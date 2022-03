Le gouvernement investit plus de 10 M$ pour lutter contre le gaspillage alimentaire et récupérer plus de matières organiques

MONTRÉAL, le 31 mars 2022 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec lance deux programmes d'aide financière dotés d'une enveloppe combinée de plus de 10 M$ afin de lutter activement contre le gaspillage alimentaire et de soutenir la gestion des matières organiques du secteur des industries, commerces et institutions (ICI). Cet investissement dans la réduction à la source, le réemploi et le recyclage de matières organiques démontre la volonté d'agir en adéquation avec les orientations stratégiques proposées par la commission d'enquête du Bureau d'audiences publiques sur l'environnement (BAPE) en janvier dernier. Les initiatives sélectionnées permettront de réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES) et contribueront à la lutte contre les changements climatiques. Les programmes d'aide financière lancés aujourd'hui rejoignent les actions 9 et 10 du Plan d'action 2019-2024 de la Politique québécoise de gestion des matières résiduelles.

D'abord, l'appel de propositions visant la lutte au gaspillage alimentaire dispose d'une enveloppe de 3,64 M$ et a comme principal objectif de prévenir ou de réduire les pertes et le gaspillage d'aliments. La prévention du gaspillage alimentaire est une solution prioritaire pour lutter contre les changements climatiques. Au Canada, la perte et le gaspillage d'aliments sont estimés à 11,2 millions de tonnes, ce qui génère 22,2 millions de tonnes de CO 2 équivalent par année.

De plus, une aide financière, munie d'une enveloppe de 7,27 M$, est également disponible dans le cadre du programme de soutien à la gestion des matières organiques dans le secteur des ICI. Celui-ci a pour objectif de récupérer à des fins de réemploi et de recyclage les matières organiques résiduelles du secteur des industries, commerces et institutions. Rappelons qu'au Québec, en 2018, le taux de recyclage des matières organiques dans le secteur des ICI (excluant l'industrie agroalimentaire) était le plus faible, à seulement 5 %.

Citations :

« En portant une attention particulière à la gestion des aliments, il est possible d'enrailler le problème du gaspillage alimentaire tout en luttant concrètement contre les changements climatiques! J'invite les entreprises et institutions à emboîter le pas et à faire le maximum pour réduire à la source, récupérer, réutiliser ou recycler les matières organiques qui sont rejetées dans leurs établissements. Les deux programmes annoncés aujourd'hui vont nous aider collectivement à nous attaquer à cet enjeu environnemental important. »

Benoit Charette, ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval

« Le Québec génère des quantités importantes de matières organiques. En encourageant la mise sur pied de projets visant à réduire le gaspillage alimentaire ou encore la gestion optimale des matières organiques, nous allons non seulement améliorer la performance environnementale du Québec, mais nous allons également contribuer de façon significative à l'effort collectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre et nous rapprocher d'un Québec sans gaspillage. »

Sonia Gagné, présidente-directrice générale de RECYC-QUÉBEC

Liens connexes :

Appel de propositions visant la lutte au gaspillage alimentaire : https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/entreprises-organismes/mieux-gerer/appels-propositions/gaspillage-alimentaire/

Programme de soutien à la gestion des matières organiques dans le secteur des industries, commerces et institutions : https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/entreprises-organismes/mieux-gerer/aide-financiere-entreprises-organismes/programme-mo-ici

SOURCE Société québécoise de récupération et de recyclage

Renseignements: Source : Rosalie Tremblay-Cloutier, Cabinet du ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval, Tél. : 438 777-3777; Relations médias, RECYC-QUÉBEC, [email protected], Tél. : 514 351-7838