Le gouvernement du Québec soutient l'ENAP pour la création d'un lieu de savoir municipal du Québec

QUÉBEC, le 16 juill. 2026 /CNW/ -- La ministre de l'Enseignement supérieur et ministre responsable de la Condition féminine, Martine Biron, et le ministre des Affaires municipales, Samuel Poulin, ont annoncé aujourd'hui l'attribution d'une subvention de 250 000 $ à l'École nationale d'administration publique (ENAP) pour la création d'un lieu de savoir municipal du Québec (LSM).

Le projet sera conçu comme un pôle d'expertise mobilisant la recherche appliquée, l'innovation publique et le développement des compétences. L'initiative soutiendra les municipalités dans la gestion d'enjeux complexes, tels que l'itinérance, le logement, les transports collectifs, l'adaptation aux changements climatiques et la transformation numérique.

Le Lieu de savoir municipal favorisera le transfert des connaissances et le développement des compétences dans les administrations publiques, tout en mobilisant l'expertise du réseau de l'enseignement supérieur au service d'enjeux publics prioritaires pour le Québec. Ce soutien financier représente également une occasion concrète de combiner l'expertise des villes et la recherche appliquée dans le but de dégager des pistes d'action tangibles et adaptées aux enjeux contemporains des administrations publiques municipales.

Citations :

« Le Lieu de savoir municipal du Québec permettra de rapprocher davantage la recherche et les milieux de pratique dans le but d'offrir aux municipalités des connaissances et des outils adaptés à leurs réalités. Grâce à l'expertise de l'ENAP et de ses partenaires, nous investissons dans des solutions innovantes qui contribueront à relever les grands défis auxquels nos collectivités sont confrontées. »

Martine Biron, ministre de l'Enseignement supérieur et ministre responsable de la Condition féminine

« Nos municipalités sont au cœur de la qualité de vie des Québécois. En créant cet espace, notre équipe permet un partage des connaissances et des meilleures pratiques. Nous sommes fiers de soutenir cette initiative qui mise sur la collaboration entre les acteurs municipaux et d'offrir à ces derniers les outils nécessaires pour la recherche et l'innovation. Félicitations à l'ENAP, qui contribue également à former nos représentants de demain! »

Samuel Poulin, ministre des Affaires municipales

« Grâce à ce soutien du gouvernement du Québec, l'ENAP mettra en place un pôle d'expertise qui mobilisera les municipalités, la communauté scientifique et les praticiens. Le Lieu de savoir municipal du Québec se veut une entité rassembleuse des expertises en recherche municipale, favorisant le dialogue, la collaboration et la mise en commun des savoirs pour permettre de générer un impact collectif durable au bénéfice des municipalités québécoises. »

Marc Lacroix, président de la direction et directeur général par intérim de l'ENAP

Renseignements complémentaires :

Ce projet repose notamment sur la contribution de plusieurs partenaires gouvernementaux : ENAP (50 000 $); ministère de l'Enseignement supérieur (150 000 $); ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (100 000 $).

L'ENAP est reconnue comme un acteur de premier plan dans la formation des gestionnaires publics, la recherche appliquée et l'accompagnement des organisations gouvernementales et parapubliques. L'établissement sert les administrations publiques québécoise, canadienne et internationales ainsi que les organisations municipales, les réseaux de la santé, de l'éducation et les organismes publics.

L'ENAP compte plusieurs milliers de diplômés occupant des postes de direction et de gestion dans les secteurs public et parapublic.

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SOURCE Cabinet de la ministre de l'Enseignement supérieur

Sources : Frédérique Verreault, Directrice adjointe et conseillère politique, Cabinet de la ministre de l'Enseignement supérieur et ministre responsable de la Condition féminine, 581 997-0273, frédé[email protected]; Matea Marjanovic, Attachée de presse, Cabinet du ministre des Affaires municipales, 367 990-7086, [email protected]; Pour renseignements : Responsable des relations de presse, Ministère de l'Éducation, Ministère de l'Enseignement supérieur, Secteur du sport, du loisir et du plein air, Secrétariat à la condition féminine, [email protected]; Équipe des relations de presse, Direction des communications, Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, 418 691-2015, poste 83746, [email protected]