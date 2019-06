Le Grand Quai du Port de Montréal lance sa programmation estivale gratuite !

Pique-niques nautiques, soirées feux d'artifice et animation tout l'été

MONTRÉAL, le 26 juin 2019 /CNW Telbec/ - Après avoir inauguré en grand ses nouvelles installations l'an dernier, le Grand Quai du Port de Montréal lance sa saison estivale 2019 avec une programmation gratuite et plein d'activités pour toute la famille. Au programme : des soirées feux d'artifice, des animations variées et les tout nouveaux Pique-niques nautiques !

Programmation complète

Les Pique-niques nautiques

LA nouveauté de l'été au Grand Quai ! Les dimanches 14 juillet et 25 août, le Grand Quai propose deux journées complètes d'activités aux saveurs maritimes, conçues pour tous les publics. Et c'est gratuit !

Place des commencements au bout du Grand Quai, de 10 h à 16 h

Voile mobile

Dans le bassin Alexandra, Voile Québec sera présent pour offrir des ateliers d'initiation pour adultes et enfants à la voile. Pour l'occasion, l'escouade de Voile mobile sera de passage avec ses six bateaux Outsider, des petits dériveurs conçus pour être stables, sécuritaires et facilement accessibles au grand public. Une belle occasion de découvrir ce sport !

À petits pieds marins

Venez vivre une expérience piratesque d'un jour. Avec une approche ludique, comique, parfois totalement loufoque, les familles sont invitées à ouvrir toute grande une porte sur l'expérience de la piraterie.

Animation pour la famille

Sculpteur de ballons, maquillage à thématique maritime, jeux gonflables et plusieurs autres découvertes pour tous les goûts sont proposés.

Les trucs du métier

Les marins du Port de Montréal et les cadets de la marine royale canadienne 188 Trafalgar sont sur place pour offrir des activités ludiques en lien avec l'univers maritime : ateliers de nœuds, initiation à l'alphabet marin, œuvre collectrice et bien plus.

Contes, légendes et chants de marins

Des histoires de pirates, de monstres marins, d'îles enfouies et de trésors cachés… Les profondeurs sous-marines recèlent de mille et une histoires fascinantes ! Petits et grands sont invités à embarquer dans un voyage aux confins de l'imagination.

Port en ville

Notre conteneur Port en ville, dont l'objectif est de familiariser le public avec les opérations portuaires, s'installe au Grand Quai ! On y trouve un jeu, des gâteries en vrac et une multitude d'informations sur le Port de Montréal et ses activités.

De plus, des kiosques de nourriture et des camions de rue seront sur place et de nombreux tirages pour diverses activités du Vieux-Port seront proposés. À gagner : des croisières AML, des entrées au musée Marguerite-Bourgeoys, SOS Labyrinthe, Voiles en voiles et plus encore !

Soirées feux d'artifice

La Place des commencements et sa pelouse légèrement inclinée au bout du quai offrent un espace parfait pour profiter de l'International des Feux Loto-Québec. Pour l'occasion, la musique officielle est diffusée sur haut-parleurs et des chaises Adirondack et des tables de pique-nique sont disponibles sur place. De plus, des prestations de danse, de cirque et de musique par des artistes seront présentées les soirs de feux !

21 h à 22 h : animation conçue autour de la thématique des feux

22 h à 22 h 30 : feux d'artifice et musique officielle

Activités en continu

Tout l'été, plusieurs activités et installations sont proposées gratuitement et en tout temps :

Notre piano public est de retour !

Sur la Promenade d'Iberville (toit vert), notre piano est accessible à tous. C'est l'occasion de laisser libre cours à sa créativité et à ses talents de pianiste ! Le piano sera fermé lorsque les probabilités de précipitation dépasseront 40 %.

Le Centre d'interprétation portuaire

L'exposition permanente Histoire de navires offre une incursion au cœur de la riche histoire portuaire de Montréal à travers des modèles réduits de navires et une grande murale explicative. Heures d'ouverture prolongées du mercredi au dimanche de 11 h à 18 h.

Croisières AML

Découvrez la métropole à partir du fleuve avec les croisières guidées, les croisières-brunchs et les soupers-croisières de AML.

Croisières internationales

La Promenade d'Iberville reste meilleur endroit en ville pour observer ces géants de la mer de passage à Montréal ! Pour connaître l'horaire détaillé des arrivées et des départs de navires, consultez notre page web.

Grand Quai du Port de Montréal

200, rue de la Commune Ouest

Heures d'ouverture : 7 h à 23 h

Stationnement payant disponible sur place

port-montreal.com/fr/grand-quai.html

https://www.facebook.com/PortMontreal

https://www.instagram.com/portmtl/

À propos du Port de Montréal

Exploité par l'Administration portuaire de Montréal (APM), le Port de Montréal est le 2e plus important port au Canada et un centre de transbordement diversifié qui traite tous les types de marchandises : conteneurisées et non conteneurisées, vrac liquide et vrac solide. Seul port à conteneurs au Québec, il est un port de destination desservi par les plus grandes lignes maritimes au monde. Il est également une plaque tournante intermodale, dont l'offre de service est unique en Amérique du Nord, qui possède son propre réseau de chemin de fer directement sur les quais, relié aux deux réseaux ferroviaires pancanadiens. L'APM exploite aussi un terminal de croisières et un centre d'interprétation portuaire.

L'APM intègre les volets économique, social et environnemental dans ses démarches d'entreprise. Cet engagement est encadré dans une politique de développement durable, dont les principes directeurs visent l'implication, la coopération et la transparence. L'activité portuaire soutient 19 000 emplois et génère des retombées économiques de l'ordre de 2,6 milliards de dollars par année.

