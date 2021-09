Dans les semaines précédant le Grand McDon, les clients pourront se procurer en restaurant des cœurs numériques du Grand McDon moyennant un don de 2 $. Ces cœurs sont accompagnés d'une vidéo de remerciement de la part d'une personnalité sportive, d'une célébrité ou d'une famille de l'OMRM du Canada . Les clients auront également la possibilité d'ajouter une paire de chaussettes Grand McDon x Peace Collective à leur Trio contre un don de 5 $.

Citations

« Nous sommes heureux du retour du Grand McDon cette année, et enchantés d'offrir à nos clients plus de façons que jamais de démontrer leur appui, a affirmé Jacques Mignault, président et chef de la direction, Les Restaurants McDonald du Canada Limitée. Les familles et les collectivités sont au cœur des valeurs de base de McDonald's, et le Grand McDon nous permet de continuer d'apporter notre soutien à l'OMRM à l'échelle du pays, puisque chaque achat effectué le jour du Grand McDon vient directement en aide aux familles canadiennes dans le besoin. »

« Le soutien démontré le jour du Grand McDon, de même que ses rejaillissements, sont tout à fait remarquables. Qu'il s'agisse des franchisés, des équipiers ou des clients, nous sommes extrêmement reconnaissants envers nos collectivités qui s'unissent pour soutenir l'OMRM dans sa mission de garder les familles ensemble et à proximité des soins dont leur enfant malade a besoin, a déclaré Cathy Loblaw, présidente et chef de la direction de l'OMRM du Canada. Nous devons continuer jusqu'à ce que toutes les familles dans le besoin puissent bénéficier du confort et du soutien de l'OMRM. Chaque année, des milliers de familles ne se rendent pas au-delà de nos listes d'attente. Grâce à la générosité des Canadiens lors du Grand McDon, nous pouvons aider encore plus de familles au moment où elles en ont le plus besoin. »

Faits

Le Grand McDon est la plus importante collecte de fonds communautaire annuelle de McDonald's du Canada .

est la plus importante collecte de fonds communautaire annuelle de McDonald's du . Le Grand McDon a été créé en 1977 par McDonald's du Canada et George Cohon , fondateur de l'OMRM du Canada .

a été créé en 1977 par McDonald's du et , fondateur de l'OMRM du . Les 16 Manoirs Ronald McDonald et les 17 Salles familiales Ronald McDonald au Canada offrent un toit aux familles forcées de se déplacer pour les traitements de leur enfant malade.

au offrent un toit aux familles forcées de se déplacer pour les traitements de leur enfant malade. L'OMRM vient en aide à plus de 26 000 familles provenant de plus de 3 400 collectivités chaque année.

En 2019, avec l'aide de ses franchisés, de ses équipes en restaurant et de ses clients, McDonald's a récolté plus de 6,5 millions de dollars le jour du Grand McDon. En 2021, McDonald's du Canada espère battre ce record et faire de ce Grand McDon le plus réussi à ce jour en faisant don pour la première fois d'une partie des recettes provenant de la vente de tous les produits.

La tenue du Grand McDon en 2020 a été annulée en raison de la pandémie, mais cette année, McDonald's du Canada ramène l'événement avec style. Quoi de mieux pour annoncer le retour du Grand McDon qu'une saine compétition menée par des personnalités canadiennes connues?

McDonald's du Canada a fait appel à des capitaines régionaux pour rallier leur collectivité et motiver la population à participer. L'objectif : faire du Grand McDon 2021 le plus important de l'histoire. Bien que l'événement ait une allure quelque peu différente cette année, il n'y a jamais eu autant de manières d'apporter son soutien. Les Canadiens pourront suivre le parcours de leur capitaine sur les médias sociaux pour savoir quelle région est en tête.

Capitaines régionaux

C.-B. : Bo Horvat

Puisque Bo est capitaine des Canucks de Vancouver , ce rôle est taillé sur mesure pour lui! Père d'un enfant, Bo est un supporteur de longue date de l'OMRM par le biais de l'initiative Horvat's Heroes.

, ce rôle est taillé sur mesure pour lui! Père d'un enfant, Bo est un supporteur de longue date de l'OMRM par le biais de l'initiative Horvat's Heroes. Prairies : Cassie Campbell

Ancienne hockeyeuse maintenant animatrice à Sportsnet et première ambassadrice nationale de l'OMRM, Cassie incarne les valeurs de base du Grand McDon et s'efforce d'aider les familles de l'OMRM dans le besoin, en contribuant notamment à différents programmes de repas.

Ontario : Natalie Spooner

Natalie a évolué au sein de l'équipe nationale canadienne de hockey féminin et a apporté son soutien à de nombreux organismes de bienfaisance, plus spécialement ceux qui encouragent les jeunes hockeyeuses à réaliser leurs rêves sportifs.

Québec :

Mitsou Gélinas



Mitsou, personnalité médiatique bien connue, est rédactrice en chef du magazine qu'elle a fondé. Au cours de sa carrière, elle a apporté son soutien à bon nombre d'organismes de bienfaisance et a appuyé la campagne de mission de l'OMRM plus tôt cette année.



Patrick Langlois



Patrick est un animateur radio bien connu que l'on peut entendre sur les ondes de WKND 99,5, une station de Montréal. Père de deux jeunes enfants, il est un précieux atout pour l'OMRM et la campagne du Grand McDon puisqu'il s'implique activement auprès de différents organismes de bienfaisance pour enfants.



Isabelle Racicot



Isabelle est une animatrice à la radio et à la télé qui cumule plus de 20 ans de métier. Elle travaille en français et en anglais et est lauréate de plusieurs prix aux Sounds of Blackness Awards , au Québec. Elle cadre bien avec la campagne du Grand McDon puisqu'elle prête souvent sa voix à des causes qui lui tiennent à cœur.

, au Québec. Elle cadre bien avec la campagne du Grand McDon puisqu'elle prête souvent sa voix à des causes qui lui tiennent à cœur. Provinces de l'Atlantique : Jill Saulnier

Jill évolue présentement au sein de l'équipe montréalaise de la Professional Women's Hockey Players Association. Elle a remporté la médaille d'or au championnat du monde féminin de 2021 et la médaille d'argent aux Jeux olympiques de 2018. Le Grand McDon et l'OMRM occupent une place de choix dans son cœur, et c'est pourquoi Jill leur donne de son temps et de son argent.

À propos de l'Œuvre des Manoirs Ronald McDonaldMD du Canada (OMRMMD du Canada)

Au Canada, 65 % des familles vivent à l'extérieur des villes ayant un hôpital pour enfants et doivent se déplacer pour les traitements médicaux lorsque leur enfant est gravement malade. Chaque année, par ses programmes, le réseau de l'OMRM au Canada contribue à garder plus de 26 000 familles au chevet de leur enfant malade et à leur fournir l'aide dont elles ont besoin. Les 16 Manoirs Ronald McDonald offrent un deuxième chez-soi aux familles dont l'enfant est traité dans un hôpital à proximité. Les 17 Salles familiales Ronald McDonald, quant à elles, offrent aux familles une oasis de paix et de détente dans l'enceinte même de l'hôpital. Pour obtenir plus de renseignements, rendez-vous sur omrmcanada.ca.

Au sujet de McDonald's du Canada

En 1967, le Canada accueillait son premier restaurant McDonald's à Richmond, en Colombie-Britannique. Aujourd'hui, Les Restaurants McDonald du Canada Limitée fait partie de la fibre canadienne, accueillant près de trois millions de clients chaque jour. Près de 100 000 personnes travaillent chez McDonald's d'un bout à l'autre du pays, dans les restaurants de franchisés et les restaurants de la compagnie. Ce sont plus de 90 % des 1 400 restaurants de McDonald's du Canada qui sont détenus et gérés par des entrepreneurs locaux et indépendants. Sur des achats alimentaires totalisant près d'un milliard de dollars, McDonald's s'approvisionne à plus de 85 % auprès de fournisseurs canadiens. Pour obtenir de plus amples renseignements sur McDonald's du Canada, rendez-vous à mcdonalds.ca.

