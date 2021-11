Le gouvernement propose une vision ambitieuse et innovante pour l'économie du Québec

QUÉBEC, le 12 nov. 2021 /CNW Telbec/ - Le premier ministre du Québec, M. François Legault, a présenté, aujourd'hui, sa vision économique qui fixe un objectif ambitieux : faire du Québec une nation plus prospère dont le niveau de richesse sera comparable à celui de ses voisins canadiens, notamment l'Ontario. Pour y parvenir, le gouvernement misera sur sa plus grande richesse : les Québécois eux-mêmes. Il compte notamment encourager l'achat québécois afin de permettre au Québec de stimuler son marché intérieur.

Intitulé Une vision économique ambitieuse - un Québec qui gagne, le document dévoilé aujourd'hui définit l'action gouvernementale autour de cinq grands chantiers qui structureront les initiatives des prochaines années : la production et l'achat québécois, les exportations, l'innovation, la main-d'œuvre et l'économie verte. Ainsi, le gouvernement entend insuffler un nouvel élan économique durable en faisant émerger de nouveaux fleurons qui créeront de la richesse et des emplois bien rémunérés, et ce, dans l'ensemble des régions du Québec.

Fait au Québec

L'actuelle pandémie a rappelé qu'il peut être hasardeux de dépendre de l'étranger pour des biens stratégiques. Elle a aussi confirmé que les entreprises d'ici étaient capables de se retourner rapidement, de s'adapter et d'innover. Le gouvernement lance donc un vaste chantier pour encourager les entreprises à fabriquer, au Québec, des biens autrefois importés. Il encouragera aussi les Québécois à acheter des produits d'ici, dans des commerces d'ici. L'État donnera l'exemple dans les achats publics en accordant la priorité aux entreprises et aux produits du Québec.

Les exportations en vitesse supérieure

Le gouvernement déploiera une vigoureuse action en faveur des exportations, pour en faire passer la croissance à la vitesse supérieure, avec des mesures et de l'accompagnement. Les exportations permettront aux entreprises établies ici de vendre davantage sur les marchés étrangers, de dégager plus de bénéfices, d'assurer plus efficacement leur développement et de jouer un véritable rôle de locomotive pour l'écosystème québécois. Une hausse des exportations aura pour effet bénéfique d'augmenter la production des entreprises, ce qui en améliorera la rentabilité et le positionnement à l'étranger.

Un Québec innovant

L'innovation est la clé d'une plus grande prospérité économique. En innovant, les entreprises sont en mesure à la fois d'offrir de nouveaux produits et services et de gagner en productivité, en compétitivité et en efficacité. La modernisation, depuis les technologies de l'information jusqu'à la robotisation, est devenue incontournable, avec la rareté de main-d'œuvre dans plusieurs secteurs. Le gouvernement encouragera avec force la recherche et le développement ainsi que la commercialisation. Un des moyens d'y arriver passe par la création des zones d'innovation qui sont en plein essor dans plusieurs régions. Ces dernières rapprocheront le milieu du savoir de celui des entreprises et feront émerger de nouveaux centres d'excellence et des secteurs d'activité stratégiques. La numérisation est, plus que jamais, devenue essentielle pour permettre le travail à distance et ouvrir aux entreprises de nouveaux marchés et de nouvelles clientèles.

Une main-d'œuvre qualifiée

Le gouvernement du Québec se fixe pour objectif, de pair avec les entreprises, de pourvoir les emplois bien rémunérés en augmentant la qualification des travailleurs. À cet égard, comme l'éducation demeure sa grande priorité, le gouvernement aidera les Québécois à se former, à se qualifier et à se requalifier. Un effort particulier sera consenti dans les technologies de l'information et en génie. Le gouvernement entend aussi soutenir les entreprises dans la création d'emplois bien rémunérés.

Comme partout en Occident, le Québec vit actuellement une situation de rareté de main-d'œuvre dans les services publics ainsi que dans des secteurs économiques. Le ministre du Travail, M. Jean Boulet, qui mène une opération main-d'œuvre au sein du gouvernement depuis plusieurs mois, présentera bientôt une première série de mesures pour pourvoir ces postes.

Une économie verte

La société se transforme sous l'influence des changements climatiques et doit adapter ses façons de faire. Le cinquième chantier, l'économie verte, permettra au gouvernement de conjuguer environnement et prospérité économique. L'État souhaite transformer les défis auxquels la société fait face, en raison des changements climatiques, en occasions pour réaffirmer le statut de chef de file du Québec, notamment en matière d'électrification des transports et de développement de nouvelles filières énergétiques propres.

Le gouvernement entend jeter les bases d'un nouvel écosystème et de le faire croître dans des secteurs tels que les batteries, les véhicules électriques (autobus, camions et trains) et l'énergie propre.

« On se donne cinq chantiers pour rattraper l'écart de richesse avec l'Ontario. C'est la vision qui orientera l'action de notre gouvernement pour les années à venir. Je suis convaincu qu'en additionnant les talents de tous nos travailleurs, de tous nos jeunes et de toutes nos entreprises, on est capables de grandes choses. On est capables de bâtir ensemble un Québec plus prospère, plus vert et plus fier; un Québec qui gagne! »

François Legault, premier ministre du Québec



Document : Une vision économique ambitieuse - un Québec qui gagne

