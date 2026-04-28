Agenda public de la première ministre du Québec - 29 avril 2026

QUÉBEC, le 28 avril 2026 /CNW/ - Voici l'agenda public de la première ministre du Québec, Mme Christine Fréchette, pour ce 29 avril 2026. Veuillez noter que celui-ci peut changer sans préavis.

Annonce importante pour les PME

Heure : 10 h Lieu : Beauceville

Pour l'occasion, elle sera accompagnée du ministre des Finances et ministre responsable des infrastructures, M. Eric Girard, du ministre délégué à l'Économie et aux Petites et Moyennes Entreprises, M. Daniel Bernard, et du député de Beauce-Nord, M. Luc Provençal.

Le lieu exact sera uniquement confirmé aux médias accrédités auprès de M. Antoine de la Durantaye à l'adresse [email protected].

Conseil des ministres

Heure : 12 h 30 Lieu : Québec



Rencontre avec la Centrale des syndicats du Québec (CSQ), Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ), la Confédération des syndicats nationaux (CSN) et la Centrale des syndicats démocratiques (CSD) dans le cadre de la journée internationale des travailleurs (fermé aux médias)

Heure : 16 h Lieu : Québec

Pour l'occasion, elle sera accompagnée du ministre du Travail, ministre responsable des Relations canadiennes et député de Trois-Rivières, M. Jean Boulet.

SOURCE Cabinet de la première ministre

Source : Élodie Masson, Attachée de presse, Cabinet de la première ministre, Tél. : 367 990-8017