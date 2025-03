Le gouvernement Legault doit rendre des comptes sur l'argent des Québécois qu'il a parié sur Northvolt

QUÉBEC, le 12 mars 2025 /CNW/ - Alors que Northvolt se voit acculée à la faillite, la CAQ doit aujourd'hui expliquer aux Québécois ce qu'il adviendra de leur argent qu'elle a parié dans Northvolt, réclame l'opposition officielle. La population a raison d'être inquiète face à un gouvernement dirigé par une formation qui est tout sauf le parti de l'économie.

Le porte-parole libéral en matière d'économie, Frédéric Beauchemin, rappelle l'enthousiasme démesuré du premier ministre lors de l'annonce de la venue de Northvolt en sol québécois, et ce, en misant sur une « start-up » suédoise et en négligeant nos PME d'ici. Le député de Marguerite-Bourgeoys demande à la ministre de l'Économie de faire le point rapidement et de fournir toutes les explications aux contribuables québécois.

De son côté, Greg Kelley, porte-parole de l'opposition officielle en matière d'énergie, a vivement dénoncé les blocs d'énergie réservés à rabais à Northvolt au détriment de nos entreprises qui en ont grandement besoin pour se développer. Il déplore que de nombreuses entreprises québécoises se voient refuser de l'électricité supplémentaire alors que Northvolt n'utilisera vraisemblablement jamais celle qu'on lui a servie sur un plateau d'argent.

« François Legault a parié, sans compter, l'argent des Québécois dans une entreprise étrangère en démarrage, et a tout perdu. Alors qu'il mentionnait lui-même qu'il s'agissait de la plus belle journée de sa carrière politique en annonçant l'entente avec Northvolt, on voit aujourd'hui que son parti n'aura jamais été le parti de l'économie. Il ne pouvait nous en faire plus belle démonstration. Encore un retentissant échec caquiste dont les Québécois font les frais. »

- Frédéric Beauchemin, député de Marguerite-Bourgeoys et porte-parole de l'opposition officielle en matière d'économie

« Non seulement la CAQ a consenti des blocs d'énergie à une entreprise suédoise qui n'avait encore rien prouvé, mais a de surcroît tourné le dos à nos entreprises d'ici qui auraient bien besoin de cette précieuse électricité. On peut imaginer à quel point celle-ci aurait beaucoup mieux servi nos PME, particulièrement en cette période de guerre commerciale. »

-Gregory Kelley, député de Jacques-Cartier et porte-parole de l'opposition officielle en matière d'énergie

