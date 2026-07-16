La bonification des installations de la Faculté de médecine vétérinaire de l'Université de Montréal à Saint-Hyacinthe va de l'avant

SAINT-HYACINTHE, QC, le 16 juill. 2026 /CNW/ -- La ministre de l'Enseignement supérieur et ministre responsable de la Condition féminine, Martine Biron, a annoncé aujourd'hui que le projet de modernisation des installations de la Faculté de médecine vétérinaire de l'Université de Montréal (FMV) sur le campus de Saint-Hyacinthe pouvait franchir une nouvelle étape avec l'élaboration du dossier d'affaires.

Cette bonification, qui repose sur le tandem du Pôle animalier et du Refuge animalier, a été fusionnée en un seul projet intégré permettant d'optimiser les ressources et d'assurer une plus grande cohérence. Ainsi, ce nouvel aménagement permettra d'augmenter la capacité d'accueil d'étudiantes et d'étudiants sur le campus de l'Université de Montréal à Saint-Hyacinthe, notamment pour répondre aux besoins liés à l'augmentation des cohortes découlant de la mise en place du programme délocalisé de formation en médecine vétérinaire à Rimouski.

Ce projet favorisera la collaboration interdisciplinaire entre la Faculté de médecine vétérinaire (FMV), le Cégep de St-Hyacinthe, les partenaires régionaux et les réseaux de santé animale. L'intégration des fonctions FMV-Cégep de St-Hyacinthe préservera l'autonomie opérationnelle de chaque établissement, tout en favorisant le partage de certaines installations. L'option retenue permet de répondre à la croissance des cohortes de la FMV et du Cégep de St-Hyacinthe, tout en assurant la conformité aux normes de biosécurité et de bien-être animal.

La Faculté de médecine vétérinaire offre toute une gamme de services à l'externe. On y accueille plus de 700 étudiantes et étudiants dans différents programmes, tels que le doctorat de premier cycle en médecine vétérinaire, la maîtrise et le doctorat en sciences vétérinaires ainsi que les résidences spécialisées. Son offre de formation couvre un large éventail de spécialités, notamment la médecine des animaux de compagnie, des animaux de ferme et de la faune ainsi que la santé publique vétérinaire.

Citations :

« La Faculté de médecine vétérinaire de l'Université de Montréal est un pôle d'excellence reconnu, qui forme la relève vétérinaire du Québec depuis des décennies. La modernisation de ses installations à Saint-Hyacinthe permettra d'accroître la capacité d'accueil et de répondre aux besoins grandissants dans ce domaine. C'est un investissement structurant pour l'avenir de la médecine vétérinaire au Québec, au bénéfice des étudiants d'aujourd'hui et de demain. »

Martine Biron, ministre de l'Enseignement supérieur et ministre responsable de la Condition féminine

« Saint-Hyacinthe est un pôle d'excellence en médecine vétérinaire et nous devons continuer de consolider cette expertise. En regroupant le Pôle animalier et le refuge, nous optimisons les investissements déjà réalisés pour élaborer un projet mieux adapté aux besoins de formation, de recherche et de soins vétérinaires. C'est une étape importante vers la réalisation d'un projet structurant et essentiel pour Saint-Hyacinthe et pour toute notre région. »

Chantal Soucy, députée de Saint-Hyacinthe

« Je tiens à remercier le gouvernement du Québec et la ministre Biron de soutenir une nouvelle fois le développement de cette faculté exceptionnelle, la seule au Québec. En investissant ici, vous investissez dans la santé animale, dans notre sécurité alimentaire, dans la vitalité de nos régions et dans l'avenir d'une profession essentielle au Québec. Ces nouvelles infrastructures permettront d'atteindre les plus hauts standards en matière d'enseignement et de recherche, en plus d'ouvrir de nouvelles perspectives en télémédecine vétérinaire. »

Daniel Jutras, recteur de l'Université de Montréal

« Avec ce nouveau pôle animalier, nous créons un lieu unique où se rencontreront l'enseignement, les soins aux animaux, l'innovation et l'engagement communautaire. Notre communauté étudiante évoluera dans un environnement d'apprentissage exceptionnel, alors que nous augmentons notre capacité à former la relève en santé animale, tant les médecins vétérinaires que les techniciens en santé animale. Nous répondrons mieux aux besoins de la population, favoriserons le bien-être animal et contribuerons à relever les défis de main-d'œuvre dans un secteur essentiel. Les retombées se feront sentir pendant des décennies. »

David Francoz, doyen de la Faculté de médecine vétérinaire de l'Université de Montréal

Renseignements complémentaires :

En plus de permettre à la Faculté de médecine vétérinaire de former davantage de médecins vétérinaires en augmentant ses cohortes étudiantes régulières, la livraison de la nouvelle infrastructure va aussi permettre d'accueillir convenablement les étudiantes et étudiants des 4 e et 5 e années du programme décentralisé de médecine vétérinaire ayant commencé leur formation à Rimouski.

et 5 années du programme décentralisé de médecine vétérinaire ayant commencé leur formation à Rimouski. La Société québécoise des infrastructures (SQI) est impliquée en association dans ce projet.

Liens connexes :

Pour suivre les activités de la Faculté de médecine vétérinaire de l'Université de Montréal : https://fmv.umontreal.ca/fmv/

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SOURCE Cabinet de la ministre de l'Enseignement supérieur

Source : Frédérique Verreault, Directrice adjointe et conseillère politique, Cabinet de la ministre de l'Enseignement supérieur et ministre responsable de la Condition féminine, 581 997-0273, frédé[email protected]; Pour renseignements : Responsable des relations de presse, Ministère de l'Éducation, Ministère de l'Enseignement supérieur, Secteur du sport, du loisir et du plein air, Secrétariat à la condition féminine, [email protected]