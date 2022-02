OTTAWA, ON, le 17 févr. 2022 /CNW/ - Les Canadiens sont des pionniers de l'innovation agricole et de la durabilité environnementale. Les investissements dans la recherche, le développement et l'innovation sont essentiels pour aider le secteur agricole canadien à protéger nos ressources naturelles et notre environnement.

Aujourd'hui, l'honorable Marie-Claude Bibeau, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, a annoncé l'octroi d'un montant maximal de 1 545 000 $ sous forme de financement à Outcast Foods Inc. pour l'expansion de ses activités de réduction du gaspillage alimentaire, notamment le recyclage valorisant d'aliments excédentaires et de fruits et légumes invendables provenant de cultivateurs, de transformateurs et de détaillants pour en faire des aliments séchés, des poudres à base de plantes et des ingrédients alimentaires solides.

Chaque année, plus de la moitié de l'approvisionnement alimentaire du Canada. Or, il serait possible d'éviter le gaspillage de près de 50 milliards de dollars en aliments. En encourageant la société canadienne à développer de nouvelles solutions au gaspillage alimentaire, nous pouvons accroître la disponibilité des aliments, permettre aux consommateurs et aux entreprises d'économiser de l'argent et renforcer nos systèmes alimentaires, et ce, tout en réduisant les émissions de gaz à effet de serre.

Le financement annoncé aujourd'hui permettra l'agrandissement de leur usine de démonstration de Dartmouth (Nouvelle‑Écosse) et la mise en service complète d'une nouvelle installation à Burlington (Ontario). Ensemble, les deux usines devraient pouvoir transformer jusqu'à 35 800 000 tonnes de fruits et de légumes gaspillés d'ici 2024 pour produire plus de 4 100 000 livres d'ingrédients en poudre à base de plantes par année, un taux de conversion d'environ 12 pour cent. Les ingrédients à base de plantes produits dans ces usines sont vendus en tant que produits de santé de marque et en tant qu'ingrédients crus à haute teneur en éléments nutritifs, en vitamines, en composés phytochimiques et en arômes naturels qui entrent dans la composition des aliments et des boissons.

Cette annonce s'inscrit dans les efforts du gouvernement fédéral pour renforcer le système alimentaire canadien à chaque étape - production et transformation d'aliments durables, mise en place d'une infrastructure alimentaire locale solide, réduction du gaspillage alimentaire. Les investissements dans l'innovation et la technologie contribueront à la vitalité du secteur pour les générations à venir.

« Les chercheurs canadiens en alimentation sont des innovateurs reconnus mondialement en développement durable et en réduction du gaspillage alimentaire. Transformer les fruits et légumes invendables en poudres végétales de grande qualité générera des revenus supplémentaires pour les productrices et producteurs agricoles. Ce programme qui s'attaque aux émissions de gaz à effet de serre générés par les déchets alimentaires tout en créant des produits nutritifs est gagnant sur toute la ligne pour l'agriculture canadienne. »

- L'honorable Marie-Claude Bibeau, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

« Ce financement nous permet de continuer de tracer la voie à suivre pour nous positionner en tant que leaders dans le mouvement du recyclage valorisant. Actuellement, nous développons notre exploitation, notre réseau d'approvisionnement entrant avec les producteurs agricoles canadiens et nos processus de vente d'ingrédients et de vente au détail. Ces fonds permettent de financer non seulement nos activités, mais aussi les ventes, la commercialisation et le recrutement de talents. »

- Dan McKenn, PDG, Outcast Foods Inc.

Outcast Foods Inc. (Outcast) est une entreprise spécialisée dans les technologies de réduction du gaspillage alimentaire créée en 2017 qui procède au recyclage valorisant de fruits et de légumes gaspillés provenant de producteurs agricoles, de centres de distribution d'épiceries de détail et de transformateurs alimentaires pour en faire des ingrédients en poudre de grande qualité.

Le programme Agri-innover, du Partenariat canadien pour l'agriculture, offre des contributions remboursables pour des projets qui visent à accélérer la commercialisation, l'adoption et/ou la démonstration de produits, de technologies, de procédés ou de services innovants qui augmentent la compétitivité et la durabilité du secteur agricole.

Le Partenariat canadien pour l'agriculture est un investissement fédéral-provincial-territorial quinquennal (2018 à 2023) de 3 milliards de dollars visant à renforcer et à développer le secteur agricole et agroalimentaire canadien.

