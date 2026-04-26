Avis aux médias - Agenda public de la première ministre du Québec - 27 avril 2026

QUÉBEC, le 26 avril 2026 /CNW/ - Voici l'agenda public de la première ministre du Québec, Mme Christine Fréchette, pour ce 27 avril 2026. Veuillez noter que celui-ci peut changer sans préavis.

Mission à Washington

Pour l'occasion, elle sera accompagnée du délégué du Québec à Washington, M. Benjamin Bélair.

Entretien avec l'Ambassadeur du Canada aux États-Unis, M. Mark Wiseman (prise d'images à l'arrivée seulement)

Heure : 8 h 50

Lieu : Washington

Table ronde avec des associations d'affaires américaines et canado-américaines d'influence à Washington D.C. (prise d'images seulement)

Heure : 12 h 30

Lieu : Washington

Arrivée au Congrès pour diverses rencontres (fermé aux médias)

Heure : 15 h 30

Lieu : Washington

Mêlée de presse

Heure : 19 h 30

Lieu : Washington

Les lieux exacts seront uniquement confirmés aux médias accrédités auprès de Mme Élodie Masson à l'adresse [email protected].

SOURCE Cabinet de la première ministre

Source : Élodie Masson, Attachée de presse, Cabinet de la première ministre du Québec, 367 990-8017, [email protected]