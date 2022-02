OTTAWA, ON, le 16 févr. 2022 /CNW/ - Les outils employés en agriculture de précision aident les producteurs agricoles à améliorer la gestion de leurs activités de même que leur efficacité. Ces nouvelles technologies aident les producteurs à protéger des ressources importantes tout en offrant une protection accrue contre les maladies et les insectes. Grâce au programme Agri-innover du Partenariat canadien pour l'agriculture, le gouvernement s'est engagé à offrir des contributions remboursables pour financer des projets qui visent à accélérer la commercialisation, l'adoption et/ou la démonstration de produits, de technologies, de processus ou de services novateurs qui augmentent la compétitivité et la durabilité du secteur.

Aujourd'hui, la ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, Marie Claude Bibeau, a annoncé l'octroi d'un financement maximal de 875 000 $ à Ukko Agro Inc. pour développer une plateforme d'analyse qui aide à mieux contrôler les maladies et lutter contre les insectes dans diverses cultures. Cette plateforme très novatrice fournirait un délai de jusqu'à sept jours pour prendre une décision relativement à la pulvérisation au champ, permettant ainsi une gestion proactive des risques pour les cultures, d'améliorer la durabilité de la production alimentaire et d'accroître leur rendement.

Cet investissement contribuera au développement de la technologie de pointe dont les exploitations agricoles modernes ont besoin pour accroître leur efficacité et leur rendement. En introduisant cette technologie sur le marché, les entreprises spécialisées dans la technologie agricole comme Ukko Agro Inc. peuvent aider le Canada à maintenir sa position de chef de file sur le marché de l'agriculture de précision.

Le gouvernement du Canada reste engagé à investir dans des outils d'agriculture de précision innovants pour aider le secteur canadien de l'agriculture à croître et à rester compétitif.

Citations

« Les agricultrices et agriculteurs canadiens comptent sur la science et la recherche de pointe pour assurer le développement durable de leurs entreprises. Notre engagement à financer l'acquisition des dernières technologies agricoles les aide non seulement à nourrir une population croissante et à protéger l'environnement, mais aussi à croître. Dans le cadre du Partenariat canadien pour l'agriculture, nous appuyons des projets qui contribuent à renforcer le développement de l'agriculture canadienne. »

- L'honorable Marie-Claude Bibeau, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

« L'équipe d'Ukko Agro est très reconnaissante de l'aide offerte par Agriculture et Agroalimentaire Canada dans la commercialisation de notre plateforme analytique de prévision, ForeSite. En outre de l'aide du gouvernement, Ukko Agro travaille activement avec d'autres entreprises agricoles à intégrer sa capacité analytique de prédiction à leur système de gestion agricole qui vise à aider les producteurs à prendre des décisions proactives sur le plan agronomique et opérationnel. Nous avons hâte de travailler avec nos partenaires et avec le gouvernement à l'avancement de la prise de décision fondée sur les données en agriculture. »

- Ketan Kaushish, PDG, Ukko Agro Inc.

Faits en bref

Le Partenariat canadien pour l'agriculture est un investissement quinquennal (2018 à 2023) de 3 milliards de dollars des gouvernements fédéral provinciaux-territoriaux (FPT) qui vise à renforcer et à faire croître le secteur canadien de l'agriculture et de l'agroalimentaire.

Ukko Agro Inc. est une entreprise de technologie agricole située à Toronto , en Ontario . Celle-ci a pour mission d'offrir aux producteurs de nouvelles technologies agricoles économiques et faciles à utiliser dont l'efficacité au champ a été démontrée.

