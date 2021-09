Les plus de 4,5 millions de dollars recueillis viendront en aide à des familles canadiennes comptant un enfant malade, qui pourront ainsi profiter d'un toit où rester ensemble pendant les séjours à l'hôpital, ainsi qu'à d'autres organismes locaux de bienfaisance pour enfants. Les fonds recueillis lors du Grand McDon s'ajoutent au 1,9 million de dollars amassé dans le cadre du programme « Plus que des frites pour l'OMRM » plus tôt cette année; preuve de l'esprit de partage, de solidarité et de générosité qui habite les Canadiens et Canadiennes partout au pays.

« Le montant amassé lors du Grand McDon de cette année est tout simplement remarquable, mentionne Jacques Mignault, président et chef de la direction de McDonald's du Canada. Je tiens à remercier nos formidables clients, équipes en restaurant, franchisés et partenaires fournisseurs de partout au pays pour leur soutien indéfectible. Nous sommes reconnaissants et comblés de pouvoir agir concrètement pour aider les merveilleuses familles de nos collectivités. »

Cette année, les façons de contribuer à la bonne cause étaient plus nombreuses que jamais. Pour la première fois, une partie des recettes de tous les articles au menu vendus dans les restaurants participants était versée à l'Œuvre des Manoirs Ronald McDonald (OMRM) et à des organismes de bienfaisance pour enfants locaux.

Les fonds amassés viennent en aide à des familles comme les Hillier, qui ont séjourné 212 nuits à l'OMRM de Toronto pendant que leur fils Adam se trouvait à l'unité néonatale de soins intensifs en attente d'une œsophagectomie.

« Le Grand McDon occupe une place très importante dans le cœur des Canadiens et Canadiennes, et nous leur sommes extrêmement reconnaissants de la générosité dont ils ont fait preuve cette année, ajoute Cathy Loblaw, présidente et chef de la direction de l'Œuvre des Manoirs Ronald McDonald du Canada. Les franchisés, équipes en restaurant et clients de McDonald's d'un bout à l'autre du pays se sont de nouveau rassemblés pour soutenir les familles de nos collectivités. Les fonds recueillis cette année lors du Grand McDon permettront à des familles de rester ensemble et à proximité des soins dont leur enfant a besoin. À toute la population canadienne, merci! »

Faits :

Le Grand McDon est la plus importante activité de bienfaisance communautaire annuelle de McDonald's du Canada .

est la plus importante activité de bienfaisance communautaire annuelle de McDonald's du . Le Grand McDon a été créé en 1977 par McDonald's du Canada et George Cohon , fondateur de l'OMRM du Canada .

a été créé en 1977 par McDonald's du et , fondateur de l'OMRM du . Les fonds amassés lors du Grand McDon sont essentiels pour assurer la survie des programmes de l'OMRM du Canada qui viennent en aide aux familles d'enfant malade.

qui viennent en aide aux familles d'enfant malade. Les 16 Manoirs Ronald McDonald et les 17 Salles familiales Ronald McDonald au Canada offrent un toit aux familles forcées de se déplacer pour les traitements de leur enfant malade.

À propos de l'Œuvre des Manoirs Ronald McDonaldMD du Canada (OMRMMD du Canada)

Au Canada, 65 % des familles vivent à l'extérieur des villes ayant un hôpital pour enfants et doivent se déplacer pour obtenir des traitements médicaux lorsque leur enfant est gravement malade. Chaque année, les divers programmes de l'OMRM au Canada aident plus de 26 000 familles à rester au chevet de leur enfant malade, près des soins requis. Les 16 Manoirs Ronald McDonald offrent un deuxième chez-soi aux familles dont l'enfant est traité dans un hôpital à proximité. Les 17 Salles familiales Ronald McDonald, quant à elles, offrent aux familles une oasis de paix et de détente dans l'enceinte même de l'hôpital. Pour obtenir plus de renseignements, rendez-vous à omrmcanada.ca.

Au sujet de McDonald's du Canada

En 1967, le Canada accueillait son premier restaurant McDonald's à Richmond, en Colombie-Britannique. Aujourd'hui, Les Restaurants McDonald du Canada Limitée fait partie de la fibre canadienne, accueillant près de trois millions de clients chaque jour. Près de 100 000 personnes travaillent chez McDonald's d'un bout à l'autre du pays, dans les restaurants de franchisés et les restaurants de la compagnie. Ce sont plus de 90 % des 1 400 restaurants de McDonald's du Canada qui sont détenus et gérés par des entrepreneurs locaux et indépendants. Sur des achats alimentaires totalisant près d'un milliard de dollars, McDonald's s'approvisionne à plus de 85 % auprès de fournisseurs canadiens. Pour obtenir de plus amples renseignements sur McDonald's du Canada, rendez-vous à mcdonalds.ca.

