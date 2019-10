Le Grand parc de l'Ouest - Acquisition de milieux naturels à Sainte-Anne-de-Bellevue : un premier pas dans la concrétisation du Grand parc de l'Ouest

MONTRÉAL, le 16 oct. 2019 /CNW Telbec/ - Le comité exécutif de la Ville de Montréal a approuvé aujourd'hui l'achat de 9,8 hectares de milieux naturels situés à Sainte-Anne-de-Bellevue pour un montant de 5,1 M$. La nouvelle acquisition, qui appartient à Développement immobilier Grilli, fera partie du Grand parc de l'Ouest. Les terrains sont situés à proximité du chemin de l'Anse-à-l'Orme.

« C'est avec fierté que nous annonçons aujourd'hui une première acquisition pour le Grand parc de l'Ouest. Cet achat de milieux naturels de grande qualité s'inscrit dans notre vision de protéger ce magnifique espace vert. Par ce geste, nous contribuons au maintien et à l'épanouissement de la biodiversité tout en nous assurant de pouvoir livrer un grand parc unique qui contribuera à la qualité de vie de la population de l'agglomération montréalaise », a déclaré la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

« L'annonce d'aujourd'hui marque la conclusion, avec succès, d'une nouvelle étape d'un dossier sur lequel nous avons mis beaucoup d'énergie au cours des dernières années. La préservation et la mise en valeur de nos milieux naturels s'inscrit dans notre vision d'offrir un milieu de vie de qualité à nos concitoyennes et concitoyens. Je suis fière que nous soyons un partenaire important dans la réalisation de ce projet et je me réjouis de voir que c'est ici, à Sainte-Anne-de-Bellevue, que le plus grand parc urbain du Canada verra le jour », a déclaré Paola Hawa, maire de Sainte-Anne-de-Bellevue.

Rappelons que c'est en août 2019 que la Ville de Montréal a annoncé la création du plus grand parc urbain du Canada, le Grand parc de l'Ouest. Avec plus de 3 000 hectares de superficie, celui-ci regroupe les parcs-nature de l'Anse-à-l'Orme, du Bois-de-L'Île-Bizard, du Bois-de-la-Roche, du Cap-Saint-Jacques et des Rapides-du-Cheval-Blanc, en plus d'inclure différents secteurs d'intérêt à des fins de grands parcs.

