WINNIPEG, MB, le 13 févr. 2026 /CNW/ - Aujourd'hui, Marie-Gabrielle Ménard, secrétaire parlementaire, de la ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et secrétaire d'État (Petites Entreprises et Tourisme), et Ginette Lavack, secrétaire parlementaire de la ministre des Services aux Autochtones, ont annoncé l'octroi de 797 557 $ à Eviance (Centre canadien d'études sur le handicap) afin de l'aider à réaliser un projet intitulé « Pleins feux sur les femmes entrepreneures en situation de handicap au Canada ».

Grâce à cet investissement fédéral, Eviance élaborera une stratégie visant à promouvoir les possibilités et les ressources destinées aux femmes entrepreneures en situation de handicap partout au Canada. Cette stratégie reposera sur des activités de mobilisation communautaire, notamment par le biais de groupes de discussion et d'entretiens. En collaborant avec des femmes en situation de handicap, le projet favorisera l'entrepreneuriat inclusif et contribuera à une sécurité économique et à une prospérité durables. Les activités du projet, menées par Eviance, en partenariat avec New Power Labs, mobiliseront des femmes entrepreneures en situation de handicap afin de cerner les enjeux clés et de contribuer à trouver des solutions leur donnant des chances égales de réussite.

Les fonds investis dans des projets comme celui d'Eviance offrent à toutes les femmes en situation de handicap des occasions de réaliser pleinement leur potentiel et de contribuer à l'édification de collectivités fortes et résilientes au Canada. Grâce à ses programmes, Femmes et Égalité des genres Canada continue de soutenir des projets qui visent à éliminer les obstacles systémiques à l'égalité des femmes dans la société canadienne.

« Notre pays devient plus fort lorsque nous soutenons les femmes dans tous les secteurs de l'économie. Les femmes entrepreneures en situation de handicap offrent des compétences, des perspectives et un leadership précieux au monde des affaires et de l'innovation. En investissant dans des organismes comme Eviance, nous faisons progresser la recherche qui contribuera à façonner des politiques et des programmes afin que toutes les femmes entrepreneures au Canada puissent poursuivre leurs objectifs et contribuer à bâtir un Canada fort. »

L'honorable Rechie Valdez, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et secrétaire d'État (Petites Entreprises et Tourisme)

« Les femmes entrepreneures en situation de handicap sont des créatrices d'emplois et des leaders au sein de leurs communautés. Pourtant, trop souvent, des obstacles persistent et limitent leur capacité à créer et à faire croître leurs entreprises. Ce financement contribuera à faire en sorte que les femmes en situation de handicap soient au cœur de la mise en place des solutions et de la construction d'une économie plus accessible, plus juste et plus prospère. »

Marie-Gabrielle Ménard, secrétaire parlementaire de la ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et secrétaire d'État (Petites Entreprises et Tourisme)

« Ici, à Winnipeg, nous savons que des communautés fortes se construisent lorsque tout le monde a la possibilité de contribuer. Les femmes entrepreneures en situation de handicap apportent du talent, de la résilience et du leadership à l'économie locale, mais se heurtent trop souvent à des obstacles lorsqu'il s'agit de lancer ou de faire croître leur entreprise. Cet investissement appuiera des initiatives menées par la collectivité qui donnent une place centrale aux femmes entrepreneures en situation de handicap, renforcent les réseaux locaux et contribuent à bâtir une économie plus inclusive et plus prospère pour Winnipeg et les communautés partout au Canada. »

Ginette Lavack, secrétaire parlementaire de la ministre des Services aux Autochtones, et députée de Saint-Boniface--Saint-Vital

« Ce projet est l'occasion de créer des passerelles entre deux secteurs historiquement cloisonnés et de redéfinir l'accès à l'écosystème entrepreneurial au sens large, avec et pour les femmes en situation de handicap, grâce à une stratégie durable fondée sur des données et des faits probants. Nous espérons que l'élimination des obstacles à l'accès aux occasions et aux ressources entrepreneuriales au Canada favorisera la prospérité économique des femmes en situation de handicap dans diverses régions du pays. »

Susan L. Hardie, Ph. D., directrice générale, Eviance

En 2024, la moitié (50,4 %) des personnes en situation de handicap faisaient partie de la population active.

En 2024, la Série d'enquêtes sur l'accessibilité de Statistique Canada a révélé que trois personnes sur cinq (59 %) en situation de handicap ou vivant avec un problème de santé de longue durée se heurtaient à des obstacles à leur participation au marché du travail. Il s'agissait notamment d'obstacles rencontrés en milieu de travail, lors des processus d'embauche ou dans des situations où leur état les décourageait ou les empêchait de travailler.

Les femmes en situation de handicap propriétaire d'entreprises gagnaient nettement moins que leurs homologues sans handicap, leur revenu médian variant entre 71 % et 74,2 % de celui des femmes propriétaires d'entreprise sans handicap.

Eviance a été choisie pour recevoir un financement dans le cadre de l'appel de propositions lancé par FEGC en décembre 2024. Cet appel visait à faire à promouvoir la sécurité et la prospérité économiques des femmes et des filles en situation de handicap, ainsi qu'à favoriser leur accès à des postes de responsabilité, conformément aux objectifs des investissements dans le Programme de promotion de la femme prévus dans le budget de 2023.

