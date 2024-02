Le gouvernement Legault lance une consultation publique sur la mobilité dans les régions de la Capitale-Nationale et de la Chaudière-Appalaches

QUÉBEC, le 27 févr. 2024 /CNW/ - La vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Mme Geneviève Guilbault, le ministre de l'Éducation et ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches, M. Bernard Drainville, ainsi que le ministre responsable des Infrastructures et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, M. Jonatan Julien, annoncent la tenue d'une consultation publique en ligne portant sur la mobilité dans les régions de la Capitale-Nationale et de la Chaudière-Appalaches. Celle-ci se déploiera du 27 février au 22 mars prochain.

Cette consultation publique vise à obtenir une vue d'ensemble des besoins et des préoccupations de la population en matière de mobilité dans ces deux régions. Les résultats obtenus permettront d'alimenter la réflexion du gouvernement sur les pistes de solution à privilégier pour améliorer la mobilité dans chacune des deux régions et entre elles.

La consultation s'adresse principalement aux résidents des deux régions visées. Les personnes intéressées pourront accéder au questionnaire à compter d'aujourd'hui sur le site Web de Consultation Québec.

La consultation sera suivie d'un sondage Web conduit par SOM, une firme de recherche spécialisée dans la collecte, l'analyse et la visualisation de données.

« Nous nous sommes engagés à consulter la population sur la mobilité dans les régions de la Capitale-Nationale et de la Chaudière-Appalaches, et ce sera fait! Pour notre gouvernement, il est primordial d'être connecté sur les besoins des citoyens afin de prendre les meilleures décisions pour aujourd'hui et pour demain. Nous invitons les résidents de nos deux régions à s'exprimer en grand nombre dans le cadre de cette consultation simple et accessible. »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable

« Il y a de toute évidence des enjeux de mobilité entre Québec et Lévis, et plus généralement entre les régions de la Capitale-Nationale et de la Chaudière-Appalaches. Cette consultation citoyenne va permettre à la population de s'exprimer, et nous aidera à en apprendre plus sur ce qui préoccupe les gens dans leur quotidien. J'espère qu'ils seront nombreux à faire entendre leur voix. »

Bernard Drainville, ministre de l'Éducation et ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches

« Les citoyens de la Capitale-Nationale et de la Chaudière-Appalaches sont au cœur de cette réflexion sur la mobilité. Je salue cette consultation, qui permettra d'ouvrir la conversation avec eux et leur donnera l'occasion de faire valoir leur point de vue sur les options à considérer. J'invite la population à prendre le temps d'y participer. »

Jonatan Julien, ministre responsable des Infrastructures et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

