103,1



97,0



102,0

Rendement des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires - comme présenté5

14,5 %

12,6 %

10,2 %

13,5 %

8,8 % Rendement des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires - rajusté1, 5

14,5



12,6



10,9



13,5



9,6

Ratio d'efficience - comme présenté

63,1



63,3



68,6



63,2



72,6

Ratio d'efficience - rajusté1

63,1



63,3



67,0



63,2



70,5

Nombre moyen d'équivalents temps plein

7 226



7 334



6 970



7 281



6 944







1 Pour plus de renseignements sur l'utilisation par la Banque de mesures financières non conformes aux PCGR, se reporter à la rubrique « Mesures financières non conformes aux PCGR et autres mesures financières » de la section « Notre rendement » du présent document et à la section « Glossaire » du rapport de gestion du deuxième trimestre de 2026 de la Banque. 2 Les charges autres que d'intérêts rajustées ne tiennent pas compte des charges d'acquisition et d'intégration liées à l'acquisition de Cowen - deuxième trimestre de 2025 : 34 millions de dollars (26 millions de dollars après impôt); cumul de l'exercice 2025 : 86 millions de dollars (67 millions de dollars après impôt). 3 Comprennent des produits (pertes) d'intérêts nets en équivalence fiscale de (121) millions de dollars (premier trimestre de 2026 : (455) millions de dollars; deuxième trimestre de 2025 : (272) millions de dollars; cumul de l'exercice 2026 : (576) millions de dollars; cumul de l'exercice 2025 : (676) millions de dollars), et des produits (pertes) de négociation de 989 millions de dollars (premier trimestre de 2026 : 1 601 millions de dollars; deuxième trimestre de 2025 : 1 128 millions de dollars; cumul de l'exercice 2026 : 2 590 millions de dollars; cumul de l'exercice 2025 : 2 436 millions de dollars). Les produits liés aux activités de négociation (équivalence fiscale) sont une mesure financière non conforme aux PCGR. 4 Comprend les prêts bruts liés au secteur Services bancaires de gros, compte non tenu des lettres de crédit, des garanties sous forme de trésorerie, des swaps sur défaillance de crédit et de la provision pour pertes sur créances. 5 Le ratio de fonds propres de catégorie 1 sous forme d'actions ordinaires utilisé aux fins de la répartition du capital au secteur était de 11,5 %.





Par rapport au trimestre correspondant de l'exercice précédent - T2 2026 par rapport au T2 2025

Le résultat net comme présenté et le résultat net rajusté du secteur Services bancaires de gros pour le trimestre se sont établis à 612 millions de dollars. Le résultat net comme présenté pour le trimestre a augmenté de 193 millions de dollars, ou 46 %, par rapport à celui du deuxième trimestre de l'exercice précédent, reflétant principalement une hausse des produits et une baisse de la provision pour pertes sur créances, en partie contrebalancées par une hausse des charges autres que d'intérêts. Sur une base rajustée, le résultat net a augmenté de 167 millions de dollars, ou 38 %, par rapport à celui du deuxième trimestre de l'exercice précédent.

Les produits pour le trimestre se sont élevés à 2 393 millions de dollars, en hausse de 264 millions de dollars, ou 12 %, par rapport à ceux du deuxième trimestre de l'exercice précédent. La hausse des produits s'explique principalement par des augmentations des produits tirés des prêts et du financement, des honoraires de services-conseils et des commissions sur actions.

La provision pour pertes sur créances pour le trimestre s'est établie à 78 millions de dollars, en baisse de 45 millions de dollars par rapport à celle du deuxième trimestre de l'exercice précédent. La provision pour pertes sur créances relative aux actifs dépréciés a totalisé 80 millions de dollars, en hausse de 19 millions de dollars par rapport à celle de la période correspondante de l'exercice précédent, en raison de quelques dépréciations dans divers secteurs. La provision pour pertes sur créances relative aux actifs productifs a consisté en une reprise de provision de 2 millions de dollars, par rapport à la constitution d'une provision de 62 millions de dollars au trimestre correspondant de l'exercice précédent. La reprise de provisions relatives aux actifs productifs pour le trimestre considéré reflète la migration du crédit de la catégorie « actifs productifs » vers la catégorie « actifs dépréciés », en partie contrebalancée par une mise à jour des perspectives macroéconomiques.

Les charges autres que d'intérêts comme présentées et rajustées pour le trimestre se sont établies à 1 509 millions de dollars. Les charges autres que d'intérêts comme présentées ont augmenté de 48 millions de dollars, ou 3 %, par rapport à celles du deuxième trimestre de l'exercice précédent, reflétant principalement des hausses de la rémunération variable et des charges d'exploitation, notamment les coûts liés à la technologie et au service à la clientèle, en partie contrebalancées par la non-récurrence des charges d'acquisition et d'intégration. Sur une base rajustée, les charges autres que d'intérêts ont augmenté de 82 millions de dollars, ou 6 %.

Par rapport au trimestre précédent - T2 2026 par rapport au T1 2026

Le résultat net comme présenté et le résultat net rajusté du secteur Services bancaires de gros pour le trimestre se sont établis à 612 millions de dollars. Le résultat net comme présenté et rajusté a augmenté de 51 millions de dollars, ou 9 %, par rapport à celui du trimestre précédent, reflétant principalement des baisses de la provision pour pertes sur créances et des charges autres que d'intérêts, en partie contrebalancées par une diminution des produits.

Les produits pour le trimestre ont diminué de 77 millions de dollars, ou 3 %, par rapport à ceux du trimestre précédent. La baisse des produits s'explique principalement par la diminution des produits liés aux activités de négociation, en partie contrebalancée par l'augmentation des honoraires de prise ferme, la hausse des produits tirés des prêts et du financement et la variation nette de la juste valeur des engagements des souscriptions de prêts.

La provision pour pertes sur créances pour le trimestre s'est établie à 78 millions de dollars, en baisse de 94 millions de dollars par rapport à celle du trimestre précédent. La provision pour pertes sur créances relative aux actifs dépréciés a totalisé 80 millions de dollars, en baisse de 136 millions de dollars, en raison d'une hausse des dépréciations au cours de la période précédente. La provision pour pertes sur créances relative aux actifs productifs a consisté en une reprise de provision de 2 millions de dollars, par rapport à une reprise de provision de 44 millions de dollars pour le trimestre précédent. La reprise de provisions relatives aux actifs productifs pour le trimestre considéré reflète la migration du crédit de la catégorie « actifs productifs » vers la catégorie « actifs dépréciés », en partie contrebalancée par une mise à jour des perspectives macroéconomiques.

Les charges autres que d'intérêts comme présentées et rajustées pour le trimestre ont diminué de 54 millions de dollars, ou 3 %, par rapport à celles du trimestre précédent, reflétant principalement une baisse des charges d'exploitation, notamment les coûts liés à la technologie et au service à la clientèle et la rémunération variable.

Cumul de l'exercice - T2 2026 par rapport au T2 2025

Le résultat net comme présenté et le résultat net rajusté du secteur Services bancaires de gros pour les six mois clos le 30 avril 2026 se sont établis à 1 173 millions de dollars. Le résultat net comme présenté pour la période a augmenté de 455 millions de dollars, ou 63 %, par rapport à celui de la période correspondante de l'exercice précédent, reflétant une hausse des produits, en partie contrebalancée par des augmentations des charges autres que d'intérêts et de la provision pour pertes sur créances. Sur une base rajustée, le résultat net a augmenté de 388 millions de dollars, ou 49 %.

Les produits ont été de 4 863 millions de dollars, en hausse de 734 millions de dollars, ou 18 %, en regard de ceux de la période correspondante de l'exercice précédent. La hausse des produits s'explique principalement par l'augmentation des produits tirés des prêts et du financement, la hausse des produits liés aux activités de négociation et la progression des honoraires de services-conseils.

La provision pour pertes sur créances s'est établie à 250 millions de dollars, en hausse de 55 millions de dollars par rapport à celle de la période correspondante de l'exercice précédent. La provision pour pertes sur créances relative aux actifs dépréciés a totalisé 296 millions de dollars, en hausse de 202 millions de dollars, en raison de quelques dépréciations dans divers secteurs. La provision pour pertes sur créances relative aux actifs productifs a consisté en une reprise de provision de 46 millions de dollars, par rapport à la constitution d'une provision de 101 millions de dollars à la période correspondante de l'exercice précédent. La reprise de provisions relatives aux actifs productifs à l'exercice considéré témoigne de la migration du crédit de la catégorie « actifs productifs » vers la catégorie « actifs dépréciés », en partie contrebalancée par une mise à jour des perspectives macroéconomiques.

Les charges autres que d'intérêts comme présentées et rajustées se sont établies à 3 072 millions de dollars. Les charges autres que d'intérêts comme présentées ont augmenté de 76 millions de dollars, ou 3 %, par rapport à celles de la période correspondante de l'exercice précédent, reflétant principalement des hausses des charges d'exploitation, notamment les coûts liés au service à la clientèle et à la technologie, de la rémunération variable et des dépenses visant à soutenir les initiatives de croissance des activités, en partie contrebalancées par la non-récurrence des charges d'acquisition et d'intégration. Sur une base rajustée, les charges autres que d'intérêts ont augmenté de 162 millions de dollars, ou 6 %.

TABLEAU 11 : SIÈGE SOCIAL





















(en millions de dollars canadiens) Trois mois clos les Six mois clos les





30 avril 31 janvier 30 avril 30 avril 30 avril





2026 2026 2025 2026 2025

Résultat net - comme présenté

64 $ (359) $ 8 215 $ (295) $ 7 856 $ Rajustements pour les éléments à noter





















Amortissement des immobilisations incorporelles acquises

33

34

43

67

104

Charges de restructuration

-

200

163

200

163

Incidence de l'abandon de la stratégie de couverture des fonds propres liée à la transaction d'acquisition de FHN

43

44

47

87

101

Profit à la vente des actions de Schwab

-

-

(8 975)

-

(8 975)

Moins : incidence de l'impôt sur le résultat





















Profit à la vente des actions de Schwab1

288

-

(407)

288

(407)

Autres éléments à noter

18

72

61

90

83

Résultat net - rajusté2

(166) $ (153) $ (161) $ (319) $ (427) $ Ventilation des éléments inclus dans le résultat net - rajusté





















Charges nettes du Siège social3

(543) $ (515) $ (431) $ (1 058) $ (801) $ Autres

377

362

270

739

374

Résultat net - rajusté2

(166) $ (153) $ (161) $ (319) $ (427) $ Principaux volumes





















Nombre moyen d'équivalents temps plein4

18 111

18 098

18 356

18 104

18 073







1 L'incidence de l'impôt sur le résultat au trimestre considéré comprend un ajustement de l'estimation de la Banque à l'égard de l'impôt à payer sur le profit à la vente des actions de Schwab réalisé à l'exercice précédent. Pour de plus amples renseignements, se reporter à la rubrique « Impôt sur le résultat » à la section « Aperçu des résultats financiers » du rapport de gestion du deuxième trimestre de 2026 de la Banque. 2 Pour plus de renseignements sur l'utilisation par la Banque de mesures financières non conformes aux PCGR, se reporter à la rubrique « Mesures financières non conformes aux PCGR et autres mesures financières » de la section « Notre rendement » du présent document et à la section « Glossaire » du rapport de gestion du deuxième trimestre de 2026 de la Banque. 3 Pour plus de renseignements sur cette mesure, se reporter à la section « Glossaire » du rapport de gestion du deuxième trimestre de 2026 de la Banque. 4 À compter du troisième trimestre de 2025, les activités des centres d'appels, précédemment présentées dans le secteur Siège social, ont été intégrées à leur secteur d'activité respectif, ce qui permet d'assurer le contrôle de bout en bout de l'expérience client. Ce changement touche essentiellement le secteur Services bancaires personnels et commerciaux au Canada. Le nombre moyen d'équivalents temps plein a été retraité pour les périodes comparatives.

Par rapport au trimestre correspondant de l'exercice précédent - T2 2026 par rapport au T2 2025

Le résultat net comme présenté du secteur Siège social pour le trimestre s'est établi à 64 millions de dollars, en comparaison de 8 215 millions de dollars pour le deuxième trimestre de l'exercice précédent. La baisse du résultat net reflète principalement le profit à la vente des actions de Schwab réalisé à l'exercice précédent. Les charges nettes du Siège social ont augmenté de 112 millions de dollars par rapport à celles du deuxième trimestre de l'exercice précédent, reflétant principalement les investissements continus dans l'infrastructure de gouvernance et de contrôle. La perte nette rajustée pour le trimestre s'est élevée à 166 millions de dollars, comparativement à 161 millions de dollars pour le trimestre correspondant de l'exercice précédent.

Par rapport au trimestre précédent - T2 2026 par rapport au T1 2026

Le résultat net comme présenté du secteur Siège social pour le trimestre s'est établi à 64 millions de dollars, en comparaison d'une perte nette comme présentée de 359 millions de dollars pour le trimestre précédent. La variation d'un trimestre à l'autre reflète principalement l'incidence au trimestre considéré d'un avantage fiscal lié au profit à la vente des actions de Schwab réalisé à l'exercice précédent et des charges de restructuration au trimestre précédent. La perte nette rajustée pour le trimestre s'est élevée à 166 millions de dollars, comparativement à 153 millions de dollars au trimestre précédent.

Cumul de l'exercice - T2 2026 par rapport au T2 2025

La perte nette comme présentée du secteur Siège social pour les six mois clos le 30 avril 2026 s'est établie à 295 millions de dollars, en comparaison d'un résultat net comme présenté de 7 856 millions de dollars pour la période correspondante de l'exercice précédent. La variation d'un exercice à l'autre reflète essentiellement le profit à la vente des actions de Schwab réalisé à l'exercice précédent. Les charges nettes du Siège social ont augmenté de 257 millions de dollars par rapport à celles de la période correspondante de l'exercice précédent, reflétant principalement les investissements continus dans l'infrastructure de gouvernance et de contrôle. La perte nette rajustée pour les six mois clos le 30 avril 2026 s'est établie à 319 millions de dollars, par rapport à 427 millions de dollars pour la période correspondante de l'exercice précédent.

RENSEIGNEMENTS À L'INTENTION DES ACTIONNAIRES ET DES INVESTISSEURS

Service des relations avec les actionnaires

Si vous : et que votre demande de renseignements porte sur ce qui suit : Veuillez communiquer avec les personnes suivantes : êtes un actionnaire inscrit (votre nom figure sur votre certificat d'actions de la TD) un dividende non reçu, un certificat d'actions perdu, une question de succession, un changement d'adresse au registre des actionnaires, un changement de compte bancaire pour le dépôt des dividendes, le plan de réinvestissement des dividendes, l'élimination des envois en double aux actionnaires ou l'arrêt (ou la reprise) des envois de rapports annuels et trimestriels Agent des transferts : Compagnie Trust TSX

301-100 Adelaide Street West Toronto (Ontario) M5H 4H1 1-800-387-0825 (Canada et États-Unis seulement) ou 416-682-3860 Téléc. : 1-888-249-6189 [email protected] ou www.tsxtrust.com détenez vos actions de la TD par l'intermédiaire du système d'inscription direct aux États-Unis un dividende non reçu, un certificat d'actions perdu, une question de succession, un changement d'adresse au registre des actionnaires, l'élimination des envois en double aux actionnaires ou l'arrêt (ou la reprise) des envois de rapports annuels et trimestriels Coagent des transferts et agent comptable des registres : Computershare Trust Company, N.A.

P.O. Box 43006 Providence, RI 02940-3006, ou Computershare Trust Company, N.A. 150 Royall Street Suite 101 Canton, MA 02021 1-866-233-4836 Service ATS (pour malentendants) : 1-800-231-5469 Actionnaires à l'extérieur des États-Unis : 201-680-6578 Service ATS pour actionnaires à l'extérieur des États‑Unis : 201-680-6610 Demandes de renseignements par courriel : [email protected] Pour accéder à votre compte électronique :

www.computershare.com/investor détenez en propriété véritable des actions de la TD qui sont immatriculées au nom d'un intermédiaire, comme une banque, une société de fiducie, un courtier en valeurs mobilières ou une autre personne désignée vos actions de la TD, notamment des questions au sujet du plan de réinvestissement des dividendes et de l'envoi de documents aux actionnaires Votre intermédiaire

Pour toute autre question, les actionnaires peuvent communiquer avec le Service des relations avec les actionnaires de la TD par téléphone au 416‑944‑6367 ou au 1-866-756-8936, ou par courriel à l'adresse [email protected]. Veuillez prendre note qu'en nous faisant parvenir un courriel ou en nous laissant un message vocal, vous consentez à ce que nous transmettions votre demande aux personnes aptes à vous répondre.

Renseignements généraux

Produits et services : Communiquer avec TD Canada Trust, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 au 1-866-233-2323

En anglais : 1-866-567-8888

En cantonais/mandarin : 1-800-328-3698

Service de télécommunications à l'intention des malentendants : 1-800-361-1180

Site Web : www.td.com

Courriel : [email protected]

Accès aux documents sur les résultats trimestriels

Les investisseurs, médias et autres personnes intéressés peuvent accéder au présent communiqué de presse portant sur les résultats du deuxième trimestre, aux diapos sur les résultats, à l'information financière supplémentaire, ainsi qu'au rapport aux actionnaires, en consultant le site Web de la TD à l'adresse : www.td.com/francais/investisseurs.

Conférence téléphonique sur les résultats trimestriels

Le Groupe Banque TD tiendra une conférence téléphonique sur les résultats le 28 mai 2026, à Toronto, en Ontario. La conférence sera diffusée en webémission audio en direct sur le site Web de la TD à 9 h 30 HE. Au cours de la conférence téléphonique, des dirigeants de la TD présenteront les résultats financiers de la Banque pour le deuxième trimestre et tiendront des discussions portant sur les informations présentées. Une période de questions destinée aux analystes suivra. Il sera possible de consulter les documents accompagnant les exposés qui auront lieu pendant la conférence sur le site Web de la TD à l'adresse www.td.com/francais/investisseurs, le 28 mai 2026, avant le début de celle-ci. Une ligne téléphonique pour écoute seulement est ouverte au 416‑855‑9085 ou au 1-800-990-2777 (sans frais). Le code d'accès est le 62095#.

La version archivée de la webémission audio et des documents des exposés pourra être consultée à l'adresse www.td.com/francais/investisseurs. Il sera également possible d'écouter la conférence jusqu'à 23 h 59 HE, le 11 juin 2026, en composant le 289-819-1325 ou le 1‑888-660-6264 (sans frais). Le code d'accès est le 62095#.

À propos du Groupe Banque TD

La Banque Toronto-Dominion et ses filiales sont désignées collectivement par l'appellation Groupe Banque TD (la « TD » ou la « Banque »). La TD est la sixième banque en importance en Amérique du Nord en fonction de son actif et elle offre ses services à 28,1 millions de clients. Ces services sont regroupés dans quatre principaux secteurs qui exercent leurs activités dans plusieurs centres financiers dans le monde : Services bancaires personnels et commerciaux au Canada, y compris TD Canada Trust et Financement auto TD au Canada; Services bancaires aux États-Unis, y compris Financement auto TD aux États-Unis et Gestion de patrimoine TD aux États-Unis; Gestion de patrimoine et Assurance, y compris Gestion de patrimoine TD au Canada, Placements directs TD et TD Assurance; et Services bancaires de gros, y compris Valeurs Mobilières TD et TD Cowen. En outre, la TD figure parmi les principales banques numériques en Amérique du Nord, avec plus de 13 millions d'utilisateurs actifs du service mobile au Canada et aux États-Unis. Au 30 avril 2026, les actifs de la TD totalisaient 2,1 billions de dollars. La Banque Toronto‑Dominion est inscrite à la Bourse de Toronto et à la Bourse de New York sous le symbole « TD ».

SOURCE TD Bank Group

Pour plus de renseignements, communiquez avec : Brooke Hales, première vice-présidente, Relations avec les investisseurs, 416-307-8647, [email protected] ; Gabrielle Sukman, directrice principale, Affaires internes et publiques, 416-983-1854, [email protected]