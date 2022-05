QUÉBEC,, le 5 mai 2022 /CNW/ - Devant toute l'industrie réunie aux Assises du tourisme 2022, la ministre du Tourisme, Mme Caroline Proulx, a annoncé un investissement majeur de 92 millions de dollars pour développer le tourisme régional au Québec. Ces sommes permettront la reconduction des ententes avec les 21 associations touristiques régionales (ATR), moyennant une augmentation de 40 % par année, et le renouvellement des Ententes de partenariat régional et de transformation numérique en tourisme (EPRTNT).

Ainsi, une somme de 56 millions de dollars sera consacrée aux nouvelles ententes avec les ATR pour les quatre prochaines années. Ces ententes donneront aux ATR l'élan nécessaire pour réaliser des mandats en matière de promotion et de commercialisation; d'accueil et de signalisation touristiques; et de développement et de structuration de l'offre.

Administrées par les ATR, les EPRTNT feront pour leur part l'objet d'un investissement de 31 millions de dollars sur trois ans. Incroyables leviers de collaboration entre le ministère du Tourisme, les ATR et d'autres partenaires, les EPRTNT contribuent à la concrétisation de projets de développement de l'offre touristique. Cet investissement gouvernemental s'ajoute à la participation financière de 20,9 millions de dollars de nombreux partenaires locaux et régionaux, ce qui porte à 51,9 millions de dollars l'enveloppe déployée dans toutes les régions du Québec par le biais des EPRTNT.

Notons enfin qu'une somme de 5 millions de dollars a été réservée pour le renouvellement du soutien aux projets collectifs et porteurs touchant plusieurs régions du Québec. Cette enveloppe sera de nouveau administrée par Tourisme Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Par cet investissement, le gouvernement du Québec reconnaît une fois de plus l'importance du partenariat avec les ATR et leur apport au dynamisme de l'industrie touristique dans toutes les régions du Québec.

Citation :

« L'industrie touristique est une force économique majeure pour l'ensemble du Québec, et son succès est le fruit du dynamisme des acteurs présents dans chacune de nos belles régions. Je suis très heureuse des sommes annoncées aujourd'hui, car elles démontrent l'importance qu'accorde votre gouvernement au développement touristique régional et à la croissance de l'activité touristique dans le Québec tout entier. Les associations touristiques régionales sont de précieux partenaires du Ministère et de l'industrie : elles connaissent profondément leur territoire et font preuve du leadership nécessaire pour mobiliser les acteurs régionaux et locaux. En collaboration avec elles et toute l'industrie, nous bâtissons avec force et conviction le tourisme de demain. Votre gouvernement est fier de contribuer à l'essor des régions et au rayonnement de notre destination. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent

Faits saillants :

Les ententes avec les ATR permettront aux régions de bénéficier d'une prévisibilité de leurs actions au cours des prochaines années, notamment pour favoriser la rétention de la main-d'œuvre et développer des projets à plus long terme.

Ces ententes soutiennent également un développement de l'offre touristique dans le respect des particularités de chaque région et en phase avec les orientations gouvernementales, notamment en matière de tourisme responsable et durable et d'innovation.

Les nouvelles ententes avec les ATR se distinguent des précédentes par l'intégration d'engagements portant sur le tourisme responsable et durable ainsi que sur la culture d'innovation au sein de l'industrie touristique. Ces mandats respectent les orientations du Cadre d'intervention touristique 2021-2025 ainsi que du Plan d'action pour un tourisme responsable et durable 2020-2025.

Les EPRTNT visent à répartir les investissements de l'industrie touristique en fonction des priorités régionales et à renforcer la synergie de tous les partenaires locaux.

Les projets visés par les EPRTNT doivent s'inscrire dans les catégories suivantes :

Attraits, activités et équipements;



Structuration de l'offre touristique;



Hébergement;



Festivals et événements;



Études et services-conseils;



Développement numérique d'une entreprise.

Ministère du Tourisme sur les médias sociaux :

Tourisme Qc (@tourisme_quebec) / Twitter

Ministère du Tourisme du Québec | Facebook

Ministère du Tourisme du Québec (MTO) | LinkedIn

Ministère du Tourisme du Québec - YouTube

SOURCE Cabinet de la ministre du Tourisme

Renseignements: Source: Geneviève Gouin, Conseillère politique et attachée de presse, Cabinet de la ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent, Tél. : 514 796-9615, Courriel : [email protected] Renseignements : Jean-Manuel Téotonio, Responsable des relations médias, Direction des communications, Ministère du Tourisme, Tél. : 418 643-5959, poste 3488