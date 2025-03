OTTAWA, ON, le 3 mars 2025 /CNW/ - Innovation, Sciences et Développement économique Canada

La demande croissante en minéraux critiques à l'échelle mondiale se traduit par d'excellentes perspectives pour le secteur minier et l'économie du Canada. Le gouvernement du Canada continue de stimuler l'innovation pour renforcer la position du pays à titre de chef de file mondial.

Aujourd'hui, la secrétaire parlementaire de la ministre des Langues officielles et ministre associée de la Sécurité publique, Viviane Lapointe, a annoncé, au nom du ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne, un investissement de 5 millions de dollars en appui au Centre d'excellence en innovation minière en vue de soutenir le Réseau de l'Accélérateur de commercialisation d'innovation minière (ACIM).

Le Réseau de l'ACIM, dont le siège se trouve à Sudbury, en Ontario, a créé un écosystème pour moderniser l'exploitation minière, améliorer la productivité et le rendement sur le plan environnemental de celle-ci, renforcer la chaîne d'approvisionnement du secteur et augmenter les ventes de produits novateurs au pays et à l'étranger.

Depuis son lancement en 2021, le Réseau de l'ACIM a contribué à la création de plus de 435 emplois et a permis d'attirer des investissements d'environ 170 millions de dollars du secteur privé.

Cet investissement aidera le secteur minier canadien à fournir des minéraux plus rapidement et efficacement à ses clients étrangers et il accélérera ainsi la transition mondiale à la carboneutralité. Il aidera également le Canada à devenir un chef de file du marché mondial des technologies carboneutres et à atteindre son objectif d'être un premier fournisseur de produits et technologies sans émission.

Citations

« La croissance du secteur minier canadien offre de vastes possibilités pour les Canadiens. Le pays est dans une excellente position pour tracer la voie vers une économie carboneutre, et nous sommes déterminés à faire en sorte que les Canadiens soient prêts à tirer parti des emplois et de la croissance qui accompagneront cette transition. En investissant dans le secteur minier, nous soutenons la présence d'emplois bien rémunérés au pays qui contribueront à la prospérité des générations d'aujourd'hui et de demain. »

- Le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne

« Le gouvernement du Canada est déterminé à stimuler l'innovation et à favoriser la durabilité dans le secteur minier. Par cet investissement dans le Réseau de l'ACIM, nous soutenons les innovateurs canadiens qui travaillent à la conception de technologies propres de pointe. Ces technologies permettront d'accroître la production au pays, de réduire les émissions et de renforcer les chaînes d'approvisionnement de minéraux critiques. Le financement accordé aidera à accélérer la commercialisation de solutions transformatrices, ce qui permettra au Canada de demeurer un chef de file mondial de l'exploitation minière responsable et durable. »

- Le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, l'honorable Jonathan Wilkinson

« Le secteur minier joue un rôle déterminant dans l'avenir économique du Canada. Cet investissement aidera le pays à demeurer en tête de l'innovation, de la durabilité et de la création d'emplois. En soutenant le Réseau de l'Accélérateur de commercialisation d'innovation minière, nous outillons les entreprises canadiennes pour réussir sur la scène internationale et nous appuyons notre objectif commun de bâtir un avenir axé sur l'énergie propre. »

- La secrétaire parlementaire de la ministre des Langues officielles et ministre associée de la Sécurité publique, Viviane Lapointe

« Le Centre d'excellence en innovation minière est très fier des réussites de l'écosystème national de l'innovation dans le secteur minier du Réseau de l'ACIM ainsi que des remarquables progrès de ses membres dans la conception et la commercialisation de leurs solutions. Nous sommes ravis que le gouvernement fédéral reconnaisse l'importance de ce programme en y offrant un soutien. Ses retombées contribuent aux initiatives gouvernementales visant à se doter des ressources en minéraux critiques nécessaires pour l'avenir. Ce financement permettra d'axer les efforts sur le lancement de nouvelles activités dans les meilleurs délais. »

- Le président et chef de la direction du Centre d'excellence en innovation minière et conseiller en exploitation minière du Réseau de l'Accélérateur de commercialisation d'innovation minière, Douglas Morrison

Faits en bref

Le Réseau de l'Accélérateur de commercialisation d'innovation minière mène ses activités d'un océan à l'autre par l'entremise de ses partenaires : le Bradshaw Research Institute for Minerals and Mining, InnoTech Alberta, la Saskatchewan Polytechnic, MaRS, le Groupe MISA et le Collège de l'Atlantique Nord.

Une contribution initiale de 40 millions de dollars avait été accordée en 2021 au titre du Fonds stratégique pour l'innovation pour soutenir des projets du Réseau de l'ACIM visant la conception et la commercialisation de nouvelles technologies dans le secteur minier.

Le Réseau de l'ACIM relie les grappes minières régionales du Canada et rassemble les entreprises minières, les fournisseurs, les établissements universitaires et de recherche, les innovateurs de tous les domaines et d'autres intervenants en vue de stimuler la communication de connaissances et la collaboration et de créer une synergie technique et commerciale entre ses membres.

et rassemble les entreprises minières, les fournisseurs, les établissements universitaires et de recherche, les innovateurs de tous les domaines et d'autres intervenants en vue de stimuler la communication de connaissances et la collaboration et de créer une synergie technique et commerciale entre ses membres. Jusqu'à présent, le Réseau de l'ACIM a suscité du financement supplémentaire subséquent s'élevant à 46 millions de dollars. Plus de la moitié des projets financés comprennent des essais de commercialisation, et plusieurs d'entre eux obtiennent des résultats probants.

Le Réseau de l'ACIM a financé 50 projets uniques à l'issue de trois appels de propositions. Au total, ces projets ont attiré des investissements de plus de 170 millions de dollars du secteur privé, ont permis de créer et de maintenir plus de 435 emplois et ont mené à 42 nouveaux actifs de propriété intellectuelle.

Liens connexes

Restez branchés

Pour obtenir plus de renseignements ou pour connaître les services offerts par le Ministère, visitez le site Web d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada.

Suivez Innovation, Sciences et Développement économique Canada sur les médias sociaux.

X (Twitter) : @ISDE_CA | Facebook : Innovation canadienne | Instagram : @innovationcdn | LinkedIn : Innovation, Sciences et Développement économique Canada

SOURCE Innovation, Sciences et Développement économique Canada

Personnes-ressources: Audrey Milette, Directrice des communications par intérim, Cabinet du ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, [email protected]; Relations avec les médias, Innovation, Sciences et Développement économique Canada, [email protected]