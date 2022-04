Le gouvernement hausse les honoraires des artistes et écrivains participant au programme La culture à l'école pour la première fois depuis 1999

LONGUEUIL,QC, le 25 avril 2022 /CNW Telbec/ - Le ministre de l'Éducation, M. Jean-François Roberge, et la ministre de la Culture et des Communications, Mme Nathalie Roy, annoncent aujourd'hui une hausse des honoraires des artistes et écrivains participant au programme La culture à l'école. Le gouvernement pose un geste fort pour améliorer leurs conditions socio-économiques puisqu'il s'agit d'une première révision des honoraires depuis 1999.

Les honoraires des artistes et écrivains passeront de 325 $ à 515 $ par jour, soit une augmentation de plus de 58 %, et ce montant sera indexé de 2 % par année jusqu'en 2025-2026.

Le gouvernement reconnaît ainsi l'apport important des artistes et écrivains à la réussite, à la persévérance et au développement des jeunes et multiplie les actions pour améliorer leurs conditions socioéconomiques. L'accès à la culture tout au long du parcours éducatif est primordial. Celle-ci stimule la motivation, le sentiment d'appartenance à l'école et, ultimement, la réussite, en plus de contribuer au développement de la créativité et de l'individualité.

Précisons que cette hausse des tarifs s'inscrit dans la continuité des investissements de 50 millions de dollars annoncée en 2021 pour assurer une place de choix à la culture dans les écoles. Cet important investissement a permis d'accroître l'accès pour le milieu scolaire aux œuvres culturelles québécoises et d'assurer une meilleure intégration de la culture dans la pédagogie. En plus de l'instauration des deux sorties scolaires en milieu culturel par année, toutes ces mesures démontrent une fois de plus que le gouvernement tient son engagement et soutient l'accessibilité à la culture pour les élèves.

Citations :

« La culture québécoise est et sera toujours au cœur de notre identité et l'école constitue un terreau fertile pour la présenter à nos enfants. La culture contribue à créer des liens entre les disciplines scolaires. Les différentes activités culturelles offertes à l'école stimulent les jeunes sur le plan scolaire, les inspirent, les motivent et favorisent leur réussite éducative. Les artistes et écrivains sont les mieux placés pour transmettre cette riche culture. Voilà pourquoi nous avons choisi de hausser leurs honoraires et de leur offrir une rémunération adaptée à la réalité. Ce faisant, nous contribuons à la promotion de la culture québécoise dans nos écoles, en plus de fournir une source supplémentaire de motivation aux élèves. Je veux d'ailleurs remercier tous les artistes et écrivains qui s'impliquent auprès de la jeunesse dans nos écoles. Ces personnes talentueuses et créatives nous rendent vraiment fiers d'être Québécois! »

Jean-François Roberge, ministre de l'Éducation

« Je travaille quotidiennement à faire la promotion de la culture, à la consolider, à la faire briller et la propulser! Je sais à quel point les artistes et écrivains de chez nous la font rayonner. Un grand nombre d'entre eux travaillent dans nos écoles au contact de nos enfants. Ils participent à des ateliers culturels en tout genre. En choisissant de hausser les honoraires des artistes et des écrivains participant au volet Ateliers culturels du programme La culture à l'école, notre gouvernement multiplie les actions pour améliorer les conditions socioéconomiques des artistes et des écrivains. En ajoutant l'instauration des deux sorties scolaires en milieu culturel par année et les autres mesures annoncées en novembre dernier, nous avons là la preuve que notre gouvernement tient son engagement et soutient l'accessibilité à la culture pour les élèves. »

Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications

Faits saillants :

Les honoraires des artistes et écrivains participant aux projets élaborés dans le cadre du programme La culture à l'école passent de 325 $ à 515 $ par jour. Ce montant sera indexé de 2 % par année jusqu'en 2025-2026.

passent de 325 $ à 515 $ par jour. Ce montant sera indexé de 2 % par année jusqu'en 2025-2026. Il s'agit d'une première révision des honoraires des artistes depuis 1999.

Le programme La culture à l'école vise à former des citoyens actifs sur le plan culturel en multipliant les expériences offertes aux élèves. Ces expériences sont rendues possibles grâce à la collaboration d'artistes, d'écrivains et d'organismes culturels.

Liens connexes :

Pour en savoir plus sur le programme La culture à l'école :

: http://www.éducation.gouv.qc.ca/enseignants/dossiers/culture-education/programme-la-culture-a-l'ecole/

Pour en connaître davantage sur les sorties scolaires en milieu culturel :

http://www.éducation.gouv.qc.ca/enseignants/dossiers/culture-education/sorties-scolaires-en-milieu-culturel/

Pour connaître les détails du financement de 50 millions de dollars visant à assurer une place de choix à la culture québécoise dans toutes les écoles annoncé en novembre 2021 : https://www.quebec.ca/nouvelles/actualites/details/importance-de-la-culture-a-lecole-le-gouvernement-investit-50-m-pour-assurer-une-place-de-choix-a-la-culture-quebecoise-dans-toutes-les-ecoles-36357

