VANCOUVER, BC, le 10 févr. 2025 /CNW/ - Le gouvernement fédéral investit plus de 15,5 millions de dollars pour améliorer l'efficacité énergétique de 420 logements abordables à Vancouver dans le cadre du Programme canadien pour des logements abordables plus verts et verse un financement supplémentaire de 500 000 $ dans le cadre du Fonds pour le logement abordable.

Le financement sert à déterminer les rénovations écoénergétiques majeures nécessaires puis à les effectuer. L'objectif est d'accroître l'efficacité énergétique et la longévité des immeubles résidentiels destinés à des ménages à revenu faible ou modeste.

L'annonce a été faite au Parkdale Manor, situé au 4425, rue Trafalgar, à côté du Cypress, un immeuble de deux étages, et du Dogwood, un immeuble de trois étages, dont la construction remonte à 1962. Les immeubles sont exploités par Calling Ministries, un organisme sans but lucratif qui offre une vie autonome et des activités saines sur place à des personnes de plus de 55 ans.

Le financement soutient la rénovation complète de l'immeuble, y compris l'installation de thermopompes pour le chauffage et la climatisation, de chauffe-eau thermodynamiques, de ventilateurs récupérateurs d'énergie ainsi que de fenêtres à double vitrage. On améliorera l'isolation et on remplacera le bardage, les toits et les escaliers extérieurs. Les rez-de-chaussée seront plus accessibles, les installations électriques seront modernisées et le système Enterphone sera remplacé. En outre, de nouveaux revêtements de plancher et appareils d'éclairage seront installés dans les corridors et les appartements, qui seront également repeints.

Le financement total pour cet ensemble d'habitation comprend :

5,2 millions de dollars du gouvernement fédéral dans le cadre du Programme canadien pour des logements abordables plus verts, administré par la Société canadienne d'hypothèques et de logement;

80 000 $ de la Ville de Vancouver au moyen d'une exemption de la taxe d'aménagement (LRL);

au moyen d'une exemption de la taxe d'aménagement (LRL); 25 000 $ de la Fédération canadienne des municipalités.

Une liste de tous les projets financés est jointe ci-dessous.

Citations :

« En investissant plus de 16 millions de dollars pour améliorer l'efficacité énergétique de logements abordables à Vancouver par l'entremise du Programme canadien pour moderniser des logements abordables plus verts, et du Fonds pour le logement abordable; nous contribuons non seulement à améliorer la qualité de vie des résidents de notre ville, mais aussi à bâtir un avenir plus vert. Cette initiative illustre notre engagement à appuyer les collectivités et à favoriser la prospérité à long terme, tout en soutenant les améliorations énergétiques et les travaux de rénovation qui réduiront notre empreinte carbone. » - L'honorable Joyce Murray, députée fédérale de Vancouver Quadra

« La société Calling Ministries est extrêmement reconnaissante à l'égard du Programme canadien pour des logements abordables plus verts et de ce qu'il représente pour les résidents des immeubles Cypress et Dogwood. Notre but est de maintenir les loyers au niveau très abordable actuel dans ces immeubles et de permettre aux personnes âgées de rester chez elles grâce à notre plan de réinstallation sur le site. Nous avions toutefois besoin d'aide pour compenser les coûts d'immobilisations élevés de la rénovation. Nos personnes âgées sont ravies des améliorations qu'elles constatent. Les mesures d'efficacité énergétique n'ont pas qu'entraîné des gains d'efficacité énergétique de plus de 70 % et une réduction de plus de 90 % des émissions de gaz à effet de serre. Grâce aux thermopompes, elles ont aussi permis de rendre les logements plus confortables en hiver et de les climatiser durant les vagues de chaleur en été. » - Terry Robertson, chef de la direction, Calling Ministries

Faits en bref :

La Stratégie nationale sur le logement (SNL) est un plan de plus de 115 milliards de dollars sur plus de 10 ans qui permettra à un plus grand nombre de personnes au Canada d'avoir un chez-soi. Les progrès des programmes et des initiatives sont mis à jour chaque trimestre sur le site Web de Logement, Infrastructures et Collectivités Canada . La carte des initiatives de financement pour le logement montre les ensembles de logements abordables qui ont été créés. En septembre 2024, le gouvernement fédéral avait engagé 57,57 milliards de dollars pour soutenir la création de plus de 156 000 logements et la réparation de plus de 297 000 logements. Ces mesures accordent la priorité aux personnes qui en ont le plus besoin, notamment les personnes âgées, les Autochtones, les personnes en situation d'itinérance ou à risque de s'y trouver, ainsi que les femmes et les enfants fuyant la violence.

est un plan de plus de 115 milliards de dollars sur plus de 10 ans qui permettra à un plus grand nombre de personnes au d'avoir un chez-soi. Les progrès des programmes et des initiatives sont mis à jour chaque trimestre sur le site Web de Logement, Infrastructures et Collectivités . La carte des initiatives de financement pour le logement montre les ensembles de logements abordables qui ont été créés. Le Programme canadien pour des logements abordables plus verts (PCLAV) a pour but de soutenir la résilience climatique et de contribuer au Plan de réduction des émissions du Canada et à la Stratégie canadienne pour les bâtiments verts à venir en vue d'aider à réaliser la carboneutralité d'ici 2050. Plus précisément, les rénovations écoénergétiques majeures dans le cadre du PCLAV doivent cibler : une réduction de 70 % de la consommation d'énergie par rapport au rendement avant la réalisation des rénovations; une réduction de 80 % des émissions de gaz à effet de serre par rapport au rendement avant la réalisation des rénovations.

a pour but de soutenir la résilience climatique et de contribuer au Plan de réduction des émissions du et à la Stratégie canadienne pour les bâtiments verts à venir en vue d'aider à réaliser la carboneutralité d'ici 2050. Plus précisément, les rénovations écoénergétiques majeures dans le cadre du PCLAV doivent cibler : Le PCLAV est l'un des programmes administrés dans le cadre de l'Initiative canadienne pour des maisons plus vertes. Cette initiative comprend la Subvention canadienne pour des maisons plus vertes et le Prêt canadien pour des maisons plus vertes, qui s'adressent aux propriétaires-occupants.

Le PCLAV offre aux fournisseurs de logements abordables le soutien nécessaire pour apporter des améliorations écoénergétiques qui réduiront de façon majeure la consommation d'énergie et les émissions de gaz à effet de serre.

Renseignements supplémentaires :

Visitez le site canada.ca/logement pour obtenir les renseignements sur le logement du gouvernement du Canada qui sont les plus demandés.

qui sont les plus demandés. La SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à ce que tout le monde au Canada puisse se payer un logement qui répond à ses besoins. Pour en savoir plus, suivez-nous sur Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn et Facebook.

puisse se payer un logement qui répond à ses besoins. Pour en savoir plus, suivez-nous sur Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn et Facebook. Les progrès des programmes et des initiatives sont mis à jour chaque trimestre sur le site Web de Logement, Infrastructures et Collectivités Canada . La carte des initiatives de financement pour le logement montre les ensembles de logements abordables qui ont été créés.

Annexe : Ensembles résidentiels recevant du financement

Ensemble résidentiel Nombre total de logements Financement Dogwood et Cypress - 4425, rue Trafalgar 36 5 281 622 $ Maison d'hébergement - adresse confidentielle 10 64 900 $ Morland Kennedy - 2495 West 3 Ave 31 2 450 000 $ Helen's Court - 2137 1st Ave 44 49 700 $ Brookland Court - 540 Helmcken Street 78 90 000 $ Antikiw Court - 1534 East 4th Ave 21 53 500 $ Beatrice Terrace - 1877 East Georgia 18 53 500 $ Griffin's Walk Housing Co-op - 449 44th Ave E 32 57 700 $ Westerdale Housing Cooperative - 1507 E 2nd Ave 19 117 400 $ Gordon Fahrni - 1630 Barclay St. 42 3 960 000 $ Soroptimist Lions - 1444 East 13th Ave 25 51 500 $ King's Daughters - 1400 East 11th Ave 29 49 000 $ China Creek Housing Co-op - 1230 E 8th Ave 35 3 277 781 $ du PCLAV 511 608 $ du Fonds pour le logement abordable

SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)

Personnes-ressources pour les médias : Sofia Ouslis, Cabinet du ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, [email protected]; Relations avec les médias, Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]