La CCNQ dévoile sa vision de la mise en valeur du parc des Moulins - Une rivière renaturalisée, un parc plus accessible et plus riche de sa biodiversité

QUÉBEC, le 30 avril 2026 /CNW/ - C'est une vision partagée sur la mise en valeur du parc des Moulins, que le président-directeur général de la Commission de la capitale nationale du Québec (CCNQ) a dévoilé aujourd'hui, en présence de monsieur Jonatan Julien, député de Charlesbourg, où se trouve ce parc. Cette vision sur quatre ans prévoit des travaux qui permettront de restaurer et de renaturaliser les milieux naturels, de préserver et de valoriser le patrimoine bâti et d'enrichir l'expérience des visiteuses et visiteurs, notamment en améliorant l'accès au site, les sentiers et en bonifiant les équipements, le mobilier urbain et l'offre d'animation.

Déjà des travaux en cours

Cette vision 2030 prend déjà forme sur le terrain avec les travaux de restauration du mur d'enceinte le long de l'avenue du Zoo, amorcés en 2025, de même que par la remise à niveau du portail et de la tourelle à l'entrée principale. La réfection des trois bâtiments patrimoniaux en cours de même que la naturalisation de la rivière du Berger qui débutera en juin s'ajoutent aux gestes concrets qui s'échelonneront par phase sur les quatre prochaines années.

Cette vision s'inscrit dans une démarche de réflexion amorcée en 2025, à laquelle ont contribué des citoyennes et citoyens, des élues et des élus ainsi que des représentantes et représentants d'organismes du milieu. Cette démarche a permis d'alimenter la vision d'ensemble et d'orienter les actions envisagées pour ce site très fréquenté par le public et riche en histoire. C'est une vision qui s'inscrit déjà dans l'action et qui permettra à long terme de rendre les milieux naturels plus accessibles et attrayants, redécouvrir l'histoire du site et profiter d'un parc plus animé et accueillant.

« Je suis heureux de l'annonce de cet investissement important qui reflète ma volonté de mettre en valeur ce site exceptionnel. Les travaux permettront de mieux répondre aux besoins des citoyennes et citoyens qui se réapproprieront le parc. Ainsi, les nouvelles générations pourront se créer des souvenirs dans ce joyau de Charlesbourg », souligne Jonatan Julien, député de Charlesbourg.

« Les travaux qui seront réalisés au parc des Moulins au cours des prochaines années contribueront à améliorer son accès, à accroître l'offre d'activités et d'animation ainsi qu'à bonifier les éléments d'interprétation de ce lieu magnifique et patrimonial. Le plan que nous présentons aujourd'hui reflète la volonté du comité et permet une valorisation du site dans le respect de nos engagements», mentionne André Roy, président-directeur général de la CCNQ.

Pour plus d'information, consultez la page du parc des Moulins ici.

Sources : Paul-Christian Nolin

Adjoint exécutif au PDG Commission de la capitale nationale du Québec

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SOURCE Commission de la capitale nationale du Québec