La Nation Lil'wat possède et gère les logements sur les allées Juniper et Istken à Mount Currie. Les travaux de rénovation réalisés ont également permis de rendre les cinq immeubles, où sont situés les 23 logements, plus accessibles et plus efficaces sur le plan énergétique. Murphy Construction, le constructeur responsable du projet, a également offert une formation axée sur les compétences et l'emploi aux membres de la communauté Lil'wat. Ce projet a été achevé à la fin de 2023.

Le financement pour ce projet est le suivant :

460 000 $ du gouvernement fédéral, par l'entremise du Fonds pour le logement abordable;

1,1 million de dollars par l'entremise de Services aux Autochtones Canada;

62 200 $ en remises de BC Hydro;

622 215 $ sous la forme d'une contribution en argent de la Nation Lil'wat.

Citations :

« Le gouvernement fédéral reconnaît l'importance d'offrir des logements adaptés à la culture pour les Autochtones de la Colombie-Britannique. Le Fonds pour l'abordabilité du logement soutient les projets qui favorisent l'intégration communautaire et le soutien social d'une manière respectueuse de la culture, comme celui-ci dans la Nation Lil'wat. Grâce à des partenariats continus avec les dirigeants et les organisations autochtones, nous contribuons à créer de meilleures options de logement qui sont non seulement abordables et sûres, mais aussi adaptées à la culture et stimulantes pour les communautés de toute la province. » - Patrick Weiler, député fédéral de West Vancouver-Sunshine Coast-Sea to Sky Country, au nom de l'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Le logement est essentiel à la dignité et au bien-être de chacun. Les travaux de réparation réalisés représentent une initiative importante menée par la communauté qui fera une différence concrète dans la vie de nombreuses familles. Les peuples autochtones se heurtent à des obstacles particuliers en matière de logement. C'est pourquoi nous soutiendrons des initiatives, comme celle de la Première nation Lil'wat, qui visent à garantir un logement durable aux membres de la communauté. Une maison n'est pas seulement une résidence; elle joue un rôle essentiel dans l'élaboration de la vision de l'avenir des gens. » - L'honorable Patty Hajdu, ministre des Services aux Autochtones du Canada

« Cet investissement a aidé la Nation Lil'wat à maintenir son portefeuille de logements abordables tout en améliorant l'habitabilité des logements pour les résidents. En investissant dans certains de nos logements les plus anciens, nous adoptons une approche novatrice pour le renouvellement de nos actifs. La collaboration, dans le cadre de plusieurs volets de financement, et la souplesse ont été essentielles à la réussite de l'ensemble de logements. » Kerry Mehaffey, chef des services administratifs, Nation Lil'wat

Faits en bref :

Le Fonds pour le logement abordable, auparavant appelé le Fonds national de co-investissement pour le logement, fait partie de la Stratégie nationale sur le logement (SNL) du gouvernement fédéral, un plan de plus de 82 milliards de dollars visant à offrir un chez-soi à un plus grand nombre de personnes au Canada .

Depuis la création de la Stratégie nationale sur le logement, le gouvernement a engagé plus de 38,89 milliards de dollars pour soutenir la création de plus de 151 803 logements et la réparation de plus de 241 133 logements. Ces mesures accordent la priorité aux personnes qui en ont le plus besoin, notamment les personnes âgées, les Autochtones, les personnes en situation d'itinérance ou à risque de s'y trouver, ainsi que les femmes et les enfants qui fuient la violence.

création de la Stratégie nationale sur le logement, le gouvernement a engagé plus de 38,89 milliards de dollars pour soutenir la création de plus de 151 803 logements et la réparation de plus de 241 133 logements. Ces mesures accordent la priorité aux personnes qui en ont le plus besoin, notamment les personnes âgées, les Autochtones, les personnes en situation d'itinérance ou à risque de s'y trouver, ainsi que les femmes et les enfants qui fuient la violence. D'avril 2016 au 30 septembre 2023, en plus du financement continu, Services aux Autochtones Canada a investi 1,80 milliard de dollars dans des fonds ciblés (en excluant les charges opérationnelles) sur les 3,93 milliards de dollars engagés pour soutenir 4 631 projets de logement dans 611 communautés des Premières Nations. À ce jour, 2 763 logements ont été construits et 5 956 autres ont été rénovés et modernisés, et de nombreux autres projets sont en cours. En outre, le financement a permis de soutenir 1 561 projets visant le développement des capacités et l'innovation liés au logement. Il s'agit notamment de soutenir la création et la mise en œuvre d'autorités chargées du logement et la formation à la gestion du logement dans les communautés des Premières nations.

Renseignements supplémentaires :

Visitez le site Canada.ca/logement pour obtenir les renseignements sur le logement du gouvernement du Canada qui sont les plus demandés.

pour obtenir les renseignements sur le logement du gouvernement du qui sont les plus demandés. En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada , la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à ce que tout le monde au Canada puisse se payer un logement qui répond à ses besoins. Pour en savoir plus, suivez-nous sur Twitter , Instagram , YouTube , LinkedIn et Facebook .

, la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à ce que tout le monde au puisse se payer un logement qui répond à ses besoins. Pour en savoir plus, suivez-nous sur , , , et . Pour en savoir plus sur la Stratégie nationale sur le logement, consultez le site www.chezsoidabord.ca .

. Cette carte présente les projets d'infrastructure en cours ou terminés soutenus par les investissements de Services aux Autochtones Canada dans les communautés autochtones au Canada .

