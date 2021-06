En 1963, le géant surréaliste Salvador Dali explorait l'univers littéraire de la Divine Comédie de Dante, de l'Enfer au Paradis en passant par le Purgatoire, à travers 101 œuvres. Présentée en première mondiale à Montréal, l'exposition Divina Dali revisite cette rencontre au sommet entre deux artistes légendaires dans une expérience immersive et monumentale, conçue par La Girafe en feu

Du 16 juillet au 31 octobre 2021 au Grand Quai du Port de Montréal. Pour plus d'information et l'achat de billets : https://divinadali.com/

Une nouvelle installation ludique et interactive : les Rames lumineuses

Envie de vous lancer un défi divertissant et rassembleur ? Grâce à cette installation qui allie mouvement et lumière, l'espace public s'anime et s'illumine au gré de la participation des visiteurs.

Réalisée par 4éléments, entreprise montréalaise spécialisée dans la gamification, les Rames lumineuses offrent une expérience dynamique accessible à tous. Seul ou en groupe, on embarque à bord et on rame avec un objectif : se rendre dans un prochain port ! Des capteurs mesurent l'effort de groupe et la distance parcourue virtuellement. L'installation est située sur la place des Commencements.

Des espaces de détente au bord de l'eau

Après plusieurs mois de fermeture en raison des travaux en cours pour la construction de la tour d'observation du Grand Quai, la place des Commencements rouvre au public dès le vendredi 18 juin.

Un espace de verdure au bord de l'eau, avec des chaises Adirondack pour profiter pleinement de l'été !

Tous les jours de 7 h à 23 h. Pour plus d'information, visitez notre site web.

À ne pas manquer : du tout nouveau mobilier urbain à tester sur le toit vert ! En prime : la vue sur le fleuve, ainsi qu'une ligne du temps sur l'histoire du Port de Montréal à découvrir sur la promenade.

Pour casser la croûte, des camions-restaurants seront aussi présents dans l'allée centrale.

Reprise des activités des croisières AML

Dès le 19 juin, les croisières AML reprennent leurs activités ! Soupers-croisière, croisières guidées et croisières-brunch font partie de l'offre estivale. Pour en savoir plus : croisieresaml.com.

À venir d'ici quelques mois : la Tour du Port de Montréal

Le site du Grand Quai se prépare activement à accueillir un nouveau monument signature : une tour d'observation de 65 mètres, entièrement vitrée. À la clé : la plus belle vue sur la ville ! Les travaux avancent vite et l'ouverture officielle est prévue cet hiver. Pour en savoir plus, visitez notre site web.

À propos du Port de Montréal

Exploité par l'Administration portuaire de Montréal (APM), le Port de Montréal est le 2e plus important port au Canada et un centre de transbordement diversifié qui traite tous les types de marchandises : conteneurisées et non conteneurisées, vrac liquide et vrac solide. Seul port à conteneurs au Québec, il est un port de destination desservi par les plus grandes lignes maritimes au monde. Il est également une plaque tournante intermodale, dont l'offre de service est unique en Amérique du Nord, qui possède son propre réseau de chemin de fer directement sur les quais, relié aux deux réseaux ferroviaires pancanadiens. L'APM exploite aussi un terminal de croisières et un centre d'interprétation portuaire.

L'APM intègre les volets économique, social et environnemental dans ses démarches d'entreprise. Cet engagement est encadré dans une politique de développement durable, dont les principes directeurs visent l'implication, la coopération et la transparence. L'activité portuaire soutient 19 000 emplois et génère des retombées économiques de l'ordre de 2,6 milliards de dollars par année.

SOURCE Administration Portuaire de Montréal

Renseignements: Mélanie Nadeau, Directrice des communications, Administration portuaire de Montréal, [email protected], Téléphone : 514 283-1385

Liens connexes

https://www.port-montreal.com/