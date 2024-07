HALIFAX, NS, le 17 juill. 2024 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, des Infrastructures et des Collectivités a annoncé les dates d'une nouvelle phase de réception des demandes au titre du programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs.

Il s'agira de la troisième période de réception des demandes dans le cadre du programme qui permet au gouvernement fédéral d'investir dans la rénovation, la réparation et la modernisation de bâtiments communautaires existants afin de les rendre plus verts et plus accessibles, ainsi que dans la construction de nouveaux bâtiments accessibles au public dans les collectivités mal desservies.

Parmi les bâtiments concernés par les demandes retenues dans les phases de financement précédentes se trouvent des centres culturels et de loisirs, des bibliothèques et des pavillons autochtones pour les aînés au sein de leurs communautés. Que ce soit pour des endroits comme le Science World de Vancouver, le complexe sportif de Whitby, ou le centre deCoste de Pictou - les investissements effectués dans le cadre de ce programme permettent de faire en sorte que les Canadiens continuent de profiter de leurs communautés dans des installations écoénergétiques et modernes.

Le portail de demande en ligne sera ouvert à partir du 1er août 2024, pour les projets de rénovation de petite et moyenne envergure, et du 4 septembre 2024 pour les grands projets de rénovation et les nouvelles constructions. Les deux périodes de réception des demandes prendront fin le 16 octobre 2024, à 15 h (HE).

Le gouvernement fédéral reconnaît l'importance des espaces communautaires et reste déterminé à renforcer et à revitaliser les collectivités canadiennes pour veiller à ce que nous continuions d'être liés par des intérêts communs et des espaces partagés.

Citations

« Les bâtiments communautaires sont d'une valeur inestimable pour notre société. Ils rassemblent les gens, aident à apprendre et à rester en bonne santé - ils rendent les communautés complètes. Grâce à cette phase de réception de demandes, nous serons en mesure de soutenir un plus grand nombre de ceux qui existent, tout en aidant à en construire de nouveaux. »

L'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, des Infrastructures et des Collectivités

Faits en bref

Les rénovations de petite et moyenne envergure sont des projets dont les coûts admissibles se situent entre 100 000 $ et 2 999 999 $, et les rénovations de grande envergure et les nouvelles constructions sont des projets dont les coûts admissibles se situent entre 3 et 25 millions de dollars.

2 999 999 $, et les rénovations de grande envergure et les nouvelles constructions sont des projets dont les coûts admissibles se situent entre 3 et 25 millions de dollars. Les demandeurs admissibles sont les gouvernements provinciaux et territoriaux, les administrations locales, les organisations autochtones et sans but lucratif, ainsi que les demandeurs qui n'ont pas été retenus lors des cycles de réception de demandes précédents.

L'objectif du programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs est d'améliorer les lieux où les Canadiens travaillent, apprennent, se divertissent, vivent et se réunissent, en réduisant la pollution et les coûts ainsi qu'en soutenant des milliers d'emplois. Grâce aux travaux de modernisation visant, entre autres, à améliorer l'empreinte écologique des bâtiments communautaires publics existants et à la construction de nouveaux bâtiments dans les communautés mal desservies, le programme contribue à rendre les installations communautaires inclusives et accessibles et à faire en sorte qu'elles aient une longue durée de vie. Il aide aussi le Canada à atteindre les objectifs qu'il s'est fixés pour atteindre la carboneutralité d'ici 2050.

à atteindre les objectifs qu'il s'est fixés pour atteindre la carboneutralité d'ici 2050. Le programme a été créé pour appuyer le plan climatique renforcé du Canada : Un environnement sain et une économie saine. Il s'inscrit dans le premier pilier du plan, car il favorise la réduction des émissions de gaz à effet de serre et l'accroissement de l'efficacité énergétique, et il contribue à accroître la résilience aux changements climatiques.

: Un environnement sain et une économie saine. Il s'inscrit dans le premier pilier du plan, car il favorise la réduction des émissions de gaz à effet de serre et l'accroissement de l'efficacité énergétique, et il contribue à accroître la résilience aux changements climatiques. Le programme a été lancé en avril 2021 avec un investissement initial de 1,5 milliard de dollars sur 5 ans pour des travaux de rénovation, de réparation ou de modernisation de bâtiments communautaires existants et la construction de nouveaux bâtiments communautaires accessibles au public. Un investissement supplémentaire de 500 millions de dollars a été annoncé dans le Budget fédéral de 2024 pour soutenir un plus grand nombre de projets jusqu'en mars 2029.

Le programme vise à allouer au moins 10 % des fonds à des projets destinés aux communautés des Premières Nations, des Inuits et des Métis, ce qui comprend les populations autochtones dans les centres urbains.

À ce jour, le gouvernement fédéral a alloué la somme initiale de 1,5 milliard de dollars, et 196 projets - d'une valeur totale plus de 1,16 milliard de dollars - ont été annoncés.

