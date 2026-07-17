Le gouvernement Fréchette annonce deux appels d'intérêt pour des projets d'infrastructures scolaires en partenariat avec le privé

QUÉBEC, le 17 juill. 2026 /CNW/ -- La ministre de l'Éducation, Sonia LeBel, annonce le lancement de deux appels d'intérêt visant les entreprises privées spécialisées en construction pour des projets d'infrastructures scolaire qui pourraient être réalisés en partenariat public-privé.

Un gymnase et des nouveaux locaux à Montréal

Le Centre de services scolaire de Montréal prévoit effectuer des travaux d'agrandissement à l'école secondaire La Voie, située à proximité du futur quartier Namur-Hippodrome, dans l'arrondissement Côte-des-Neiges─Notre-Dame-de-Grâce, où des besoins pour de nouveaux espaces sont déjà présents. L'appel d'intérêt visera ainsi la construction d'un gymnase double et de nouveaux locaux dans le but d'accueillir 13 groupes d'élèves supplémentaires. L'apport de fonds privés pourrait, par exemple, permettre d'offrir des installations bonifiées dont l'utilisation serait optimisée dans le but de répondre à des besoins locaux en dehors des heures d'utilisation scolaire.

35 nouvelles classes à Québec

En raison d'une hausse de sa clientèle, le Centre de services scolaire de la Capitale sondera les possibilités du marché pour la construction de 35 nouvelles classes primaires à Limoilou et ses alentours. Diverses idées peuvent être mises de l'avant, comme la construction d'une école en basilaire d'un projet immobilier ou d'écoles réparties près de secteurs en reconversion.

La période de consultation du marché se déroulera jusqu'au 30 septembre et sera suivie d'entrevues auprès des entreprises ayant manifesté un intérêt.

Citations

« Pendant trop longtemps, les Québécois ont été habitués à voir des projets qui prennent trop de temps et coûtent trop cher. Nous voulons changer cette façon de faire en étant ouverts aux solutions innovantes qui permettent de construire plus rapidement et plus efficacement, et en utilisant mieux l'argent public. C'est une approche pragmatique qui place les besoins des élèves et des familles au cœur de nos décisions. »

Christine Fréchette, première ministre du Québec

« Notre objectif est d'innover lorsque nous devons agrandir et rénover nos écoles pour réduire les délais et les coûts. Nous allons donc valider l'intérêt du marché en vue d'un tel partenariat afin de lancer des appels d'offres bien structurés, bénéfiques tant pour le réseau scolaire que pour les contribuables et les partenaires privés. Nous pensons qu'il est possible de construire des écoles plus vite et qui coûtent moins cher avec le secteur privé. Sonder ainsi de potentiels soumissionnaires nous permettra d'avoir un point de vue global sur le marché et sur les différentes possibilités qui s'offrent à nous. »

Sonia LeBel, ministre de l'Éducation

« Je tiens à saluer le ministère de l'Éducation pour son initiative d'explorer des solutions innovantes pour répondre aux besoins croissants en places scolaires dans l'arrondissement de Côte-des-Neiges─Notre-Dame-de-Grâce. Dans un contexte urbain dense comme celui de Montréal, où l'espace disponible est limité et les défis nombreux, nous devons faire preuve de créativité afin d'offrir des environnements d'apprentissage de qualité, tout tenant compte des réalités propres à notre territoire. »

Isabelle Gélinas, directrice générale du Centre de services scolaire de Montréal

« Au nom du CSSC, je me réjouis de cet appel d'intérêt. Les besoins importants en infrastructures sur notre territoire, conjugués à notre réalité géographique, créent un contexte favorable à la mise en œuvre de solutions innovantes. Celles-ci nous permettront d'offrir aux élèves qui nous sont confiés des milieux d'apprentissage modernes, inclusifs et propices à leur réussite. »

Mireille Dion, directrice générale du Centre de services scolaire de la Capitale

Faits saillants :

Les appels d'intérêt, qui seront publiés sur la plateforme SEAO, ont pour objectif de recueillir l'intérêt du marché et d'alimenter les travaux de réflexion portant sur les modalités de développement, de réalisation et de mise en œuvre des projets.

Ils visent les entreprises privées de construction et d'investissement ayant les capacités requises pour participer à la réalisation des projets.

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SOURCE Cabinet de la ministre de l'Éducation

Source : Amélie Moffet, Conseillère sénior aux communications, Cabinet de la ministre de l'Éducation, [email protected]; Pour renseignements : Responsable des relations de presse, Ministère de l'Éducation, Ministère de l'Enseignement supérieur, Secteur du sport, du loisir et du plein air Secrétariat à la condition féminine, [email protected]