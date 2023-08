TORONTO, le 23 août 2023 /CNW/ - Le Groupe Banque TD (la TD) (TSX : TD) (NYSE : TD) a le plaisir d'annoncer la nomination de John MacIntyre et de Keith Martell à son conseil d'administration.

« Nous sommes ravis d'accueillir John et Keith, qui possèdent une grande expertise dans le domaine de l'entreprise, des marchés financiers et du secteur bancaire », a déclaré Brian Levitt, président du conseil d'administration, Groupe Banque TD.

John MacIntyre

John intègre le conseil d'administration de la TD après une remarquable carrière de près de 30 ans comme dirigeant dans les marchés financiers et les fonds de capital-investissement. Il a cofondé Birch Hill Equity Partners Management Inc. (en 2005), ainsi que le groupe de capital-investissement du marché des moyennes entreprises au Canada, au sein de Capital TD.

John siège actuellement au conseil d'administration de Sport Maska Inc. - la société mère de CCM Hockey - et présidait auparavant celui de la Banque HomeEquity. Tout au long de sa carrière, il a également siégé au conseil de divers organismes à but non lucratif. Il préside à l'heure actuelle celui du YMCA de Toronto et est membre de celui de Our Children's Medicine, un organisme de bienfaisance enregistré qui aide les chercheurs d'emploi autochtones à trouver du travail.

John est titulaire d'un baccalauréat spécialisé en commerce de l'Université Queen's et détient le titre de Fellow de l'Institut des comptables agréés de l'Ontario et le titre d'expert en évaluation d'entreprise.

Keith Martell

Keith se joint au conseil d'administration de la TD après une impressionnante carrière de 27 ans à la Banque des Premières Nations du Canada (BPNC), dont il était dernièrement le président et chef de la direction. Keith est réputé pour son travail visant à mettre sur pied une institution financière s'adressant au marché des Autochtones et à favoriser le développement économique autochtone.

Avant de travailler pour la BPNC, Keith a passé 10 ans au sein du cabinet de comptables agréés KPMG, puis il a occupé le poste de directeur général des relations financières et fiscales de la Fédération des nations autochtones souveraines. Il siège actuellement aux conseils d'administration de Nutrien Ltd. et de USask Properties Investment Inc.

Keith est titulaire d'un baccalauréat en commerce et d'un doctorat honorifique en droit de l'Université de la Saskatchewan. Il détient le titre de Fellow de l'Institut des comptables agréés de l'Ontario (FCPA, FCA) et celui de gestionnaire financier autochtone certifié (CAFM).

Keith est membre de la Première Nation Waterhen Lake, en Saskatchewan.

Pour en savoir plus sur le conseil d'administration de la TD, rendez-vous sur le site : https://www.td.com/ca/fr/a-propos-de-la-td/profil-de-la-societe/membres-du-conseil-d-administration.

