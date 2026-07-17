Le gouvernement Fréchette accorde 13,6 M$ à la Société de développement de l'Est pour construire 478 logements abordables dans 17 municipalités

MÉTIS-SUR-MER, QC, le 17 juill. 2026 /CNW/ -- Le gouvernement du Québec annonce l'octroi d'une subvention de 13,6 M$ à la Société de développement de l'Est, au cours des exercices financiers 2026-2027 et 2027-2028, afin de soutenir la construction de 478 logements abordables et intermédiaires dans le cadre de projets d'habitation modulaire répartis dans 17 municipalités du Bas-Saint-Laurent, de la Gaspésie, de la Côte-Nord et de l'Outaouais.

De passage à Métis-sur-Mer, la ministre responsable de l'Habitation, Mme Karine Boivin Roy, en a fait l'annonce aujourd'hui, en compagnie du député de Gaspé, M. Stéphane Sainte-Croix, et du président-directeur général de la Société de développement de l'Est, M. Philippe Dufort.

Ces projets contribueront à accroître l'offre de logements dans plusieurs collectivités qui font face à des besoins grandissants en habitation. Les 17 ensembles résidentiels seront répartis dans les municipalités suivantes :

Dans le Bas-Saint-Laurent : à Saint-Pascal, à La Rédemption, à Rimouski, aux Méchins et à Matane;

En Gaspésie : à Paspébiac, à Grande-Rivière, à Murdochville, à Sainte-Anne-des-Monts, à Carleton-sur-Mer, à New Carlisle, à Saint-Maxime-du-Mont-Louis et à Pointe-à-la-Croix.

Sur la Côte-Nord : à Baie-Comeau et Tadoussac.

En Outaouais : à La Pêche et L'Ange-Gardien.

Citations

« Notre gouvernement poursuit ses efforts pour accroître l'offre de logements partout au Québec. En soutenant la Société de développement de l'Est, nous contribuons à la réalisation de 478 logements dans 17 municipalités. Cet investissement permettra à davantage de personnes de trouver un logement qui répond à leurs besoins, tout en soutenant le développement de nos régions. »

Karine Boivin Roy, ministre responsable de l'Habitation

« Partout où je vais, le logement revient parmi les principales préoccupations des élus et des acteurs du milieu. C'est aussi un enjeu qui est ressorti clairement des travaux du Conseil des Régions. Cet investissement répond directement à cette réalité et permettra à plusieurs collectivités du Bas-Saint-Laurent, de la Gaspésie, de la Côte-Nord et de l'Outaouais de poursuivre leur développement avec des solutions adaptées à leurs besoins. »

Mathieu Lévesque, ministre responsable de la Jeunesse et délégué aux Régions

« Ce financement confirme que le gouvernement du Québec reconnaît les besoins particuliers de nos régions rurales. La SDE agit comme un pont essentiel entre les municipalités et les grandes institutions provinciales, en traduisant les besoins concrets du terrain en projets concrets et réalisables. Cette annonce n'aurait pas été possible sans l'engagement des 17 municipalités partenaires, qui ont cru en ce modèle dès le départ. Ensemble, nous démontrons qu'il est possible de loger nos familles, nos aînés et nos travailleurs, partout au Québec. »

Philippe Dufort, président et directeur général de la Société de développement de l'Est

Faits saillants :

Parmi ces 478 logements, 240 seront offerts à des loyers abordables selon les paramètres du Programme d'habitation abordable Québec (PHAQ), tandis que 238 logements seront proposés à des loyers abordables intermédiaires, correspondant à au plus 150 % des loyers du PHAQ.

Les municipalités qui accueilleront les projets, à l'exception de la Ville de Baie-Comeau, octroieront collectivement à SPE des subventions à la réalisation totalisant 3 084 746 $, auxquelles s'ajoutera un crédit de taxes accordé sur une période de 20 ans.

À propos de la Société d'habitation du Québec

La SHQ œuvre à répondre aux besoins en habitation des Québécoises et des Québécois, notamment par l'accroissement, sur tout le territoire, de l'offre de logements pour les personnes à revenu faible ou modeste et pour celles ayant des besoins particuliers. Elle soutient ses partenaires dans les domaines de la construction et de la rénovation, de la gestion immobilière ainsi que de l'adaptation de domiciles. Elle offre également de l'aide financière directe à des ménages à faible revenu pour le paiement de leur loyer.

Pour en savoir plus sur ses activités, consultez la section de la Société d'habitation du Québec dans Québec.ca.

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SOURCE Cabinet de la ministre responsable de l'Habitation

Source : Arslan Tifouri, Directeur des communications de la ministre responsable de l'Habitation, [email protected]; Information : Relations auprès des médias, Société d'habitation du Québec, [email protected]