La TD fixe une nouvelle cible en matière de finance durable et de décarbonisation de 500 milliards de dollars canadiens d'ici 2030

Elle publie de nouvelles cibles intermédiaires pour les émissions financées du champ d'application 3 à atteindre d'ici 2030 pour les secteurs de la fabrication automobile et de l'aviation

Elle annonce le lancement des parcours vers l'inclusion économique de la TD, qui axent les efforts sur l'amélioration de l'accès à l'emploi, au financement et au logement

TORONTO, le 16 mars 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, le Groupe Banque TD (la TD ou la Banque) a réaffirmé sa volonté de contribuer à un avenir inclusif et durable en fixant d'autres cibles intermédiaires à atteindre d'ici 2030 pour les émissions financées du champ d'application 3, ainsi qu'en présentant son nouveau cadre social : les parcours vers l'inclusion économique de la TD. Ces nouvelles initiatives sont comprises dans le Rapport ESG 2022 de la Banque, qui a été publié aujourd'hui avec le plan d'action sur les changements climatiques de 2022 et le rapport sur La promesse TD Prêts à agir 2022. Dans le cadre de ses efforts constants pour favoriser une croissance durable pour ses clients, les collectivités qu'elle sert et les économies qu'elle soutient, la TD a également annoncé une nouvelle cible de 500 milliards de dollars en matière de finance durable et de décarbonisation à atteindre d'ici 2030.

Au moyen de son plan d'action sur les changements climatiques, la Banque a étendu la déclaration de son empreinte d'émissions financées du champ d'application 3 afin d'inclure sept secteurs à forte intensité d'émissions de carbone et quatre catégories d'actifs du Partnership for Carbon Accounting Financials (PCAF), notamment ses portefeuilles de prêts aux entreprises, d'investissements figurant au bilan (p. ex. les actions inscrites et les obligations de sociétés), de prêts hypothécaires et de prêts pour véhicules motorisés. Le plan d'action fait également état des efforts continus de la Banque pour progresser vers ses objectifs de carboneutralité avec l'ajout d'un deuxième ensemble de cibles intermédiaires d'émissions financées du champ d'application 3 pour 2030 pour deux autres secteurs, soit ceux de la fabrication automobile et de l'aviation, ainsi qu'un suivi concernant ses cibles annoncées précédemment pour les secteurs de l'énergie et de la production d'électricité. La TD a accordé la priorité à ces secteurs dans le but de maximiser ses efforts en lien avec la décarbonisation. Des renseignements supplémentaires sur ces nouvelles cibles se trouvent dans le plan d'action sur les changements climatiques de la TD.

La TD estime que le financement durable et de la décarbonisation constitue un levier important pour soutenir sa stratégie ESG et son plan d'action sur les changements climatiques, dont l'objectif est d'atteindre des émissions de gaz à effet de serre nettes nulles pour ses activités d'exploitation et de financement d'ici 2050. La TD prévoit rendre compte annuellement, sur une base cumulative, de ses progrès vers l'atteinte de la cible en matière de finance durable et de décarbonisation.

« Nous avons un rôle crucial à jouer dans l'économie et la société, à la fois à titre d'institution financière, d'exploitant d'entreprise, d'entreprise citoyenne et d'employeur, a déclaré Janice Farrell Jones, première vice-présidente, Développement durable et Responsabilité sociale. Notre série de rapports sur les enjeux EGS de 2022 explique comment la TD participe à la résolution des défis associés à la transition vers une économie à faibles émissions de carbone et contribue à bâtir une société plus inclusive pour les collectivités où elle exerce ses activités. Les cibles intermédiaires additionnelles pour les émissions financées et la nouvelle cible en matière de finance durable et de décarbonisation annoncées aujourd'hui sont deux autres exemples de la manière dont nous intégrons les enjeux ESG à nos activités et soutenons nos clients. »

L'inclusion financière et économique est depuis longtemps au cœur des priorités de la TD en matière de développement durable. En s'appuyant sur cette base, la Banque franchit une autre étape grâce aux parcours vers l'inclusion économique de la TD et concentre ses efforts dans trois domaines dans lesquels elle estime avoir les connaissances et les ressources nécessaires pour faire avancer les choses : l'accès à l'emploi, l'accès au financement et l'accès au logement. Les parcours vers l'inclusion économique de la TD mettront l'accent sur les efforts de la Banque pour intégrer davantage les facteurs sociaux à ses activités, renforcer un élément qui constitue depuis longtemps une priorité pour la TD - la diversité et l'inclusion - et consolider son engagement à créer des possibilités pour tous les membres des collectivités où elle est présente. Le Rapport ESG 2022 souligne les efforts déployés au cours de la dernière année et donne un aperçu des domaines d'intervention pour 2023 et après. La TD fera état de ses progrès dans le Rapport ESG 2023, qui sera publié au printemps 2024.

Voici les faits saillants de la série de rapports sur les enjeux ESG de 2022 :

Le respect de son engagement à doubler la représentation des Noirs aux postes de direction d'ici la fin de 2022 et d'augmenter la représentation de Noirs, d'Autochtones et de membres de groupes minoritaires aux postes de vice-présidence et d'échelons supérieurs d'ici 2025.

d'augmenter la représentation de Noirs, d'Autochtones et de membres de groupes minoritaires aux postes de vice-présidence et d'échelons supérieurs d'ici 2025. Au cours de la dernière année, la participation de 339 000 personnes à des initiatives de littératie financière soutenues par la TD, au Canada et aux États-Unis.

et aux États-Unis. Le lancement d'un nouveau programme de certification pour les entreprises détenues par des réfugiés, de concert avec le Canadian Aboriginal and Minority Supplier Council et Tent Partnership for Refugees.

Le versement de 147 millions de dollars à des organismes à but non lucratif en 2022 partout où la TD est présente dans le monde, en vue d'atteindre son objectif philanthropique d'un milliard de dollars d'ici 2030.

La collecte de plus de 24 millions de dollars dans le cadre des campagnes de dons des employés en Amérique du Nord pour soutenir les organismes de bienfaisance au Canada et aux États-Unis.

et aux États-Unis. Plus de 4 300 collègues du Réseau de La promesse TD Prêts à agir dans le monde ont fait plus de 90 000 heures de bénévolat pour le mieux-être de leur collectivité.

La série de rapports sur les enjeux ESG de 2022 comprend le Rapport ESG, le plan d'action sur les changements climatiques, la méthodologie liée à la cible en matière de finance durable et de décarbonisation et le rapport sur La promesse TD Prêts à agir. Pour consulter ces rapports, rendez-vous au: https://www.td.com/ca/fr/a-propos-de-la-td/aux-investisseurs/rapports-enjeux-environnementaux-sociaux-gouvernance.

À propos du Groupe Banque TD

La Banque Toronto-Dominion et ses filiales sont désignées collectivement par l'appellation Groupe Banque TD (la « TD » ou la « Banque »). La TD est la cinquième banque en importance en Amérique du Nord en fonction de son actif et elle offre ses services à plus de 27 millions de clients. Ces services sont regroupés dans quatre principaux secteurs qui exercent leurs activités dans plusieurs centres financiers dans le monde : Services bancaires personnels et commerciaux au Canada, y compris TD Canada Trust et Financement auto TD au Canada; Services de détail aux États-Unis, y compris TD BankMD, America's Most Convenient BankMD, Financement auto TD aux États-Unis, Gestion de patrimoine TD aux États-Unis et une participation dans The Charles Schwab Corporation; Gestion de patrimoine et Assurance, y compris Gestion de patrimoine TD au Canada, Placements directs TD et TD Assurance; et Services bancaires de gros, y compris Valeurs Mobilières TD. En outre, la TD figure parmi les principales sociétés de services financiers en ligne du monde, avec plus de 15 millions de clients actifs du service en ligne et du service mobile. Au 31 janvier 2023, les actifs de la TD totalisaient 1,9 billion de dollars. La Banque Toronto-Dominion est inscrite à la Bourse de Toronto et à la Bourse de New York sous le symbole « TD ».

Mise en garde à l'égard des énoncés prospectifs

La Banque (comme elle est définie dans le présent document) n'a pas l'obligation, en vertu des lois canadiennes ou américaines sur les valeurs mobilières, de préparer ou de déposer un tel document, et les renseignements contenus dans le présent document ne doivent pas nécessairement être interprétés comme ayant le caractère significatif des informations à fournir dans les documents déposés aux termes des lois sur les valeurs mobilières.

De plus, de temps à autre, la Banque fait des énoncés prospectifs, écrits et verbaux, y compris dans le présent document, d'autres documents déposés auprès des organismes de réglementation canadiens ou de la Securities and Exchange Commission des États-Unis (la SEC) et d'autres communications. En outre, des représentants de la Banque peuvent formuler verbalement des énoncés prospectifs aux analystes, aux investisseurs, aux médias et à d'autres personnes. Tous ces énoncés sont faits conformément aux dispositions d'exonération et se veulent des énoncés prospectifs aux termes de la législation en valeurs mobilières applicable du Canada et des États-Unis, notamment de la Private Securities Litigation Reform Act of 1995 des États-Unis. Les énoncés prospectifs comprennent, entre autres, les énoncés figurant dans le présent document au sujet des objectifs de rendement financier, de la vision et des objectifs stratégiques de la Banque, ainsi que des répercussions et des objectifs sociaux, économiques, environnementaux et de gouvernance de la Banque, y compris les cibles de réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) de la Banque et sa position sur le charbon thermique. Les énoncés prospectifs se reconnaissent habituellement à l'emploi de termes et expressions comme « objectif », « cible », « croire », « prévoir », « anticiper », « avoir l'intention de », « estimer », « planifier » et « pouvoir » et de verbes au futur ou au conditionnel.

De par leur nature, ces énoncés prospectifs obligent la Banque à formuler des hypothèses et sont assujettis à des risques et incertitudes, généraux ou spécifiques. Particulièrement du fait de l'incertitude quant à l'environnement physique et financier, à la conjoncture économique, au climat politique et au cadre réglementaire, ces risques et incertitudes - dont bon nombre sont indépendants de la volonté de la Banque et dont les répercussions peuvent être difficiles à prévoir - peuvent faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement de ceux avancés dans les énoncés prospectifs. Les facteurs de risque qui pourraient entraîner, isolément ou collectivement, de tels écarts incluent les risques, notamment, stratégiques, de crédit, de marché (y compris le risque de position sur titres de participation, le risque sur marchandises, le risque de change, le risque de taux d'intérêt et le risque associé aux écarts de taux), d'exploitation (y compris les risques liés à la technologie, à la cybersécurité et à l'infrastructure), de modèle, d'assurance, de liquidité, d'adéquation des fonds propres, ainsi que les risques juridiques, réglementaires et liés à la conduite, d'atteinte à la réputation, environnementaux et sociaux, et les autres risques. Ces facteurs de risque comprennent notamment les répercussions économiques, financières et autres d'une pandémie comme la pandémie de COVID-19; la conjoncture économique et commerciale dans les régions où la Banque exerce ses activités; le risque géopolitique; la capacité de la Banque à mettre en œuvre ses stratégies à long terme et ses principales priorités stratégiques à court terme, notamment réaliser des acquisitions et des ventes, fidéliser la clientèle et élaborer des plans stratégiques; les risques liés à la technologie et à la cybersécurité (y compris les cyberattaques ou les violations des données) visant la technologie informatique, Internet, les systèmes d'accès au réseau ou les autres systèmes ou services de communications voix-données de la Banque; le risque de modèle; la fraude à laquelle la Banque est exposée; le défaut de tiers de se conformer à leurs obligations envers la Banque ou ses sociétés affiliées, notamment relativement au traitement et au contrôle de l'information et d'autres risques découlant de l'utilisation par la Banque de fournisseurs de services tiers; l'incidence de la promulgation de nouvelles lois et de nouveaux règlements et de la modification des lois et des règlements actuels ou de leur application, y compris, sans s'y restreindre, les lois fiscales, les lignes directrices en matière d'information sur les fonds propres, les directives réglementaires en matière de liquidité et le régime de recapitalisation interne de la Banque; la surveillance réglementaire et le risque de conformité; la concurrence accrue exercée par les sociétés établies et les nouveaux venus (y compris de la concurrence d'entreprises de technologie financière et autres grands concurrents technologiques); l'évolution des attitudes des consommateurs et des technologies perturbatrices; l'exposition aux litiges et aux affaires réglementaires d'envergure; la capacité de la Banque de recruter, former et maintenir en poste des talents clés; les changements apportés aux notations de crédit de la Banque; les variations des taux de change et d'intérêt (y compris la possibilité de taux d'intérêt négatifs); l'augmentation des coûts de financement et de la volatilité des marchés causée par l'illiquidité des marchés et la concurrence pour l'accès au financement; le risque de transition du taux interbancaire offert (IBOR); les estimations comptables critiques et les changements apportés aux normes, politiques et méthodes comptables utilisées par la Banque; les crises d'endettement potentielles et existantes à l'échelle internationale; le risque environnemental et social (y compris les changements climatiques); et l'occurrence d'événements catastrophiques naturels et autres que naturels et les demandes d'indemnisation qui en découlent. Par ailleurs, de plus amples renseignements sur les hypothèses, les risques, les incertitudes et d'autres facteurs qui ont une incidence sur les cibles d'émissions de GES de la Banque, sur la position de la Banque à l'égard du charbon thermique et sur la cible de la Banque en matière de finance durable et de décarbonisation peuvent être trouvés ici : Mise en garde à l'égard de la divulgation des cibles d'émissions, Mise en garde à l'égard de la position sur le charbon thermique et Mise en garde à l'égard de la divulgation de la cible en matière de finance durable et de décarbonisation.

La Banque avise le lecteur que la liste qui précède n'est pas une liste exhaustive de tous les facteurs de risque possibles et que d'autres facteurs pourraient également avoir une incidence négative sur les résultats de la Banque. Pour de plus amples renseignements, reportez-vous à la section « Facteurs de risque et gestion des risques » du rapport de gestion de 2022, telle qu'elle peut être mise à jour dans les rapports aux actionnaires trimestriels déposés par la suite et dans les communiqués (le cas échéant) relatifs à tout événement ou à toute transaction dont il est question aux rubriques « Acquisitions importantes » ou « Événements importants et postérieurs à la date de clôture et acquisitions en cours » dans le rapport de gestion pertinent, lesquels peuvent être consultés sur le site Web www.td.com/fr. Le lecteur doit examiner ces facteurs attentivement, ainsi que d'autres incertitudes et événements possibles, de même que l'incertitude inhérente aux énoncés prospectifs, avant de prendre des décisions à l'égard de la Banque. Il ne doit pas se fier indûment aux énoncés prospectifs de la Banque.

Les hypothèses économiques importantes qui étayent les énoncés prospectifs figurant dans le présent document sont décrites dans le rapport de gestion de 2022 de la Banque à la rubrique « Sommaire et perspectives économiques », aux rubriques « Principales priorités pour 2023 » et « Contexte d'exploitation et perspectives » pour les secteurs Services bancaires personnels et commerciaux au Canada, Services de détail aux États-Unis, Gestion de patrimoine et TD Assurance et Services bancaires de gros, et à la rubrique « Réalisations en 2022 et orientation pour 2023 » pour le secteur Siège social, telles qu'elles peuvent être mises à jour dans les rapports aux actionnaires trimestriels déposés par la suite.

Tout énoncé prospectif contenu dans le présent document représente l'opinion de la direction uniquement à la date des présentes et est communiqué afin d'aider les actionnaires de la Banque et les analystes à comprendre la situation financière, les objectifs, les priorités et le rendement financier prévu de la Banque aux dates indiquées et pour les périodes closes à ces dates, et peut ne pas convenir à d'autres fins. Le présent document ne doit pas être utilisé comme base pour négocier des titres de la Banque ou prendre n'importe quelle autre décision de placement. Ce document ne constitue pas un conseil d'ordre financier, juridique ou fiscal ni un conseil en placement, de professionnel ou d'expert. Aucune assurance ni aucune garantie, expresse ou implicite, n'est ou ne sera donnée relativement à l'exactitude, à la fiabilité ou à l'exhaustivité de l'information contenue aux présentes. La Banque n'effectuera pas de mise à jour de quelque énoncé prospectif, écrit ou verbal, qu'elle peut faire de temps à autre directement ou indirectement, à moins que la législation en valeurs mobilières applicable ne l'exige.

Toute mention des termes « placement durable », « finance durable », « ESG », « carboneutralité », « émissions nettes nulles » ou des termes semblables dans le présent document est destinée à faire référence aux critères définis en interne par la Banque et non à une définition réglementaire propre à un territoire qui pourrait exister.

SOURCE TD Bank Group

Renseignements: Leslie O'Leary, Directrice principale, Affaires internes et publiques, Groupe Banque TD, [email protected]