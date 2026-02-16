Avis aux médias - Le gouvernement fédéral appuiera des initiatives communautaires visant à promouvoir l'égalité des genres dans le Grand Sudbury English
SUDBURY, ON, le 16 févr. 2026 /CNW/ - Viviane Lapointe, députée de Sudbury, au nom de l'honorable Rechie Valdez, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et secrétaire d'État (Petites Entreprises et Tourisme), réaffirmera le soutien visant à promouvoir une plus grande inclusion à Sudbury.
Date :
Le 18 février 2026
Heure :
12 h (HNE)
Lieu :
Vie autonome Sudbury
Édifice Manitoulin
125, rue Durham
Grand Sudbury (Ontario)
P3E 3M9
Remarque à l'intention des médias : Les personnes représentantes des médias qui souhaitent assister à cet événement en personne ou de façon virtuelle doivent s'inscrire d'ici le 18 février à 11 h (HNE) en envoyant un courriel à l'adresse [email protected].
Personnes-ressources: Chris Zhou, Directeur des communications, Cabinet de la ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et secrétaire d'État (Petites Entreprises et Tourisme), 343-551-0457, [email protected]; Relations avec les médias, Femmes et Égalité des genres Canada, 819-420-6530, [email protected]
